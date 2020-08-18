Begonvil, zeytin ağacı ve 108 hindistancevizi

Ankara yıllarından arkadaşımız Figen Batur’un annesi Tuncay Sünkitay’ı kaybettik...
Sıcak bir Bodrum günüydü...
Onu toprağa verdikten sonra bir mezarın kenarında oturup dinlendik...
Bir zeytin ağacının altındaydık...
Rengârenk begonvil çiçekleri ağacı sarmıştı...
Yan tarafta zakkumlar vardı.
Bir de her yerde fesleğenler...
Bir Ege mezarlığının doğal bitki örtüsü...
Kendimi çok kendime ait bir huzur bahçesinde hissettim...
*
Sadece Ege mi...
Gözümü biraz çevirince yan tarafta bir mezar taşının üzerinde yazılan şu yazıya rastladım:
“Çanakkale şehidi Osman oğlu polis Mahmut Dumanlı...”
Öteki dünyaya giderken, babasının Çanakkale şehadetini bir gurur vesikası olarak mezar taşına yazdırmış bir Türk...
Bir de polislik mesleğini...
*
Öyle bir Ege mezarlığı ki...
Bodrumlusu da orada yatıyor...
Ankaralı Tuncay ablamız da, eşi Argun abimiz de, Malatyalısı da, Trabzonlu, Tekirdağlısı da...
Zeytin ağacı, begonvil, zakkum ve fesleğeniyle bu mezarlık bütün Türkiye’nin kara toprağı olmaktan çıkıyor, rengârenk bir Türkiye bahçesine dönüşüyor...
*
Orada, o kutsal ağaçların ve renklerin ortasında “108 hindistancevizi kırmak” nedir onu düşündüm...
HİNDİSTANCEVİZİ KIRMAK İNSANA UĞUR GETİRİR Mİ
AMERİKA bugünlerde yeni başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in kimliğini araştırmakla meşgul.
En çok ilgimi New York Times’ta okuduğum bir ayrıntı çekti:
Kamala Harris California eyalet savcılığı için seçim yarışına girdiğinde Hindistan’daki teyzesini arayıp annesinin doğduğu Besan Nagar’daki plaja bakan Hindu tapınağına gidip kendisi için hindistancevizi kırmasını istemiş.
Hindistancevizi kırmanın uğur getireceğine inanıyormuş.
Teyzesi bütün gün boyunca 108 hindistancevizi kırmış.
Bu da ABD’nin yeni başkan yardımcısı adayının kişiliğinin oluşmasında anne tarafının, yani Hint tarafının daha ağır bastığı şeklinde yorumlanıyor.
Peki uğur getirdi mi? Kamala Harris o seçimi çok küçük bir farkla kazandı.
TÜRKİYE BAŞKAN OLARAK BİR KAMALA’YA HAZIR MI
Bakmayın siz Trump’ın Kamala’nın adaylığından mutlu olduğunu söylemesine...
Trump yanlısı Amerikan Fox kanalı Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e büyük bir savaş açtı...
Kanalın yaydığı nefretten, Trump’çıların bu kadından çok korktuğu sonucunu çıkarıyorum.
Daha şimdiden Obama’ya yaptıklarını aynen ona da yapmaya başladılar.
Time dergisi onun profilini yazarken şöyle bir cümle kullanmış:
“Doğumu itibarıyla doğal bir Amerikalı değil...”
Çünkü doğduğunda annesi ve babası henüz Amerikan vatandaşı değilmiş...
Dergi sonra özür diledi...
Okuduklarım bana, yüzyılımızın büyük göç olayından sonra bütün dünyada siyasetin kozmopolitleşeceğini söylüyor.
Mesela biz, 20-25 yıl sonra, acaba ruhen Suriyeli bir göçmen ailenin kızının başkan adayı olması fikrine hazır mıyız?
Almanya bir Türk’ün, Fransa bir Magriplinin...
Bence hazır olalım...
BİRİ DEVLETİ ÇÖKERTECEK ÖTEKİ BAŞKANI DEVİRECEK
Tarih 9 Ekim 2019...
