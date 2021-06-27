Kaos, trajedi, kötü sürprizler... Ne ararsan var

Gökyüzünde dört kraliyet yıldızı var. Doğum haritanızda ‘gökyüzü koruyucuları’ olarak da adlandırılan bu yıldızlardan biri varsa kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Ancak hiçbir şey karşılıksız değildir...



Bir süredir her cumartesi günü saat 23.00’te Instagram hesabımdan ‘Harita Metod’ isimli yayınlar yapıyorum. Bir önceki hafta magazin, ekonomi, siyaset düzleminde neler olmuş, bu olanların astrolojik yansıması nedir, anlatıyorum.

Şeyma Subaşı sevgilisinden evlilik teklifi alınca herkes onun haritasını merak etmişti. Yayından önce doğum bilgilerini araştırdım. Tam saat olmasa da bir doğum haritası çıkardım. Elbette yayında herkesin merak ettiği konu, Şeyma Subaşı’nın nasıl bir şansla bu dünyaya geldiğiydi... Ekonomik yönden çok güçlü erkeklerle yolu kesişiyordu.

Astrolojide ilişkiler, aşk, mutluluk, keyif, haz, kazançlarla ilgili konularda söz sahibi Venüs’tür. Evrensel aşk ve mutluluk anlamına gelir. Ve Şeyma’nın doğum haritasında Venüs, 8 derece İkizler burcunda yer alıyor. İkizler burcunun 8 derecesinde kraliyet yıldızlarından Aldebaran sabityıldızı var. Yayında Aldebaran sabityıldızını ve diğerlerini anlattım. Herkesin ilgisini çekti, DM kutum yüzlerce haritayla doldu.

Elbette hiçbirine bakamadım. Konu bu derece ilgi çekince biraz daha kapsamlı bir şekilde size de anlatayım istedim...

KÖTÜ HUYLARDAN VAZGEÇMEK...

Gökyüzünde dört kraliyet yıldızı var; dört ana yönü temsil ediyorlar: Doğu, batı, kuzey ve güney... Bu yıldızlara ‘gökyüzü koruyucuları’ da denir. Kraliyet yıldızlarıyla ilgili bilgiler Perslerden, MÖ 3000’li yıllardan geliyor. Bu yıldızlar; Aldebaran (Boğanın Gözü), Antares (Akrebin Kalbi), Regulus (Aslanın Kalbi) ve Fomalhaut (Balığın Ağzı)... Her bir yıldız Zodyak kuşağının belli derecelerinde... Bu yüzden herkesin haritasında kraliyet yıldızı yoktur. Olması iyi midir kötü müdür, tartışma konusu... Çünkü kişiye büyük bir başarı, onur, zenginlik, şans verirler fakat bu karşılıksız değildir, bir anlaşma söz konusudur... Vaat ettiği, temsil ettiği güzelliklere ulaşmak için bazı huylardan vazgeçmek gerekir.

Merak edenler doğum haritalarını astro.com sitesinden ücretsiz çıkarabilir. Dereceleri hesaplarken saat yönünün tersine hareket edin. Kısa çizgiler 5, uzun çizgiler 0’la biten dereceleri ifade ediyor. Her burçta 30 derece var.