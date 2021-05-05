Cihangir dizi kanadında ‘neşter’ ‘botoks’ ve ‘kolajen’ savaşı

Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Cihangir dizi kanadında ‘neşter’ ‘botoks’ ve ‘kolajen’ savaşı
Upper Cihangir’in dizi film mahallesinde dün itibarıyla büyük bir “mimik”, “botoks” ve “kolajen” savaşı başladı.
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Evet Upper Cihangir’in dizi mahallesinin bugünkü en önemli tartışmasının başlığı şöyle:
“Botoks mimikleri öldürür mü?”
Tabii ben de mahalleye daldım.
İşte Bodrum’un “Seviyeli magazin muhabiri” Ertuğrul Özkök’ün “botoks”, “neşter”, “kolajen” raporu.
KOÇYİĞİT
1) PHOTOSHOP’LA BOTOKSU BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN
GERİYE doğru gittiğimde şunu gördüm.
Botoks ve mimik tartışmasını Türkiye’de 2007 yılında Hülya Koçyiğit başlatmış.
Antalya Film Festivali’nden sonra verdiği bir mülakatta şunu söylüyor:
“Yüzleriyle oynayan, estetik yaptıran oyunculara şaşırıyorum. Çünkü estetik operasyonlar oyunculuğu çok etkiliyor. Mimiklerinizi kullanmanızı etkiliyor. Botoks da yaptırmaya gerek yok, estetik lifting ya da burnumu çektirmeye de. Ben şekil insanı değil duygu, fikir insanıyım. Bir oyuncu olarak beni görüyorsunuz, şu anda yüzümde o kadar çok çizgi var ki... Ne varsa, yaşamışlık, yaşanmışlıkları yüzümde görebilirsiniz. Bunlar olmalı, olmazsa yadırgarım.”
Peki ya o hiç çizgisiz fotoğraflar?
“Bazen Hülya Hanım botoks yaptırmış çok değişmiş diyenler oluyor. Bunlar beni görmüyor herhalde diyorum. Belki de photoshop’lu bir resmimi gördüler ondan böyle diyorlar.”
2) DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI: OYUNCU KAŞ ÇATABİLMELİDİR
ESTETİK, botoks, mimik tartışmasına 2011 yılında Fransız sinema oyuncusu Catherine Deneuve de girmiş.
O da estetik furyasının iyi oyunculuğun önünü tıkadığı görüşünde. Asla estetik ameliyat yaptırmamış olan Deneuve, bu tartışmaya tek cümleyle ve gayet net bir ifadeyle noktayı koyuyor:
“Bu konuda tek bir şey söyleyeceğim. Bir oyuncu kaşlarını çatabilmelidir!”
İLK SAVAŞÇI
3) BOTOKSA KARŞI MÜCADELEYİ TİTANİC’TE BAŞLATAN OYUNCU
BOTOKS savaşı, Upper Cihangir’den yıllarca önce Londra’nın Cihangir’inde başladı. Başlatan da Titanic filminin kadın oyuncusu Kate Winslet oldu.
Winslet estetik ve botoks konusunda şunları söyledi:
“Estetik ameliyat, oyuncuları birer hayali kahramana dönüştürüyor. Oysa ki oyunculuk tamamen gerçekle, gerçek insanlarla ve dürüst olabilmekle ilgilidir. Estetik ameliyat yaptırmam! Ahlaki anlayışıma karşı. Doğal güzellik yanlısı biriyim. Oyuncunun estetik nedeniyle yüzünü istediği gibi kullanamaması kabul edilemez bir şey.”
4) ESTETİKÇİ GÖZÜYLE: FATMA’NIN ALNI PAVAROTTİ KADAR RAHAT
DÜN bu konuyu Türkiye’nin en ünlü estetik cerrahlarından Serdar Eren’le konuştum ve çok ilginç ve farklı bir cevap aldım: Şu cümleyle başladı:
“Diziyi büyük keyifle seyrettim. Çok güzel bir film ve Biricik mükemmel oynuyor.”
Peki estetikçi gözüyle ne diyor: “Yüzünü çok büyük rahatlıkla kullanabiliyor. Alnına dikkat edin, Pavarotti’nin alnı gibi her ifadeye giriyor. Gözkapakları yumru. Kaşların kalkışı ve hareketi doğal. Dolayısıyla gözkapakları ve kaşları ile de oynayabiliyor. Mükemmel bir oyunculuğu var.”
Yüzünde estetik var mı?
“Fazla bir müdahale
olduğunu sanmıyorum. Bence de gerek yok. Bu yüzle çok güzel yaşlanabilir. Yüzünde dikkat ettiğim bir başka şey daha var. İki gözü farklı. O nedenle iki gözüyle birlikte de oynayabiliyor. Aslında insanların yüzde 90’nda iki göz farklıdır. Ama artık algımız bozuldu. Bizlere hep bir simetri duygusu veriliyor. O nedenle bu simetrisizlik de değişiyor. Yani yüzümüzün yaratılışındaki doğallığı bozuyoruz. Çünkü güzellik bir algı ve bizim algılamamız bozuldu.”
5) BOTOKS KAS FELCİDİR, AYAK FELCİNDE NE OLURSA YÜZDE DE O OLUR DEMEKTİR
OSMAN Müftüoğlu’na da sordum.
“Hocam botoks mimikleri öldürür mü?”
