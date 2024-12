Work and Travel: Hayat değiştiren eşsiz bir deneyim

Haberin Devamı

Big Apple Company’nin kurucu ortağı ve Work and Travel programı denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan İlkay Yeşilbaş ile bir aradayız. Kendisi, üniversite yıllarında katıldığı bu program sayesinde elde ettiği deneyimlerin bugün sahip olduğu başarının temel taşı olduğunu söylüyor. Yazı boyunca, bu etkileyici hikâyeye birlikte şahitlik edeceğiz.

* İlkay Bey, öncelikle bu yoğun temponuzda bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sizi daha yakından tanımak ve Work and Travel deneyiminizi dinlemek istiyoruz. Bu programa katılmaya nasıl karar verdiniz?

Benim Work and Travel maceram 2006 yılında başladı. O zamanlar Ankara Üniversitesi’nde öğrenciydim ve yaz tatilimi hem farklı bir ülkede geçirip hem de çalışma deneyimi kazanabileceğim bir fırsat arıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu eşsiz kültürel değişim programına başvurdum. O yaz, Florida’nın Fort Lauderdale şehrinde bir otelde bellboy olarak çalıştım ve bu deneyim hayatımı tamamen değiştirdi.

* Hayatınızı nasıl etkiledi? Bu deneyimden çıkardığınız en büyük ders neydi?

Work and Travel programı beni kendi konfor alanımdan çıkardı ve bana öz güven kazandırdı. O ilk gün hâlâ gözümün önünde... Yabancı bir ülkede, elime tutuşturulan görev listesiyle hiç bilmediğim bir dünyada ayakta kalmaya çalışıyordum. İlk defa hiç tanımadığım bir kültüre uyum sağlamak, yabancı bir dilde çalışmak ve kendimi ifade etmek zorunda kalmıştım. İlk başlarda zordu ama her küçük başarı beni daha da cesaretlendirdi. Bu süreçte hem kendi potansiyelimi keşfettim hem de Amerika’daki iş disiplininden çok şey öğrendim. En büyük ders ise, tecrübelerin insanı daha özgür ve yaratıcı hale getirdiğiydi. Bir başka unutamadığım an, ilk maaşımı aldığım gün yaşandı. O parayı elime aldığımda sadece bir gelir değil, bir özgürlük sembolü olduğunu hissettim. Bu, hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Çünkü ilk defa kendi kazandığım parayı harcıyor olacaktım.

* Big Apple Company fikri bu deneyimle mi doğdu?

Kesinlikle. Work and Travel deneyimim sırasında, bu programın aslında insanların hayatına yaptığı o ince dokunuşu hissettim. O dönemde başvuru yaparken de çeşitli zorluklar yaşamıştım. Bu sebeple, hem bu eşsiz deneyimi diğer öğrencilere tanıtmak hem de başvuru süreçlerinde destek olmak için 2012 yılında Fatma Şenol ile birlikte Big Apple Company’yi kurduk. Fatma ile Amerika’da Work and Travel deneyimi yaşarken tanıştık. Kendisi de benim gibi Ankara Üniversitesi mezunu ve bir J1 programı öğrencisiydi. Big Apple Company’nin isminin çıkış noktası da olmak üzere bugüne kadar katettiğimiz bu yolda onun yaratıcılığının ve fikirlerinin etkisi büyüktü. Onunla birlikte bu yola çıkarken tek amacımız, felsefemizde olduğu gibi yurt dışı eğitimini herkes için kolay ulaşılabilir hale getirmekti. Ve inanın geçirdiğimiz 12 yıl içerisinde hayatlarına dokunduğumuz binlerce öğrencinin bizimle paylaştıkları hayat hikâyelerinde bunu ne denli başardığımızı görüyorum.

* Peki, Work and Travel programını bu kadar özel kılan nedir? Öğrencilere ne gibi avantajlar sunuyor?