ABD Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı’na bir mektup yazıyor “Ekonominizi çökertirim” diyor...
*
Tarih 19 Ocak 2020, Yani Trump’tan 3 ay sonra...
Bu defa aynı ülkenin önümüzdeki seçimde başkan adayı olacak olan Biden kamu önünde açık açık konuşuyor...
“Seçilmiş başkanınızı deviririm....”
*
İkisi de kibirli, ikisi de terbiyesiz, ikisi de hadsiz, ikisi de pervasız...
*
Arkadaş, siz bizi ne zannediyorsunuz?
Tak dediğinizi şak diye yapan o eski Filipinler ve yıllarca beslediğiniz o pespaye Marcos’larınız mı...
Yoksa Latin Amerikalı eski kuklalarınız mı...
*
Belli ki çok çabuk unutmuşsunuz...
1974’te Kıbrıs Türkü’nü kurtarırken sizin o günkü şantajınıza zerre kadar pabuç bırakmadığımızı...
*
Bak kardeşim....
Bu halk seçimle getirir... Beğenirse ödüllendirir, seçimle bir daha, bir daha tekrar getirir...
Beğenmezse de seçimle indirir...
*
Sizin zırvalarınızla, şantajlarınızla değil.
TRT 1 HABER’E GÜZEL BİR İSİM
STAR gazetesi yazarı Ersoy Dede, eylül ayından itibaren TRT 1 Ana Haber’i sunmaya başlayacakmış. Sevindim.
Çünkü...
Ersoy Dede iktidar yanlısı medyanın en renkli isimlerinden biri...
Siyasi görüşlerini arkadaşlığa karıştırmayacak kadar medeni...
Kendi mahallesi dışındaki insanlara da açık...
Müzik, sinema, kültür hayatını iyi izleyen bir gazeteci.
Bence TRT yönetimi iyi bir iş yapmış.
Ona başarılar diliyorum.
19 YIL SONRA HARRY POTTER NİYE HÂLÂ TT
FARKINDA mısınız, Kanal D Harry Potter’ın 19 yıl öncesindeki Felsefe Taşı’nı yayınlıyor ve Twitter’da TT oluyor.
Neden mi?
Çünkü havada bir şeyler var... Postkorona bir şeyler...
Nitekim bu hafta sonu da Çin’den ilginç bir sinyal geldi.
Warner çok güzel bir şey yaptı... Harry Potter Felsefe Taşı filmini 4K ve 3D haline getirerek yeniden gösterime soktu...
Sonuç?
Çin’de sinemalar açıldıktan sonra tek gün seyirci rekoru kırıldı.
Bir gecelik gelir 4.8 milyon dolar...
Bu da hafta sonu olarak 13-14 milyon dolar gişe hasılatı demek ki, orada da havada bir şeyler var.
Post-COVID dönemi için iyi bir işaret yani...
*
Çin’de 8 bin salon var.
Salona alınacak seyirci sayısı yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.
Bir de bunun 19 yıllık bir film olduğunu düşünürseniz...
Harry Potter sihirli değneği ile yeniden sinemaya dokunuyor demektir...
BİLGİ
10 YIL ÖNCE MODA OLAN TEKNOLOJİ CANLANIYOR MU
4K çoğunlukla dijital filmlerde ve bilgisayar grafiklerde kullanılan bir çözünürlük formatı...
Teknik dille söylersek bu çözünürlük 4 bin piksel...
Yani harika bir netlik ve canlılık veriyor...
3D ise artık iyi biliyoruz...
Üç boyutlu film demek...
SEYRETTİĞİM EN İYİ İKİ 3D FİLMİ
BENİM için “U2,3D” filmiydi.
Grubun 2006’daki “Vertigo” turunda verdiği konserler 3D formatında çekilmiş ve 2008 yılında film olarak gösterime girmişti.Onun dışında en beğendiğim 3D filmi tabii ki “Avatar”dı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Begonvil, zeytin ağacı ve 108 hindistancevizi
Bu fotoğraf geçen cumartesi günü Bodrum’un Bitez Mezarlığı’nda çekildi...
