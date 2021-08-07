2021'in geri kalanı nasıl geçecek?

Önümüzdeki günlerde dişler, kemikler, dizkapakları, eklemler hassaslaşabilir.
Haftaya Güneş ile Satürn arasındaki zorlu görünümle başlıyoruz. Yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebiliriz, kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. İş konusunda önümüze engeller çıkabilir, işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Yeni girişimler için pek uygun bir dönem değil.
Sağlık açısından dişler, kemikler, cilt, dizkapakları, eklemler hassaslaşabilir. Bu hafta gereksiz risk almaktan kaçınmaya, temkinli şekilde hareket etmeye özen göstermekte yarar var. Ayrıca bugünlerde otorite figürleri ve babayla ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir.
Ağustos’ta 16 derece Aslan burcunda Uranüs etkili bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniayın etkilerini 4 Ağustos’la 16 Ağustos arasında hissedeceğiz.
Aslan burcu astrolojide eğlenmek, liderlik etmek, çocuklar, yatırım araçları, hobiler, keyif veren konular, gösteriş, gurur gibi temaları sembolize eder.
Uranüs de başkaldırı, isyan, farklı ve sıradışı konular, devrimlerle sembolize edilir. Enerjimizin yüksek seyredeceği, inisiyatif alacağımız, kendimizi merkezde ve özel hissetmek isteyeceğimiz bir dönem olacak. Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir sayfa açmak veya yeni bir projeye başlamak için harika bir zaman diliminde olacağız.
Duygularımızı ortaya koyarken zorlanmayacağız, soğuk ve stratejik hareket etmektense kendimizi daha sıcak, daha samimi bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Bu dönem ilerleme kaydetmenin yeni ve yaratıcı yollarını ararken eski huylarınızı, davranışlarınızı ve inançlarınızı sorgulayabilir, artık size hizmet etmeyen alışkanlıklarınızı geride bırakabilirsiniz.
Bu hafta mücadele ve harekete geçmeyi sembolize eden Mars gezegeni Başak burcuna geçecek ve 15 Eylül’e kadar burada seyahat edecek. Mars’ın Başak’ta olması köle gibi çalışmak demektir. Başımızı kaşımaya vaktimiz olmayacak. Böyle köle gibi çalışırken bir yandan da etrafa, oraya buraya bağırmamız da mümkün. Bu dönemde sağlığınızla ilgili konular üzerine daha ciddi bir şekilde gidebilir, size yararı olacak doktor ya da tedavi yöntemleri bulabilirsiniz.
Bunun yanı sıra Jüpiter bu hafta geri hareket ederek Kova burcuna yeniden girecek ve bu seyir 29 Aralık’a kadar devam edecek. İyi haber; teknoloji, çevrimiçi işler, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlarda sene başında kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar yeniden ayağınıza geliyor. Bu sefer fırsatları iyi değerlendirin. Kötü haberse şu: 12 Mayıs’tan beri Jüpiter Balık burcundaydı. Balık, şifayla ilgilidir. Dünyada iyileşme, aşılama, şifalanma oranları artıyordu. Jüpiter’in Balık’tan çıkacak olması bu şifa hızını biraz düşürebilir. Ama 29 Aralık itibariyle şifalanma oranları yeniden müthiş bir yükselişe geçecek.
Bir de bu hafta perşembe günü kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Zira gökyüzünde Mars ve Jüpiter karşı karşıya olacak.
DOSTLARINIZDAN GÜZELLİKLER GÖRECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
6’ncı evinizde seyahat edecek olan savaşçı Mars, iş konusunda mücadeleye işaret ediyor. Çalıştığınız kişilerle ilişki yönetimine dikkat! Jüpiter’in tekrar Kova’ya geçişiyle yıl sonuna kadar dostlarınızdan faydalar göreceksiniz.
YARATICILIĞINIZ VE LİBİDONUZ YÜKSEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Astroloji evreni yaradılışı anlamak için kullandığımız eşsiz bir sembolizmdir. Biz bu sembolizm içinde sadece kişinin karakter yapısını analizde değil, dünyayla ilişkili her konuda astrolojiden yararlanırız. Bu süreçte gezegenlerin sembolize ettiği önemli temalar vardır. Her gezegenin temsil ettiği coğrafi yerler, renkler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar... Bu yazıda size gezegenlerin, ayrıca astrolojide iki kutsal ışık olarak gördüğümüz Güneş ve Ay’ın, karakter özellikleri dışında başka neleri sembolize ettiğinden bahsedeceğim.
SATÜRN: BÜYÜK KÖTÜCÜL GEZEGEN
Kova ve Oğlak burçlarını yöneten Satürn aşırı soğuk ve kurudur. Büyük kötücül gezegendir. Uyumsuz, sert, rahatsız edici derecede asitli ve kötü kokuludur. Simsiyah, sarı siyah ve kurşun rengindedir. En soğuk, en sert, en kötü kokan ve en güçlü şeyler... Günü cumartesiyle çarşamba gecesidir. Bitki olarak; biber, zeytin, muşmula, acı nar, mercimek, keten, kenevir tohumu, susam... Meşe, limon, zeytin ağaçları... Hintyağı bitkisi, ceviz ve badem... Yani hoş olmayan tat ve kokuya sahip ya da sert kabuklu meyveler...
