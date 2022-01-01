Çalışacağız, üreteceğiz

Yarın Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurmak, estetik operasyon yaptırmak için güzel bir gün. Ay Terazi burcundayken fazlaca iyimser olabiliriz. Ayrıca hak ve adalet kavramları ön plana çıkar; güçlünün değil, haklının tarafında olmaya çalışırız. Öte yandan kararsız kalmak bizi her zamankinden fazla zora sokar. Yani ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz. Yeni bir ilişkiye başlamak veya evlenmek için ideal günlerden biri...
Salı günü Ay 23.16’ya kadar Terazi burcunda seyahat edecek, akabinde Akrep burcuna geçecek. Küs olduklarımızla barışabilir, uzlaşma ortamı sağlayabiliriz. Kendimizi daha kibar, daha güleryüzlü ve daha romantik bulabilir, daha fazla sosyalleşmek ve gezmek isteyebiliriz. Bugün bol bol su içilmeli zira mesane ve böbrekler hassas olabilir, idrar yolları enfeksiyonlarına da dikkat! Alışveriş yapmak, sevdiklerimize hediye almak, bize yapılan iyiliklerin karşılığını vermek, alttan alan tavırlar sergilemek ve affetmek iyi hissettirecektir.
Çarşamba, Ay tüm gün Akrep burcunda, Jüpiter’se Balık burcuna geçecek. Dans, balıkçılık, yaratıcılık ve spiritüel konularla ilgili fırsatlarla karşılaşabiliriz.
Perşembe, Ay yine Akrep burcunda seyahat edecek ama 19.08 itibariyle boşlukta olacak! Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün... Yaşamımızdaki kimi gerçekleri öğrenmek için takıntılı bir tavra bürünebiliriz. Çok fazla eleştiri alabileceğimiz veya başkalarını çok fazla eleştirebileceğimiz bir gün... Sözlerimize dikkat edelim, kalp kırmayalım. Resmi işlemleri hallederken daha yapıcı ve nazik olalım, baskıcı bir iletişim kurmak sorun yaratabilir. İnternet alışverişi yaparken dikkat; güvenmediğimiz sitelerden uzak duralım.
31 Aralık Cuma, Ay 1.08 itibariyle Yay burcuna geçiyor, - /+ 4 gün boyunca Mars’la Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden fazla uğraşmamız gerekebilir. Bu günler engelli koşuda olmak gibidir, başarı ancak çok ama çok çalışarak gelir. İyi haber: Enerjimizi akıllıca kullanabileceğiz, tutkunu olduğumuz konu her neyse kimseye zarar vermeden elde edebileceğiz. İş kurmak, finansal sorunları halletmek için bu birkaç gün son derece uygun! Gökyüzü, bize düşmanlık edenleri kolaylıkla alt edebileceğimize de işaret ediyor.
1 Ocak Cumartesi Ay tüm gün Yay burcunda! Hayatımızda radikal değişiklikler yapmak isteyebilir, ani kararlar alabiliriz. Yaşamımızda özgürleşmek istediğimiz bir alan varsa o alana yönelebiliriz ama ne yapıyorsak sakince yapmalıyız. Bize ilginç gelen insanlarla tanışabiliriz, onların yenilikçi bakış açıları bize etkileyici gelebilir.
2 Ocak Pazar
Aslında Jüpiter bu yıl 14 Mayıs’la 28 Temmuz arasında Balık burcuna seyahat etti. Sonra geri giderek Kova burcuna geçti. Şimdi yeniden Balık’a geçiyor. Bu geçişi 14 Mayıs haftasında burada detaylıca ele almıştım. Bu süreçte bizleri neler beklediğini anlamak için o yazıyı hatırlamakta fayda var.
Öncelikle şifalanma ve iyileşme oranlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilecek. Belki de birçok hastalığa çare bulunacak. Gündemimizde COVID-19 olduğundan bu virüs için ilaçlar ortaya çıkabilir.
Sinema sektörünün yeniden yükselişe geçeceği bir dönem olmakla beraber ekranda ve beyazperdede daha fazla spiritüel, bilinçaltı ve rüyalarla ilgili film, dizi görebiliriz. Ya da bu konularda yayımlanan kitap sayısı artabilir.
Kolektifte merhamet ve vicdan duyguları güçlenirken bunun kişisel hayatlarımıza yansımasını da görebiliriz. Kendimizi psikolojik olarak iyileştirmek üzere adımlar atabiliriz. Terapilerde ciddi patlamalar söz konusu olabilir.
Sezgisel yanımızı güçlendirmek için çalışmalara katılabilir, araştırmaya girişebiliriz. Bu dönem mistik konular, rüyalar, bilinçaltı gibi alanlarda para kazanmak adına adımlar atabiliriz. Medyumlar, şifacı ve iyileştiriciler ön plana çıkabilir.
Hem Jüpiter’in hem de Balık’ın inançları sembolize etmesinden dolayı din ve inançla ilgili konular büyük bir hızla yayılabilir. Yeni inanç ve felsefeler ortaya çıkabilir. Ancak sahte din adamları, sahte peygamberler konusunda dikkatli olunmalı.
Denizlerin canlılık oranı artarken temizlenmesi, denizde yaşayan türlerin çoğalması da söz konusu. Jüpiter’in büyüteç etkisiyle deniz taşmaları, tsunamiler, büyük seller, tufanlar da gerçekleşebilir.
Bu dönem uyarıcı madde kullanımına ilişkin dünyada artış görülürken diğer yandan bağımlılıklardan kurtulma adına kullanılan metotlar değişebilir ve farklı tedavi yöntemleri çıkabilir.
Bugün Venüs 40 günlük geri hareketine başlıyor. Yani aşk, ilişkiler, estetik, kariyer ve finansal konularda stres ve gecikmeler yaşayabiliriz.
Pazartesi, orijinal fikirler üretebileceğimiz, problemleri kolayca çözebileceğimiz bir gün; bunları bir kenara not edelim. Bugün başkaldırmaya eğilimli olabiliriz. Evin elektrik tesisatını gözden geçirip bozuk lambaları ve eskimiş kabloları değiştirebiliriz. Ani yolculuklara çıkabiliriz.
Salı günü hayatımıza düzen getirmek, mali işleri düzenlemek, kariyer planı yapmak, temel atmak, kurallar koymak, toprak, inşaat ve tarımla uğraşmak için çok doğru bir zaman. Dizlere, dişlere, kemiklere ve iskelet sistemine dikkat!
