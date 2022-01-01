Çalışacağız, üreteceğiz

Bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter, çarşamba Balık burcuna geçiyor. İkizler için son 12 yılın en iyi kariyer dönemi başlıyor. Akrepler aşktan yana şanslı, Aslanların geliri artıyor. Haftanın yıldızıysa Balıklar...

Yarın Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurmak, estetik operasyon yaptırmak için güzel bir gün. Ay Terazi burcundayken fazlaca iyimser olabiliriz. Ayrıca hak ve adalet kavramları ön plana çıkar; güçlünün değil, haklının tarafında olmaya çalışırız. Öte yandan kararsız kalmak bizi her zamankinden fazla zora sokar. Yani ne istediğimizi bilmek zorundayız, yoksa fırsatları kaçırabiliriz. Yeni bir ilişkiye başlamak veya evlenmek için ideal günlerden biri...

Salı günü Ay 23.16’ya kadar Terazi burcunda seyahat edecek, akabinde Akrep burcuna geçecek. Küs olduklarımızla barışabilir, uzlaşma ortamı sağlayabiliriz. Kendimizi daha kibar, daha güleryüzlü ve daha romantik bulabilir, daha fazla sosyalleşmek ve gezmek isteyebiliriz. Bugün bol bol su içilmeli zira mesane ve böbrekler hassas olabilir, idrar yolları enfeksiyonlarına da dikkat! Alışveriş yapmak, sevdiklerimize hediye almak, bize yapılan iyiliklerin karşılığını vermek, alttan alan tavırlar sergilemek ve affetmek iyi hissettirecektir.

Çarşamba, Ay tüm gün Akrep burcunda, Jüpiter’se Balık burcuna geçecek. Dans, balıkçılık, yaratıcılık ve spiritüel konularla ilgili fırsatlarla karşılaşabiliriz.

Perşembe, Ay yine Akrep burcunda seyahat edecek ama 19.08 itibariyle boşlukta olacak! Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün... Yaşamımızdaki kimi gerçekleri öğrenmek için takıntılı bir tavra bürünebiliriz. Çok fazla eleştiri alabileceğimiz veya başkalarını çok fazla eleştirebileceğimiz bir gün... Sözlerimize dikkat edelim, kalp kırmayalım. Resmi işlemleri hallederken daha yapıcı ve nazik olalım, baskıcı bir iletişim kurmak sorun yaratabilir. İnternet alışverişi yaparken dikkat; güvenmediğimiz sitelerden uzak duralım.

31 Aralık Cuma, Ay 1.08 itibariyle Yay burcuna geçiyor, - /+ 4 gün boyunca Mars’la Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden fazla uğraşmamız gerekebilir. Bu günler engelli koşuda olmak gibidir, başarı ancak çok ama çok çalışarak gelir. İyi haber: Enerjimizi akıllıca kullanabileceğiz, tutkunu olduğumuz konu her neyse kimseye zarar vermeden elde edebileceğiz. İş kurmak, finansal sorunları halletmek için bu birkaç gün son derece uygun! Gökyüzü, bize düşmanlık edenleri kolaylıkla alt edebileceğimize de işaret ediyor.

1 Ocak Cumartesi Ay tüm gün Yay burcunda! Hayatımızda radikal değişiklikler yapmak isteyebilir, ani kararlar alabiliriz. Yaşamımızda özgürleşmek istediğimiz bir alan varsa o alana yönelebiliriz ama ne yapıyorsak sakince yapmalıyız. Bize ilginç gelen insanlarla tanışabiliriz, onların yenilikçi bakış açıları bize etkileyici gelebilir.

2 Ocak Pazar