JÜPİTER: BÜYÜK ŞANSLI GEZEGEN
Yay ve Balık burçlarını yöneten Jüpiter orta derecede sıcak ve nemlidir. Büyük şanslı gezegendir. Tatlı, acı-tatlı lezzetleri simgeler. Polen rengi, sarılı-kahverengili beyaz, parlak ve ışıltılı renktedir. Ölçülülük, sağlamlık ve pürüzsüzlüğü simgeler. Günü perşembeyle pazartesi gecesidir. Kalay, beyaz kurşun, ince pirinç, elmas, insan tarafından kullanılan tüm mücevherler... Yabani nar, elma, buğday, arpa, pirinç, nohut, şeftali, incir, kayısı, armut ve tatlı meyveler veren ağaçlar... Güller, çiçekler, tatlı kokulu, tohumları rüzgârla uçuşan bitkiler...
Gökyüzü gündemi bu hafta epey kalabalık. Aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, Başak’a geçecek. Bu dönemde ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için sıkça eleştirebilir, kusurları gidermek için kolları sıvayabiliriz. Venüs, Başak burcundayken ilişkilerin ana teması ‘yarar sağlamak’ üzerine olacaktır. Derlenip toparlanmak, sağlık kontrolü yaptırmak, hayatımızdaki dağınıklıklardan kurtulmak, rejim yapmak için ideal bir süreç.
Venüs, Başak burcunda 16 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Akabinde Güneş, Aslan burcuna geçecek. Bu dönemde yatırım, borsa kuru, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir. Siz de bu süreçte kendinizi daha çekici kılmak için neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Kendine güvenen, karizmatik ve kalbinizi hoplatan biriyle karşılaşabilirsiniz.
Son olarak Kova burcundaki dolunayla hayatımızda bizi kuşatan sorumluluklardan biraz olsun kurtulmak, nefes almak, özgür hissetmek için cesur adımlar atabiliriz. Özgürlük, yaşamlarımızda ana tema haline dönüşebilir.
SAĞLIĞINIZ İYİ, İŞLER YOLUNDAKoç (21 Mart-19 Nisan)
16 Ağustos’a kadar hem sağlık hem de iş konularında mutluluk verici bir sürece gireceksiniz. Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle de aşk sezonunuz başlıyor... Aşk, yatırımlar, çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak. Arkadaşlık sorumluluklarınız artabilir.
TAŞINMAK İÇİN UYGUN ZAMANBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
16 Ağustos’a kadar aşkta verimli, heyecanlı, mutlu bir süreç başlıyor. Çocuk sahibi olmak için de güzel bir zaman. Odak noktanız ev ve aileyle ilgili konular olacak. Taşınmak için uygun bir dönem. İşte sorumluluklar artabilir ve daha çok çalışabilirsiniz.
Kova burcunun 1’inci derecesinde 24 Temmuz’da bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın uzak bir bağlantıyla Satürn ile de kontağı var. Etkilerini 21 Temmuz ile 6 Ağustos arasında hissedeceğiz. Kova burcu astrolojide özgürlük, farklı ve sıradışı konular, teknoloji, ifade özgürlüğü, devrimler, isyanlar, dostluklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Bu dolunayla birlikte hayatımızda kendimize özel alanlar açmak adına harekete geçebiliriz. Bunun asıl sebebi özgürlük kazanmak olabilir. Zira bu dolunayda biraz isyankâr davranabilir, kuralları yıkmak isteyebiliriz. Her zamanki davranışlarımızın dışına çıkabilir, bize veya topluma sıradışı ya da marjinal gelen kişilerle bir araya gelebiliriz. Bu dolunay sadece kendimiz adına değil toplum için de ifade özgürlüğüne önem vereceğimize işaret ediyor.
İRİLİ UFAKLI DEVRİMLER
Hayatımızda beğenmediğimiz, sevmediğimiz, bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, değişiklikler hatta irili ufaklı devrimler gerçekleştirebiliriz. Her zamankinden çok daha sosyal olacağımız, dostluklar ve arkadaşlıklarımızla kurduğumuz ilişkilerin önem kazanacağı bir dönem olacak. Toplumdaki haksızlıklar, sosyal alanda oluşan adaletsizliklere karşı da kayıtsız kalamayız bu dolunayda! Tek başına hareket etmek zor olursa diğer insanlarla bir araya gelerek işlerimizi halletmeye çalışacağız. Dernekler, sivil toplum örgütleriyle toplumun faydası adına çalışabiliriz. Sorunlara akıllıca çözümler üreteceğimiz, çevremizde gelişen olaylara sağduyulu yaklaşacağımız bir dönem... Teknolojinin nimetlerinden yararlanabilir, yeni cihazlar alabilir, internet sitesi veya yeni sosyal medya hesapları açabiliriz.
Sağlık açısındansa Kova burcu dolaşım sistemini, kalp ve tansiyon sorunlarını sembolize eder. Bu burcun birinci derecesiyse yeme-içme bozuklukları ve kavalkemiğiyle ilgilidir. Bunlara dikkat etmekte fayda var bu dönemde.
Kova burcunun sembolize ettiği konular; bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı ya da marjinal kişiler, azınlıklar, uzay ve astroloji ile ilgili konular, havayolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik altyapılar, yeni icatlar ile ilgilidir.
Dolunay ile birlikte; dünya üzerinde ayaklanmalar, hak ve özgürlükler için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Hükümetlerle halk veya işverenle işçi karşı karşıya gelebilir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda isyanlar söz konusu olabilir. Aykırı, azınlık, marjinal kişi ve gruplar ön plana çıkabilir. Böyle kişi ve grupların üzerindeki baskı nedeniyle asilikler artabilir ve isyanlar çıkabilir. Sosyal medya mecralarıyla ilgili kurallar, yasalar gündeme gelebilir.