Çarşamba kendinizi ortaya koymak, ifade etmek kolaylaşacak. Ama egolar ön planda; geri adım atmamız gereken yeri fark etmezsek sorunlar oluşabilir. Lükse düşkünlük artabilir, fazla cömert olabiliriz. Aktivitelere katılmak, saçlarımızla ilgilenmek için güzel bir gün.
Perşembe atacağınız her adımla, söyleyeceğiniz her sözle dikkat çekeceksiniz. Bu gece uykusuzluk çekebiliriz; fazla kafeinli ürün tüketmeyelim. Eğlenmek, gezmek ve flört etmek için önümüzde harika birkaç gün var.
Cuma
Bir gezegen geri gittiğinde temsil ettiği alanlarda yavaşlama, aksilik, gecikme, yarım kalma gibi stresli durumları tecrübe etmeye başlarız. Yarın Venüs’ün geri hareketine başlamasıyla da 30 Ocak’a kadar bu gezegenin sembolize ettiği alanlarda
sorunlar yaşayacağız. Peki, bu tarihe kadar nelere dikkat etmeli, neler yapmalı, neler yapmamalı? Hadi gelin, birlikte bakalım.
Venüs’ün bu seferki geri hareketi Oğlak burcunda sürecek. Öncelikle bu dönem eski sevgililerin hortladığı, rahat vermediği ve yeniden hayatımıza girmeye çalıştığı bir dönemdir. Biliyorsunuz, istisnalar kaideyi bozmaz ama “Ex’ten next olmaz!” (Eski sevgiliyle yeniden yeni bir ilişki olmaz.)
Öte yandan eski sevgilileriniz nasıl yeniden hayatınıza dahil olmaya çalışıyorsa kaybettiğiniz ve sizin için manevi değeri olan eşyalarınızı da bulabilirsiniz. Sanki kaybettiğiniz zaman her yeri didik didik aramamışçasına, çat diye en akla gelmedik yerde karşınıza çıkabilirler.
Bu süreçte hem iş hem de maddi konular daha fazla mercek altında olacak. Genel olarak Venüs’ün geri hareket ettiği dönemlerde altında gözle görülür yükselişler yaşanır. Ama hemen belirtelim, bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil! Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın. Zira koşulların ve şartların neredeyse saatlik ani değişimlerini takip etmek kolay olmayabilir.
İş kurmak, özellikle ortaklı işlere girişmek için de uygun zaman olmayabilir. Belki bu süreci bir hazırlık dönemi gibi düşünebilir, 30 Ocak’tan sonra harekete geçebilirsiniz.
ESTETİK YAPTIRIRKEN DİKKAT!
Mars 13 Aralık Pazartesi itibariyle Yay burcuna geçiyor, 25 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem hoşgörülü davranmakta zorlanabiliriz. Düşünmeden risk almaya daha eğilimli olabiliriz, fanatikçe, abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Hayatımızı riske atabilecek davranışlardan ve kararlardan uzak durmakta yarar var, en azından ani kararlardan önce bir gece üstüne yatıp düşünelim. Bu ara hayatın anlamını sorgulamak ve hedefler belirlemek için harika bir dönem. Çok hızlı ve seri hareket etmeye çalışmaktan dağılabiliriz, dikkatli olmak gerek.
14 Aralık Salı günü Merkür Oğlak burcuna geçiyor, sene sonuna kadar da burada kalacak. Planlama yapmak, bütçe çıkarmak, gelecek hedeflerine odaklanmak mümkün. Bu dönemde iş ve kariyer konularına, finansal ve yatırım alanlarına bu perspektifle yaklaşabilirsiniz. Maddi açıdan doğru ve temkinli adımlar atabilirsiniz.
15 Aralık Çarşamba, Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Tatlı ve hamur işlerinin tadını çıkaracağız. Hepimiz ağzının tadını bilen birer gurme kesilebiliriz. Ay Boğa günlerinde durumları pratik ve somut bir bakış açısıyla ele alırız. Paranın değerini biliriz. Anın tadını çıkarmak, bedenimizle mutlu olmak, masaj yaptırmak, koku ve tat alma duyularımızı harekete geçiren şeylerle uğraşmak, siesta yapmak, doğadan zevk almak, ayakları uzatıp TV karşısında çerezler eşliğinde takılmak, müzik dinlemek, rahat bir koltuğa yayılmak bugün yapabileceğimiz faaliyetlerden… Bahçe ve toprak işleriyle ilgilenebilir, çiçek ekebilir saksıların topraklarını değiştirebilirsiniz. Parayla ilgili görüşmeler yapmak, para işlerini halletmek, sorunlara çözümler bulmak için de güzel bir gün.
16 Aralık Perşembe, Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması sessizlik, sakinlik, huzur olacak. Dinlenebilir, tembellik yapabilir, yaşamımızda sağlam olmasını istediğimiz adımları atabiliriz. Üretime geçebilir, iş-proje üretebiliriz, yalnız koşullarımızı riske atmayı tercih etmeyeceğimiz bir gün. Parayla ilgili konuları halledebilir, zam isteyebiliriz. Boğaz bölgesi hassastır; tutulma, ses kısıklığı, şişlikler, iltihaplara dikkat! İlişkileri sağlamlaştırmak, gelecek planları yapmak için çok uygun bir gün. Sakin, dingin, ayakları yere basar bir ruh halinde kendimizi şımartmak isteyebiliriz.
17 Aralık Cuma, Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Oldukça hareketli bir gün, tüm iletişim kanallarıyla aktif iletişim zamanı… Önemli haberler alınıp verilebilir. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ama odaklanma sorunu olabilir. Duygusal, özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak için uygun vakitler değil. Araştırma, eğitimle ilgili konularda başarı yakalama oranımız yüksek. Derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı şansımız oldukça düşük olabilir. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek, uzun sohbetler etmek için süper bir gün olabilir. Çenemiz düşük olacaktır. Kararsızlıklar sıkıntı yaratabilir, aman dikkat! Omuzlar tutulabilir, solunumla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz, bronşlarımız hassas olabilir.
18 Aralık Cumartesi, Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs bugün itibariyle geri hareket etmeye başlıyor ve bu retro tam 42 gün sürecek. Eski sevgililer, eski partnerlerin sık sık gündeme gelebileceği bir dönem başlıyor. Yeni ortaklıklar kurmak, ortak işlere girişmek için de çok uygun bir dönem değil. Beklentileriniz, istekleriniz, hedefleriniz geri hareket bittikten sonra değişebilir, pişman olabilirsiniz. Eğer ki bu dönem mevcut ilişkinizde ayrılık yaşarsanız, retro bitene kadar yeniden barışırsınız, çok endişe etmeyin. Estetik ve güzellikle ilgili konulara bu dönem bitene kadar ara vermek iyi olabilir.