Cevabı şu: “Kesin öldürür. Unutmayalım botoks bir tür zehirdir. Boiusmus zehri. Ayarlı dozda kullanılınca tehlikesi yok ama doz aşılınca ölümcüldür. Botoksun etkisi de şu: Kas felci yapıyor. Yani girdiği yerdeki kasları çalışmaz hale getiriyor. Şimdi sizin ayağınız felç olsa ne oluyor? Ayağınızı oynatamıyorsunuz. Aynı şey yüzünüzde oluyor.”
MAHALLE OMERTASI
6) UPPER CİHANGİR’DE BİR AKTÖRÜN YÜZÜ SABİT KALDI
BU arada küçük bir istihbarat.
Upper Cihangir sakini bir tanıdığım semtte yaşayan bir erkek aktörün estetik ve botoks nedeniyle yüzünün sabit kaldığını ve mimiklerin tamamen öldüğünü söyledi.
Ancak bütün ısrarıma rağmen adını vermedi.
Kim olduğu konusunu Upper Cihangir sakini Tuğrul Eryılmaz’ın araştırmacı gazeteciliğine bırakıyorum.
Belki önümüzdeki cuma köşesinden öğrenebiliriz.
Veya orada da “Omerta kanunu” varsa hiç öğrenemeyiz.
23 MART’TA 54’ÜNCÜ TOPLANTIYA ÖYLE İLGİNÇ BİR RAPOR SUNULDU Kİ
GEÇEN pazar günü YouTube’a bir video kondu.
Bu, yurtdışında bulunan Sedat Peker’in yüklediği bir konuşmaydı.
İlk gün 400 bine yakın izlendi. O konuşma “âlemde” büyük bir kapışmanın başlayacağı şeklinde yorumlandı.
Ertesi gün bir ilginç başka gelişme daha yaşandı.
İstanbul’da Sarallar adlı suç örgütüne karşı operasyon başlatıldığı haberleri geldi.
Bu iki haberden sonra gözler tekrar, geçen mart ayında Antalya’da yapılan bir toplantıya döndü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 23 Mart günü Antalya’da yapılan toplantının adını kendi Twitter hesabından şöyle duyurdu:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) Toplantısı...”
*
Toplantının özel bir gündemi vardı.
Ülkedeki organize suç...
İşte bu toplantıda Polis Teşkilatı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM Dairesi) brifing verdi.
Dinleyicilerin en ön sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oturuyordu.
KOM, bakana yaptığı çok özel bir çalışmanın sonunda hazırlanan raporu sunuyordu.
*
Daha önce hem Nedim Şener’in hem Tolga
Şardan’ın gündeme getirdiği raporda çok ilginç bir istihbarat bilgisi vardı.
Türkiye’de hangi “babanın” kaç adamı var.
İstihbarat tek tek belirlemiş.
*
Pazartesi günü Sarallar’a karşı başlatılan operasyon KOM’un o gün bu fotoğrafta gördüğünüz toplantıya sunduğu rapordaki bu rakamları yine gündeme getirdi.
ÂLEMDE HANGİ ‘BABA’NIN KAÇ ADAMI VAR: İLK ALTI VE SONRASI
BAKANA sunulan KOM raporuna göre ilk 6 şöyle:
Alâaddin Çakıcı: 428
Sedat Şahin: 257
Sedat Peker: 253
Burhanettin Saral: 247
Ahmet Turgut (Kürt Ahmet): 239
Serkan Kurtuluş: 207
*
Ülke genelinde 30 ayrı mafya grubuyla ilgili rakamlara yer verilen listedeki öteki isimler ve adamlarının sayısı şöyle:
Galip Öztürk’ün 158, Ahmet Tekin Baykal’ın 124, Ümit Saral’ın 102, Fırat Delibaş’ın 102, Mehmet Sena Söylemez’in 98, Ayvaz Korkmaz’ın 93, Menderes Kutlu’nun 93, Nuri Ergin’in 85, Cemal Sincar’ın 82, Mehmet Hadi Özcan’ın 68, Şeniz Dervişoğlu’nun 61, Kürşat Yılmaz’ın 58, Hüseyin Kol’un 56, Savaş Kibar’ın 53, Yaşar Öz’ün 47, Kasım Gençyılmaz’ın 44, Ramazan Özarslan’ın 44, Mehmet Şirin Aksoy’un 43, Selahattin Yılmaz’ın 40, Oğuz Korukır’ın 39, Mehmet Köymen’in 33, Mehmet Fatih Bucak’ın 28, Ali Yasak’ın 20 ve Nihat Özbir’in 9...
*
Tahmin ediyorum dün sabah itibarıyla medyaya yansıyan suç örgütlerine karşı operasyonun düğmesine bu rakamlar ve öteki istihbarat ortaya çıktıktan sonra basıldı.
MEDYANIN EN DİSİPLİNLİ PANDEMİ GAZETECİSİ KİM?
BABIÂLİ “İkitelli” oldu...
Basın “medya” haline geldi...
Sarı basın kartı ise pembe mi purple mı tam çıkaramadığım bir renge dönüştü.
Cebinde bu kartı taşıyanlar pandemide sokağa çıkabiliyor.
Ancak tanıdığım bütün gazeteciler içinde biri var ki, epey bir süredir bu kartı kullanmıyor.
Üstelik bu gazeteci, bir zamanlar medyanın geceleri en çok dolaşan ismiydi...
Ancak bir yıldır Bodrum’da evinde ve inanılmaz bir disiplinle pandeminin sosyal ve hijyen kurallarına o kadar uyuyor ki, Instagram paylaşımları bile azaldı.
O da bu sektörün en büyük senyörü Güneri Cıvaoğlu...
Oysa Instagram’da onun Vespa üzerindeki harika pozlarını izlerdik.