Bu hafta gökyüzünde güzel etkiler olacak. Merkür’le Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim sayesinde, geleceğe yönelik hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel haftadayız. Bu açı etkisiyle fazlaca iyimser davranma eğilimli oluruz. Felsefe, din, inanç ve eğitimle ilgili bol bol konuşabilir, aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için internet sitesi açmak, yeni bir eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletmek ve seyahat planlamak için de ideal zamanlar. Bu hafta özellikle ticarette ve eğitimde şans var, nasıl daha çok para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz.
Bu hafta proje haftası... Fırsat kapılarını açabilecek zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Özellikle bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Aşk için en güzel haftalardan birinde olduğumuzu da belirteyim. Venüs ve Mars birlikte hareket edecek; flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika bir zaman... Cinsel anlamda da isteğiniz artabilir, ruhunuz bu hafta biraz daha hovarda ve çapkın olabilir.
AŞKA VE ROMANTİZME HAZIR OLUNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Ailevi meseleler ve konutla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Venüs ve Mars, Aslan burcunda birlikte hareket edecek, e bu da artık size bir aşk getirir sanırım. Mevcut ilişkinizde de romantik zamanlar var. Yaratıcı işler konusunda da bu hafta önünüz açık.
EVİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN, DEKORE EDİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Haftaya dostlarınızdan güzel haberler alarak başlıyorsunuz. Belki de dostlarınızla ortak bir proje yapacaksınız. Venüs ve Mars’ın Aslan burcundaki seyahatiyle evinizi güzelleştirebilir, dekoratif dokunuşlar yapabilirsiniz.
Farklı kültür ve medeniyetlerin kullandığı farklı astroloji sistemleri vardır. Örneğin benim kullandığım sistem, Batı-klasik astrolojidir. Biz bu sistemde mevsimsel bir zodyak kullanırız. Bu mevsimlerin oluşturduğu durumlar önem kazanır. Farklı ev sistemlerimiz vardır, hem kader hem de özgür irade birlikte ele alınır.
Bir de Şamanik astroloji var. Ben bu sistemle Kızılderili Şaman Gaisheda Keawok sayesinde tanıştım. Bir dönem kendisinden danışmanlık aldım. Onların sistemlerinde, ruhun bu dünyadaki yolculuğu önem kazanıyor ve bu yolculuk esnasında kullandıkları ‘kano’lar var. Gaisheda ile geçen hafta yeniden iletişim kurdum ve aklımdaki bazı soruları sordum.
YAŞAMIN GERÇEĞİNİ HESAPLAMA
Kızılderili Şamanların inancına göre her ruh bu dünyaya bir yolculuk için geliyor ve bu yolculukta onlara rehber olan ‘kano’lar var. Her kanonun kendine göre özel bir rengi var ve kişi hangi kanoyla yolculuğa başlıyorsa o kanonun temsil ettiği rengi hayatına uygulaması ona iyi geliyor. Ve aslında ruh, bu kanolarla gerçeğin ne olduğunu bulmaya dair bir yolculuk gerçekleştiriyor.
İşin en kolay kısmı doğduğun ayın kanosunun temsil ettiği temaları okumak. Ama iş bununla bitmiyor, ufak bir hesaplamayla yaşamın gerçeğini bulmak için kullandığımız diğer kanoları da öğrenebiliyoruz.
1, 4, 7 ve 10’uncu kanoları bulmamız gerekiyor. Diyelim ki ocakta doğdunuz. Hayata gelirken kullandığınız ilk kano doğduğunuz ay oluyor. Bu kano, yaşamdaki yolculuğunuz başlarken size ilk rehberlik edenin ne olduğunu anlatıyor.
Sonra 4’üncü kanoyu bulmanız gerek. Bunun için doğduğunuz ay dahil dört ay sayıyorsunuz. Ocak, şubat, mart, nisan. Demek ki 4’üncü kanonuz nisan. 4’üncü kano, hayatın bizi zorladığı, sınavlardan geçirdiği temaların ne olduğunu ifade ediyor. Siz bunları öğrenmek için nisan ayını okuyacaksınız.
Bu yeniayda Neptün’ün olumlu etkisiyle yaratıcılığımız artacak ve sezgilerimiz keskinleşecek. Başkalarına yardım etmemiz ve hatta bazı durumlarda fedakârlık etmemiz gerekebilir. Plüton’un bu yeniayın tam karşısında olması, iş ve kariyere ilişkin birtakım krizleri çözmemiz gerektiğine işaret ediyor. Krizler strateji ve mantıkla çözülmeli. Bu dönem belki de iş veya yer değişikliği gündeme gelebilir. Ama kimseyle güç savaşları içine girmeyin.
Neptün
Bunların dışında salı günü özellikle Merkür ile Neptün arasındaki sert açıyla aklınız dağınık olabilir, unutkanlıklar yaşayabilir, hesap hataları yapabilir, yanlış kararlar alabilirsiniz. Çarşamba günü de Venüs ile Satürn karşı karşıya gelecek. Özel hayat, ilişkiler açısından oldukça stresli, koparıcı etkiler söz konusu. Zayıf ilişkiler bitebilir.
İŞTE ALIŞTIĞINIZ DÜZEN DEĞİŞİYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Odak noktanız eviniz, aileniz, gayrimenkulle ilgili konular olacak. Bu konularda yeni adımlar atabilirsiniz. İş konusunda alıştığınız düzende değişimler olabilir. Hafta boyunca psikolojik olarak size iyi gelecek konulara yönelebilirsiniz.
KENDİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKEBİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yeni fikirler, projeler aklınıza gelebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir seyahat de gündeme gelebilir. Yurtdışı, akademik konular, medya ve yasal konularda sevimsiz durumlar oluşabilir. İletişimle ilgili kendinizde bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir.
Yeniay Yengeç burcunda olacağından Yengeç’in sembolize ettiği tüm konular bireysel yaşamımızda gündemimizde olabilir. Yengeç burcu astrolojide güvenlik duygusu, ailevi her türlü konu, barınma ihtiyacı, üreme, beslenme, anılar, eski ve yaşam kökleriyle ilgili konuları temsil eder.
Yeniay sürecinde evimize ait birtakım uğraşlar içine girebiliriz. Evin eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmek, taşınmak, ev alıp satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonuyla ilgilenmek, güvenlik için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Sadece evimizde değil, etrafımızdaki diğer insanlarla kurduğumuz bağlarla ilgili de güvenli ortamlar yaratabilir, güvensiz olanlarıysa eleyebiliriz.
ESKİ DOSTLAR, ANILAR...
Ailemizle ilgili önemli konular masaya yatırılabilir; eskide kalan ya da konuşulmayıp üstü kapanan konular gündeme gelebilir. Bu yeniay zamanında ailevi sorumluluklarımız da artabilir.
Çocuklar da ön planda... Hamile kalmak isteyenler için destekleyici bir tarafı olacak bu yeniayın. Yine çocuklarımızla özel olarak ilgilenmek, onların yaşamlarındaki önemli konuları çözmek için de kolları sıvayabiliriz. Etrafımızdaki insanlara farkında olmadan biraz annelik de yapabiliriz. Sevdiğimiz insanları daha fazla korumak ve kollamak isteyebiliriz.
Eskiye dair birçok konu gündeme gelebilir. Eski dostlar, eski resimler, eski anılar... Bu arada soyunuz kimlere dayanıyor merak edip aile geçmişinize dair araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da aile içinde böyle sohbetler dönebilir...
Bu hafta gökyüzüne damgasını, Mars-Satürn-Uranüs arasındaki sert etkileşim vuracak. Yılın en tehlikeli ve zor zamanlarından birine giriyoruz. Bir yanımız gurur, kibir ve egoyla büyük savaşlara yelken açarken bir yanımız özgürlük mücadelesi içinde yorgun düşebilir. Bir de üstüne beklenmedik skandallardan başımız dönebilir. Hafta boyunca maddi konular başta olmak üzere hayatımızın hiçbir noktasında risk almamakta fayda var. Sakin kalmalı ve bir daha geçmek zorunda kalacağımız köprüleri yıkmamalıyız. Bu hafta beklentimizi minimumda tutmakta fayda var. Riskli sporlardan da uzak durmalı. Hafta boyunca her türlü sakarlık ve kazalara açık olacağız. Otoriteyle ilişkilerde isyankâr enerjiler hâkim. Sabırlı davranmak kolay olmayabilir. Ruhsal olarak rahatlatın kendinizi, sevdiğiniz işlere yönelin, ruhunuza iyi gelecek konularla ilgilenin. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayın. Dünyada büyük depremler, isyanlar, büyük kazalar, toplumsal hareketler, patlamalar söz konusu olabilir.
KENDİNİZİ DEĞERSİZ HİSSEDEBİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta koşullar zorlu. Sosyal çevreniz ve özel hayatınızla ilgili konularda ciddi hayal kırıklıkları ya da sizi öfkelendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konular kendinizi değersiz hissetmenize ya da para kaybetmenize neden olabilir.
EN İYİSİ ETLİYE SÜTLÜYE PEK KARIŞMAMAKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bir yandan ailevi konular, diğer yandan işle ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Ciddi ve büyük hayal kırıklığı yaşamanıza ya da çok öfkelenmenize neden olabilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Sakin kalmak, etliye sütlüye karışmamak en iyisi.
ÖFKE VE ANİ PATLAMA ENERJİSİ!İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Bir süredir her cumartesi günü saat 23.00’te Instagram hesabımdan ‘Harita Metod’ isimli yayınlar yapıyorum. Bir önceki hafta magazin, ekonomi, siyaset düzleminde neler olmuş, bu olanların astrolojik yansıması nedir, anlatıyorum.
Şeyma Subaşı sevgilisinden evlilik teklifi alınca herkes onun haritasını merak etmişti. Yayından önce doğum bilgilerini araştırdım. Tam saat olmasa da bir doğum haritası çıkardım. Elbette yayında herkesin merak ettiği konu, Şeyma Subaşı’nın nasıl bir şansla bu dünyaya geldiğiydi... Ekonomik yönden çok güçlü erkeklerle yolu kesişiyordu.
Astrolojide ilişkiler, aşk, mutluluk, keyif, haz, kazançlarla ilgili konularda söz sahibi Venüs’tür. Evrensel aşk ve mutluluk anlamına gelir. Ve Şeyma’nın doğum haritasında Venüs, 8 derece İkizler burcunda yer alıyor. İkizler burcunun 8 derecesinde kraliyet yıldızlarından Aldebaran sabityıldızı var. Yayında Aldebaran sabityıldızını ve diğerlerini anlattım. Herkesin ilgisini çekti, DM kutum yüzlerce haritayla doldu.
Elbette hiçbirine bakamadım. Konu bu derece ilgi çekince biraz daha kapsamlı bir şekilde size de anlatayım istedim...
KÖTÜ HUYLARDAN VAZGEÇMEK...
