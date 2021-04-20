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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi

20 Nisan 2021

T24 haber sitesi yazarı Ali Akay hatırlattı.

Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.

Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...

Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...

*

Cevabı çok basit...

Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...

Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:

“Sartre Fransa’dır...”

Biz başka ülkelerin insanları ise şunu öğrendik...

“Sartre dünyadır...”

*

Sonra “lüzum” tartışması başladı...

Önce Foucault ve Deleuze çıktı ve “Bilinç veren entelektüele artık ihtiyaç duyulmuyor” dedi.

Sonra Sartre çıktı ve şunu söyledi:

“Entelektüellerin işlevsel faydası kalmadı...”

Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi

Yıl 1972’ydi ve o sırada bu konuşmaların yapıldığı Paris’te öğrenciydim...

Kendi çapımda bir “entelektüel olmaya” hazırlanıyordum ve hayranlıkla izlediğim üç düşünür de bana, “Oğlum artık senin entelektüelliğine lüzum kalmadı” diyordu.

Oysa 1968 hareketi hepimizi çok etkilemişti.

Feminist hareketler doğuyor, kadın-erkek ilişkileri yeni bir döneme gjriyordu, cinsellik tabu olmaktan çıkıyordu, çevreci ve yeşil hareketler siyasete yepyeni ufuklar getiriyordu.

Okulda, fabrikada öğrenci ve işçiyi hiçe sayan otoriter düzen yıkılıyordu.

*

Ve işte böyle bir dönemde “aydının lüzumsuzluğu” fısıldanıyordu kulaklarıma...

Hiç aklımıza gelmemişti ki o gün kulaklarımıza fısıldanan bu “lüzumsuzluk” bugün popülizm dediğimiz dünyanın başına bela olacak olan “şeyi” ufaktan ufaktan hazırlamaya başlamış...

*

Ali Akay yazısını şu harika cümle ile bitiriyor:

“Sartre kendisinden sonra gelen diğer düşünürlerle birlikte bize musallat olmaya devam ediyor...”

Hayatım boyunca “musallat olma” fiilini hiç bu kadar sevmemiştim.

*

Teşekkürler Ali Akay...

Hem Sartre’ın o kalabalık cenazesinin bu dünya için neyi ifade ettiğini hatırlattın...

Hem de şu popülist vasatlıkta hiç olmazsa bizlere hâlâ lüzumlu olabileceğimizi hissettirdin...

Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi

YÜZLERCE İSİMSİZ BANKSY, ANKARA DUVARLARINA O GRAFİTİLERİ ÇİZİYORSA

ANKARA Belediyesi harika bir iş yapmış. Şehrin duvarlarına, viyadük temellerine, her yere sağlık çalışanlarını anlatan grafitiler çizdirmiş.

Şehir bir Banksy vahasına dönüşmüş. Hepsi rengârenk...

Hepsi hepimizin içindeki duygularla başkentin duvarlarını devasa ve harikulade bir billboard’a çevirmiş. İnanın şehir bu duygularla çok daha güzel...

Bu milletin sağlık çalışanlarına verdiği bu destekle çok daha vefalı bir başkent burası...

ŞEHİR DUVARLARINA BİR GÖNÜL GRAFİTİSİ DE BENDEN

HASTANELERDE hayatları pahasına on binlerce insanın yardımına koşan, kurtaran, son anlarına kadar ellerini bırakmayan...

Barbar ve vicdansız birtakım hasta yakınlarının hakaretlerine, saldırılarına rağmen umut veren gülümsemelerini hiç bırakmadan çalışmaya devam eden...

Testlerimizi, aşılarımızı yaparken şefkati de bizlere aşılayan sağlık çalışanı kardeşlerimiz...

Sizi ilk defa bu kadar yakından tanıdık...

Sizi ilk defa bu kadar iyi anladık.

Sizi ilk defa bu kadar çok seviyoruz.

Size ilk defa bu kadar minnettarız.

Size ilk defa bu kadar yürekten teşekkür ediyoruz...

*

Bize sadece şifa ve umut vermediniz...

Aynı zamanda bu ülkede hâlâ bir millet olduğumuzu da çok güzel ispat ettiniz...

Var olun... Sağ olun...

Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi

ZOOM MUTASYONU

RAMAZANDA SİGARA BÖREKLİ, KADAYIFLI ZOOM DUVARI TRENDİ

Şu 3 nokta kesin..

BİR: Zoom artık hayatımızın vazgeçilmezi...

İKİ: Pandemi hayatımıza yerleştikçe Zoom da iş toplantılarından artık günlük sohbetlere kadar yayılıyor.

ÜÇ: Virüs mutasyona uğradıkça Zoom da mutasyona uğruyor.