19 Aralık Pazar
İkizler burcundaki dolunayla birlikte bu burcun sembolize ettiği konular ön planda olacak: Eğitim, iletişim, yayıncılık, ticaret, trafik, sosyalleşme, haberleşme, bilgi, internet, belgeler, gazeteler, yayıncılık, halkla ilişkiler, lansmanlar, sınavlar, eller, kollar, parmaklar, solunum yolları, kaburgalar ve gırtlak.
Jüpiter’inse dolunayla çok güzel bir kontağı var. Duygularımızı sevdiğimiz insanlara doğru kelimelerle anlatmak çok daha kolay olacak. Sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, güzel şeyler konuşmak, motive edici sohbetler yapmak için harika bir dönem.
Oldukça açık bir iletişim sergileyeceğimiz bu dolunay zamanı, birbirinden keyifli ve kazançlı proje imkânlarını da beraberinde getiriyor. Zihinsel olarak kolay uyum sağlanacak, aynı dili konuşabileceğimiz yeni ilişkilere de çekilebiliriz.
Yardıma ihtiyacı olan kimselere yardım etmek, sevdiklerimizin dertlerini paylaşmak, tavsiyeler almak-vermek için de çok güzel bir zaman dilimi olacak. Hem kendinize hem sevdiklerinize yeni elektronik aletler alabilirsiniz. Yakınlarımıza karşı oldukça cömert ve nazik olacağımız bir dolunay bekliyor bizleri.
İletişimin akıcı olacağı, yeni eğitimlere başlayabileceğimiz, keyifli seyahatler organize edebileceğimiz, kazançlarımızı arttırabileceğimiz, dijital işlerimizin hız kazanacağı, e-ticaretle ilgili işlere girişebileceğimiz şahane bir dolunay dönemi olacak. İletişim, yayıncılık, medya, satış, alım-satım, eğitimle ilgili projelerimizi tamamlamak, hayata geçirmek, hazırlık sürecini tamamlamak için de güzel bir dönem. Gireceğimiz sınavlar varsa eğer, bunların da başarılı geçeceğini söylemek hata olmaz. Toplum için faydalı adımlar atabileceğimiz, toplumda yara olmuş konuları sarmak için harekete geçebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu dolunayda Polaris sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız rehberlik etmek ve almakla ilgilidir. Belki de yaşam hedeflerimiz konusunda bize rehberlik edecek, yol gösterecek kişilerle bir araya gelebiliriz.
İkizler burcunun temsil ettiği organlar olan eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar ve solunum yolları ve 27’inci derecenin temsil ettiği kemikler hassas olabilir.
Pazartesi, Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Yapılanma, inşaata başlama ya da şirket kurma gibi girişimler için uygun bir zaman. Sebatkâr, çalışkan, verimli, kararlı, gerçekçi, hırslı ve başarı odaklı olabiliriz. Resmiyet gerektiren, geleneksel, senli benli olmayan ortamlarda bulunabilir, otoritesi olan kişilerle iletişime geçebiliriz. Başarıyı yakalamaya yönelik uzun vadeli planlar yapmamak için hiçbir neden yok. İşyerinde sunum hazırlamak, öneri sunmak ve rapor yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca indirimlerden yararlanabilir, cildinizle ve ağız sağlığınızla ilgilenebilir, eklem ağrılarını giderecek yoga ve esneme hareketleri yapabilirsiniz.
Salı günü Merkür’le Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Düşüncelerimizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmekte zorlanabiliriz. Yanlış anlaşılmaları ve yanılgıları önlemek için ekstra dikkat harcayın. Dalgın, dikkatsiz hareket ederseniz eşyanız kaybolabilir, yolda yanlış yöne sapabilirsiniz. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksek. Bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyun. Banka hesaplarında karışıklıklar çıkabilir, hatalar yapılabilir.
Çarşamba Merkür’le Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Pireyi deve yapabilirsiniz, bu yüzden tepki verirken abartmamaya özen gösterin. Bu açı etkisiyle iyimser davranışa eğilimli oluruz. Konuşmalarımız felsefe, inanç, eğitim ve din üzerine olabilir. Unutkan olmaya eğilimliyiz. Evden çıkmadan önce çantanızı, anahtarınızı, telefonunuzu kontrol edin. Büyük laflar edip yapamayacağınız ve tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Aşırı iyimser bir bakışla planları ve projeleri değerlendirirken önemli detayları göz ardı etme tehlikesi söz konusu. Karar verirken karşınızdakini de dinlemeye özen gösterin veya önyargılı kararlar vermekten kaçının.
Perşembe günü Venüs’le Plüton arasında güçlü bir bağlantı olacak. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkıyor. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekârlarsa bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedebilir. Size karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle aranızda cinsel çekim yaşanabilir.
Cuma Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Romantik anlar yaşamak, hayal gücünüzü harekete geçirmek, görselliğe odaklanmak, müzik dinlemek, dans etmek, resim yapmak, loş ışıkta hafif bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek, spiritüel çalışmalar yapmak, günün karmaşasından kaçıp bir kadeh şarap içmek... Kısacası size iyi gelecek, sizi şımartacak şeylere vakit ayırmanın tam zamanı. Meditasyon yapabilir, mum ışığında yemek yiyebilirsiniz ya da romantik bir film seyredebilir, tiyatro veya sinemaya gidebilirsiniz.
Cumartesi
Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. ‘Malefik’ yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen, savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder.
Jüpiter’se astrolojide büyüteç görevi görür. Her şeyi çoğaltır, büyütür. İnançlar, din, finansal konular, ticaret, dini yerler, akademik konular, spor, yabancılar, yurtdışıyla ilgili işler, felsefe gibi konuları sembolize eder.
Mars şu an gökyüzünde Akrep burcunda, Jüpiter de Kova burcunda seyahat ediyor. Hafta boyunca bu ikili arasında oldukça çekişmeli bir görünüm olacak. Bu ikilinin çekişmeli görünümüyle oldukça kaba ve kontrol edilmesi zor bir enerji açığa çıkar. Kontrolsüz bir risk alma hali ortaya çıkabilir ya da plansız ve programsız büyüme hedeflerine de işaret edebilir.
Hafta boyunca aceleci davranmaktan kaçınmakta fayda var. Sakinliğimizi korumalıyız. Kazalara, yaralanmalara açık zamanlardayız. Bu yüzden hayatı riske atabilecek sporlardan ve davranışlardan uzak durmak yerinde olacaktır.