Gökyüzünde dört kraliyet yıldızı var; dört ana yönü temsil ediyorlar: Doğu, batı, kuzey ve güney... Bu yıldızlara ‘gökyüzü koruyucuları’ da denir. Kraliyet yıldızlarıyla ilgili bilgiler Perslerden, MÖ 3000’li yıllardan geliyor. Bu yıldızlar; Aldebaran (Boğanın Gözü), Antares (Akrebin Kalbi), Regulus (Aslanın Kalbi) ve Fomalhaut (Balığın Ağzı)... Her bir yıldız Zodyak kuşağının belli derecelerinde... Bu yüzden herkesin haritasında kraliyet yıldızı yoktur. Olması iyi midir kötü müdür, tartışma konusu... Çünkü kişiye büyük bir başarı, onur, zenginlik, şans verirler fakat bu karşılıksız değildir, bir anlaşma söz konusudur... Vaat ettiği, temsil ettiği güzelliklere ulaşmak için bazı huylardan vazgeçmek gerekir.
Merak edenler doğum haritalarını astro.com sitesinden ücretsiz çıkarabilir. Dereceleri hesaplarken saat yönünün tersine hareket edin. Kısa çizgiler 5, uzun çizgiler 0’la biten dereceleri ifade ediyor. Her burçta 30 derece var.
Üç haftadır geri harekette olan Merkür artık normal hareketine başlıyor. Elektronik aletler alabilir, imzalarınızı atabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçişiyle eve, aileye, yuvaya odaklanacağınız, duygusal açıdan kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, sevdiklerinizle daha çok zaman geçireceğiniz günler geliyor.
Güneş ile Jüpiter arasındaki etkileşim iyiyken kariyerle ilgili ve finansal fırsatları iyi değerlendirmeye bakın. Şans bu konularda yüzünüze gülecek. Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Romantik, keyifli, huzurlu ilişkilerle hobilere daha fazla zaman ayırma fırsatı, maneviyat ve duygusal bağların güçlenmesi olası... Güzellik ve estetik için doğru zaman dilimindeyiz. Pazar günü Venüs, Aslan burcuna geçerek aşkta heyecanlı, hareketli, tutkulu, eğlenceli, dinamik bir dönemi başlatacak. Güneş’in Yengeç, Venüs’ün Aslan burcundaki etkilerini hafta içi hurriyet.com.tr/astroloji sayfasından detaylı okuyabileceksiniz.
Bereketli bir iş hayatıyla hareketli bir aşk hayatını bu dönemde yakalamak mümkün.
ODAK NOKTANIZ YUVANIZ OLACAKKoç (21 Mart-19 Nisan)
Güneş, Yengeç burcuna geçince odak noktanız eviniz, aileniz, yuvanız olacak. Venüs, Aslan burcuna geçinceyse aşk hayatınız renklenmeye ve hareketlenmeye başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de destekleyici bir dönem geliyor.
EVDE HUZUR VE KEYİF VARBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Güneş Yengeç burcundayken seyahat, eğitim ve ilişkiler hız kazanıyor. Venüs, Aslan burcunda seyahat ederken yuvanızda huzur ve keyfi bulacaksınız. Evinizin dekorasyonunu yenileyebilirsiniz. Taşınmak da gündeme gelebilir.
Perşembe Oğlak burcunun 3’üncü derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunayda ‘Polis sabit yıldızı’ etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Jüpiter karakterinde bir yıldız; çok çalışma ve başarı elde etmekle ilgilidir ve hırsları sembolize eder. Yani dolunay zamanı hırslanıp çok çalışacağız ve emek vereceğimiz konularda başarı yakalayabileceğiz.
Etkilerini 15 gün boyunca hissedeceğimiz bu doğa olayı, Oğlak burcunun sembolize ettiği konuları gündemimize taşıyacak. Astrolojik olarak Oğlak burcu; disiplin, ciddiyet, kurallar, sıkı çalışmak, görevler, ödevler, düzen getirmek, gerektiğinde sınırlar koymak, kariyer, statü, sorumluluklar, prestij ve yalnızlıkla ilgilidir. Dizler, kemikler, cilt ve eklemler de yine Oğlak burcunun yönettiği alanlardır. Dünyada ve ülkemizde etkileri neler olacak ve nasıl hissedeceğiz; bakalım...
MELANKOLİ AĞIR BASABİLİR
Dolunayla birlikte hayatımıza çekidüzen vermek gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanacak, görev ve sorumluluklarımızın üstesinden gelebileceğiz. Bu dönem üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem kurmak, düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, üstlerimizle işimizle ilgili hedeflerimizi konuşabiliriz. Bu dolunay zamanı amacımız her ne olursa olsun ancak ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. Bizi, statümüze ve prestijimize daha fazla önem vereceğimiz bir süreç bekliyor. Belki yapacağımız işler pek eğlenceli olmayacak ama yapmak zorunda olduğumuz için yapacağız. Ayrıca parasal konular önem kazanacak; para biriktirmek, parayla ilgili orta ve uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için de adımlar atabiliriz.
Bu dönem irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak istiyor ama bir türlü o iradeyi gösteremiyorsanız işte bu dolunayda gerekli olan motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz. Bu dönem tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz; belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelebilir. Melankolinin ağır basabileceğini de söyleyeyim.
Sağlıkla ilgili olarak da dişlerimize özen göstermeli, diş kontrollerimizi yaptırmalıyız. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmemizde de fayda var. 3 derece Oğlak, bacak üstleri ve gözlerle ilgilidir; bu bölgeler ekstra hassas olabilir. Göz doktoruna görünmemiz gerekebilir veya göz hassasiyetleri artabilir. Spor yaparken bacaklarınızın özellikle üst kısmını çok zorlamayın.
