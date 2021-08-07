2021'in geri kalanı nasıl geçecek?

Kızılderili Şamanların inancına göre her ruh bu dünyaya bir yolculuk için geliyor ve bu yolculukta onlara rehber olan ‘kano’lar var. Her kanonun kendine göre özel bir rengi var ve kişi hangi kanoyla yolculuğa başlıyorsa o kanonun temsil ettiği rengi hayatına uygulaması ona iyi geliyor.

Farklı kültür ve medeniyetlerin kullandığı farklı astroloji sistemleri vardır. Örneğin benim kullandığım sistem, Batı-klasik astrolojidir. Biz bu sistemde mevsimsel bir zodyak kullanırız. Bu mevsimlerin oluşturduğu durumlar önem kazanır. Farklı ev sistemlerimiz vardır, hem kader hem de özgür irade birlikte ele alınır.

Bir de Şamanik astroloji var. Ben bu sistemle Kızılderili Şaman Gaisheda Keawok sayesinde tanıştım. Bir dönem kendisinden danışmanlık aldım. Onların sistemlerinde, ruhun bu dünyadaki yolculuğu önem kazanıyor ve bu yolculuk esnasında kullandıkları ‘kano’lar var. Gaisheda ile geçen hafta yeniden iletişim kurdum ve aklımdaki bazı soruları sordum.

YAŞAMIN GERÇEĞİNİ HESAPLAMA

Kızılderili Şamanların inancına göre her ruh bu dünyaya bir yolculuk için geliyor ve bu yolculukta onlara rehber olan ‘kano’lar var. Her kanonun kendine göre özel bir rengi var ve kişi hangi kanoyla yolculuğa başlıyorsa o kanonun temsil ettiği rengi hayatına uygulaması ona iyi geliyor. Ve aslında ruh, bu kanolarla gerçeğin ne olduğunu bulmaya dair bir yolculuk gerçekleştiriyor.

İşin en kolay kısmı doğduğun ayın kanosunun temsil ettiği temaları okumak. Ama iş bununla bitmiyor, ufak bir hesaplamayla yaşamın gerçeğini bulmak için kullandığımız diğer kanoları da öğrenebiliyoruz.

1, 4, 7 ve 10’uncu kanoları bulmamız gerekiyor. Diyelim ki ocakta doğdunuz. Hayata gelirken kullandığınız ilk kano doğduğunuz ay oluyor. Bu kano, yaşamdaki yolculuğunuz başlarken size ilk rehberlik edenin ne olduğunu anlatıyor.

Sonra 4’üncü kanoyu bulmanız gerek. Bunun için doğduğunuz ay dahil dört ay sayıyorsunuz. Ocak, şubat, mart, nisan. Demek ki 4’üncü kanonuz nisan. 4’üncü kano, hayatın bizi zorladığı, sınavlardan geçirdiği temaların ne olduğunu ifade ediyor. Siz bunları öğrenmek için nisan ayını okuyacaksınız.