Egonun gereksiz yere şişmesi, başkalarını ezen tavırlar ve özgüven patlaması söz konusu olabilir. Kavgaları, tartışmaları abartmamaya özen gösterin. Özellikle inançlar, din, sporla ilgili konularda kimseyle gereksiz münakaşalara girmeyin. Bu hafta bir nevi fanatiklik haftası.
BEDENİNİZİ ZORLAMAYIN
Hafta boyunca tutamayacağınız sözler vermeyin kimseye... Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizler; bir şeyleri zorla bilmeye çalışmak, krediler, miraslar, borçlar, cinsellikle ilgili konular üzerinden çıkabilir. Jüpiter sebebiyle de hafta boyunca bağımsızlıkla ilgili konuları abartabiliriz.
Pazartesi günü Ay sabah saatleri itibariyle tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik operasyon yaptırmak ve diyetisyene gitmek için uygun bir gün.İlişki ve ortaklık kurmak için de ideal… Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı artabilir, yüksek ses rahatsız edebilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir, ilham perileri etrafımızdadır. Kararsız kalmak bizleri zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz.
Salı günüyse Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Romantik anlar yaratmak için harika bir gün. Bugün itibariyle başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacak. Bağışlamak, kabul etmek ve bir şeyleri sevgiyle tedavi etmek için de çok uygun. Bu etkileşim hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgular. Tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun bir dönem. Yalnız olanların bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlayabilir.
Çarşamba, Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir etkileşim olacak. Bugünlerde her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını ele alabilirsiniz. Yeni iş girişimleriniz olacaksa bugün başlayabilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için de ideal. Hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi konuşması yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın derim.
Perşembe, Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Ay Akrep günlerinde psişik radarımız açık olur; çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Siz de bu avantajı kullanarak hem kendinizin hem yakın çevrenizdekilerin çözüm bekleyen sorunlarını paylaşabilirsiniz. Akrep paylaşmakla alakalıdır. Sevgiyi, aşkı, tutkuyu, parayı ve elbette kalpten sevdiklerinizin acılarını… Tutkulu, yekvücut olmayı temsil eden Akrep ile tensel zevklere dalabilirsiniz. Cinsel enerjisi yüksek bir gün olacak. Sırlarınızı paylaşmak, gizemli durumları açığa çıkarmak, bu tür kitaplar okumak, filmler seyretmek ve uzun uzun sohbet etmek için uygun bir gün.
Cuma günü Ay 7.20-14.12 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçecek. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zor. Tutku ön planda olacak, hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli-saklı kalmış konulara eğilim artar, bizden gizlenmiş konular önümüze düşer. Cinsel konulara yönelimimiz artabilir. Sezgilerin çok güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinize bir şeyler sinmiyorsa yapmayın! Kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın lütfen.
Cumartesi,
Yay burcunun 12’nci derecesinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması 4 Aralık’ta tamamlanacak. Bu tutulma hem 2021’in son tutulması hem de 18 aydır devam eden İkizler-Yay hattındaki tutulmaların sonu. Bu tutulmada Merkür ve Alvaid sabit yıldızı da etkili olacak. Bir tutulmanın en güçlü etkisi tutulma gerçekleşmeden 1 ay önce başlar ve bu etki tutulma sonrasında 1 ay devam eder. 4 Aralık’ta gerçekleşecek ve Türkiye’den gözlemlenemeyecek olan bu tutulma 4 saat 8 dakika sürecek. Ancak tam tutulma anı 14 dakika olacak.
‘Güney Ay Düğümü’ (GAD) tarafında meydana gelecek olan bu olay stresli, zorlu, gölge yönlerin daha çok çalışmasına ve kayıplara neden olabilir. Demek ki Yay burcunun gölge taraflarına çok dikkat etmek gerekir.
Yay, astrolojide; özgürlük, inanç, hareket etmek, seyahat, eğitim, akademik konular, neşeli olmak, umut içinde olmak, büyütmek ve genişletmek, keşfetmek, spor, cesur olmak, inanç, felsefe ve din, yabancılar ve uzak yerlerle sembolize edilir. Gölge taraflarıysa; fanatizm, aşırı abartılı ve coşkulu davranmak, hayır diyememek, verilen sözleri tutamamak, sorumluluktan kaçmak, boş vermek, dağınık olmak, patavatsızlık ve maymun iştahlılıktır.
İLETİŞİMDE SORUN ÇIKABİLİR
Bu tutulmayla birçok yeni şey keşfedebiliriz, yeni insanlar tanır, yeni mekânlar keşfedebilir, seyahatler organize edebiliriz. Kişisel hayatımızda özgürlük alanları açmak önem kazanır, ilgi alanlarımızla ilgili eğitimlere başlayabiliriz. Hayata karşı neşe ve umut dolu olur, en kötü zamanlarda bile gülüp eğlenebiliriz. Spora başlamak için güzel zamanlardır. Hayata bakış açımızı çeşitlendirecek düşünce akımlarıyla ilgilenebilir, dini inançlarımızın getirdiği uygulamaları yapmaya daha çok gayret gösterebiliriz. Yurtdışı veya yabancılarla yapmak istediğimiz işlerimiz masaya yatırılır. Elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalışır, işlerimizi büyütmek için çabalayabiliriz. Eğitimlere başlamak için çok güzel bir dönem olacak. Yabancı dil öğrenmek, ticari ilişkiler kurmak ve geliştirmek için de uygun.
Dikkat etmemiz gerekenlere gelirsek... Her türlü abartılı davranıştan kaçınmalıyız. Tutamayacağımız sözler vermemeli, yeri geldiğinde insanların kırılmasını da göze alarak ‘hayır’ diyebilmeliyiz. Sorumluluklardan kaçmadan hareket etmekte fayda var. Bu tutulma organize olmamızı zorlaştırabilir, dağılmamaya özen göstermeliyiz. Bu aralar kimseyle spor, din, inanç konuları üzerinden fanatikçe tartışmalar içine girilmemesinde fayda var. Olabildiğince hoşgörülü davranalım.
Tutulmanın başrol oyuncusu Merkür olacak. Merkür astrolojide; bilgi, iletişim, eğitim, ifade, yazılı anlaşmalar, araştırma, fikirler, düşünce, resmi belgeler, eğitmenler, tüm haberleşme araçları, elektronik aletler, medya, kitaplar, postaneler, telekomünikasyon şirketleri, bilgi ve işlem işleri, postacılar demektir. Tutulma güney tarafında gerçekleşeceğinden dolayı bu konularda zorlanmalar söz konusu olabilir. İletişim dilimize dikkat etmemiz gereken zamanlardayız. İletişim gereçleriyle ilgili stresler yaşayabiliriz. Posta gönderilerimizde problemler ortaya çıkabilir. Eğitimde zorlanmalarla karşılaşabiliriz. Fikirlerimiz çalınabilir. Bu dönem ağzımızdan çıkanlara ekstra dikkat etmeliyiz. Espri yaparken dozu aşabiliriz. Seyahatler organize etmek, yeni yerler görmek ve keşfetmek, yabancı dil eğitimine başlamak için de harika zamandır.
Bir süredir hâkim olan kaotik ve krizli atmosfer, Yay dönemiyle yerini daha iyimser bir havaya bırakacak. Bu hafta Akrep dönemi yavaş yavaş geride kalıyor. Pazartesi Güneş artık Yay burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu geçişle birlikte atmosfer daha iyimser, neşeli, canlı, heves dolu, meraklı, felsefi, eğlenceli ve maceraya açık olur. Yay, yolculukların, gezilerin, yabancı kültürlerin, global bakış açısının, dünya vatandaşı olmanın burcudur. Bu dönemde yerel, etnik ve farklı kültürlerle tanışabilir, bilgi ve deneyimlerimizi arttırabiliriz. İlişkilerde Yay burcunun rahatlatan, karmaşık olmayan, dürüst ve açık ilişki kurma tarzından faydalanabiliriz. Yay burcunun yansıttığı enerjiyi, spora ve fiziksel her türlü faaliyete aktarabiliriz. İlginç, geniş, ferah mekânlara gidip, büyük gruplarla bir arada olup eğlenmeli, hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı denemeliyiz.
Salı günü Ay, tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bizi rahatlattığını bildiğimiz, karşımıza ne çıkacağından emin olduğumuz yerlerde bulunmak ve tanıdıklarla bir araya gelmek en akıllıcası olacaktır. Ev ve mutfak alışverişi yapmak, eve alarm taktırmak ve bitki bakımı yapmak için en uygun günlerden biri. Kadınlarla vakit geçirin, iş arkadaşlarınıza veya komşularınıza sevecekleri tatlı, pasta, kurabiye gibi yiyecekler ikram ederek sürprizler yapın. Dertli ve konuşmaya ihtiyacı olan bir dostunuza kulak verin, stresinizi atacak sohbetlere dalın. Evinizi derleyip toplayabilirsiniz. Bugün bol bol sıvı almalıyız. Uzun bir banyo yapabilir, vücudunuzu nemlendirebilirsiniz.
Çarşamba günüyse Merkür, Yay burcuna geçiyor. 13 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşırı iyimser, hevesli ve karar verme konusunda fazlaca aceleci olmaya eğilimliyiz. Bu dönemde unutkanlıklar yüzünden başımız sık sık derde girebilir. Bizleri çok güldürecek haberler de ortaya çıkabilir. Vize, pasaport işlerinizi halletmek, şirket açmak için uygun dönem. Yurtdışına seyahat etmek, yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreç.
Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Kendimizi göstermek, ortaya koymak çok daha kolay olacak. Egolar ön planda, ‘ben’ duygusuna yenik düşersek sorunlar çıkabilir. İsteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz. Lükse düşkünlük ve alışveriş ihtiyacı artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olacağız ama geri adım atılması gereken anlarda frene basmalıyız. Konser, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere de katılabilirsiniz. Saç bakımı, kuaföre gitmek için de uygun bir gün.
Cuma günü Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek. Bugün çocuklarımızla eğlenebilir, hatta çocuksu yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Yaratıcı, artistik çalışmaların, reklam ve promosyon faaliyetlerinin desteklendiği bir gün olacak. Beğenilmek, yeteneklerinizle takdir toplamak isteyebilirsiniz. Ana tema ‘fark edilmek’. Atacağımız her adımla, söyleyeceğimiz her sözle, duruşumuzla fark edileceğiz. Gece ciddi uykusuzluklar söz konusu olabilir, kafeinli ürünleri gündüz çok fazla tüketmeyin.
Cumartesi günü Ay, Başak burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, ama dozu aşmamak önemli. Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır, tabii şifasının da geldiği süreçtir. İşyerinde mesailer, yapılması gereken işler artar. Yumurta kapıya dayanmadan işlerinizi halledin. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur; daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızdaki dağınıklığı, göze batan sorunları düzenlemek için şahane bir dönem. Kafamızı rahatlatacak konulara yönelmeliyiz. Bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler almanız da uygun olabilir.
Pazar
Pazartesi Güneş’le Jüpiter etkileşimde. Aşırı yeme ve aşırı alışveriş etme isteğine dikkat edin. Bu etkileşim egoyu şişiren bir durum yaratabilir; gereksiz kibir ve ukalalıktan kaçının. Salı Güneş’le Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Destek beklediğiniz her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. Tamirat işleri gibi konulara eğilebilirsiniz. Kendinizi etkin biçimde ifade edebileceğiniz, sözleriniz ve eylemlerinizle etki yaratabileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz.
Çarşamba Mars’la Uranüs arasında oldukça zorlu bir görünüm olacak. Bu, özgürlük için savaşmak demektir, sizi kısıtlayan, bağlayan koşullar her neyse bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu 10 gün boyunca... Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak, hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilirsiniz.
Perşembe Merkür’le Neptün arasında uyumlu bir görünüm olacak. Bugün fal baktırmak veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak için uygun. Sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize. Cuma 27 derece Boğa burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Etkisi 1 ay sürecek olan Ay tutulması zamanı gündemimiz daha çok düzene girmek, parasal konular, güvende hissetmek olacak. Bu konularda önemli gelişmeler olmasını bekleyebiliriz.
Cumartesi Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Konferans ve seminer vermek için uygun bir gün. Birden fazla kişiyle aynı güne randevulaşabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek; sohbet, muhabbet, dedikodu yapmak için harika bir süreç. Pazar günüyse Merkür’le Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Pireyi deve yapabilirsiniz, tepkilerinizi abartmayın. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimserliğe eğilimli oluruz. Dalgınlık mümkün, evden çıkmadan önce çantanız, anahtarınız, cüzdanınız, hepsini kontrol edin. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları yaşayabilirsiniz.
Tutulma sürecinde lezzetli bir şeyler yemek bizi her zamankinden daha mutlu edebilir...
Bu hafta Boğa burcunun 27’nci derecesinde kısmi bir Ay tutulması meydana gelecek. 19 Kasım’daki bu tutulmaya Plüton güçlü bir destek verirken, Jüpiter’inse sert bir etkisi olacak. Tutulmanın yöneticisi olan Mars’ın da Uranüs’le sert bir etkileşimi var.