Gökyüzü çok hareketli. Ama en önemlisi bu yıla damgasını vuran Satürn ile Uranüs arasındaki sert etkileşim... Bu etkileşim eski ve yeni düzen arasında bir bocalamaya, çatışmaya işaret ediyor. Artık eski ve işe yaramayan ne varsa geride bırakma, hayatımızda ciddi reformlar yapma zamanı. Şubatta bu etkileşimin ilk sinyallerini almaya başladık. O dönem hayatınızda hangi radikal değişiklikler oldu, neler yaşadınız? O tarihte yarım kalan, tamamlanmayan değişiklikleri gerçekleştirmek için bir fırsat daha... İşler yine yarım kalırsa korkmayın, sene sonu yine aynı etki olacak ve 2022’ye değişimleri tamamlamış şekilde girebileceğiz. Satürn’ün temsil ettiği iş hayatı, ev ve aile düzeni yerine yeni işler ve yeni düzene geçilecek.
Uranüs’ün temsil ettiği alanlarda da yarım kalan değişimleri gözden geçirin. İşinizin ne kadarını dijitalleştirebildiniz? Şehir veya ülke değiştirmek adına adımlar atabildiniz mi? Attığınız adımlar sizi tatmin etmediyse bu hafta bunların üzerinden geçmek ve eksikleri tespit edip başlamak için uygun.
PARAYLA İLİŞKİNİZİ DÜZENLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yeni gelir arttırma stratejileri söz konusu olabilir. Elektronik cihazlar, dijital sistemler, sosyal medya size para kazandırabilir. Bu dönemde parayla ilişkinizi düzenlemeniz gerekebilir. Dostlar ve arkadaşlarla ilgili sorunlar yaşanabilir.
İŞLER İSTEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİLBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
İş hayatınızda baskı altında kalabilirsiniz. İş yükü ağır gelebilir. Zor yöneticilerle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu konularda büyük bir yol ayrımında olabilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz. Değişime direnmeyin.
Bu yıl Kova burcunda seyahat eden Satürn ile Boğa burcunda seyahat eden Uranüs arasında zorlayıcı bir açı oluşacak. Bu etkileşimi 2021’de ilk kez şubatta deneyimledik. Bu ay ikinci raunt... Aralıkta bir tane daha...
Satürn ve Uranüs etkileşimi dünyada ve hisse senedi piyasalarında finansal istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve belki de teknolojinin yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Eğer Satürn, hâkimiyetini dikte eden bir hükümet olarak düşünülürse Uranüs de özgürlük, bağımsızlık dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir... Ortaya çıkan uyuşmazlıklar zorlayıcı bir hale gelecektir. Bu durum mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir, halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir. Yenilik (Uranüs, Kova) taleplerine karşı kontrolünü kaybetmek istemeyenler (Satürn) azimle dirayet gösterebilir. Ancak en nihayetinde liderler ya değişiklikleri kabul edecek ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacak. Çünkü Uranüs’ün Satürn’e ‘kare açı’ gerçekleştirmesi ayrılıklar ve görevden alınmalarla ilişkilidir.
Haziran ve aralıkta Uranüs ile Satürn arasındaki çekişme büyük depremlere zemin hazırlayabilir. Ayrıca Avrupa’da yükselişe geçen milliyetçiliği engelleme çalışmalarıyla karşılaşabiliriz bu aylarda. Uranüs ve Satürn etkileşimiyle hava yolculuklarında sıkıntılar, kazalar, grev gibi konular da gündeme gelebilir. Yine bu aylarda nükleer denemeler, kazalar, sızıntılar yaşanabilir.
GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?
1951 ve 1952’deki Satürn-Uranüs etkileşimi Terazi ve Yengeç burçlarındaydı...
- 1951’de Türkiye işsizlikte rekor kırdı: 1.1 milyon işsiz...
- Adnan Menderes istifa etti.
Bu hafta Merkür’ün geri harekette olduğu İkizler burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. İkizler burcundaki tutulma zamanları bilginin, iletişimin hızla aktığı zamanlardır. Söyleyeceklerimiz ve aklımıza gelenler çok önemli olur. Hatta ağzımızdan çıkanlar hayat değiştirebilir. Merkür de işin içinde olduğundan eğitim, ticaret ve seyahatle ilgili konuların da hayatımızın merkezinde olacağını anlıyoruz. Fakat Merkür geri harekette; iletişim sorunları, kararsızlıklar, aksaklıklar yaşanabilir. Neptün’ün tutulmaya sert bir etkisi olacak. Hatalı ya da duygusal kararlar almaya eğilimli olabiliriz. Yanlış bilginin yayılması, hesap hataları, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu tutulmaya Satürn’ün de destek vermesi özgürlük, insanlık, insan hakları, düşünce özgürlüğü, teknolojiyle ilgili konular ve yatırımlarda destekleyici olacak.
Bu hafta Mars da Aslan burcuna geçiyor ve 29 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatımızın her alanında iyi performans sergilemeye çabasına girebiliriz. Ama bunu ego savaşlarına dönüştürmeyin.
CİDDİ KARARLAR VERMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Kiminle ne konuştuğunuza, nereye, ne imza attığınıza dikkat edin. Yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilerde karmaşalar meydana gelebilir. Alıngan olabilir ve birçok şeyi abartabilirsiniz. Zihniniz karışık. Hayatınızın değiştirecek kararlar vermeyin.
