İyi müzisyenleri dinlemek

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Poyraz Baltacıgil ve Mert Yeşilmenderes, albümde viyolonsel ve piyano repertuarının virtüözite gerektiren eserlerini ustalıkla yorumlarken Schumann’ın tutkulu, ironik, derinlikli ve ateşli müziğini dinleyiciyle buluşturuyor

Arkadaşlıkları konservatuvar yıllarından beri devam eden viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil ve piyanist Mert Yeşilmenderes, kendilerini çok yakın hissettikleri Alman Romantizmi’nin en sevilen bestecilerinden Robert Schumann’ın Opus 70, 73 ve 102 numaralı eserlerini “Schumann” başlıklı albümle dinleyicilerle buluşturuyor.

Mert Yeşilmenderes

Müzisyen bir aileden gelen Poyraz Baltacıgil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın ardından Freiburg Müzik Yüksekokulu’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Simón Bolívar Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve İzmir Devlet Senfoni, Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Cemal Reşit Rey Senfoni, Türkiye Gençlik Filarmoni ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası gibi topluluklarla solist olarak konserler verdi. Yarışmalarda kazandığı ödüllerin yanında Christian Vasquez, Rengim Gökmen, Sascha Goetzel, Antonio Pirolli, Naci Özgüç, Massimiliano Caldi, Koji Kawamoto, Cem Mansur ve Nikos Haliassas gibi önemli şeflerle çalıştı. Baltacıgil, solist olarak gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra Borusan Quartet üyesi, Borusan Filarmoni Orkestra’nın Viyolonsel Yardımcı Grup Şefi olarak görevini sürdürüyor ve tüm dünyada konserler vermeye devam ediyor.

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Poyraz Baltacıgil

10 yaşında müziğe başlayan Mert Yeşilmenderes, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın ardından Almanya’da Lübeck Müzik Yüksekokulu’nda Prof. Konstanze Eickhorst’un sınıfına kabul edildi. Piyanist Gülsin Onay ile özel olarak çalışan, yarışmalarda ödüller alan sanatçı, konser piyanistliği ve piyano pedagojisi eğitimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü klarnetçi Prof. Sabine Meyer ile Oda Müziği ve Prof. Dr. Florian Uhlig ile şan eşliği çalışarak 2022’de eğitimini tamamladı. Lilya Zilberstein, Silke Avenhaus, Markus Groh, Ewa Kupiec, Misha Dacic, Julian Gorus, Ilya Itin, Peter Katin, Muza Rubackyte, Ragna Schirmer, Johann Schmidt ve Gilead Mishory gibi önde gelen piyanist ve pedagogların ustalık sınıflarına katıldı. Poyraz Baltacıgil ile birlikte kaydettikleri “Gabriel Fauré: Sicilienne” ve “Vaja Azarashvili: Nostalgie” isimli single’ları dijital platformlarda yayımlandı. Hamburg Devlet Gençlik Müzik Okulu’nda piyano ve Oda Müziği dersleri veren Mert Yeşilmenderes konserler vermeye devam ediyor.

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Oda Müziği repertuarına kattığı eserlerle günümüzde de popülerliğini koruyan Robert Schumann, 19. Yüzyıl’ın en önemli müzik dergilerinden Neue Zeitschrift für Musik’in [Yeni Müzik Dergisi] editörlüğünü ve başyazarlığını yapmıştı. Chopin, Berlioz, Brahms ve Schubert gibi çağdaşlarını tanıtmak için büyük gayret gösteren besteci, eleştiri yazılarını bazen Eusebius ve Florestan takma adlarıyla yayımlamıştı. Bu iki hayali karakteri kendi benliğinde de barındıran Robert Schumann, onların dünyasını eserlerine aktarmıştı. Dalgın ve hülyalı Eusebius ile ateşli ve coşkulu Florestan’ı bu albümde yer alan Adagio ve Allegro başlıklı eserde dinleyebilirsiniz. Schumann, 1854’te giderek artan ruhsal sorunları nedeniyle akıl hastanesine yatmış ve yaşamının sonuna kadar izole bir hayat sürmüştü.

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Tüm dijital platformlardan dinleyeceğiniz “Schumann” albümünün kayıtları İTÜ Miam Stüdyoları’nda Burak Serter ve Emre Yaldaram tarafından yapıldı. CD’nin masteringini Çağan Tunalı yaparken, albümün kapak fotoğrafı Özge Balkan’a, grafik tasarımı ise Gözde Oral’a ait.

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