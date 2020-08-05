Büyük merakla beklediğim Abdülhamid kitabının adı ne

Bodrum’da sık sık Zülfü Livaneli ile mesajlaşıp sohbetler yapıyorlarmış.
*
Ondan istifade edip ben de bir mesaj atıp çok merak ettiğim bir şeyi sordum.
Bugünlerde ben de Zülfü ile sohbet etmeyi çok isterdim.
Abdülhamid’i anlatan bir kitap yazıyor.
Kitabı ağustos ayı sonunda yayınevine teslim ediyormuş.
Ve kitabın adı şu olacakmış: “Kaplanın Sırtında”...
At sırtında durmak nedir biliyordum...
Amerikan rodeo yarışmalarından boğa üzerinde durmayı da öğrendik.
Google’da bir arama yaptım “Kaplan sırtında” diye bir kavram bulamadım.
KİTABI ÇOK MERAK EDİYORUM ÇÜNKÜ...
Çünkü bizim nesillerimiz Cumhuriyet’in resmi Abdülhamid tezlerini okuyarak büyüdü.
Yani bizim için o, despot bir “Kızıl
Sultan”dı.
Sonra “Payitaht” dizisinde çizilen devletin yeni resmi ideolojideki Abdülhamid portresini izledik.
Oradaki Abdülhamid de yabancı büyükelçileri tokatlayan muhafazakâr bir karakterdi. Oysa yavaş yavaş öğreniyoruz ki...
Devletin bu iki ayrı döneme ait resmi
Abdülhamid biyografisi dışında da bir
Abdülhamid var...
İlber Ortaylı, Abdülhamid’in
veliahtken içki içtiğini söylerdi.
Polisiye roman meraklısıymış.
Batı müziğini Türk müziğinden daha çok severmiş...
Onun bu yanlarını ne Cumhuriyet’in ne de bugünün resmi tezlerinde hiç okumadık...
O nedenle Zülfü Livaneli’nin kaleminden çıkacak Abdülhamid hikâyesini çok büyük merakla bekliyorum.
(Z)OMBİE KUŞAĞININ GÖZÜ Z KUŞAĞINDA
GEÇEN haftanın ekonomide en önemli haberi hiç kuşkusuz Microsoft’un video paylaşım sitesi Tik Tok’un Amerika haklarını satın alma girişimiydi.
Birçok sosyoloğa göre Tik Tok, “Z” kuşağının sosyal medyası.
Onun çok kısa ve esprili videoları, bu kuşağın “Müesses nizam”a karşı büyük itirazının en etkili platformu.
*
Ancak burada da kimsenin anlam veremediği bir şey var.
TikTok Çin kökenli bir şirket.
Kendisi tam anlamıyla “Bir zombie kuşağı rejimi” olan Çin’den böyle bir sosyal paylaşım ağının çıkması herhalde bu yüzyılın en tuhaf olaylarından biri...
*
Trump son zamanlarda TikTok’a büyük bir savaş açtı.
Bu sosyal ağı ABD’de yasaklamakla tehdit etti...
İşte tam bu sırada Microsoft onun imdadına yetişti.
Tik Tok’un Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda haklarını satın almak için teklif verdi.
*
Dün gelen haberlere bakılırsa Trump da buna yeşil ışık yakmış.
Böylece dünya müesses nizamının en büyük (z)ombi’si, Z kuşağının en etkili platformuna göz dikti...
Ama onu satın alsa da içeriğine hâkim olabilir mi...
Hiç sanmıyorum...
TİKTOK’UN GERÇEK BEYNİ NEREDE SAKLI
Trump’ın TikTok takıntısının bir nedeni, orada kendisi ile çok dalga geçilmesi.
Ancak onun beterböcek trolleri de TikTok’u kullanıyor.
Mesela bundan önceki seçimde Hillary’yi yıpratmak için kullanılan “Pizzagate” olayında Trump yanlıları en çok bu platformu kullandı.
Trump’ın asıl sıkıntısı Çin’in bu platformla Amerika’nın tek başına at oynattığı software alanına çıkması.
Alibaba.com’un e-ticarette kazandığı büyük başarıdan sonra sosyal paylaşımda da sahneye çıkması onu endişelendiriyor. Ayrıca burada toplanan devasa veri tabanının Çin hükümeti tarafından casusluk amacıyla kullanılacağı endişesi var.
*
TikTok’un sahibi ByteDance adlı bir Çin şirketi. Ancak server’ları, yani beyinleri ABD’de Virginia’da ve Singapur’da...
