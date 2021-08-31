Emel bebekler kimden kaçıp kimlere sığınıyor

Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
Emel bebekler kimden kaçıp kimlere sığınıyor
Siz de izlemişsinizdir... Suriye sınırını geçen bir kız çocuğu, 27 Temmuz günü Gaziantep’ten uzun bir yürüyüşe başladı.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yol boyunca da Avrupa’nın insanlarına göçmenlerin sorununu anlatacak.
Emel mekanik dev bir bebek.
“The Walk” yani “Yürüyüş” isimli bir tiyatro projesinin ürünü olarak yapılmış.
İngiltere merkezli “Good Chance” tiyatrosu ile dünyanın önde gelen kukla topluluklarından Handspring Kukla Kumpanyası’nın ortaklaşa yaptığı dev bir kukla.
Türkiye yapımcıları ise İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı...
Ayrıca Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği de destekçisi.
*
Emel, bu hafta Yunanistan’ın Meteora denilen yerine geldi ve orada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı...
Bazı yerel yöneticiler “Bu Müslüman kızın Meteora’da ne işi var” diye ayaklandı.
Meteora, Rum Ortodoks kiliselerinin bulunduğu koyu dindar bir bölge...
Oysa kimse sormuyor:
“Emel sen nereden ve kimlerden kaçıyorsun?”
*
Emel Suriye’den kaçıyor...
Yani Müslüman’ın Müslüman’a zulmettiği bir ülkeden...
Ve istikameti Batı...
Yani Hıristiyanların yaşadığı bir coğrafyaya sığınmak istiyor...
Küçük Emel’in Meteora’ya vardığı gün Afganistan’dan küçük bir haber geldi.
Taliban yönetimi, yabancı ülkeye gitmek isteyen Afgan vatandaşlarına izin verileceğini açıkladı.
Peki hangi ülkelere gidecek bu Afgan vatandaşları:
Amerika, İngiltere, Avustralya, Fransa, Japonya ve İspanya...
Eee hani nerede, bir İslam ülkesi yok mu...
*
Hadi yine Küçük Emel’e dönelim...
Doğu’da bir ülkeye doğru yürüyüşe geçen bir Küçük Emel daha var mı...
Yok...
Bütün bunlara bakınca artık siz de şu soruyu sormuyor musunuz:
Fanatik Müslüman zulmünden kaçan Küçük Emeller niye hep Batı’ya yürüyor...
Akdeniz sahilinde küçücük bacaklarını karnına çekmiş vaziyette yatan Aylan bebeğin hüzünlü bedeni...
Belçika’da sevinçle sıçrayan küçük kızın dansı size hürriyet destinasyonunun ne olduğunu gösteren çok çarpıcı bir koreografi çizmiyor mu...
Evet arkadaşlar...
Müslüman’dan kaçan Müslüman niye Hıristiyan’a sığınıyor...
*
Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı’ydı...
Küçük Emel’in fotoğrafına bakarken bir kere daha anladım...
Bu büyük zaferin arkasından kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizim istikametimizi, demokrasimizle, laik değerlerimizle öyle bir coğrafyaya demirlemiş ki...
Hepimiz kendimizi orada çok daha iyi hissediyoruz...
O nedenle her bayramda haykırarak aynı şeyi söylüyorum.
Yaşasın Kurtuluş Savaşı, başkomutanımız Atatürk ve arkadaşları...
Yaşasın onların armağan ettiği bu büyük Türkiye Cumhuriyeti...
*
Bizim Küçük Emellerimiz sizlere minnettardır...
DEV BEBEK KORKU MU SEMPATİ Mİ YARATIR
EMEL bebekle ilgili fotoğraflara bakarken kendimi şöyle bir sorgulama içinde buldum.
Acaba bu kadar büyük bir bebek onu görecek çocuklarda tam ters etki yaratabilir mi?
Yani sempati sağlamak yerine korkutucu bir etki...
Sadece bir his ama psikologların da bakmasında yarar var.
UZUN ZAMANDIR İLK DEFA BİR HABER PROGRAMINI SONUNA KADAR İZLEDİM
GAZETECİYİM ama çok uzun süredir televizyonda haber izlemiyorum.
Önceki gün ilk defa haber niteliğinde bir olayın canlı yayınını sonuna kadar izledim.
Bayraktar tarafından yapılan “Akıncı” adlı TİHA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş töreniydi bu...
Gururla izledim...
Sevinç gözyaşı ile izledim...
Geçenlerde Savunma Fuarı’nda Türk savunma sanayinin yeni teknolojik ürünlerini de aynı duyguyla izlemiştim.
Her Türk’ün gurur duyacağı bir sahneydi önceki gün izlediğimiz tören.
Sonra bu fotoğrafa baktım...
Bayraktar ailesi...
Türk mühendisleri...
Türk kadınları ve erkeklerinden oluşan bir modernite tablosu.