YARATICILIĞIMIZ ARTACAK
Tutulma Boğa burcunda meydana geleceği için; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, parasal konular, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven duygusu, sahip olma, sanat ve toprakla ilgili konuları temsil eder. Demek ki bu temalar ana meselelerimiz olacak.
Boğa süreçleri yavaşlama ve sakince hareket etme zamanlarıdır. Bize keyif veren konular neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek bizi mutlu edecektir. Elbette bununla birlikte fazla kilolar da yanında eşantiyon gelebilir. Hele ki Jüpiter’in sert kontağından dolayı yeme-içme konularına ekstra dikkat etmek gerekebilir.
Sanata ve yaratıcılığa hayatımızda daha fazla yer açabiliriz. Koşullarımızı ve şartlarımızı daha çok koruma gayretinde olabiliriz. Ama gökyüzü bizi bu konuda pek de desteklemeyebilir. Zira tutulma zamanı Mars ve Uranüs’ün gökyüzünde karşı karşıya olması, anlık bir öfke veya dürtüsel çıkışlar yüzünden elimizdekileri kaybetme riskini de taşıyor. Sakin kalmakta fayda var.
Bu dönem toprakla ilgilenmek, saksıları çiçeklendirmek, bahçemizi düzenlemek, doğayla ilgilenmek için de harika bir zamandır. Yine toprak alım-satım işlerini halletmek için de idealdir.
KARİYERDE DEĞİŞİKLİK İÇİN İYİ DÖNEM
Hafta boyunca Satürn’ün zor açıları olacak. Bunlar genel olarak engeller, sorunlar, gecikmeler, şanssızlıklarla ilgili. Hafta boyunca olmayan şeyleri oldurmak için çok uğraşmamalı. Yılın en zor haftalarından biri...
Hukuki işler için profesyonel yardım almalı, rüyalarımızın neyi sembolize ettiğini iyi düşünmeliyiz. İşyerinde tartışmalar yaşanabilir.
Pazartesi Ay tüm gün Oğlak burcunda... Duygusal meseleleri halletmek için uygun bir zaman değil. İş yapmalı, iş konuşmalıyız. Aile ilişkilerinde zorlanabiliriz. Risk almayalım. Salı Merkür ve Satürn birlikte hareket edecek. İletişim sorunları ortaya çıkabilir. Kardeşlerle tartışmaya girebiliriz. En anlamlı tavsiyem “İki kere düşün, bir kere konuş” olacaktır. Cüzdanınıza ve değerli eşyalarınıza hâkim olun. Önemli bir işiniz veya yasal konularla ilgili bir gündeminiz varsa profesyonel destek almanızı tavsiye ederim. Çarşamba günü Merkür’le Satürn arasında sert bir görünüm olacak. Bardağın boş tarafından bakmaya meyledeceğiz. Beklenen haberler olumsuz olabilir. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir. Perşembe bu kez Mars’la Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşacak, gücümüz kısıtlanacak. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir. Enerjimiz düşebilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Cuma Güneş’le Neptün arasında üçgen açı oluşacak. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin. Kariyerinizi ilgilendiren konularda büyük kararlar vermek için pek uygun bir dönem değil. Sessiz sakin bir yere gidip minik bir kaçamak yapmak içinse ideal.
Cumartesi Merkür’le Uranüs karşı karşıya olacak. Elektrik çarpmalarına dikkat! Bilmediğiniz elektronik aletleri tamir etmeye kalkmayın. Trafikte beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Pazar günüyse Ay, 7.36 ile 17.47 saatleri arasında Balık burcunda boşlukta olacak. Ardından da Koç burcunda seyahat edecek. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar aslında bir nevi boş işler zamanıdır. Yeni hiçbir işe veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler havada kalır. Ay ilk etkileşimini kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar.
SAĞLIK HARCAMALARI ARTABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Hem dostluk ilişkilerinde hem de borçlar, krediler, vergilerle ilgili konularda istekleriniz gerçekleşmeyebilir. Yatırım yapmak, kredi çekmek, borç vermek için uygun zamanlar değil. Sağlık harcamalarınız artabilir.
HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞANABİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İstanbul Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa heykeli...
Boğa burcunun 27’nci derecesinde, 19 Kasım’da bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla ilgili önümüzdeki hafta detaylı bir yazı okuyabileceksiniz. Ama bu hafta, bu tutulmada başrol olan ‘Algol’ yıldızına yer ayırmak istedim.
Algol yıldızı, namı diğer ‘Şeytan’ yıldızı olarak bilinir. Medusa’nın kesik kafasını temsil eder. Algol’ü anlamak için öncelikle mitolojik hikâyesini iyi bilmemiz gerekir.
Kâinatın tanrılar tarafından bölüşüldüğü çağlarda, Medusa adında güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün tanrıları kendine âşık eden bir kız yaşarmış. Medusa o kadar güzelmiş ki, yeryüzünde ona rakip olabilecek bir kadın bulmak mümkün değilmiş. Güzel Medusa kendisini tanrılara adamış ve iki kız kardeşiyle birlikte, baştanrı Zeus’un en sevdiği kızı, zekâ tanrıçası Athena’ya ait bir tapınakta yaşarmış. Phorkus ve Keto’nun kızları olan bu üç kız kardeşten, Medusa’nın haricinde, diğer ikisi ölümsüzmüş.
ACI BİR CEZA...
Güçlü ve ölümsüz büyük tanrı Poseidon da, karısı Athena’nın tapınağında yaşayan bu güzeller güzeli kızın farkındaymış ama tanrılar katında bir ölümlüye âşık olduğu için küçümsenmekten korktuğundan gizliyormuş ona olan ilgisini. Bir gün Athena her şeyi bilen baştanrı Zeus’un izniyle öğrenmiş Poseidon’un Medusa’ya karşı ilgisini... Poseidon bunu şiddetle reddetmiş ve Athena’ya, yeryüzü ve gökyüzünde ondan daha güzel hiçbir canlının olmadığı üzerine yemin etmiş. Athena da Poseidon’un bu söylediklerine inanarak olayı pek büyütmemiş.
Poseidon yine de bir türlü çıkaramıyormuş aklından dünyalar güzeli Medusa’yı. Sonunda bu tutkusuna yenik düşmüş ve bir gün gizlice girdiği Athena’nın tapınağında Medusa’ya tecavüz etmiş. Medusa harap bir halde tapınakta kalmaya devam ediyormuş ama bu olayı Athena’nın duyması fazla zaman almamış. Athena, Poseidon’un bu yaptığı karşısında aşağılandığını hissetmiş. Öyle hiddetlenmiş ki, Medusa’yı çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş. Kendi kendine demiş ki: “Öyle birden öldürmeyeceğim onu ve kardeşlerini, onlara önce büyük acılar çektirmeliyim. Tıpkı benim çektiğim gibi.”