*

Zoom konuşmaları başlangıçta boş duvarlar veya kitap rafları önünde yapılırken şimdi son trend olarak “Zoom duvarları” oluşmaya başladı.

Bu yeni trendin öncüsü de tanınmış işinsanı Cuneyd Zapsu...

Bütün Zoom konuşmalarını çok renkli ve yaratıcı “Zoom duvarları” önünde yapıyor.

Dün onunla bu konuyu konuştum.

ZOOM ADABIMUAŞERETİ

ZOOM’DA İŞ KONUŞMASINA CEKETSİZ-KRAVATSIZ ÇIKMAM

ZOOM duvarı Pioneer’ı Cuneyd Zapsu diyor ki:

“Telefondan sonra Zoom adapları çıkardım. Nedeni de şu: Arkadaş arası sohbetlerde tamam tişörtlü konuşuyorum. Ama iş konuşmalarında, müşteri ile konuşurken milletin spor kıyafetli olmasından rahatsız oldum.

O nedenle ilk adımım şu oldu:

En azından görünen kısımlarımda ceket giyip kravat takmaya başladım.

*

“İkinci adımım da şu oldu. Arka plana kendimin veya konuştuğum müşterinin ürününü veya fabrikasının fotoğrafını koymaya başladım.”

*

“Üçüncü aşamada ise Zoom duvarını renklendirmeye başladım. Duruma göre güzel bir çiçek, şimdi ramazan geldi, döner, peynirli kadayıf, sigara böreği, aklına ne gelirse Zoom resimlerim var...”

*

İyi fikir...

Daha muhafazakârlar arkaya mahya bile asabilir...

Evet yeni trend bu...

Hatta...

Ben tanık olmadım ama bazı arkadaş “Zoom geyiklerinde” arka plana dekolte kadın fotoğrafı koyanlar bile varmış.

Lüzumsuz bir köşe yazarının çok lüzumlu üç-beş saniyesi

YENİ EKONOMİDE KOVULMAK EN KÂRLI YATIRIM MI OLUYOR

ÇOK sevdiğim Mourinho bir kere daha kovuldu. Ama bu defa teknik direktörlük dehasını ekonomik bir taktiğe çevirerek kovuldu.

Tottenham’da bekleneni veremiyordu...

Takıma veremediği başarılı taktiği kendine verdi ve “Avrupa ultra süper ligi” projesi konusunda takımının yönetimine karşı çıkarak kendini kovdurdu.

Yani “yüksek bir futbol ideali uğruna...”

Üstelik kovularak 40 milyon Euro da tazminat alarak...

Şöyle 5 kovulmadan aldığı tazminata baktım:

2007 Chelsea 21 milyon Euro

2012 Real Madrid 20 milyon Euro

2015 Chelsea 15 milyon Euro

2019 Manchester United 17 milyon Euro

2021 Tottenham 40 milyon Euro

ARA TOPLAM: 5 kovulmadan 113 milyon Euro...

Haksız mıyım...

GÜNÜN DEPREMİ

BİR FUTBOLSEVER VE VATANSEVER AVRUPA SÜPER LİGİNE NASIL BAKAR

BÜTÜN gündemleri atın bir kenara...

Pazar günü patlayan bomba COVID’i bile unutturdu.

Avrupa’nın 12 kulübü “Biz artık sizin küçük liglerinizde değil, kendi klasımızda bir ligde aramızda oynayacağız” dedi...

Avrupa ayağa kalktı...

Peki bir vatansever ve futbolsever bu karara nasıl bakar...

“Yerli ve milli futbolunu” savunup buna karşı mı çıkar...

Yoksa “Bu girişim futbolu dünyanın en güçlü küresel eğlence sektörü haline getirir” deyip savunur mu?

“Bu girişim Türk futbolunu bitirir” diye mi bakar..

Yoksa EuroLeague’de iki Türk takımı 10 yıldır Final Four oynuyor, futbol kulüplerimiz de niye bunu yapamasın diye mi bakar...

Ben biraz akıntıyla ters gideceğim...

Merak eden ve ilgilenen varsa...

-BUGÜN HÜRRİYET SPORDA-

KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin

X

Banzai Mustafa Kemal Paşa çok çok banzai

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Nisan 2021
Geçen gün bir arkadaşım gönderdi...

Japonya’da yapılmış video...

Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.

Ama içinde bir kelime var ki....

Beni çok etkiledi.

*

Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.

Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.

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İçimizdeki en tonton anarşiste bandanalı bir Babıâli vedası

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Nisan 2021
Önce köşe yazarı vardı...

Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...

Mesela “siyasi köşe yazarı...”

Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...

Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...

Bir de kibir ve egoyu...

İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...

*

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Emin kardeşim ben piyanistim niye hep bana ateş ediyorsun

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Nisan 2021
Sözcü gazetesi, Turgut Özal’ın 28’inci ölüm yıldönümü günü herkese örnek olması gereken harika bir şey yaptı.

Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.

Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.

*

Ama o ne...

Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...

Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...

Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.

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57 milyon riskli vatandaşı acilen koruma altına almanın formülü

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Nisan 2021
Dün itibarıyla dünya “COVID atlası” şöyleydi.

İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.

Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.

Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.

16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.

330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.

Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.

80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...

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Korkuyorsunuz çünkü statlarda idare ediyorduk ama ekranda edemiyoruz

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Nisan 2021
Alman liglerinin tatsızlığı, İtalya’nın statları yenilememesi, koca Rusya’nın doğru dürüst bir takım çıkaramaması, herkesi Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Bakıyorum, tüm Avrupa ülkelerinin federasyonları ayakta. Paniğin sebebi belli... Siz daha VAR’ı bile yönetemiyorsunuz. Kalite yerlerde. Şimdi korkuyorsunuz.

Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.

TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU

· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...

· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.

· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.

· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.

· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.

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Bir Upper Cihangir magazini... Diziyi çekerken 6 kere öpüştük o COVID oldu ama ben olmadım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Nisan 2021
Tabii Upper Cihangir’deki en büyük haber kaynağımdan öğrendim haberi.

1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.

*

Nereden mi çıkardım?

Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.



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Sizce bu 'Reformist Tonton' sayfası hangi gazetede çıktı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Nisan 2021
Tam 28 yıl olmuş...

Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...

Sabah büyük bir sürprizle uyandım.

Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.

*

Tepedeki manşeti şöyle:

“Reformist Tonton...”

Üst spotları şöyle:

- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”

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Yuhh yahu yuh artık ne diyeyim ben bu kafaya

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Nisan 2021
Önceki gün benim açımdan iki sevindirici gelişme vardı...

Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.

İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.

*

Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...

Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...

Şuna inanıyorum...

Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...

Nitekim

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Bodrum'dan doğan bir özel Türk 'Lirası'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Nisan 2021
Önceki gün Türkiye’de çok ilginç bir şey oldu...

Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...

Bunun anlamı şu...

Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...

Aslında bu para cebimizde...

Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...

Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...

Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...

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Türkiye'nin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Nisan 2021
Aslında yazının gerçek başlığı şu:

“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”

O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.

*

Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.

ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.

*

Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...

Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var

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Kim bu 'esrarengiz' Boğaziçili 'sıçan' M.B.

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Nisan 2021
Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, Oğuz Atay’ın kayıp günlüğü olayını gündeme getirip, ben de perde arkasını yazınca, “Upper Cihangir” dünyası karıştı.

Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...

Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...

*

(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)

Neyse asıl konuya gelelim...

Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.

Türkiye’nin

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O 19 ölü nitrojen dolu 22 cam lahitin laneti mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Nisan 2021
Geçen hafta tüm dünya pandemi ile boğuşurken Mısır 3 Nisan gecesi bütün dünyayı şaşırtan bir şey yaptı.

Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...

*

18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.

22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...

*

Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.

Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...

Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.

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İmamı kim istifa ettirdi Türkiye'nin makul aklı mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Nisan 2021
Ayasofya imamı sonunda istifa etti...

İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...

Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...

Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.

Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...

Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...

Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...

İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.

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CHP'li kayınpederim o 2 takunyalı hakkında bana neler anlatmıştı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Nisan 2021
Kayınpederim rahmetli Hüdai Oral, köklü bir CHP’li ailenin üyesiydi.

Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.

Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...

Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.

Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.

Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.

İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.

O güne kadar öyle bir bakanlık yok...

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Bu bir haber mi, fazla oldunuz sinyali mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

8 Nisan 2021
“Haber” desem...

Değil...

“Analiz” desem o da değil...

Öyleyse ne?

“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...

Önce neden söz ettiğimi anlatayım.

Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.

Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...

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Ya seçilmişlere her gün haddini bildiren o atanmış memurlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

7 Nisan 2021
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir süredir beni de düşündüren önemli bir noktaya dikkati çekti.

Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.

*

Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.

Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...

Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.

Özeti şuydu:

Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...

Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...

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Artık doğalgaz faturanıza bile rütbeli imzanızı atmayın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Nisan 2021
O bildiriye imza atan 104 mütekait askerin karşısına geçip sormak isterdim:

“Yaptığınızdan memnun musunuz...”

Ve devam etsem...

“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...

Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”

*

Biliyorum bana diyecekler ki...

“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”

Evet sahipsiniz...

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