Ankara yıllarından arkadaşımız Figen Batur’un annesi Tuncay Sünkitay’ı kaybettik...
Sıcak bir Bodrum günüydü...
Onu toprağa verdikten sonra bir mezarın kenarında oturup dinlendik...
Bir zeytin ağacının altındaydık...
Rengârenk begonvil çiçekleri ağacı sarmıştı...
Yan tarafta zakkumlar vardı.
Bir de her yerde fesleğenler...
Bir Ege mezarlığının doğal bitki örtüsü...
Kendimi çok kendime ait bir huzur bahçesinde hissettim...
*
Sadece Ege mi...
Gözümü biraz çevirince yan tarafta bir mezar taşının üzerinde yazılan şu yazıya rastladım:
“Çanakkale şehidi Osman oğlu polis Mahmut Dumanlı...”
Öteki dünyaya giderken, babasının Çanakkale şehadetini bir gurur vesikası olarak mezar taşına yazdırmış bir Türk...
Bir de polislik mesleğini...
*
Öyle bir Ege mezarlığı ki...
Bodrumlusu da orada yatıyor...
Ankaralı Tuncay ablamız da, eşi Argun abimiz de, Malatyalısı da, Trabzonlu, Tekirdağlısı da...
Zeytin ağacı, begonvil, zakkum ve fesleğeniyle bu mezarlık bütün Türkiye’nin kara toprağı olmaktan çıkıyor, rengârenk bir Türkiye bahçesine dönüşüyor...
*
Orada, o kutsal ağaçların ve renklerin ortasında “108 hindistancevizi kırmak” nedir onu düşündüm...
HİNDİSTANCEVİZİ KIRMAK İNSANA UĞUR GETİRİR Mİ
AMERİKA bugünlerde yeni başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in kimliğini araştırmakla meşgul.
En çok ilgimi New York Times’ta okuduğum bir ayrıntı çekti:
Kamala Harris California eyalet savcılığı için seçim yarışına girdiğinde Hindistan’daki teyzesini arayıp annesinin doğduğu Besan Nagar’daki plaja bakan Hindu tapınağına gidip kendisi için hindistancevizi kırmasını istemiş.
Hindistancevizi kırmanın uğur getireceğine inanıyormuş.
Teyzesi bütün gün boyunca 108 hindistancevizi kırmış.
Bu da ABD’nin yeni başkan yardımcısı adayının kişiliğinin oluşmasında anne tarafının, yani Hint tarafının daha ağır bastığı şeklinde yorumlanıyor.
Peki uğur getirdi mi? Kamala Harris o seçimi çok küçük bir farkla kazandı.
TÜRKİYE BAŞKAN OLARAK BİR KAMALA’YA HAZIR MI
Bakmayın siz Trump’ın Kamala’nın adaylığından mutlu olduğunu söylemesine...
Trump yanlısı Amerikan Fox kanalı Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e büyük bir savaş açtı...
Kanalın yaydığı nefretten, Trump’çıların bu kadından çok korktuğu sonucunu çıkarıyorum.
Daha şimdiden Obama’ya yaptıklarını aynen ona da yapmaya başladılar.
Time dergisi onun profilini yazarken şöyle bir cümle kullanmış:
“Doğumu itibarıyla doğal bir Amerikalı değil...”
Çünkü doğduğunda annesi ve babası henüz Amerikan vatandaşı değilmiş...
Dergi sonra özür diledi...
Okuduklarım bana, yüzyılımızın büyük göç olayından sonra bütün dünyada siyasetin kozmopolitleşeceğini söylüyor.
Mesela biz, 20-25 yıl sonra, acaba ruhen Suriyeli bir göçmen ailenin kızının başkan adayı olması fikrine hazır mıyız?
Almanya bir Türk’ün, Fransa bir Magriplinin...
Bence hazır olalım...