Bu sinirle Medusa ve kız kardeşlerini birer ifrite çevirivermiş. Dünyalar güzeli Medusanın yüzü o kadar çirkinmiş ki kimse bakmaya tahammül bile edemiyormuş. Medusa’nın, gören herkesi bir mecnuna çeviren o güzelim saçlarının her bir teli bir yılana dönüşmüş. Medusa ile göz göze gelen herkes taşa dönüyormuş.
Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki güzel bir etkileşimle başlıyoruz. Pazartesi geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için güzel zaman. Evlilik, imza atmak, seyahat, yurtdışıyla ilgili işlemler için de çok ideal. Bu hafta ticarette ve eğitimde şans var.
Salı, Merkür ile Plüton arasında sert bir etkileşim olacak. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku hissedebilirsiniz. Çok fazla eleştiri alabilir veya yapabilirsiniz; sözlerinizle kalp kırmayın. Paranoya ve gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Fikirlerinizi kimseyle paylaşmayın, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir.
Çarşamba, Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik operasyonlar, ilişki veya ortaklık kurmak için güzel bir gün. Huzur, sessizlik, denge ihtiyacı artar, yüksek ses rahatsız eder. Hak, adalet kavramları öne çıkabilir. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir.
Perşembe, Akrep burcunda Uranüs ve Satürn’ün etkili olduğu bir yeniay meydana gelecek. Finansal konular, borçlar, vergiler, krediler gündemde olabilir. Önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bu krizleri yönetirken büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz.
Cuma günü Venüs, Oğlak burcuna geçiyor. İlişkilere çok daha ciddi bir şekilde eğileceğiniz bir dönem başlayacak. Bu süreç yatırım yapmak, parasal konularda adım atmak için de oldukça verimli.
Cumartesi
Kasıma Akrep burcunun 12’nci derecesinde meydana gelecek, Uranüs ve Satürn etkili önemli bir yeniayla başlıyoruz. 4 Kasım’da gerçekleşecek bu yeniayda Alphecca, Acrux yıldızları etkin. Yaklaşık 15 gün kadar tesirini hissedeceğimiz bu yeniayda sırlar, bilinçaltı, cinsellik gibi Akrep’in temsil ettiği konular hayatımızda önemli bir yere oturacak.
Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Mars’ın kendi yönettiği burçta olmasından dolayı daha tutkulu, daha ihtiraslı hissedebiliriz.
Sezgilerimizin güçlü olacağı bir yeniay dönemine giriyoruz. Akrep derinlere inmekle ilgilidir. Her şeyi merak edeceğimiz, araştıracağımız, sırlarla ilgileneceğimiz, arkadaşlarla en mahrem konuları konuşacağımız, hatta gizli saklı ne varsa önümüze düşebileceği günler bunlar... Ayrıca kendimizle, iç dünyamızla ve psikolojimizle ilgili de derinlere inebiliriz. Bilinçaltında saklı kalan korkular, endişeler ortaya çıkabilir. Paranoya ve takıntılara karşı dikkatli olmalıyız. Ufak bir kelimeye takılıp içimizde çok büyütebiliriz ve kendi kendimizi huzursuz edebiliriz. Bu yeniay sürecinde psikolojik olarak güç kazanmak isteriz, psikolojik bir savaş verebiliriz. Akrep yeniayı, krizle mücadele dönemidir. Özellikle Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizleri başarıyla yönetebilir, hatta büyük bir gizlilik içinde ve derin bir stratejiyle fırsata bile çevirebiliriz.
Bu süreçte özgürlük konusu da öne çıkıyor. Yeniayın Satürn’le olan sert açısı birtakım istek ve arzularımızın kısıtlanacağına, özgürlükle ilgili sorunlar yaşayabileceğimize işaret ediyor. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı özellikle otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Kuralları yok saymaya, asice ve dengesiz davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazıları aniden istifa edebilir, bazıları aniden ilişkilerini sonlandırabilir; sürpriz kopmalar, ani ayrılıklar yaşanabilir. Diğer yandan Uranüs’ün etkisiyle bu süreci dikkatli bir şekilde yüklerimizden ayrılmak, kurtulmak ve kendimize daha fazla alan açmak için de kullanabiliriz.
Yeniayda gizli konular gündeme gelecek.
Akrep net olmakla ilgilidir. ‘Ya hep ya hiç’ der. Bu yeniay hayatımızdaki belirsiz konuları netleştirmek ve açıklığa kavuşturmak için
en ideal dönemdir. Bu yeniayda Satürn-Uranüs etkileşimi devrede olacak. Bu etkiyle şartlar bizi yeni bir sistem ve düzene doğru götürmeye çalışır ama biz eski düzenimizde kalmak için elimizden geleni yaparız. Yine de kontrollü bir şekilde hayatımızda gereken devrimleri gerçekleştirmek mümkün.
Akrep yeniayında kredi, finansal kaynak arayışları da öne çıkar ama finansal istikrarı yakalamak pek kolay olmayabilir. Adımlarımızı temkinli atmalıyız.
Haftanın ilk günü Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek.
Pazartesi hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, aktif iletişim zamanı. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ama dikkat sorunu sıkıntı yaratabilir. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek için güzel bir gün.
Salı, Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bugün eve ait işlerle, ailemizle yakından ilgilenmemiz gerekebilir.
Çarşamba günüyse Venüs ile Neptün arasında sert bir etkileşim olacak. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmeyin.
Perşembe günü Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri varsa duygularınızı paylaşmak için iyi zaman. Evlenme teklif etmek, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak için de çok uygun.
Cuma
Astrolojideki öngörü yöntemlerinden biri ‘Solar Return’ dediğimiz ‘Güneş Dönüşü’ haritalarıdır. Neden bu haritalara ihtiyaç duyulur, diyebilirsiniz... Çünkü Dünya’nın geoit şekli sebebiyle, Güneş her sene aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saate gelmez. Örneğin, Türkiye’de cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te saat 20.30’da Ankara’da ilan edildi. Ve Türkiye’nin Güneş’i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer alıyordu. Ancak 2021’de Güneş 5 derece 18 dakikaya, 28 Ekim, saat 14.36’da gelecek. İşte, Güneş’in kişinin, ülkenin doğum haritasındaki o derece ve dakikaya gelmesine özel oluşturulan haritalara ‘Güneş dönüşü’ haritaları denir. Bu haritalar sadece bir sene için geçerlidir; kişinin veya ülkenin bu süreçte neler yaşayabileceği hakkında fikir sahibi olmamıza yardım eder.