*
Ama tabii ki orası Çin... Giderek despotlaşan bir komünist rejim... Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde, bu otoriter ve despot rejimler dünyanın başına yine 20’nci yüzyıldaki gibi büyük felaketler açabilir.
ÇOCUKLAR ÇOK ÇABUK BÜYÜYOR
MÜZİKTE son 15 günün benim için sürprizi Billie Eilish’in yeni şarkısı oldu.
Adı “My Future” (Benim Geleceğim)...
Z kuşağının süperstarı öyle bir şarkı ile geldi ki...
Slow...
Çok güçlü bir ses...
Mükemmel partisyonlar...
Yani tam bir olgunluk dönemi şarkısı...
Ama yine yepyeni... Bir kere daha anladım.
Z kuşağı çok çabuk büyüyor...
Ve şimdiden “Benim geleceğim ne olacak” diye soruyor.
HAFTANIN EN İYİ 5 MÜZİK KAPAĞI
VİNİL plaklar yeniden önem kazandığı için albüm kapakları da yeniden yükseldi.
Geçen hafta en dikkatimi çeken yeni şarkı kapağı Türkiye’dendi...
Serhat Durmuş&BÖ’nün “On Trigger” adlı yeni şarkısının bu kapağını sevdim.
Hafif eski Nikita, hafif yeni Anna karakteri tarzı bir karışım olmuş.
Öteki dördü de şunlar:
Billie Eilish: My Future
Kargalar: Siyah Dünya
Berkay Altunyay: Hatam Çok
Üç Kuruş: Yine de Üzgün.
TRİBÜNÜ MONACO’NUN SAĞLIK PASAPORTU KURTARABİLİR Mİ
SEYİRCİSİZ futbol bir türlü heyecan yaratamıyor...
Bunun için son günlerde Monaco futbol takımının önerdiği “sağlık pasaportu” konuşuluyor.
Her seyirci için bir sağlık pasaportu çıkarılması ve bunun kulüp tarafından izlenmesi öneriliyor.
Yani bir tür bankaların kullandığı güvenlik sistemi Blockchain gibi...
Bizde de Türk Hava Yolları’nın kullandığı HES uygulaması da düşünülebilir...
Ama son günlerde yine artan vakalara bakıldığında önümüzdeki sezonu da unutacağız galiba...
Büyük merakla beklediğim Abdülhamid kitabının adı ne
Dün Güneri Cıvaoğlu’nun Milliyet’teki köşesinde okudum.
Bodrum’da sık sık Zülfü Livaneli ile mesajlaşıp sohbetler yapıyorlarmış.
*
Ondan istifade edip ben de bir mesaj atıp çok merak ettiğim bir şeyi sordum.
Bugünlerde ben de Zülfü ile sohbet etmeyi çok isterdim.
Abdülhamid’i anlatan bir kitap yazıyor.
Kitabı ağustos ayı sonunda yayınevine teslim ediyormuş.
Ve kitabın adı şu olacakmış: “Kaplanın Sırtında”...
At sırtında durmak nedir biliyordum...
Amerikan rodeo yarışmalarından boğa üzerinde durmayı da öğrendik.
Google’da bir arama yaptım “Kaplan sırtında” diye bir kavram bulamadım.
KİTABI ÇOK MERAK EDİYORUM ÇÜNKÜ...
Çünkü bizim nesillerimiz Cumhuriyet’in resmi Abdülhamid tezlerini okuyarak büyüdü.
Yani bizim için o, despot bir “Kızıl
Sultan”dı.
Sonra “Payitaht” dizisinde çizilen devletin yeni resmi ideolojideki Abdülhamid portresini izledik.
Oradaki Abdülhamid de yabancı büyükelçileri tokatlayan muhafazakâr bir karakterdi. Oysa yavaş yavaş öğreniyoruz ki...
Devletin bu iki ayrı döneme ait resmi
Abdülhamid biyografisi dışında da bir
Abdülhamid var...
İlber Ortaylı, Abdülhamid’in
veliahtken içki içtiğini söylerdi.
Polisiye roman meraklısıymış.
Batı müziğini Türk müziğinden daha çok severmiş...
Onun bu yanlarını ne Cumhuriyet’in ne de bugünün resmi tezlerinde hiç okumadık...
O nedenle Zülfü Livaneli’nin kaleminden çıkacak Abdülhamid hikâyesini çok büyük merakla bekliyorum.
(Z)OMBİE KUŞAĞININ GÖZÜ Z KUŞAĞINDA
GEÇEN haftanın ekonomide en önemli haberi hiç kuşkusuz Microsoft’un video paylaşım sitesi Tik Tok’un Amerika haklarını satın alma girişimiydi.
