İdil Biret, Rahmaninov çalıyor

Büyük bir besteciyi büyük bir icracı seslendiriyor.
İdil Biret besteci ve piyanist Sergey Rahmaninov’un (1873 – 1943) bestelerini seslendirdi.
Sergey Vasilyeviç Rahmaninov, 1917 İhtilâli’nden sonra Rusya’yı terk etti, bir daha da ülkesine dönmedi. Amerika’da aramızdan ayrıldı.
2. Piyano Konçertosu’nu 1900–1901 arasında yazdı ve Dr. Nikolay Dahl’a ithaf etti.
İdil Biret’ten dinlediğim Rahmaninov’lar:
* 2 ve 3 Numaralı Piyano Konçertoları
* Piyano Sonatı – Corelli’nin bir ‘tema’sı üzerine varyasyonlar
* Etudes Tableux
* Preludes – Op. 32
* Rachmaninov
Symphony No.2
Stüdyo Kaydı
BBC Philharmonic
Yöneten
Edward Downes
UKRAYNA’DA DOĞAN PİYANİST
ÜNLÜ piyanist Sviatoslav Richter 20 Mart 1915’te Ukrayna’da doğdu. Babası bir Alman piyanisti ve bestecisi idi. Yedi yaşında Viyana’da öğrenime başladı, ilk resitalini 19 yaşında Odesa’da verdi. Heinrich Neuhaus ve Prokofiv, sonatlarını ona ithaf ettiler.
Bir yılda 70 konser verdi. Eleştirmenler olağanüstü tekniğinden söz ederler.
İstanbul’a iki kez gelmiş.
İstanbul’a ilk geliş tarihi 1963.
3 Mart 1993’te Cemal Reşit Rey’de kendisini dinledim.
Hakkındaki bir yazıyı anımsıyorum. İstanbul’dan Viyana’ya gidecekti, uçağa binmediği için Viyana’dan buraya yataklı bir vagon göndermişlerdi.
Ünlü sanatçı 1997’de aramızdan ayrıldı.
Dinlediğim CD:
* Sviatoslav Richter (piano) live in concert
Works:
* Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonata No.11
* Robert Schuman (1810–56)
Etudes symphoniques
* Frederic Chopin (1810–49)
Nocturne
* Claude Debussuy (1862–1918)
Images
* BBC National Orchestra
Of Wales
Thomas Sendergard
100. Yıldönümü Özel Kaydı
PİYANİST VLADIMIR HOROWITZ DE KİEV’DE DOĞDU
HOROWITZ 1 Ekim 1903’te Kiev’de (Ukrayna) doğdu. 1989’da New York’ta aramızdan ayrıldı.
Birçok ödül kazandı.
19 Mart 1965 yılında yaptığı basın toplantısında, 35 yıl sonra konser vermek üzere Rusya’ya döneceğini açıkladı.
Dönüşünde doldurduğu CD’ler büyük ilgi gördü.
Bu bilgilerin yer aldığı CD’sinde hangi bestecileri seslendirmişti:
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Ferruccio Busoni (1866–1924)
Domenico Scarlatti (1685–1757)
Sonatas
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Piano Sonata
Sony
Yazarken İdil Biret’in Rachmaninov’un 2 ve 3 No’lu Piyano Konçertoları Cd’sini dinledim.
Polish National Radio Senfoni Orkestrası’nı Antoni Wit yönetiyordu.
İdil Biret, Rahmaninov çalıyor
Büyük bir besteciyi büyük bir icracı seslendiriyor.
İdil Biret besteci ve piyanist Sergey Rahmaninov’un (1873 – 1943) bestelerini seslendirdi.
Sergey Vasilyeviç Rahmaninov, 1917 İhtilâli’nden sonra Rusya’yı terk etti, bir daha da ülkesine dönmedi. Amerika’da aramızdan ayrıldı.
2. Piyano Konçertosu’nu 1900–1901 arasında yazdı ve Dr. Nikolay Dahl’a ithaf etti.
İdil Biret’ten dinlediğim Rahmaninov’lar:
* 2 ve 3 Numaralı Piyano Konçertoları
* Piyano Sonatı – Corelli’nin bir ‘tema’sı üzerine varyasyonlar
* Etudes Tableux
* Preludes – Op. 32
* Rachmaninov
Symphony No.2
Stüdyo Kaydı
BBC Philharmonic
Yöneten
Edward Downes
UKRAYNA’DA DOĞAN PİYANİST
ÜNLÜ piyanist Sviatoslav Richter 20 Mart 1915’te Ukrayna’da doğdu. Babası bir Alman piyanisti ve bestecisi idi. Yedi yaşında Viyana’da öğrenime başladı, ilk resitalini 19 yaşında Odesa’da verdi. Heinrich Neuhaus ve Prokofiv, sonatlarını ona ithaf ettiler.
Bir yılda 70 konser verdi. Eleştirmenler olağanüstü tekniğinden söz ederler.
İstanbul’a iki kez gelmiş.
İstanbul’a ilk geliş tarihi 1963.
3 Mart 1993’te Cemal Reşit Rey’de kendisini dinledim.
Hakkındaki bir yazıyı anımsıyorum. İstanbul’dan Viyana’ya gidecekti, uçağa binmediği için Viyana’dan buraya yataklı bir vagon göndermişlerdi.
Ünlü sanatçı 1997’de aramızdan ayrıldı.
Dinlediğim CD:
* Sviatoslav Richter (piano) live in concert
Works:
* Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonata No.11
* Robert Schuman (1810–56)
Etudes symphoniques
* Frederic Chopin (1810–49)
Nocturne
* Claude Debussuy (1862–1918)
Images
* BBC National Orchestra
Of Wales
Thomas Sendergard
100. Yıldönümü Özel Kaydı
PİYANİST VLADIMIR HOROWITZ DE KİEV’DE DOĞDU
HOROWITZ 1 Ekim 1903’te Kiev’de (Ukrayna) doğdu. 1989’da New York’ta aramızdan ayrıldı.
Birçok ödül kazandı.
19 Mart 1965 yılında yaptığı basın toplantısında, 35 yıl sonra konser vermek üzere Rusya’ya döneceğini açıkladı.
Dönüşünde doldurduğu CD’ler büyük ilgi gördü.
Bu bilgilerin yer aldığı CD’sinde hangi bestecileri seslendirmişti:
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Ferruccio Busoni (1866–1924)
Domenico Scarlatti (1685–1757)
Sonatas
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Piano Sonata
Sony
Yazarken İdil Biret’in Rachmaninov’un 2 ve 3 No’lu Piyano Konçertoları Cd’sini dinledim.
Polish National Radio Senfoni Orkestrası’nı Antoni Wit yönetiyordu.