ŞİFAYLA İLGİLİ GELİŞMELER
Türkiye’nin Güneş Dönüşü 2021-2022 Haritası’nda Balık burcu yükselmekte. Önümüzdeki bir yıllık süreçte Balık burcunun dünya astrolojisine göre temsil ettiği konular ülkemizin ana gündemi olacak. Balık şifayla ilgili olduğundan tedavi yöntemleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Mesela COVID-19 ilacı yüksek başarı oranı yakalayabilir.
Bu sene su önemli bir gündem maddesine dönüşebilir. Ülkece su kaynaklarımızı kullanma şeklimize, yeni kaynaklar yaratmaya ve yatırımlar yapmaya özen göstermemizde fayda var. Bu arada denizlerde müsilaj veya benzer sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Gelecek bir yılda sanat ve yaratıcılık gerektiren işlerde gelişmeler yaşanabilir. İnanç, dini değerler, dini temsil eden kişiler önplana çıkabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili başarılı birçok operasyon yapılabilir fakat diğer yandan bu konularla ilgili skandal gelişmeler de meydana gelebilir.
SÜRPRİZLER, DEĞİŞİMLER...
Türkiye’nin yeni yaş haritasında 1’inci evinde Neptün var. Bu gezegenin etkisiyle sene boyunca pek çok konuda belirsizlik, askıya alınma, netleşememe gibi durumlar oluşabilir; yön kaybı yaşanabilir. Neptün’ün vurgulandığı seneler seller, sisler ve özellikle deniz kaynaklı depremler konusunda tehlikeli zamanlardır.
Çalışacağız, üreteceğiz
2022’ye Oğlak burcundaki yeniayla başlıyoruz. Üretmenin, çalışmanın tam zamanı. Kariyerimiz açısından önemli kararlar vereceğiz. Yeniayın dünya ve ülkemize etkilerindense işin içindeki Plüton nedeniyle hoşnut değilim.
Yeni yılın ilk yeniayı 12’nci derece Oğlak burcunda olacak. Bu yeniaya Uranüs’ün olumlu bir desteği var, Nunki sabit yıldızı da etkin. Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli veya katı olma, yalnızlık, cimrilik gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeniayda Uranüs de rol oynayacak. Bireysel olarak Uranüs beklenmedik, sürpriz, ani değişimlere ve özgürleşmeye işaret ediyor.
Yeniayla birlikte hayatımızda çekidüzen vermemiz gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanabiliriz. Üstleneceğimiz görev ve sorumlulukların üstesinden büyük bir ciddiyetle gelebileceğiz. Bu, üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem ve düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, işimizle ilgili hedeflerimizi üstlerimizle konuşabiliriz. Hedeflerimiz ve amaçlarımız varsa ve bu hedefler için ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. İş odaklı olacağımız, statümüze ve prestijimize önem vereceğimiz bir süreç...
Bu dönemde irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Örneğin sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak... Yeniay zamanı gerekli motivasyonu bulacağız.
UZUN VADELİ PLANLAR...
Toprak grubundan bir burçta meydana geldiği için yeniayda parasal konular önem kazanacaktır. Parayla ilgili stratejiler belirlemek, para biriktirmek, orta-uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için adım atabiliriz.
Bu aralar melankoli ağır basabilir, tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz. Belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelir.
Sağlıkla ilgili; dişlerimize özen gösterebilir, kontrollerimizi yaptırabilir, ağız sağlığımıza yönelebiliriz. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmekte fayda var. 12’nci derece Oğlak, bedende dizlere işaret eder. Dizlerimize zarar verecek hareketlerden kaçınmak doğru olacaktır.
Yeniaya Uranüs’ün desteği özel hayatımızda değişim ve heyecan getirebilir. Daha dürtüsel davranmak isteyebiliriz. Kendimizden farklı inançları, felsefeleri olan kişilerle bir araya gelebilir, yeni kişilerle tanışabiliriz. Ev ve iş ortamında değişiklikler yapmak için de harekete geçebiliriz. Eşyaların yerini değiştirebilir, masamıza yeni bir düzen getirebiliriz. Belki de biraz konfor alanımızın dışına çıkarak farklı şeyler denemek için harekete geçebiliriz.
DÜNYA VE ÜLKEMİZ...
Oğlak burcu hükümetler, kurallar, para piyasası, inşaat sektörü, askeri konular, komutanlar, yargıçlar, tarihi eserler, yaşlılar, ekonomiyi sembolize eder. Bu nedenle yeniayın dünya açısından etkileri tasarruf planları, ekonomik adımlar, faiz oranları, kredilerle ilgili olacak. İşin içinde Uranüs de olduğundan kripto paralarla ilgili önemli gelişmelerin yaşanmasını da bekleyebiliriz. Uranüs’ün etkisiyle belki kripto paralarla ilgili daha olumlu rüzgârlar eser.
Tabii, Oğlak burcunun sembolize ettiği gibi muhafazakâr söylemlerin artması da söz konusu olabilir, birtakım finansal yaptırımlar gündeme gelebilir. Tarihi yerlere ait önemli gelişmeler yaşanabilir; kalıntılar, tarihi aydınlatacak önemli bulgular ortaya çıkabilir.
Ülkemiz açısından da çok önemli bir yeniay. Çünkü ülke haritasındaki Plüton’un tam karşısında meydana gelecek. Bu, kutuplaşmanın işaretidir. Plüton tetikleneceği için depremler, maden ocaklarıyla ilgili konuların da gündeme gelebileceğini düşünebiliriz.
Ben yeniay, dolunay, tutulma zamanlarında Plüton’un tetiklenmesini sevmem. Çünkü Plüton manipülasyonlara, krizlere, gizli birtakım olaylara, huzursuzluklara işaret ediyor. Ayrıca Mars ile kurduğu sert etkileşimle yangınlara, patlamalara neden olabilir. Mars muhalefeti temsil eden bir alanda. Bu da muhalefetin yeniay zamanında zorlanacağına, önemli krizleri yönetmesi gerekeceğine işaret ediyor.
Yeniayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında 5’inci ev tetikleniyor. Borsa, spekülasyonlar, eğlence yerleriyle ilgili sınırlamalar, kurallar; kripto paralarla ilgili önemli açıklamalar gündemde olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerden sürpriz olumlu haberler gelebilir.