Birçok sosyoloğa göre Tik Tok, “Z” kuşağının sosyal medyası.
Onun çok kısa ve esprili videoları, bu kuşağın “Müesses nizam”a karşı büyük itirazının en etkili platformu.
*
Ancak burada da kimsenin anlam veremediği bir şey var.
TikTok Çin kökenli bir şirket.
Kendisi tam anlamıyla “Bir zombie kuşağı rejimi” olan Çin’den böyle bir sosyal paylaşım ağının çıkması herhalde bu yüzyılın en tuhaf olaylarından biri...
*
Trump son zamanlarda TikTok’a büyük bir savaş açtı.
Bu sosyal ağı ABD’de yasaklamakla tehdit etti...
İşte tam bu sırada Microsoft onun imdadına yetişti.
Tik Tok’un Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda haklarını satın almak için teklif verdi.
*
Dün gelen haberlere bakılırsa Trump da buna yeşil ışık yakmış.
Böylece dünya müesses nizamının en büyük (z)ombi’si, Z kuşağının en etkili platformuna göz dikti...
Ama onu satın alsa da içeriğine hâkim olabilir mi...
Hiç sanmıyorum...
TİKTOK’UN GERÇEK BEYNİ NEREDE SAKLI
Trump’ın TikTok takıntısının bir nedeni, orada kendisi ile çok dalga geçilmesi.
Ancak onun beterböcek trolleri de TikTok’u kullanıyor.
Mesela bundan önceki seçimde Hillary’yi yıpratmak için kullanılan “Pizzagate” olayında Trump yanlıları en çok bu platformu kullandı.
Trump’ın asıl sıkıntısı Çin’in bu platformla Amerika’nın tek başına at oynattığı software alanına çıkması.
Alibaba.com’un e-ticarette kazandığı büyük başarıdan sonra sosyal paylaşımda da sahneye çıkması onu endişelendiriyor. Ayrıca burada toplanan devasa veri tabanının Çin hükümeti tarafından casusluk amacıyla kullanılacağı endişesi var.
*
TikTok’un sahibi ByteDance adlı bir Çin şirketi. Ancak server’ları, yani beyinleri ABD’de Virginia’da ve Singapur’da...
*
Ama tabii ki orası Çin... Giderek despotlaşan bir komünist rejim... Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde, bu otoriter ve despot rejimler dünyanın başına yine 20’nci yüzyıldaki gibi büyük felaketler açabilir.
ÇOCUKLAR ÇOK ÇABUK BÜYÜYOR
MÜZİKTE son 15 günün benim için sürprizi Billie Eilish’in yeni şarkısı oldu.
Adı “My Future” (Benim Geleceğim)...
Z kuşağının süperstarı öyle bir şarkı ile geldi ki...
Slow...
Çok güçlü bir ses...
Mükemmel partisyonlar...
Yani tam bir olgunluk dönemi şarkısı...
Ama yine yepyeni... Bir kere daha anladım.
Z kuşağı çok çabuk büyüyor...
Ve şimdiden “Benim geleceğim ne olacak” diye soruyor.
HAFTANIN EN İYİ 5 MÜZİK KAPAĞI
VİNİL plaklar yeniden önem kazandığı için albüm kapakları da yeniden yükseldi.
Geçen hafta en dikkatimi çeken yeni şarkı kapağı Türkiye’dendi...
Serhat Durmuş&BÖ’nün “On Trigger” adlı yeni şarkısının bu kapağını sevdim.
Hafif eski Nikita, hafif yeni Anna karakteri tarzı bir karışım olmuş.
Öteki dördü de şunlar:
Billie Eilish: My Future
Kargalar: Siyah Dünya
Berkay Altunyay: Hatam Çok
Üç Kuruş: Yine de Üzgün.
TRİBÜNÜ MONACO’NUN SAĞLIK PASAPORTU KURTARABİLİR Mİ
SEYİRCİSİZ futbol bir türlü heyecan yaratamıyor...
Bunun için son günlerde Monaco futbol takımının önerdiği “sağlık pasaportu” konuşuluyor.
Her seyirci için bir sağlık pasaportu çıkarılması ve bunun kulüp tarafından izlenmesi öneriliyor.
Yani bir tür bankaların kullandığı güvenlik sistemi Blockchain gibi...
Bizde de Türk Hava Yolları’nın kullandığı HES uygulaması da düşünülebilir...
Ama son günlerde yine artan vakalara bakıldığında önümüzdeki sezonu da unutacağız galiba...