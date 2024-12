‘İş Dünyası Nasıl Bir Mezun Bekliyor?’

Haberin Devamı

ZEKİ KIVANÇ: “DÜNYA DEĞİŞİYOR”

Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği panelde ilk sözü Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç aldı. Başkan Kıvanç, “Dünya, baş döndürücü bir hızla değişiyor ve bu değişim, yaşamımızın her alanını etkiliyor. Günümüzde sahip olduğumuz bilgiler ve yetkinlikler, yarın karşılaşacağımız sorunlar veya fırsatlar karşısında yetersiz kalabilir. Teknolojinin gelişimi, bilimsel buluşlar ve dijital dönüşüm, iş dünyasından sosyal yaşama kadar her şeyi dönüştürüyor. Bu dönüşümde başarılı olabilmenin yolu ise yalnızca mevcut bilgileri edinmekten değil, sürekli öğrenmekten, değişime açık olmaktan ve yeniliği kucaklamaktan geçiyor. Bugün okul sıralarında öğrendiğiniz her bilgi, size bir temel sunar; ancak unutmayın ki asıl önemli olan bu temelin üzerine inşa edeceklerinizdir. Bilginizi teori ile sınırlı bırakmak yerine, onu pratiğe dökmeyi öğrenin. Hayatta karşılaştığınız zorlukları çözmek için düşünün, araştırın, soru sorun ve çareler üretin. Teknoloji, inovasyon ve yaratıcı düşünme gücünüzle, en karmaşık sorunlara bile çözümler bulabileceğinizi unutmayın. Değişimden korkmayın, aksine değişimi bir fırsat olarak görün.

Çünkü bu çağda fark yaratabilen bireyler, değişime ayak uydurabilenler, hatta onu yönlendirebilenlerdir. Dünyanın ihtiyaç duyduğu yenilikler, gençlerin enerjisi ve yaratıcı fikirleriyle hayat buluyor. Sizler; bilgiye, teknolojiye ve bilimin ışığına güvenerek büyük hayaller kurabilir, bu hayalleri gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Büyük düşünün, cesur olun ve hata yapmaktan korkmayın. Unutmayın, başarısızlıklar bile birer öğrenme fırsatıdır. Her yeni denemeniz, sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır. Yeter ki kendinizi geliştirmeye, hayat boyu öğrenmeye ve yenilikçi düşünmeye devam edin. Gelecek, bugün attığınız adımlarda ve ortaya koyacağınız çalışmalarda gizlidir. Sizlerden beklentimiz; bilginin peşinde koşan, onu üreten ve uygulayabilen bireyler olmanızdır.” dedi.

ŞAHİN BİLGİÇ: “MERAKLI BİREYLER OLMANIZ LAZIM”

Dünya’nın hızla değiştiğini, bu değişimin tarım ve gıda sektörünü tam anlamıyla dönüştürdüğünü söyleyen Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, “Artık tarım denildiğinde aklımıza sadece traktör, çapa veya geleneksel yöntemler gelmiyor. Drone'lar, yapay zeka destekli sulama sistemleri, iklim sensörleri ve dijital çiftlik yönetim sistemleri gibi teknolojiler artık sektörün yeni normali haline geldi. Akıllı seracılık, dikey tarım, hassas tarım uygulamaları gibi kavramlar; tarımın geleceğini şekillendirirken, gıda güvenliği ve izlenebilirlik için blockchain teknolojileri gibi yenilikçi çözümler devreye giriyor. Örneğin; alternatif protein kaynaklarının laboratuvar ortamında üretilmesi, tarımsal ürünlerin en verimli şekilde tüketiciye ulaştırılmasına olanak sağlıyor.

Sizlerden beklentilerimizi şu dört başlıkta özetleyebilirim: 1. Teknoloji Okuryazarlığı; Hangi bölümden mezun olursanız olun, dijital dönüşüme ayak uydurabilmelisiniz. Örneğin; Ziraat mühendisliği okuyorsanız kodlama öğrenin, gıda mühendisliği okuyorsanız veri analitiği konusunda kendinizi geliştirin. Bugünün dünyasında veri, geleceğin ise yapay zeka ile entegre çözümler üzerine kurulu olduğunu unutmayın. 2. Sürdürülebilirlik; İklim krizi, su kıtlığı ve biyoçeşitlilik kaybı gibi küresel sorunlara çözüm üretebilen profesyonellere ihtiyacımız var. Yeşil enerji, karbon ayak izi azaltımı ve döngüsel ekonomi gibi konularda bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri projelere dönüştürmelisiniz. 3. Disiplinler Arası Çalışma; Artık bir tarım şirketinde yazılımcılar, bir gıda firmasında veri bilimciler çalışıyor. Farklı uzmanlık alanlarıyla iş birliği yapabilmeniz çok önemli. Tarımda yapay zeka çözümleri geliştiren yazılımcılar ya da gıda üretiminde otomasyon sistemleri yöneten mühendislerle aynı projelerde çalışmaya hazır olmalısınız. 4. Sürekli Öğrenme ve Adaptasyon; Sektörümüz o kadar hızlı değişiyor ki, bugün öğrendiğiniz bir teknoloji yarın güncelliğini yitirebiliyor. Meraklı ve öğrenmeye açık bireyler olmanız, sizi her zaman bir adım öne taşıyacaktır.” dedi.









YÜCEL BAYRAM: “E-TİCARETTE KENDİNİZİ GELİŞTİRİN””

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram da öğrencilere nasihatta bulunarak "Herkesten bir adım önde olun. Çok iyi derecede yabancı dil öğrenmelisiniz. Ticarette en önemli konu ikili ilişkilerde başarılı olmak. E-ticaret konusunda da kendinizi geliştirin. Ticaretin artık olmazsa olmazı e-ihracattır. Zamanınızı iyi değerlendirin, hiçbir şeyi ertelemeyin. Ve kendinize güvenin" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıt bulmasının ardından Prof. Dr. Azmi Yalçın, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATB Başkanı Şahin Bilgiç ve ATO Başkanı Yücel Bayrama’a teşekkür ederek plaket verdi.