Banzai Mustafa Kemal Paşa çok çok banzai

İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Banzai Mustafa Kemal Paşa çok çok banzai
Geçen gün bir arkadaşım gönderdi...
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Arkasından “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” marşı başlıyor...
*
Japonca, Türkçeye göre insanın kulağına daha heyecanlı gelen bir dil ve ona uygun bir vurgulaması var.
İzmir’in Dağları marşını Japonca dinlemek çok değişik duygular veriyor insana...
Ama en etkileyici bölümü marşın “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” nakaratının bulunduğu bölüm...
*
İşte bu bölümü anladım...
Çünkü Japoncada en çok bildiğim üç-beş kelimeden biri olan “banzai” geçiyordu.
Nakarat şöyle olmuştu:
“Banzai Mustafa Kemal Paşa banzai...”
*
“Banzai” Japoncada “Çok yaşa” anlamına geliyor.
Google’da karşılıklarına baktığımda sık sık geçen bir cümle var.
“Banzai” Japonya’da daha çok imparator için kullanılan bir kelimeymiş.
İkinci Dünya Savaşı’nda Japon askerleri ölüme giderken banzai diye bağırırmış...
*
Videoyu yapanlar kimse, ayrıca Atatürk’ü müthiş stilize ederek çizmişler.
Aynı günlerde bir de ABD’nin eski başkanı Kennedy’nin Atatürk hakkında yaptığı bir konuşmanın videosu geldi önüme...
Onu dünya tarihinde öyle bir yere oturtarak anlatıyordu ki...
Bir Türk olarak çok etkilendim.
*
Farkında mısınız...
Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101’inci yılını kutladık.
Yani bu ülke tam bir asırdır parlamentosu halk tarafından seçilen bir Cumhuriyet rejimi ile yönetiliyor.
Bir düşünün...
Hadi, Müslüman âleminden vazgeçtim...
Dünyada kaç ülke var ki bunu başarabildi...
*
O yüzden ben de haykırıyorum.
Banzai Mustafa Kemal Paşa banzai....
Ebediyete kadar banzai...
NEDEN SEVDİM
DÜN GAZETELERDEKİ EN GÜZEL 23 NİSAN İLANI
HÜRRİYET’in arka sayfasındaki Türk Telekom’un 23 Nisan ilanını çok sevdim.
Nedenini de 4 maddede özetleyeyim.
- BİR: Fonda harika bir Atatürk fotoğrafı ile çok güzel bir tasarım hazırlanmış.
- İKİ: Ön plandaki çocukların yüz ifadeleri ve hareketleri harika.
- ÜÇ: Seçilen 4 çocuğun kız erkek dağılımı çok iyi yapılmış.
- DÖRT: Çocukların temsil ettikleri mesleklerin seçiminde klasik “cinsiyete bağlı rol ayrımlaşması” yapılmamış. Tam aksine pilotluk gibi bir görev de kızlara verilmiş.
Türk Telekom’u böyle harika bir 23 Nisan ilanı yayınladığı için kutluyorum.
Bunu hazırlayan, tasarımlarını yapan hangi reklam şirketi veya tasarım ofisi ise onları da kutluyor ve teşekkür ediyorum.
DÜN INSTAGRAM’DA EN GÜZEL 23 NİSAN PAYLAŞIMI
BU paylaşımı Saffet Emre Tonguç’un sayfasında gördüm. Ama başka birçok kişi de paylaştı.
Galata Kulesi’nin önünde çekilmiş bu fotoğraf çok güzel ve etkileyiciydi.
Saffet Emre’nin sayfasında okuduğuma göre fotoğrafı İlkin Karacan çekmiş...
Hemen onu da takibe aldım.
EN GÜZEL 23 NİSAN İLLÜSTRASYONU BUYDU
GÜRBÜZ Doğan Ekşioğlu, bana göre modern Türk illüstrasyon sanatının bir numarası...
Instagram sayfasının hastasıyım...
Dün bu 23 Nisan çizimini paylaştı...
Çocukluk, masumiyet, gülücük, içtenlik ancak bu kadar güzel anlatılabilir.
Tebrikler Gürbüz...
‘BACILAR BÖLÜĞÜ’NÜN KOMİSER PERİHAN’I BİR ‘SCARPETTA’ MI
“OKSİJEN” gazetesinde okudum.
Tuna Kiremitçi’nin son romanı bir polisiyeymiş.
Kitabı henüz okumadım, ama kaçırmayacağım tabii ki...
Sibel Oral, Tuna Kiremitçi ile bir mülakat yapmış.
Orada okudum.
Perihan komiserin yardımcısı da bir kadınmış ve polis teşkilatında onlara “Bacılar Bölüğü” diyorlarmış.
Tabii aklıma hemen Patricia Cornwell’in adli tıp ve polisiye romanları geldi.
Ana karakteri Kay Scarpetta adlı bir kadın adli tabipti. İlk fırsatta okuyacağım tabii ki...
Şu pandemi günlerinde bir kadın dedektifin neler yapabileceğini okumak iyi gelebilir.
BİR TÜRKÜSEVER BANA ÇOK KIZMIŞ VE DÜZELTMEZSEM MAHKEMEYE VERECEKMİŞ
DÜN Instagram sayfama ilginç bir yorum geldi.
Bir takipçim, türkü ve türkülerle ilgili yazıma çok kızmış...
Diyor ki:
“Türkülerimize, sanat müziğimize dil uzatan insanların müzikle yakından uzaktan alakası olamaz...”
Ve ekliyor:
“1 Mayıs’a kadar düzeltmezsen seni mahkemeye vereceğim...”
*
Ya ne yazdığımı hiç anlamamış... Ya da çok önyargılı... O nedenle ben de onun ne dediğini hiç anlamadım.
O yazıyı bu köşede yazdığım için cevabını da buradan vereyim.
*
Kardeşim ben türküye veya Türk sanat müziğine dil falan uzatmadım.
Sadece şunu söyledim:
“Türk halkı artık türkü ve Türk sanat müziği değil, Türk hip hop’ı ve Türk popu dinliyor...”
Bunu göstermek için de son 2 yıllık, son aylık ve son haftalık Top 50 listelerini verdim. Bir tane türkü ve bir tane Türk sanat müziği parçası yok...
Buna karşılık Türk popu veya hip hop veya disko olarak düzenlenmiş türküler var.
*
Ben bunu söylüyorum.
Elinizde başka rakam olan varsa gelin onu tartışalım...
Bir de şu “müzikten anlamak” lafını da anlamıyorum...
Ne demektir müzikten anlamak...
Tamam anlamıyorum ama dinliyorum...
Çok iyi anladığını söyleyenler de gelsin girsin bu tartışmaya...