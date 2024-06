Utangacım, ilgiden hoşlanmıyorum

Haberin Devamı

Söyleşide Jennifer Lopez ile çekilen asık suratlı viral fotoğraflarına değinen aktör J Lo’nun popülaritesini şaşırtıcı olarak nitelendirdi: “Bana insanlar ‘Hey, filmin çok güzeldi’ diyorlar ve ardından ‘Aman Allah’ım J-Lo!’ diye bağırıyorlar inanılmaz bir durum.”

New York’ta Times Meydanı’nda trafikte sıkıştıkları için tiyatroya geç kaldıkları bir gün arabayla 10-15 dakika sürecek yolu inip 2 dakikada yürümeyi önermiş. Arabadan iner inmez hayranlar Lopez’i tanımış ve ona doğru koşmuş, sokakta Jennifer’ın adını bağıran ve onu videoyu çeken bir kadını unutamayan aktör şöyle konuştu:

“Times Meydanı’nın kaosuna adım attık. Sanki komedi filminden fırlamış bir sahne gibiydi. Şunu hayal edin, mor daracık elbise giymiş oldukça şişman bir kadın bir anda koşmaya, J Lo diye bağırmaya ve her şeyi videoya çekmeye başladı. Etraftaki turistler duyunca etrafımız doldu. Ben biraz utangacım. Ayrıca ilgiden de hoşlandığımı söyleyemem. Bu adam neden hep kızgın diyorlar. Çünkü kameralar yüzüme dayandığı an içimden ‘tamam yine başlıyoruz işte’ diyorum.”

Daha önceki yazımda ‘Ben Affleck kendi halinde. İşi, çocukları ve ailesiyle mutlu. Jennifer Lopez ise ilgi odağı olmayı, gittiği her yerde fotoğraflanmayı seviyor. O yüzden neredeyse tüm fotolarda Ben asık suratlı, Jennifer ışıldıyor’ demiştim...

PARA HAYATIMDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİRMEDİ



Zengin olmak konusuna da değinen Ben Affleck “Para hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi” diyor...

Faturaları rahatlıkla ödeyebilmek dışında paranın hiçbir etkisi olmadığını söyleyen Affleck programda, kira ve faturalarını ödeyemediği dönemde sürekli anksiyete yaşadığını da anlattı.

Justin ve Hailey’in uyumsuz tarzları

İlk çocuklarını bekleyen Justin ve Hailey Bieber geçen hafta sonu yine uyumsuz görünümleriyle New York sokaklarındaydı.

Justin’in rahat giyim tarzı Hailey’nin şık ve sofistike görünümü sürekli eleştirilen bir konu. Ben beğeniyorum... Kimseye aldırmıyorlar.





Hailey canı istediği gibi giyiniyor, süsleniyor ve Justin’i değiştirmeye çalışmıyor. Kendilerine duydukları güven giydikleri her şeyden daha çok yakışıyor.

Justin Hailey’in ışığını söndürmüyor, Hailey de Justin’i kendine uyumlu giymek zorunda bırakmıyor.