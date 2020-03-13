Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde önceki gün başlayan yoğunluk dün de devam etti. Pandeminin yayılabileceği endişesi taşıyan vatandaşlar marketlere hücum etti. Toptancılar yoğunluğa karşın ürün tedariğinde sorun olmadığını açıkladı. ATO fırsatçı firmalara karşı harekete geçti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünlerin temininde sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Virüs fırsatçılarının ürün fiyatlarını fahiş oranda artırdığına ilişkin sözlü şikâyetler aldığını belirten Baran, “Koronavirüsü ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak gören işletmelere yaptırım uygulayacağız” dedi. Ankaralılara çağrı yapan Baran şunları söyledi: “Maske, dezenfektan ve kolonyaya olan yoğun talep, bu ürünlerin fiyatını bütün dünyada artırdı, ancak bizde bu artışın 50 katına varan spekülatif oranlarda yapıldığı belirtiliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Başkent’te vatandaşlarımızın, fahiş fiyat artırdığını belirlediği, karaborsa ya da stokçuluk yaptığını gördüğü üyelerimizi Ankara Ticaret Odamızın Disiplin Kurulu’na bildirmelerini istiyoruz.”
NASIL ŞİKÂYET EDERİM?
ATO’ya yapılacak şikayetler ‘www.atonet.org.tr/TuketiciRehberi’ adresinden form doldurarak, disiplin@atonet.org.tr’ye mail yoluyla, 0(312) 201 82 55 numaralı telefon veya 0(312) 201 82 56 numaralı faks ile toplanıyor. Şikâyetler direkt olarak ATO Disiplin Kurulu tarafından incelemeye alınıyor.
STOKLARDA BİR YIL YETENECEK ÜRÜNÜMÜZ VAR
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ise yoğun talep görülen ürünlerde stok sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek, “Depoda Ankaralılara bir yıl yetecek ürün var” dedi. En çok talebin kolonya olduğunu belirten Kesimal, tüketilere ‘Panik yapmayın’ çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Sıkıntı var dediğimiz konu stokta değil. Tüketici tarafında biraz panik durumu oluştu. Paniğe gerek yok, Türkiye’de ve Ankara’da 1 yıl yetecek stok ürün mevcut. Bu konuda biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Sosyal medyadaki olaylar biraz bu paniği tahrik etti. Elemanlarımızda mesai mevhumu kalmadı. Geceden rafları doldurup, gündüz yine görevlerinin başındalar. Fiyatlarda değişiklik yapanlar olduğunu duyuyoruz. Bizim bünyemizde böyle bir şey söz konusu değil.”
Paniğe gerek yok
Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde önceki gün başlayan yoğunluk dün de devam etti. Pandeminin yayılabileceği endişesi taşıyan vatandaşlar marketlere hücum etti. Toptancılar yoğunluğa karşın ürün tedariğinde sorun olmadığını açıkladı. ATO fırsatçı firmalara karşı harekete geçti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünlerin temininde sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Virüs fırsatçılarının ürün fiyatlarını fahiş oranda artırdığına ilişkin sözlü şikâyetler aldığını belirten Baran, “Koronavirüsü ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak gören işletmelere yaptırım uygulayacağız” dedi. Ankaralılara çağrı yapan Baran şunları söyledi: “Maske, dezenfektan ve kolonyaya olan yoğun talep, bu ürünlerin fiyatını bütün dünyada artırdı, ancak bizde bu artışın 50 katına varan spekülatif oranlarda yapıldığı belirtiliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Başkent’te vatandaşlarımızın, fahiş fiyat artırdığını belirlediği, karaborsa ya da stokçuluk yaptığını gördüğü üyelerimizi Ankara Ticaret Odamızın Disiplin Kurulu’na bildirmelerini istiyoruz.”
NASIL ŞİKÂYET EDERİM?
ATO’ya yapılacak şikayetler ‘www.atonet.org.tr/TuketiciRehberi’ adresinden form doldurarak, disiplin@atonet.org.tr’ye mail yoluyla, 0(312) 201 82 55 numaralı telefon veya 0(312) 201 82 56 numaralı faks ile toplanıyor. Şikâyetler direkt olarak ATO Disiplin Kurulu tarafından incelemeye alınıyor.
STOKLARDA BİR YIL YETENECEK ÜRÜNÜMÜZ VAR
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ise yoğun talep görülen ürünlerde stok sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek, “Depoda Ankaralılara bir yıl yetecek ürün var” dedi. En çok talebin kolonya olduğunu belirten Kesimal, tüketilere ‘Panik yapmayın’ çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Sıkıntı var dediğimiz konu stokta değil. Tüketici tarafında biraz panik durumu oluştu. Paniğe gerek yok, Türkiye’de ve Ankara’da 1 yıl yetecek stok ürün mevcut. Bu konuda biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Sosyal medyadaki olaylar biraz bu paniği tahrik etti. Elemanlarımızda mesai mevhumu kalmadı. Geceden rafları doldurup, gündüz yine görevlerinin başındalar. Fiyatlarda değişiklik yapanlar olduğunu duyuyoruz. Bizim bünyemizde böyle bir şey söz konusu değil.”