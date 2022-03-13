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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

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İdil Biret, Rahmaninov çalıyor

13 Mart 2022

Büyük bir besteciyi büyük bir icracı seslendiriyor.

İdil Biret besteci ve piyanist Sergey Rahmaninov’un (1873 – 1943) bestelerini seslendirdi.

Sergey Vasilyeviç Rahmaninov, 1917 İhtilâli’nden sonra Rusya’yı terk etti, bir daha da ülkesine dönmedi. Amerika’da aramızdan ayrıldı.

2. Piyano Konçertosu’nu 1900–1901 arasında yazdı ve Dr. Nikolay Dahl’a ithaf etti.

İdil Biret’ten dinlediğim Rahmaninov’lar:

* 2 ve 3 Numaralı Piyano Konçertoları

* Piyano Sonatı – Corelli’nin bir ‘tema’sı üzerine varyasyonlar

* Etudes Tableux

* Preludes – Op. 32

* Rachmaninov

Symphony No.2

Stüdyo Kaydı

BBC Philharmonic

Yöneten

Edward Downes

UKRAYNA’DA DOĞAN PİYANİST

ÜNLÜ piyanist Sviatoslav Richter 20 Mart 1915’te Ukrayna’da doğdu. Babası bir Alman piyanisti ve bestecisi idi. Yedi yaşında Viyana’da öğrenime başladı, ilk resitalini 19 yaşında Odesa’da verdi. Heinrich Neuhaus ve Prokofiv, sonatlarını ona ithaf ettiler.

Bir yılda 70 konser verdi. Eleştirmenler olağanüstü tekniğinden söz ederler.

İstanbul’a iki kez gelmiş.

İstanbul’a ilk geliş tarihi 1963.

3 Mart 1993’te Cemal Reşit Rey’de kendisini dinledim.

Hakkındaki bir yazıyı anımsıyorum. İstanbul’dan Viyana’ya gidecekti, uçağa binmediği için Viyana’dan buraya yataklı bir vagon göndermişlerdi.

Ünlü sanatçı 1997’de aramızdan ayrıldı.

Dinlediğim CD:

* Sviatoslav Richter (piano) live in concert

Works:

* Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sonata No.11

* Robert Schuman (1810–56)

Etudes symphoniques

* Frederic Chopin (1810–49)

Nocturne

* Claude Debussuy (1862–1918)

Images

* BBC National Orchestra

Of Wales

Thomas Sendergard

100. Yıldönümü Özel Kaydı

PİYANİST VLADIMIR HOROWITZ DE KİEV’DE DOĞDU

HOROWITZ 1 Ekim 1903’te Kiev’de (Ukrayna) doğdu. 1989’da New York’ta aramızdan ayrıldı.

Birçok ödül kazandı.

19 Mart 1965 yılında yaptığı basın toplantısında, 35 yıl sonra konser vermek üzere Rusya’ya döneceğini açıkladı.

Dönüşünde doldurduğu CD’ler büyük ilgi gördü.

Bu bilgilerin yer aldığı CD’sinde hangi bestecileri seslendirmişti:

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Ferruccio Busoni (1866–1924)

Domenico Scarlatti (1685–1757)

Sonatas

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Piano Sonata

Sony

Yazarken İdil Biret’in Rachmaninov’un 2 ve 3 No’lu Piyano Konçertoları Cd’sini dinledim.

Polish National Radio Senfoni Orkestrası’nı Antoni Wit yönetiyordu.

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