KENDİNİZE VAKİT AYIRINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Tutulmanın etkilerini parasal alanda göreceksiniz. Kafanız karışabilir, gerçeği göremeyebilir, hatalı yatırımlar veya harcamalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda risk almak için hiç uygun bir dönem değil. Kendinize vakit ayırın, değerinizi bilin.
1) ETKİLERİ EKİM AYINA KADAR SÜRECEK
10 Haziran Perşembe günü 19 derece İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmada Merkür başrolü oynayacak; Neptün’ün sert, Satürn’ün ise uzaktan destekleyici bir kontağı olacak. Bu Güneş tutulması ayrıca Auriga Takımyıldızındaki Hoedus 11 yıldızının üstünde meydana gelecek. Rusya, Grönland, Kuzey Kanada’da yaşayanların izleyebileceği bu doğa olayı, İstanbul saatine göre 11.12’de başlayacak ama bu sadece başlangıç anı... Ortalama 52 dakika sürecek bu tutulmanın en güçlü etkilerini 10 Temmuz’a kadar hissedeceğiz. Ama az sonra bahsedeceğim bu etkiler ekim ayına kadar devrede olmaya devam edecek.
2) KİŞİSEL BİLGİLER KORUNMALI
Yanlış anlaşılmalar, karar verememe durumları olabilir, adeta sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebiliriz. Kandırılmaya, dolandırılmaya çok açık zamanlardayız. Kişisel bilgilerinize, şifrelerinize dikkat edin. Bu dönem özellikle büyük şirketler, insanların kişisel bilgilerini kayıt altına alma konusunda çok ama çok dikkatli olmalı. Tutulma nedeniyle kendimizi ifade etmek, daha çok konuşmak, daha çok duyulmak isteriz. Ama Neptün etkisinden dolayı kendimizi doğru ifade edemeyebiliriz, bizi anlamadıkları hissine kapılabiliriz veya gerçekten anlamayabilirler. Yeni başlamayı düşündüğünüz ne varsa ay sonuna erteleyin. Erteleyemiyorsanız adımlarınızı çok dikkatli atın. Bu dönem küçük beyaz yalanlar dahi büyük utançlara sebebiyet verebilir.
3) EN KÖTÜ KOŞULDA BİLE DÜRÜST OLUN
Önemli bir sınava girecekseniz yazdıklarınızı, söylediklerinizi dikkatli seçin. Bu tutulma kafamızı allak bullak edecek. Doğru ve yanlışlar iç içe geçecek, neye inanacağımızı şaşıracağız. Her duyduğunuza inanmayın, her duyduğunuzu herkesle paylaşmayın. Bu tutulma büyük bir dürüstlük sınavına da işaret ediyor. Süreci iyi atlatmak istiyorsanız, hayatınızın her noktasında hatta en kötü koşulda bile dürüst olmalısınız. Diğer yandan bu tutulmaya Satürn’ün destek vermesi nedeniyle insan hakları, düşünce özgürlüğü ve teknolojiyle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacak. İkizler burcunun temsil ettiği eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar hassas olabilir. Özellikle 19 derece İkizler kaburgalara işaret eder, bu dönem kaburgalarımıza dikkat!
4) BÜYÜK DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR
Pazartesi, Mars ile Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak; psikolojik ve mistik konulara ilgi duyabilirsiniz. Ailevi ve duygusal konularda daha şefkatli davranabilirsiniz. Salı, Güneş ile kuzey Ay düğümü birlikte hareket edecek. Alacağınız haberler hayata bakış açınızı değiştirebilir. Çarşamba günü Venüs, Yengeç burcuna geçecek. İlişkilerin dinamiği de artık gözle görülür bir şekilde değişmeye başlayacaktır. Çiftler çocuk sahibi olma yolunda ciddi adımlar atabilir. Perşembe, Güneş ile Satürn arasında uyumlu bir etki olacak. Birçok şeyi büyük bir ciddiyetle ele alma zamanı. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın. Fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Cuma günü Venüs ile Jüpiter arasında çok güzel bir kontak olacak. Aşk, ilişkiler, parasal konular açısından çok şanslı ve verimli bir gün. Fırsatları iyi değerlendirin. Hafta sonuysa gökyüzü epey gergin... Mars ile Plüton arasında sert bir etkileşim olacak. Kazalara, yanıklara, çarpmalara dikkat! Kimseyle kavga etmeyin, köprüleri yıkmayın.
KARDEŞİNİZİ YANLIŞ ANLAYABİLİRSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür’ün geri hareketi iletişim, kardeşlerle ilişkiler, eğitim, seyahatle ilgili konularda etkili. Kardeşler ve yakın çevrenizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Sınavlarda odaklanmak zor olabilir. Yolculuğa çıkmadan önce hoş olmayan sürprizlere hazır olun.
PARASAL KONULARDA İKİ KERE DÜŞÜNÜNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Merkür geri giderken parasal konularda dikkatli olmalı ve karar alırken defalarca düşünmelisiniz. Unutkanlıklar olabilir. Cüzdanınızı, paranızı, kıymetli bir eşyanızı unutabilirsiniz. Hesap hataları, ödemelerde sorunlar yaşanabilir.
İLETİŞİM KRİZİ ÇIKABİLİRİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
2021'in geri kalanı nasıl geçecek?
Bir taraftan delta varyantı dünyayı kasıp kavuruyor, diğer yandan Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde ardı ardına yangınlar çıkıyor... 2021 ne yazık ki pek de yüzümüze gülmedi. Peki, bizi yılın geri kalanında neler bekliyor?
