Arka penceredeki kadının ilk icraatı

Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Arka penceredeki kadının ilk icraatı
Hikayenin başlangıcını muhtemelen çoğunuz biliyorsunuz...
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
*
“Madem aday yok ben bir aday çıkarayım da görüntüyü kurtarayım” diyerek harekete geçti.
Önce asistanına aday olmasını teklif etti.
O kabul etmedi.
Bunun üzerine kasabanın eski tüfek komünistlerinden birine gitti.
O da kabul etmedi.
İşte tam o sırada gözü, küçük belediye başkanlığı binasının salonundaki eli süpürgeli temizlikçi kadına takıldı.
Ve onu ikna ederek aday yaptı...
Böylece seçimin meşruiyeti kurtulmuştu...
*
Ama hiç beklemediği bir şey oldu.
Kasaba halkı seçimde ona değil temizlikçi kadına oy verdi ve seçildi...
Temizlikçi kadının adı Marina Udgodskaya’ydı...
Eşi günlük işlerde çalışan bir işçiydi...
Çocuğu ile birlikte çok küçük bir evde yaşıyordu...
*
Herkes kadının gelip o koltuğa oturamayacağını, eski başkanın perde arkasından belediyeyi yöneteceğini bekliyordu.
Nitekim kadın seçimden sonra bir süre evine kapanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir gelişme oldu.
Temizlikçi kadın gidip belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki hayatında ne değişiklik oldu?
Ayda 14 bin ruble (1500 TL) maaş alıyordu.
Belediye başkanı olarak alacağı para ise 29 bin ruble olacak.
Yani 3 bin TL...
*
Benim açımdan en ilginci ise o koltuğa oturur oturmaz aldığı ilk karar oldu.
İlk kararı, kasabanın bütün yollarına aydınlatma direkleri takılmasıydı...
Çünkü kasaba halkının epeydir istediği bir şeydi...
*
Türkiye aklıma geldi...
Tasarruf denince akıllarına gelen ilk şeyin sokak lambalarını söndürmek olan eski sosyal demokratları hatırladım...
Tasarruf denince ilk aklına gelen şeyin ülkenin Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün lambalarını söndürmek olan eski cumhurbaşkanlarını da hatırladım tabii...
Bir de ışığı yanan binalarda “darbe hazırlığı” gören o çok eski siyasi sembolizmimizi düşündüm...
Ve içimde yine aynı duygunun ışıklardı yandı...
Ben aydınlıktan değil karanlıktan korkarım...
*
Küçük Rus kasabasının bu harika peri masalını okuyunca nedense aklıma Charlie Chaplin’in “Şehir Işıkları” filmi geldi... Her kenar mahalle çocuğu gibi, yıllardır içimi ısıtan bu filmin adı hiç hafızamdan çıkmadı...
“Şehir Işıkları” o yüzden kulağıma hep çok hoş, gözüme çok estetik geldi...
*
O iki kelimeyi her işittiğimde bir de Goethe’nin son sözünü hatırladım:
“Işık... Biraz daha ışık...”
SİYASETTE TEMİZLİKÇİ KADIN KANUNLARI
Seçim gerçek bir seçimse eğer, sonuçtan asla emin olma...
Eğer çok güçlüysen, ‘Odunu koysam seçtiririm’ diye düşünüyorsan eğer...
Şunu asla unutma: Temizlikçi kadını aday koyarsan seçtiremeyebilirsin...
Veya seçtirebilirsin...
Kendini değil, onu...
HAMLET’İN KÜNYESİNDE DİKKATİMİ ÇEKEN SATIR
KIRMIZI Kedi Yayınları çok iyi seçilmiş bir “klasikler” dizisi yayınlıyor.
Son olarak Shakespeare’in “Hamlet”ini yayınladılar...
Ben de 30 yıl sonra bu şaheseri yeniden okudum...
Kitabın künye sayfasında bir şey dikkatimi çekti.
Kitabı, çok beğenerek okuduğum bir şair ve çevirmen olan Tarık Günersel çevirmiş...
Yayınevi künye sayfasına onun adını da “copyright” işareti ile koymuş.
Ben bunu ilk defa fark ettim.
Türkiye’nin en büyük telif ajanslarından olan Kalem Ajansı’nın kurucusu Nermin Mollaoğlu’na sordum.
Meğer Yapı Kredi gibi bazı yayınevleri 1990’lardan beri uyguluyormuş bunu...
Ayrıca yine bazı yayınevleri çevirmenin adını kitapların kapağına da koyuyormuş.
Çok hoşuma gitti bu saygı....
Hepsini kutluyorum...
ŞU 5 SATIRDAKİ ZAMANIN RUHU HER BİRİMİZE KILAVUZ OLUR MU
SHAKESPEARE’in, “zamanın ruhunu” zamansızlıkla anlatma gücü müthiş...
Otuz yıl sonra yeniden okurken, ifadenin, belagatin gücünü bir kere daha hissettim...
Mesela yaşadığı İngiltere ile ilgili şu sözleri
“Kim sineye çeker kırbacını zamanın...
Kim katlanır zorbanın zulmüne, kibirlinin
küstahlığına, aşkın hor görülmesine, yargıdaki acze,
Yetkinin kötüye kullanılmasına,
Vefanın satılık olmasına”
Şeyh Edebali geldi aklıma...
Şöyle bir baktım da...
Sanki her birimizde bunlardan en az bir-ikisi var gibi...
O nedenle, daha iyi bir dünya için hepimize iyi bir özeleştiri kılavuzu olabilir...
‘CROWN’IN DÖRDÜNCÜ SEZONUNU BEKLERKEN HATIRLADIĞIM ÖZEL GÜN
DÜN, yani 26 Ekim günü benim gibi Beatles hayranları için özel bir gündü...
Bundan 55 yıl önce, 26 Ekim 1965 günü Beatles üyeleri İngiltere Kraliçesi’nin elinden, Büyük Britanya’nın en büyük devlet ödülü olan “Hizmet Madalyası”nı almıştı...
*
Onlar Londra’da Buckhingham Sarayı’nda bu ödülü alırken, ben İzmir’de 18 yaşında bir delikanlı olarak kafam karışıktı.
Sartre ve Camus okuyordum... Ondan iki yıl önce, 1963’te Kraliçe onlardan, televizyonda yayınlanan bir yardım balosunda çalmalarını istemişti.
O geceye damgasını vuran olay, konser sırasında John Lennon’ın seyircilere söylediği şu sözler olmuştu:
“Siz arkada ucuz sıralarda oturanlar alkışla bize eşlik edin. Siz öndeki zenginlerse mücevherlerinizi şakırdatarak katılabilirsiniz...”
Çok sevmiştim bu tepkiyi...
Ama nedense Kraliçe’nin onlara MBE ödülü vermesini de sevmiştim.
Kraliçe’yle de fotoğrafları var ama ben nedense onların hep Prenses Margaret’le olan bu fotoğrafını çok sevdim. Çünkü Margaret’i daha pop ve kendime daha yakın buluyordum.
*
“Crown” dizisinin dördüncü sezonu 15 Kasım’da gösterime giriyor. Onu beklerken bu özel günü hatırladım.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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