Work and Travel aslında sadece bir çalışma deneyimi değil, bir kültür tanıma ve bireysel gelişim programıdır. Katılımcıların dil becerileri gelişir, öz güvenleri artar ve dünya görüşleri genişler. Ayrıca, öğrenciler burada kazandıkları iş disiplinini hayatlarının her alanında kullanabilirler. Benim örneğimde olduğu gibi, bu deneyimler bazen size beklenmedik kapılar da açabiliyor. Bunu biraz daha kişisel bir yerden anlatmam gerekirse, Amerika’da Work and Travel sayesinde tanıştığım insanlarla hayata bakış açım değişti. İş arkadaşlarımdan biri bana, “Hayal kurmaktan korkma. Küçük bile olsa bir adım atmaya başladığında hayalin seni büyütecek,” demişti. O cümle bugün bile kulağımda yankılanıyor.

* Big Apple Company olarak öğrencilere ne gibi destekler sağlıyorsunuz?

Biz, öğrencilerin başvuru sürecinden Amerika’daki deneyimlerine kadar her adımda yanlarındayız. Vize işlemlerinden çalışma yerlerinin ve konaklamalarının ayarlanmasına, oryantasyon sürecinden, herhangi bir sorun yaşandığında destek vermeye kadar kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Şirket olarak öğrencilerle birebir ilgileniyor, onların Amerika’daki güvenliğini ve mutluluğunu ön planda tutuyoruz. Bizimle Work and Travel’a katılan öğrenciler, hem yurt dışındaki iş ortamına daha hızlı uyum sağlıyor hem de yeni bir kültüre kendini daha rahat adapte edebiliyor.

* Öğrencilerin programı başarıyla tamamladıktan sonra hayatlarına nasıl devam ettiklerine dair gözlemleriniz nedir?

Öğrenciler programdan döndüklerinde sadece harika anılarla değil, aynı zamanda gelişmiş bir öz güven ve yeni bir vizyonla dönüyorlar. Çoğu öğrenci, bu deneyim sayesinde kendine daha büyük hedefler koyuyor. Okullarına döndüklerinde arkadaşlarıyla hikâyelerini paylaşıyor, dil becerileri sayesinde akademik başarıları artıyor ve bazıları kariyerlerini yurt dışı deneyimleri üzerine inşa ediyor. Big Apple Company olarak düzenlediğimiz “J1 Alumni Event”lerinde bu değişimi birebir gözlemleme şansı buluyoruz. Öğrencilerin gözlerindeki parıltı, bize bu işi yaparken doğru bir yolda olduğumuzu tekrar tekrar hatırlatıyor.

* Son olarak, bu programa katılmayı düşünen öğrencilere önerileriniz nelerdir?

Her şeyden önce korkularını bir kenara bırakıp bu deneyime açık olmalarını öneririm. Work and Travel, hem bireysel gelişim hem de kariyer açısından eşsiz bir fırsat. Cesur olun ve kendinize bu şansı verin. Big Apple Company olarak her adımda yanınızda olacağız. Unutmayın, bu sadece bir yazlık deneyim değil; aynı zamanda hayatınıza katacağınız en değerli hikâyelerden biri olabilir.

İlkay Yeşilbaş ve Fatma Şenol’un ortak başarı hikayesi, Work and Travel programının neden bu kadar özel ve vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Gençlere hem profesyonel hem de kişisel anlamda katkılar sunan bu program, bir yaz tatilinden çok daha fazlası. Eğer siz de bu eşsiz deneyimi yaşamak istiyorsanız, ilkayyesilbas ve bigappleturkey Instagram adresinden İlkay Bey ve Fatma Hanım ile iletişime geçmek için bir an bile tereddüt etmeyin.

Günün Sözü: “Eğitim boş kabın içini doldurmak demek değildir, kıvılcım ile ateş yakmaktır.” (Sokrates)

EĞİTİMDEN, BİLİMDEN, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDEN AYRILMADIĞINIZ AYDINLIK GÜNLERİNİZ OLSUN.