Son dönem gündemimizden eksik olmayan yangınlar yüzünden ekosistemimiz, akciğerlerimiz, daha da kötüsü geleceğimiz yok oluyor. Astrolojik olarak bakınca bu yangınlar, 8 Eylül’e kadar inişli çıkışlı devam edebilir. Tabii elbette umuyorum ki etmez!
Aslında 2021’e girerken Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında yeni yıl üzerine konuştuklarımızın çok büyük bir kısmı ne yazık ki gerçekleşti. Peki, yılın geri kalanında bizi neler bekliyor, yılı nasıl kapatacağız? Hem dünya hem de ülkemiz ne gibi gelişmelere gebe? Biraz bunlara bakalım şimdi...
Bu seneye damgasını vuran Satürn ile Uranüs etkileşiminden yazılarımda sıkça bahsetmiştim. En temel anlamda yeniyle eski düzen arasındaki çekişmeyi, yeni bir düzene ve sisteme geçişi ifade ediyordu. Bu etkileşimin ilk bölümü şubatta, ikincisi haziranda başlamıştı. Üçüncü bölümüyse aralıkta meydana gelecek. Ama ikisi de yavaş hareket eden gezegenler olduğu için etkilerini hep artı-eksi 1 ay olarak değerlendirmek gerek. Bu etkileşim, son olarak 2022’nin nisan ve mayıs aylarında etkin olacak.
Biz bu ikilinin etkilerini hem ekonomik, hem sosyal hem de uzayla ilgili konularda yaşamaya başladık. Örneğin kripto paralarla geleneksel ekonomik düzen arasındaki ilişki; aşılı ve aşısız insanlar konusu; yeryüzünde yaşamla uzayda yaşam arasındaki ilişki; ülke yöneticilerinin değişimi... Tüm bu başlıklar, aralıkta yeniden gündemde olacak.
Sene sonuna kadar olan süreçteki yeniay ve dolunaylarsa şöyle: 21 Eylül’de Balık burcundaki dolunay ile 6 Ekim’de Terazi burcundaki Marsyen yeniay.
EYLÜL VE KASIM ÇOK ÖNEMLİ
21 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek dolunay; sudan gelen tehlikeler, seller, su baskınları ve müsilaj sorununu yeniden gündeme getirebilir. Muhalefette çok önemli isimlerin ani ayrılıkları, istifaları söz konusu olabilir. 6 Ekim’de Terazi burcunda gerçekleşecek yeniaysa özellikle COVID-19 vaka sayılarında dramatik artışlara işaret ediyor.
Eylül ve kasım çok önemli aylar. Pluton gezegeni, Türkiye açısından hem Satürn hem de Merkür ile kare açı yapacak. Eğitim ve sınav sisteminin değişmesi, ikili anlaşmalarla diplomatik ilişkilerin dikkatli yönetilmesi gereken bir zaman. Yine bu tarihler ekonomik sistemlerin değişebileceği; faiz oranları, vergiler, bankacılık işlemleri için alınan ücretlerde değişimlerin olabileceği zamanlar. Çok büyük, çok önemli insanların vefatlarını da duyabiliriz. Ekonomiyi ilgilendiren ciddi diplomatik krizler olabilir. Borsada, piyasalarda çok büyük hareketler, büyük dalgalanmalar olabilir...
Eylül, ekim aylarında anlaşmalar bozulabilir, iletişim-bilgi güvenliği konularında ciddi krizler yaşanabilir.
8 Kasım civarı bilim ve sağlık alanında güzel gelişmeler var. Tedavi, hastane, aşı veya ilaçla ilgili önemli gelişmeler olabilir...
DÜNYANIN GIDA STOKLARI TÜKENİYOR
Bu sene kasımda Güneş ve Ay tutulmaları burç değiştirecek. İkizler ve Yay burcunda olan tutulmalar kasım itibariyle Boğa ve Akrep burçlarına geçecek. Boğa ve Akrep burçlarında gerçekleşecek tutulmaların etkileriyse 18 ay boyunca sürecek.
Tutulma tarihleri şöyle: 19 Kasım 2021’de, Boğa burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Ayrıca 30 Nisan 2022’de Boğa burcunda Güneş tutulması, 16 Mayıs 2022’de Akrep burcunda Ay tutulması, 25 Ekim 2022’de Akrep burcunda Güneş tutulması, 8 Kasım 2022’de de Boğa burcunda Ay tutulması olacak.
Gen çalışmaları...
Boğa ve Akrep burçlarında meydana gelen tutulmalar genel olarak ekonomi, depremler, cinsel skandallar, mafya ilişkileri, petrol, madenler, toplu ölümler, vergiler, ölümler, gıda ve beslenmeyle ilgilidir. Bu kasım itibariyle 18 ay boyunca dünya, çok büyük bir gıda krizi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Tarım alanlarının arttırılması konusunda küresel, büyük bir çalışma başlatılmak zorunda. Dünyanın gıda stokları hızla tükenecek çünkü!
İlk Boğa-Akrep aksı tutulması, 19 Kasım’da meydana gelecek olan Boğa burcunun 27’nci derecesindeki Ay tutulması. Bu tutulma derecesi itibariyle çok önem kazanıyor çünkü 27 derece Boğa burcunda, Algol isimli çok önemli bir yıldız var. Bu yıldız, gökyüzünün en zor ve en sert yıldızlarından biri.
Bu yıldız aslında Medusa’nın kesik kafasını sembolize eder. Şiddetle, idamla, elektrik sorunlarıyla, depremlerle, şeytani işlerle ilintili ve gen çalışmalarıyla ilgili bir yıldız.
Kasımda meydana gelecek olan bu tutulma, 2021’in en zorlu ve stresli tutulması diyebiliriz...