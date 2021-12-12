Hızlı ve tempolu bir hafta

19 Aralık’ta, İkizler burcunun 27’nci derecesinde yılın son dolunayı meydana gelecek. Bu dönem umut ve neşe dolu olabiliriz! Çünkü şansın gezegeni olan Jüpiter’in dolunaya harika bir desteği var. Üstelik bu ara Polaris sabit yıldızı da epey etkin.

İkizler burcundaki dolunayla birlikte bu burcun sembolize ettiği konular ön planda olacak: Eğitim, iletişim, yayıncılık, ticaret, trafik, sosyalleşme, haberleşme, bilgi, internet, belgeler, gazeteler, yayıncılık, halkla ilişkiler, lansmanlar, sınavlar, eller, kollar, parmaklar, solunum yolları, kaburgalar ve gırtlak.

Jüpiter’inse dolunayla çok güzel bir kontağı var. Duygularımızı sevdiğimiz insanlara doğru kelimelerle anlatmak çok daha kolay olacak. Sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, güzel şeyler konuşmak, motive edici sohbetler yapmak için harika bir dönem.

Oldukça açık bir iletişim sergileyeceğimiz bu dolunay zamanı, birbirinden keyifli ve kazançlı proje imkânlarını da beraberinde getiriyor. Zihinsel olarak kolay uyum sağlanacak, aynı dili konuşabileceğimiz yeni ilişkilere de çekilebiliriz.



Yardıma ihtiyacı olan kimselere yardım etmek, sevdiklerimizin dertlerini paylaşmak, tavsiyeler almak-vermek için de çok güzel bir zaman dilimi olacak. Hem kendinize hem sevdiklerinize yeni elektronik aletler alabilirsiniz. Yakınlarımıza karşı oldukça cömert ve nazik olacağımız bir dolunay bekliyor bizleri.

İletişimin akıcı olacağı, yeni eğitimlere başlayabileceğimiz, keyifli seyahatler organize edebileceğimiz, kazançlarımızı arttırabileceğimiz, dijital işlerimizin hız kazanacağı, e-ticaretle ilgili işlere girişebileceğimiz şahane bir dolunay dönemi olacak. İletişim, yayıncılık, medya, satış, alım-satım, eğitimle ilgili projelerimizi tamamlamak, hayata geçirmek, hazırlık sürecini tamamlamak için de güzel bir dönem. Gireceğimiz sınavlar varsa eğer, bunların da başarılı geçeceğini söylemek hata olmaz. Toplum için faydalı adımlar atabileceğimiz, toplumda yara olmuş konuları sarmak için harekete geçebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu dolunayda Polaris sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız rehberlik etmek ve almakla ilgilidir. Belki de yaşam hedeflerimiz konusunda bize rehberlik edecek, yol gösterecek kişilerle bir araya gelebiliriz.

İkizler burcunun temsil ettiği organlar olan eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar ve solunum yolları ve 27’inci derecenin temsil ettiği kemikler hassas olabilir.