BİRİ DEVLETİ ÇÖKERTECEK ÖTEKİ BAŞKANI DEVİRECEK
Tarih 9 Ekim 2019...
ABD Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı’na bir mektup yazıyor “Ekonominizi çökertirim” diyor...
*
Tarih 19 Ocak 2020, Yani Trump’tan 3 ay sonra...
Bu defa aynı ülkenin önümüzdeki seçimde başkan adayı olacak olan Biden kamu önünde açık açık konuşuyor...
“Seçilmiş başkanınızı deviririm....”
*
İkisi de kibirli, ikisi de terbiyesiz, ikisi de hadsiz, ikisi de pervasız...
*
Arkadaş, siz bizi ne zannediyorsunuz?
Tak dediğinizi şak diye yapan o eski Filipinler ve yıllarca beslediğiniz o pespaye Marcos’larınız mı...
Yoksa Latin Amerikalı eski kuklalarınız mı...
*
Belli ki çok çabuk unutmuşsunuz...
1974’te Kıbrıs Türkü’nü kurtarırken sizin o günkü şantajınıza zerre kadar pabuç bırakmadığımızı...
*
Bak kardeşim....
Bu halk seçimle getirir... Beğenirse ödüllendirir, seçimle bir daha, bir daha tekrar getirir...
Beğenmezse de seçimle indirir...
*
Sizin zırvalarınızla, şantajlarınızla değil.
TRT 1 HABER’E GÜZEL BİR İSİM
STAR gazetesi yazarı Ersoy Dede, eylül ayından itibaren TRT 1 Ana Haber’i sunmaya başlayacakmış. Sevindim.
Çünkü...
Ersoy Dede iktidar yanlısı medyanın en renkli isimlerinden biri...
Siyasi görüşlerini arkadaşlığa karıştırmayacak kadar medeni...
Kendi mahallesi dışındaki insanlara da açık...
Müzik, sinema, kültür hayatını iyi izleyen bir gazeteci.
Bence TRT yönetimi iyi bir iş yapmış.
Ona başarılar diliyorum.
19 YIL SONRA HARRY POTTER NİYE HÂLÂ TT
FARKINDA mısınız, Kanal D Harry Potter’ın 19 yıl öncesindeki Felsefe Taşı’nı yayınlıyor ve Twitter’da TT oluyor.
Neden mi?
Çünkü havada bir şeyler var... Postkorona bir şeyler...
Nitekim bu hafta sonu da Çin’den ilginç bir sinyal geldi.
Warner çok güzel bir şey yaptı... Harry Potter Felsefe Taşı filmini 4K ve 3D haline getirerek yeniden gösterime soktu...
Sonuç?
Çin’de sinemalar açıldıktan sonra tek gün seyirci rekoru kırıldı.
Bir gecelik gelir 4.8 milyon dolar...
Bu da hafta sonu olarak 13-14 milyon dolar gişe hasılatı demek ki, orada da havada bir şeyler var.
Post-COVID dönemi için iyi bir işaret yani...
*
Çin’de 8 bin salon var.
Salona alınacak seyirci sayısı yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.
Bir de bunun 19 yıllık bir film olduğunu düşünürseniz...
Harry Potter sihirli değneği ile yeniden sinemaya dokunuyor demektir...
BİLGİ
10 YIL ÖNCE MODA OLAN TEKNOLOJİ CANLANIYOR MU
4K çoğunlukla dijital filmlerde ve bilgisayar grafiklerde kullanılan bir çözünürlük formatı...
Teknik dille söylersek bu çözünürlük 4 bin piksel...
Yani harika bir netlik ve canlılık veriyor...
3D ise artık iyi biliyoruz...
Üç boyutlu film demek...
SEYRETTİĞİM EN İYİ İKİ 3D FİLMİ
BENİM için “U2,3D” filmiydi.
Grubun 2006’daki “Vertigo” turunda verdiği konserler 3D formatında çekilmiş ve 2008 yılında film olarak gösterime girmişti.Onun dışında en beğendiğim 3D filmi tabii ki “Avatar”dı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin