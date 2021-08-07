Masanın sağına oturan bu hafız öyle bir göreve geldi ki

Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Masanın sağına oturan bu hafız öyle bir göreve geldi ki
30 Ağustos 2012 Mekke...
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Suudi Arabistan Kralı Abdullah sağına İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı oturtmuş.
Bölgenin kanlı bıçaklı iki ülkesinin lideri yan yana ve Kral bir jest yapmış....
Çünkü ramazan ayındaki bu acil toplantının çok önemli bir konusu var.
İçsavaşın başladığı Suriye’yi ve Beşşar Esad’ın durumunu konuşmak.
Bazı ülkeler İslam ülkelerinin oluşturacağı askeri güçle müdahale ederek Esad’ı düşürmekten yana.
*
Ancak o toplantıdan müdahale kararı çıkmıyor.
Çıkan tek karar Suriye’nin üyeliğini dondurmak.
Ama bugün bizim yazımızın konusu o toplantı değil...
O akşam o salonda oturan bir adama fokus olacağız.
O adamın cebinde Amerika Birleşik Devletleri pasaportu var, bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor:
Bir ABD vatandaşının İslam İşbirliği Konferansı’nda ne işi var... Daha önemlisi de Müslümanlar tarafından “Harem” olarak bilinen ve gayrimüslimlerin giremediği bu bölgeye nasıl girmiş...
*
İşte bu adamın adını geçtiğimiz 2 Ağustos günü çok ilginç bir yerde duyduk...
Hem de ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken’in ağzından.
Mekke’nin Harem bölgesinde ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın masasından tanıdığımız bu adam öyle bir yere getirildi ki hepimizi yakından ilgilendiriyor.
Bu esrarengiz insanı 2 Ağustos günü Başkan Biden tarafından “inanç hürriyetleri” konusunda “Ambassador-at-Large” görevine getirildi.
Yani bundan böyle dünyanın her yerinde inanç hürriyetleri ile ilgili bir konu varsa ABD adına o izleyecek...
Şimdi gelin bu insanı tanıyalım.
2. ‘PHI BETA KAPPA’ BİRADERİ BİR HAFIZ
- ADI Rashad Hussein...
1879 yılında ABD’nin Texas eyaletinde doğmuş, Hint asıllı Amerikalı Müslüman bir ailenin çocuğu...
Annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi tıp doktoru.
Felsefe ve siyaset bilimi dalında okumuş.
Çok başarılı... North Üniversitesi’nde “Phi Beta Kappa” unvanı almış.
Yani Amerikan üniversite çevrelerinde bir tür “Biraderlik” locası olarak bilinen, çok prestijli bir akademik çevrenin üyesi.
Felsefe tezi ilginç:
“Big Bang Kozmolojisinin Teistik Etkileri.”
CV’sine yazılacak bilgiler burada bitmiyor.
İslam Araştırmaları Enstitüsü’nden Arapça dalında master’ı var.
Yale Hukuku dergisinin editörü.
ABD Parlamentosu’nun Adalet Komisyonu’nda görev yapmış.
3. OBAMA’NIN ATATÜRK’LE İLGİLİ MEŞHUR SÖZÜNÜ O YAZMIŞTI
CV’sindeki bir başka ilginç detay da şu: 2003 yılında Soros Fellowship çevresine girip yeni Amerikalılar için ayrılan fonlardan yararlanmış.
2009’da Başkan Obama’nın Kahire Üniversitesi’ndeki meşhur konuşmasını hazırlayan ekibin üyesi.
*
Obama’nın Ankara’da TBMM’de yaptığı o tarihi konuşmayı yazan ekibin tek Müslüman üyesi oydu.
Hatırlayın o konuşmayı: “Bugün Atatürk’ün anıtını ziyaret ettim. Atatürk’ün en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Onu kurdu ve dünyanın saygınlığını kazandı” demişti.
Bir de şunu:
“Bizim de kurucu babamız Washington’dur. Biz de ona bir anıt yaptırdık ve Beyaz Saray’ın penceresinden her gün gördüğüm bir anıt...”
*
Beyaz Saray’da Müslümanlara verilen ramazan iftarını hazırlayan ekipteydi. Felsefe, hukuk, siyaset bilimi okumuş.
Ama aynı zamanda hafızlık kursları da almış ve bir hafız...
Hani yazının başlığında “Cebinde ABD pasaportu olan bir insan Harem bölgesine nasıl girebildi?” diye sormuştum ya...
İşte bu özellikleri ve Müslüman kimliği ile girebilmişti.
4. İMAMLARI AUSCHWİTZ’E GÖTÜRÜP HOLOKOSTU ANLATAN HAFIZ
NE yapacak bu “İnanç Hürriyeti Büyükelçisi”?
Dünyanın neresinde olursa olsun, insanların inançları üzerine baskı yapılmasını, azınlıkların inanç haklarının ihlal edilmesini o izleyecek.
Yani, dünyanın bir yerinde Müslümanlara, Müslüman azınlıklara, inanç konusunda baskı mı yapıldı?
O rapor edecek.
Ama durun...
