Bu surata karşı ne mi bekliyorum: Diz çöken futbolcunun duyarlılığını

Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
Bu surata karşı ne mi bekliyorum: Diz çöken futbolcunun duyarlılığını
Bu adama iyi bakın...
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
Hiç fark etmez...
*
Eğer içinizde Türkiye sevdası, vatan aşkı varsa...
İnsan sevgisi, evlat sevgisi varsa...
Yani vicdanınız varsa...
O duyguları da alın yanınıza ve öyle bakın bu surata, bu edaya, tavra...
Mutlaka göreceksiniz...
*
Bu tek başına bir adam değil...
Bir profil o... Elinde makineli tüfek, Suriye sınırından, bilmem nereye koşan...
O makineliyi eline alıp, her an bir okula dalıp, katliam yapacak karanlık bir profil o...
O profili biz daha önce Hrant Dink’i öldüren adamın suratında gördük...
Kendini vatanın sahibi sanıp, geriye kalan 84 milyonu düşman muhacir gören pis bir kafadır onunki...
*
Duygusuzdur...
İnsan sevgisi denen şeyden zerre kadar nasibini almamıştır.
Çukur filmini gerçek hayat sanan, Kurtlar Vadisi’ni mahallesi gibi gören bir kişilik fukarasıdır da...
*
En fenası, kendini vatansever, milliyetçi falan zanneder...
Karşısındaki herkes haindir onun için...
*
Baktınız bu gaddar şahsiyetin suratına dikkatlice.....
Korkun o profilden.
Çünkü bu ülkenin dört bir tarafında, gaipten gelecek emirle insanları katletmeye amade böyle alçak bir profil ordusu peydahlanmıştır.
Bilin ki hepimizin düşmanıdır bu tipler...
*
Seçim sürecine giriyoruz...
Belli ki daha çok türeyecek bu profillerden...
Çok vatandaşımızın, annemizin, babamızın, kardeşimizin, mahallelimizin canına kıymaya yeminli bir vicdansızlar ordusunun neferidir bunlar.
Bugün hep birlikte bu profilin karşısına dikilmezsek...
Emin olun ki yarın çok geç olacak...
ADI DENİZ’DİR... FUARIN 26 AĞUSTOS KAPISINDAKİ İZMİRLİ BİR KIZIMIZDIR
SONRA şu kızımıza bir bakın... Adını koyarak, adını telaffuz ederek bakın...
Deniz Poyraz’dır adı...
Çocuğuna Deniz adını koyarak, Ege’ye hasretini de anlatan bir ailenin kızıdır...
*
Kordon’a çıktığınızda, Göztepe, Karantina sahilinde dolaştığınızda, Kahramanlar’da, Kadifekale’de, Üçkuyular’da sokakta volta attığınızda, yanı başınızdan geçen bir İzmirli kızımızdır o...
İzmir’de yaşamayı hayatının merkezi yapmış güzel kızlarımızdan biri...
Bir akşam üzeri Fuar’ın 26 Ağustos kapısında oturup, gelip geçene baktığınızda, önünüzden geçen neşe dolu evlatlarımızdan biriydi o...
İşte o kızı katletti kalleşçe bu herif...
Kendini ne zannediyorsa...
*
Kim katletti o kızı, bir daha, bir daha anlatayım size... Şu mendebur surat var ya... Şu başının üzerinde durduğu için kafa sanılan o nesne...
Üzerine iki ip tak, ipleri bir tahta parçasına bağla...
Oldu mu sana bir kukla... Tut o tahta parçasından, o silahı ver eline, oynat elini kolunu istediğin gibi...
İşte o profil o...
EY BU ÜLKEYİ VATAN BİLEN GERÇEK VATANSEVERLER
DİKİLİN bu cani profilin karşısına...
Bilin ki ölen kızımız bizdendir, ama bu profil bizden değil, “Onlardan”...
Bu bir parti meselesi değildir...
Sakın ola ki HDP’liymiş, şuymuş, buymuş diyenlere, hafifletici neden, bahane arayanlara itibar etmeyin...
Ölen İzmirli bir kızımızdır...
Keman çalacak kadar modern...
İnandığı siyasi hareket için çaycılık yapacak kadar mütevazı...
Hayata umutla bakacak kadar canlı bir kızımız o bizim...
*
Adı İzmirli Deniz Poyraz...
Bugün ona sahip çıkmazsak...
Bugün bu aşağılık profili hep birlikte lanetlemezsek...
Bilin ki yarın bir Ankaralı kızımız, öbür gün bir Diyarbakırlı çocuğumuz, üç gün sonra bir Malatyalı, Yozgatlı, Edirneli evladımız daha kurbanı olacak bu profilin... Bu defa dimdik durup, bozalım bir pusuda bekleyen karanlık cani profilin oyununu...
*
Ne mi bekliyorum...
Maçlardan önce diz çöküp dayanışma gösteren futbolcuların duyarlılığını bekliyorum... Onlar ırkçılığa karşı yapmıştı, biz provokatöre, caniye, katile karşı yapalım... Yeter ki artık hep birlikte bir şey yapalım...
Yapalım ki, eline silah alınca kendini bir şey zanneden bu profil kazanmasın.
BABA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞ OĞLU RODİN MİLLİ FORMALI
BU fotoğrafı dün Hürriyet Kelebek’te gördüm. Yılmaz Erdoğan, Türkiye’nin Galler maçının olduğu gün Köyceğiz’deki evinde Arda Turan’ı ağırlamış.
Sonra birlikte top oynamışlar.
Yılmaz Erdoğan tabii ki Beşiktaş forması giymiş... Arda’nın üzerinde yeşil kırmızı lekeler olan bir tişört var...
Ama Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin’in üzerinde ayyıldızlı bir milli forma var...
Çok hoşuma gitti...
Eminim bu çocuklarımız, bu kızlarımız, oğullarımız yepyeni bir Türkiye’yi taşıyacaklar omuzlarında...
O aşağılık katiller asla kazanamayacak.
SOKAK MODASI BU MUDUR YANİ
HÜRRİYET’in birinci sayfa fashion ombudsmanı Hande Can dünkü Kelebek’te Tuvana Türkay’ın bu kıyafetini yazmış.
Ben de katılıyorum, evet fena bir kıyafet değil... Tuvana Türkay da güzel taşıyor.
Ama yazının başlığına takıldım: “Sokak modası cool’luğu...”
“Street Fashion” günümüzün hızla yükselen trendlerinden biri...
“Sokak modası” genellikle tasarım stüdyolarından değil, sokağın kendisinden çıkan bir tarz.
Ama Tuvana’nın kıyafeti, sonbahar-kış 2022 podyumlarından çıkmış gibi duruyor.
Sokak modasını merak edenlere Instagram’da ‘Midsolemag’ hesabını tavsiye ederim.