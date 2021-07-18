Nefes alıp özgür hissedelim

Toplumdaki haksızlıklara, sosyal alanda oluşan adaletsizliklere karşı kayıtsız kalamayacağımız günler geliyor. İsyankâr davranabilir, kuralları yıkmak isteyebiliriz. Dolunayın etkilerini 21 Temmuz’dan 6 Ağustos’a kadar hissedeceğiz.





Kova burcunun 1’inci derecesinde 24 Temmuz’da bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın uzak bir bağlantıyla Satürn ile de kontağı var. Etkilerini 21 Temmuz ile 6 Ağustos arasında hissedeceğiz. Kova burcu astrolojide özgürlük, farklı ve sıradışı konular, teknoloji, ifade özgürlüğü, devrimler, isyanlar, dostluklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Bu dolunayla birlikte hayatımızda kendimize özel alanlar açmak adına harekete geçebiliriz. Bunun asıl sebebi özgürlük kazanmak olabilir. Zira bu dolunayda biraz isyankâr davranabilir, kuralları yıkmak isteyebiliriz. Her zamanki davranışlarımızın dışına çıkabilir, bize veya topluma sıradışı ya da marjinal gelen kişilerle bir araya gelebiliriz. Bu dolunay sadece kendimiz adına değil toplum için de ifade özgürlüğüne önem vereceğimize işaret ediyor.

İRİLİ UFAKLI DEVRİMLER

Hayatımızda beğenmediğimiz, sevmediğimiz, bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, değişiklikler hatta irili ufaklı devrimler gerçekleştirebiliriz. Her zamankinden çok daha sosyal olacağımız, dostluklar ve arkadaşlıklarımızla kurduğumuz ilişkilerin önem kazanacağı bir dönem olacak. Toplumdaki haksızlıklar, sosyal alanda oluşan adaletsizliklere karşı da kayıtsız kalamayız bu dolunayda! Tek başına hareket etmek zor olursa diğer insanlarla bir araya gelerek işlerimizi halletmeye çalışacağız. Dernekler, sivil toplum örgütleriyle toplumun faydası adına çalışabiliriz. Sorunlara akıllıca çözümler üreteceğimiz, çevremizde gelişen olaylara sağduyulu yaklaşacağımız bir dönem... Teknolojinin nimetlerinden yararlanabilir, yeni cihazlar alabilir, internet sitesi veya yeni sosyal medya hesapları açabiliriz.

Sağlık açısındansa Kova burcu dolaşım sistemini, kalp ve tansiyon sorunlarını sembolize eder. Bu burcun birinci derecesiyse yeme-içme bozuklukları ve kavalkemiğiyle ilgilidir. Bunlara dikkat etmekte fayda var bu dönemde.

Kova burcunun sembolize ettiği konular; bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı ya da marjinal kişiler, azınlıklar, uzay ve astroloji ile ilgili konular, havayolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik altyapılar, yeni icatlar ile ilgilidir.

Dolunay ile birlikte; dünya üzerinde ayaklanmalar, hak ve özgürlükler için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Hükümetlerle halk veya işverenle işçi karşı karşıya gelebilir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda isyanlar söz konusu olabilir. Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve gruplar ön plana çıkabilir. Böyle kişi ve grupların üzerindeki baskı nedeniyle asilikler artabilir ve isyanlar çıkabilir. Sosyal medya mecralarıyla ilgili kurallar, yasalar gündeme gelebilir.