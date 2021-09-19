Balık burcunda dolunay haftası

Çarşamba, Güneş Terazi burcuna geçecek ve önümüzdeki 6 ayda ülke ve dünya gündeminde yaşanacakları şekillendirecek. Dijital para, havayolları, uzayla ilgili gelişmeler görülebilir. Borsada çok hızlı iniş-çıkışlar, eğlence yerleriyle ilgili stresli durumlar, çocuklarla ilgili krizler gündeme gelebilir.

Biz astrologlar için 22 Eylül çok önemli bir gün. Çünkü Güneş Terazi burcuna geçecek ve önümüzdeki 6 aylık süreçte dünya ve ülke gündeminde yaşanacak gelişmelere ışık tutacak. Özellikle Dünya astrolojisine (Mundane astroloji) göre ekonomik, siyasi, politik koşullar buna göre şekillenir. Ta ki Güneş, Koç burcuna geçene kadar... O nedenle Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği anlara özel haritalar oluşturulur; bunlara da ‘Ingrees’ haritalar denir. Güneş, Koç burcuna geçiyorsa bu; Koç Ingrees harita, Terazi burcuna geçtiğindeyse Terazi Ingrees harita olur. Şu an inceleyeceğimiz Terazi Ingrees haritası... Şimdi bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki 6 aylık süreçte yaşadığımız ülkede neler olabilir, bunlara bir göz atalım.

YATIRIMLARDA KRİZ OLABİLİR

- Terazi haritasında bu sene İkizler burcu yükseliyor. Önümüzdeki 6 ayda ülkemizde İkizler’in sembolize ettiği konular; yani eğitim, iletişim, trafik, seyahatler, satış, pazarlama, reklam, gazeteler, dergiler, yayıncılık, sınavlar, yazışmalar, sosyal medya ve diplomatlar önem kazanacak.

- İkizler’in yönetici gezegeni Merkür, Terazi burcunda ve 5’inci evde. Bu ev çocuklar, gençler, eğlence, yatırımlar, spor etkinlikleri, eğlence sektörüyle ilgili. Merkür-Plüton sert etkileşimi krizlere işaret eder. Buradan 5’inci evin işaret ettiği konularda krizler olabileceğini düşünebiliriz.

- Bu dönemde sırlar açığa çıkabilir. Özellikle ekonomi, yatırım, eğitimle ilgili birtakım sırların ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.

- Bu etkileşim, değişim-dönüşüm anlamına da geliyor. Eğitim sistemini, gençleri ve çocukları ilgilendiren uygulamaların değişeceğine işaret ediyor. Belki tam zamanlı açık olan okullara sınıfların dönüşümlü olarak gitmesi kararı alınabilir.

- Yine bu süreçte sosyal medya uygulamalarıyla ilgili yeni kurallar, kanunlar, maddi cezalar gündeme gelebilir.