Müslümanlar da kendi ülkelerinde Hıristiyanlara, Yahudilere veya kendi içindeki mezheplere ya da ateistlere veya deistlere baskı yaparsa...
Onu da önlemeye çalışacak.
*
Bunu yapabilir mi bilmem...
Geçmişteki tutumu ve tavrı umut verici...
Mesela Çin’de Uygur Türklerine ve Müslümanlara yapılan baskılara karşı mücadele etmiş.
Keza Myanmar’da...
Ama Müslüman ülkelerde Hıristiyanlara ve Yahudilere yapılan baskıları da gidip yerinde incelemiş.
Mesela 2013 yılı mayıs ayında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen imamlardan oluşan büyük bir imam grubunu Auschwitz’deki “Holokost Merkezi”ne götürüp o vahşeti anlatmış...
Aynı şekilde ABD’deki imamları alıp soykırım merkezlerine götürüp antisemitik mücadeleye katkıda bulunmuş.
BİR ROBOT PORTRE: TÜRKİYE’NİN MANEVİYAT SEFİRİ KİM OLABİLİR
ONUN çok önemli bir özelliği daha var. Kendisi aynı zamanda bir “terörle mücadele” uzmanı...
Özellikle IŞİD terörü gibi inancı sömüren terör örgütlerine karşı mücadelede bir Müslüman olarak yürekli bir şekilde sesini yükseltmiş.
Çünkü bugün inanç hürriyetlerini en çok tehdit eden güçlerin başında IŞİD, El Kaide, Taliban gibi örgütler geliyor.
*
Bu atamayı neden bu kadar önemsediğime ve böyle uzun bir yazı yazdığıma gelince... Bugün dünyanın çok önemli üç sorunu var.
Siyasette inançların istismar edilmesi, bazı ülkelerde azınlıkta kalan inançların baskı altında olması... Ve arkasını güya bir inanca dayayan terör...
Hangi inançtan olursa olsun inanç hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik hareketler demokrasilerin ve huzurun en önemli sorunu haline geldi.
Her ülkede, böyle sağlam donanımlı ve vicdanlı, tarafsız bakışı olan insanlara bu tür önemli görevler verilmesi, demokrasiler açısından da çok önemli...
*
2 Ağustos günü atanan Rashad Hussein, dünyanın en etkili 500 Müslümanından biri olarak biliniyor. Türkiye’nin de inançlar arasında sağlıklı bir diyaloğun gelişmesine, inançlar üzerindeki baskılara karşı mücadeleye katkıda bulunacak böyle donanımlı “maneviyat özgürlüğü büyükelçileri”ni devreye sokması iyi olacaktır.
Yeter ki atanacak insanlar, IŞİD’e DAEŞ deyince mesele halledilecek zanneden bir zihniyete sahip olmasın.
BU FOTOĞRAFI BÜYÜTÜP YAKINDAN BAKTINIZ MI
BU fotoğraf iki gün önce yayınlandı.
Van’ın Çaldıran ilçesinde çekilmiş.
Bir TIR içinde yakalanan 300 göçmen...
*
Şimdi bu yazıyı dijital ortamda okuyanlardan ricam... Bu fotoğrafı büyütüp bakın.
Sonra şu soruların cevabını birlikte konuşalım.
*
- Bu karede kaç kadın, kaç çocuk, kaç yaşlı insan görüyorsunuz?
- Bu karedeki 300 insanın yaş ortalaması sizce kaçtır?
*
Büyütüp baktınız mı?
Öyleyse şimdi gelin şu soruyu cevaplayalım:
“Afganistan’dan gelenlerin hepsi gerçekten genç ve çalışacak yaşta erkekler mi?”
BİR ‘HA’ AZ, BEŞ ‘HA’ ÇOK, ÜÇ ‘HA’ KARAR MI
HER gün çok sayıda arkadaşımdan fıkra, karikatür; siyasetçileri, erkekleri, kadınları tiye alan çizimler geliyor.
Bazıları çok sevdiğim ve üzmek istemediğim arkadaşlar. Mutlaka cevap vermem gerektiği duygusuna kapılıyorum.
Ama bir sorunum var...
Gülen bir emoji göndersem, sanki herkese yaptığımı yapıp, baştan savmışım gibi bir duygu geliyor. O nedenle özel bir şey olsun diye gülme sesi olan “haha” yazıyorum.
Orada da şu sorun var.
Kaç “ha” yazarsam onu da sevindiririm?
- Bir “ha” yazsam, sanki çok ciddiye almamışım gibi geliyor.
- “Haha” yazsam, okuduğum zaman sesli olarak tam anlamını vermiyor...
CEVAP
OPTİMAL ‘HA’ SAYISI ÜÇLÜ ‘HAHAHA’YMIŞ
NEW York Times’ta yazar bir arkadaş formülü bulmuş:
- Bir “ha” yetmez...
- İki “ha” yani “haha” eksik kalır...
- Beş tane yan yana koysan, inandırıcılığı kalmaz...
- Psikolojik olarak optimal “ha” üçlü olanıymış...
Yani “Hahaha...”