Önde ülkenin Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir tabloydu bu...
Bayraktar ailesini, bunu gerçekleştiren çalışanları, tabii ki buna destek veren hükümeti bütün kalbimle kutluyorum.
1974’TE O DENİZAŞIRI PARAŞÜT OPERASYONUNU BAŞARAN ORDU
Bu tabloyu seyrederken 1974 yılına döndüm...
Türk ordusunun o günkü imkânsızlıklarla dünyaya parmak ısırtan paraşüt indirme operasyonunu düşündüm.
Çıkartma gemileri olmayan bir ordunun denizaşırı harekâtını hatırladım.
Şimdi o ordu dünyaya parmak ısırtacak teknolojilerle donanıyor.
Cumhurbaşkanı haklı...
Geldiğimiz noktada artık bütün dünya şunu çok iyi biliyor:
Sakın Türkiye’yi hafife almaya kalkmayın...
Kurtuluş Savaşı’ndan beri bu milli ordunun bugüne gelmesine katkısı olan herkesin önünde saygı ile eğiliyorum.
ZEYTİN AĞACININ ENSTRÜMANI SAKSAFON MU DİYECEĞİM AMA
GEÇEN cumartesi akşamı, Yalıkavak’a tepeden bakan bir taş evin bahçesinde Diageo grubunun davetine katıldım.
Yaşlı zeytin ağaçlarının nasıl şahane bir tablo oluşturduğunu bir kere daha gördüm.
Şuna inanıyorum. Ege’nin evleri zeytin ağaçlarına göre yapıldığı zaman çok daha etkileyici oluyor.
Geceye dünyaca ünlü saksofoncumuz İlhan Erşahin de davetliydi. Onu New York’ta çaldığı caz kulübü günlerinden beri hayranlıkla izliyorum.
Bir ara havuzun arkasındaki sahneyi andıran taş bir dekorun önünde o kadar güzel çaldı ki... Kendimi tutamayıp gidip izin istedim ve o çalarken birlikte fotoğraf çektirdim. Çünkü bu şahane gecenin görsel bir hatırası kalsın istedim arşivimde. Bu arada kendi kendime sordum.
Acaba zeytin ağacının enstrümanı saksafon mu...
Biliyorum üzerinde anlaşmak mümkün değil.. Geçen yaz zeytin ağaçlarının altında Kerem Görsev’in piyanosunu da dinlemiş ve yine çok sevmiştim...
O nedenle çok iddialı olmadan şunu söyleyeyim.
Zeytin ağacı evlere, İlhan Erşahin çalınca da saksafon zeytin ağacına çok iyi gidiyor.
ÜZÜM HABERLERİ
STİNG’İN ŞARAP YAPIMCISI TÜRKİYE’DE DE HARİKA YARATTI
CUMARTESİ akşamı davette Yeni Rakı ve Kayra şaraplarını da üreten Mey-Diageo grubunun Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür’le sohbet ettim.
Son olarak “Giz” adlı bir Kraft rakı ürettiler. Ama dikkat, 68 derece bir rakı bu...
Yani normale göre 2 kat su eklemek yazım.
*
Tabii benim asıl ilgi alanım şarap olduğu için daha çok onu konuştuk.
Grubun şarap yapımcısı Daniel o’Donnell, Toskana’da ünlü şarkıcı Sting’le “Sisten Moon” adlı bir şarap üretti ve çok iyi puanlar aldı.
Hatta şimdiden onu “Super Tuscan” sınıfında gören yazılar bile çıktı.
*
Daniel Türkiye’de “Heritage” adlı bir şaraba imza atmıştı.
Şiraz-Zinfandel blend’i çok iyi bir şarap oldu. Ama ne yazık ki 5 yılda, çok sınırlı sayıda yaptıkları için neredeyse tükendi. Birçok restoranın şarap mönüsünde var ama stoklarında bulunmuyor.
Bu yaz benim en favori şaraplarımdan biriydi.
*
Levent Kömür iki haber verdi.
Heritage’ın 2019’u hazırmış ama henüz şişelenmeye başlanmamış.
Bu arada Daniel çok yüksek kalitede iki ayrı şarap daha hazırlıyormuş.
Merakla bekliyorum.
PUANLAMA
BU YIL TATTIĞIM ÜST BANDDAKİ EN FAVORİ 10 KIRMIZI ŞARABIM
Heritage Şiraz-Zinfandel
Kavaklıdere 1929 Cabernet Franc
Imperial Öküzgözü
Urla Tempus Merlot-Şiraz-Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot
Yedibilgeler Bias Pirene, Petit Verdot
Porta Caeili Ament blend
Sevilen Magnesia Cabernet Franc
Şato Kalpak Cabernet Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc-Petit Verdot
Suvla Rezerv Petit Verdot-Karasakız
Pamukkale Amfora Grand Rezerv Şiraz
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin