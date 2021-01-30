Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış

Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış
Rasim Ozan Kütahyalı yine günün adamı...
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Orhan Pamuk Nobel almak için Stockholm’e gittiğinde onunla sokakta bir söyleşi yapmışlar.
Konu benim ve Fatih Altaylı’nın onu eleştiren yazılarına gelmiş.
Orhan Pamuk orada ilginç bir yorum yapmış ve şöyle demiş:
“Onlarınki heteroseksüel kıskançlık...”
Ancak mülakatın o bölümü montajda atılmış.
Vallahi hoşuma gitti... Keşke Cüneyt bulup yayınlasa o bölümü...
Çünkü nasıl yorumlayacağımı bilemedim...
*
Bir erkek için “heteroseksüel kıskançlıkta” arada bir kadın veya kadınların olması gerekir...
Bildiğim kadarı ile aramızda böyle bir mesele hiç olmadı.
Ya da benim haberim yok.
*
Yok “genel bir heteroseksüellik kıskançlığından” söz ediyorsa o zaman farklı...
Çıkardığım şu:
Anlamı şu olmalı: “Kadınlar beni beğendiği için onlar kıskanıyor.”
Yani arkasında “kadınların kendisine aşırı ilgisinden kaynaklanan bir özgüven” var demektir.
Haklı da olabilir de...
Haklı olsa da biraz abartı yok mu yani...
Şu gökyüzünün altında şu garibi beğenen birkaç kadın yok mudur...
*
Yok yok hepsi şaka....
Geçmişte Orhan Pamuk’u eleştiren yazılar da yazdım.
Çok öven yazılar da...
Onun Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve edebiyat tutkunu olarak benim için de gerçek anlamda bir gurur kaynağıdır...
Bazı konularda eleştirsem de Türkiye’nin en önemli aydınları arasındaki yerini hiçbir zaman inkâr edemem...
*
O nedenle bırakalım kıskançlığımız heteroseksüel kıskançlık olsun...
Kadınların beğenisini kazanmak konusunda onunla aynı pistte yarışmak ve kaybetmek de benim için bir şereftir. Yeter ki bu yarış maço bir “alfa erkek rekabetine” dönüşmesin.
Bir de bugün cumartesi.
Hafta sonu yani...
Biraz erkek mavrası yapmış olalım...
TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ
TOP-TOPİK: RASİM OZAN’LA ARKADAŞLIK YAPILMAZ MI
CÜNEYT Özdemir’le Rasim Ozan’ın sohbetini izledim.
Müthiş bir “heteronormatif müesses nizam” insanı...
Tam Tuğrul Eryılmaz’ın “Seviyeli magazin” köşesinde tarif edilen iki erkek.
Zaten konu Twitter’da TT olmuş.
Son konu Orhan Pamuk’la geçen yıl çektirdikleri bir fotoğraf...
Bu fotoğrafın niye mesele olduğunu anlamadım....
İnsanların dostluklarının kendine ait bir psikolojisi vardır ve o dostlukların ille de bizim onayımızı alması gerekmez.
Kimsenin kimseye “Sen onunla niye dostsun” diye hesap sorma hakkı da yoktur. Bunu sormak da ilkelliktir.
Arkadaşlarımız hakkında sicili ancak kendimiz veririz...
O nedenle bu nedir diye sorarsanız, “Kaybedenler Kulübü” filmindeki o cümleyle cevap veririm:
“Standart yani...”
ROK eğlenceli bir medya karakteri...
Ben de sık sık konuşuyorum onunla...
Cüneyt de onu ekrana çıkararak güzel bir program yaptı... Kendini ciddi zanneden televizyon tartışmalarındaki insanlardan sıkılmış ruhumuz renkleniyor bu sayede...
5 GÜNLÜK URLA GÜNCESİ: YÜKSELEN YENİ ÜRÜNLER
GEÇEN hafta Tansu’nun yanına Urla’ya gittim ve 5 harika gün geçirdim.
Tansu ilk akşam bana erken uyandırılmış enginarla harika bir yemek yapmış. Erken uyandırılmış enginar giderek hayatımıza daha çok giriyor.
Yanında taze bakla vardı. İzmir geleneğinde enginarın yanında bakla olmadan bahar gelmez.
Bir de rezene ve cibes...
Urla’da olduğumu fark ettim. Urla’nın yeni trendlerine gelince, onları da ayrı ayrı anlatayım.
5 NUMARA İZMİR TULUMUNUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
5 numara İzmir tulumunu iki yıl önce Urla’da yaşayan kız kardeşim Serpil Güngör’ün evinde keşfettim.
Üç yıldır vazgeçilmezim. Benim için parmesandan sonra en güzel peynir. Adı İzmir tulumu ama Bergama’da yapılıyor.
Çevremde de ünü giderek yükseliyor.
Urla’daki Ödemiş peynir butiğine sordum. İzmir dışından telefonla gittikçe daha fazla sipariş alıyorlarmış.
Önümüzdeki günlerde bir Instagram hesabı açacaklarmış.
Eminim adını giderek daha çok duyacağız.
YENİ KEŞİF ‘YAMALAK SARISI’ ZEYTİNYAĞI
URLA’da zeytinyağı konusunda İtalya’da eğitim alarak uzmanlaşmış Müge Nebioğlu ile tanıştım.
Bursa’da yaşayan bir zeytinyağı tutkunu.
Bana Aydın yöresinin “yamalak sarısı” zeytininden elde edilmiş zeytinyağını tattırdı.
İlk defa tadıyorum. Mükemmel. Vazgeçilmezlerim arasına girdi.
