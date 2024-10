Contemporary İstanbul Tersane İstanbul’da

Haberin Devamı

503 sanatçının 809 eseri Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Contemporary Istanbul’un bu yılki konuk ülke programı İspanya, İspanyolca konuşulan ülkeler ve Latin Amerika ülkelerine odaklanıyor:

- Spain & Latin America Focus programı kapsamında, Andrea Rehder Gallery (São Paulo), Berlin Galleria (Sevilla), Jorge Lopez Galeria (Valencia), Galería Jose de la Mano (Madrid) ve W Galeria (Buenos Aires) galerileri yer alacak.

- Juan Manuel Bonet’nin seçkisiyle Born in the Seventies (Yetmişli Yıllarda Doğanlar) sergisi gerçekleştirilecek. Bu özel sergide, İspanya’nın dört bir yanından 15 farklı galeri tarafından seçilen 21 sanat eseri yer alacak. *Madrid’den 8, Barselona’dan 2, Sevilla’dan 2 ve Valencia, Santander ve İspanya-Portekiz sınırındaki yaklaşık 150 bin nüfuslu Badajoz’dan galerilerin yer alacağı sergide, İspanya Büyükelçiliği’nin özel davetiyle, galerilerin temsil ettiği sanatçılar da bulunacak.

Haberin Devamı

- Fuarın gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi, Cenevre’deki Musee d’Art et d’Histoire’ın (Sanat ve Tarih Müzesi) direktörü ve Contemporary Istanbul’un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler’in küratörlüğünde gerçekleşecek. The Yard Açık Hava Sergisi’nde katılımcı galeri sanatçılarının yanı sıra Anselm Reyle, Bilal Hakan Karakaya, Bilal Yılmaz, Ebru Döşekçi, Erdil Yaşaroğlu, Etienne Krahenbul, Franco Guerzoni, Giulio Paolini, Georg Herold, Gözde Can Köroğlu, Kazım Karakaya, Kemal Tufan, Metin Alper Kurt, Onur Mansız, Semih Zeki ve Ugo Rondinone’nin 19 eseri, fuar içinde özel olarak belirlenen Haliç kıyısındaki açık alanlarda ve Rixos Hall A terasında sergilenecek.

- Akbank Sanat bu yıl, Hasan Bülent Kahraman küratörlüğündeki ‘Oyun Oyunu Bozar” adlı sergi ile fuarda yerini alacak. Yaratıcılığın ve sanatın bir oyun olduğuna değinen sergi, Mehmet Ali Uysal ve Genco Gülan imzalı heykel eserlerden oluşuyor.

- BMW i5 Flow NOSTOKANA, BMW’nin yenilikçi renk değiştirme teknolojisini Güney Afrikalı sanatçı Esther Mahlangu’nun geleneksel sanat anlayışıyla buluşturan aracıyla BMW’nin en yeni renk değiştirme teknolojisini, arabaların sanat eserlerine dönüşmesini sağlayan teknolojiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Haberin Devamı

- Görsel sanatçı Quayola ve LG OLED, Chaumont-sur-Loire Şatosu bahçelerinden algoritmik olarak üretilmiş gece çiçeklenmelerini betimleyen ‘Jardins d’Été’ (Yaz Bahçeleri) adlı video serisini sunuyor.

-70 yıllık köklü üretim geleneği ile kadim bir element olan demiri zamansızlaştırarak hayatın her alanına sunan Tosyalı, Osman Dinç ile işbirliğine giderek, “Bir Dünya Hikâyesi”: Zamana Demir Atmak sergisi ile çeliği sürdürülebilir sanatla buluşturuyor.

- Trendyol Sanat, Candaş Şişman işbirliği ile “SYN-Phon, duyusal deney ve bir dizi ses performansı eşliğinde, izleyiciyi ses ve görselin ilişkisini keşfetmeye davet eden trans-linguistik bir yolculuğa çıkaran çalışmasını Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluşturuyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL VAKFI ÖDÜLLERİ

- Contemporary Istanbul, sanatın ve kültürel ortamın gelişmesi amacıyla önümüzdeki yıllarda da devam edecek bir ödül programı da başlatıyor. Seçici Kurulu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Rabia Bakıcı Güreli, Agah Uğur, Ali Güreli, Haldun Dostoğlu ve Hasan Bülent Kahraman’dan oluşacak ödül programı 5 ayrı kategoride gerçekleşecek. Contemporary Istanbul Vakfı Ödülleri’nin ilk edisyonu için ödül sahipleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Contemporary Istanbul Vakfı Ödülleri Kategorileri