Zeytinyağı konusunda hep Ayvalık ve Gemlik’i biliyoruz.
Oysa Türkiye’nin en büyük zeytin bölgesi
Akhisar var.
Hak ettiği markalaşmayı henüz elde edemedi ama İzmir-İstanbul yolunda giderken bu bölgedeki zeytinliklerin güzelliğine hayran kalıyor insan.
Nebioğlu sayesinde Aydın’ın zeytinyağının kalitesini de keşfettim.
Bu arada Milas’ın da giderek yükseldiğini işitiyorum.
Müge Nebioğlu’nu Od Urla’nın kurucu şefi Osman Sezener’in yanında tanıdım.
Tahmin ediyorum Türkiye gastronomisinde Nebioğlu’nun adını da daha sık işiteceğiz.
SELDA TOKAT’IN AMCASI İÇİN YAPTIĞI ÇOK ÖZEL ŞARAP
BİR haber de Denizli Pamukkale Şarapçılık’tan.
Şirketin pazarlama işlerinin başındaki Selda Tokat, amcası Yasin Tokat’ın adına özel bir şarap yapmış.
Şişesi, etiketi ile çok çarpıcı.
Hep yazıyorum.
Pamukkale ailesi bu ülkenin şarap üretiminde yüz akı kuruluşlarından biri.
Denizli Güney platosunun yükselişinde onların büyük katkısı var.
Fiyat/kalite dengesini hep çok yukarıda tutan dürüst bir şirket.
Tabii bunda da ailenin başındaki Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Yasin Tokat’ın çok büyük payı var.
Yani aile geleneğini sürdüren bu şarabı hak eden bir insan.
Hepsine daha çok uzun ve başarılı yıllar diliyorum.
Sizlere Türk şarap sektöründen yeni haberler vermeye devam edeceğim.
OD URLA’DA KUM MİDYESİNİ YENİDEN KEŞFETMENİN KEYFİ
KISA sürede Türkiye’nin yurtdışında en çok tanınan restoranlarından biri haline gelen Od Urla kapalı.
O nedenle Osman Sezener bize küçük bir ev yemeği yaptı. Benim Vongole makarna hastası olduğumu bildiği için dalgıçlara özel kum midyesi siparişi vermiş.
Seferihisar denizinden kum midyesi gelmiş.
Bugüne kadar az gördüğüm kalitede dolgun bir kum midyesiydi. Sarmısak ve zeytinyağı mükemmeldi.
Yanında portakal soslu harika bir barbunya balık ve ahtapot karpaçyo...
Özlemişim Od Urla’yı...
URLA AVRUPA’NIN YEDİNCİ ŞARAP GÜZERGÂHI OLDU
EN son haberim şarap konusunda. Urla belki de Fransa’nın Bordeaux, Bourgogne, İtalya’nın Toscana ve Barollo, İspanya’nın Rioja ve Ribera del Duero bölgelerinden sonra Avrupa’nın yedinci şarap gastronomi güzergâhı oldu.
Bunda Urla Şarapçılığı kuran iki ortak Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın büyük katkısı var.
Osman Sezener’in ev yemeğinde Can Ortabaş’tan öğrendim.
Mourvedre üzümünden yeni bir şarap yapmış.
Adı da “Sus”...
Ancak henüz şişelenmemiş.
O gece tattık.
Şunu söyleyebilirim.
Türkiye’nin en üst düzey şaraplarından biri geliyor.
Bu arada Tempus da son 5 yılda çok iyi bir performans gösterdi.
GİZLİ TANIK, AÇIK İTİRAFÇI VE BİLDİK KUZULARIN SESSİZLİĞİ
OSMAN Yıldırım’ı hatırlıyor musunuz?
Hani şu “Danıştay saldırısının” meşhur “gizli tanığı”...
Geçenlerde Cumhuriyet gazetesine bir mektup yazmış ve “Bütün Atatürkçülerden ve Cumhuriyet gazetesinden özür diliyorum” demiş.
Kimdi bu Osman?
Danıştay’a saldırıp bir hâkimi öldüren o karanlık çevrenin ve çetenin elemanı...
Sonra gizli tanık olup “Bu saldırıyı Ergenekon çetesi düzenledi, Cumhuriyet gazetesine de bombayı o darbeciler attı” diyerek Türk adalet tarihinin en karanlık kumpası ile Silivri dönemini açanlardan biri...
Danıştay saldırısının ertesinde “Bu Türkiye’nin 11 Eylül’üdür” diye yazdığım için o günlerde Ergenekon kumpasını aslanlar gibi savunan gazete ve yazarlarının hedefi olmuştum...
Hayatımın hiçbir döneminde o kadar ölüm tehdidi almadım.
Hatta yurtdışındaydım, Hürriyet’in yazıişleri müdürü Tufan Türenç telefon edip, “Bir süre dönmeseniz iyi olur” demişti.
Çünkü 15 Temmuz darbesi ile sonuçlanan o dönemi açanların Türk ordusunun şerefli subaylarına, laik çevrelere karşı ilk sindirme komplosu buydu.
Yani 15 Temmuz darbesinin ilk işaret fişeğiydi o kumpas...
FETÖ şakşakçıları o günlerde bu Osman Yıldırım’a “Osmanım” diyerek sahip çıkıyorlardı...
Osmanım “gizli tanıktı” şimdi “açık itirafçı” oldu.
Adam şimdi çıktı ve “Bunların hepsi bir kumpastı özür diliyorum” diyor...
Gizlice söylediklerini manşetlerine taşıyanlar, nedense açıkça söylediklerine karşı sağır ve dilsiz...
Tık yok...
Tam bir kuzuların sessizliği...
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