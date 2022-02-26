Tabağımızda gökkuşağının tüm renkleri olsun!

Bitkilerin de bir canı ve yaşam döngüsü olduğunu düşünüp bunu kabul edenlerden misiniz? Bitki temelli beslenme biçimlerinden ‘frutaryenlik’, merkezine tam da bu noktayı alıyor ve meyve odaklı bir tüketimi benimsiyor. Öğünler bakliyat ya da tohumlarla da desteklenebiliyor.
Bitkisel temelli beslenmenin kişisel tercihlere göre şekillenip değişen birçok farklı türü var. Akdeniz diyetiyle de sıklıkla gündeme gelen pesketaryenlik, yani balık yiyen ancak diğer hayvansal et türevlerini tüketmeyenler... Yumurta yiyip diğer hayvansal ürünlerin hiçbirini (süt dahil) tüketmeyen ovo-vejetaryenler... Veya yalnızca süt ürünlerini tüketip yumurta dahil diğer hayvansal ürünleri yemeyen lakto vejetaryenler gibi... Bu beslenme biçimlerine yönelmenin etik, çevresel, sağlıklı yaşam gibi birçok nedeni olabilir. Ben bu hafta yüzde 100 bitkisel, meyve ağırlıklı beslenme ve yaşam biçimi olan frutaryenlikten bahsetmek istiyorum.
Frutaryenlik, bitkilerin de canlı bir yaşam biçimi olmasını merkezine alıyor. Bu sefer söz konusu, o canlının bir sinir sistemi olup olmaması ya da verdiği tepkiler değil, temel olarak yaşam olgusu. Ağaçta yetişen ve yetiştiği bitkinin yaşamını hiçbir şekilde sonlandırmayan meyvelerin aksine kök sebzelerin bazıları (patates, soğan, havuç gibi) onları yiyebilmemiz için topraktan köküyle birlikte çıkarılıyor. Ve aslında kökünü tükettiğimiz bu sebzeler, çoğalma kabiliyetlerini kaybediyor. Bu temel ayrım da frutaryenlerin yoğun olarak meyve ağırlıklı bir bitkisel beslenme biçimini tercih etmelerine sebep oluyor. Sebzelerin ve köklerin sadece bir kısmını, çoğunlukla yaprakları yenenleri tüketiyorlar.
PORSİYON MİKTARI ÖNEMLİ
Günlük ihtiyacımız olan temel besinlerden yeterli oranda almak her zaman önceliğimiz olmalı. Dolayısıyla çok iyi araştırılması, bir uzman kontrolünde porsiyon ve şeker dengesine dikkat edilerek uygulanması tavsiye ediliyor. Frutaryen beslenme, ihtiyaç duyulduğunda tohum veya bakliyatla da desteklenebiliyor. Sağlıklı bir tabak için ‘gökkuşağının tüm renkleriyle beslenme’ ilkesi frutaryenliğe uyarlandığında ortaya çok lezzetli öğünler çıkıyor.
Suşiden dondurmaya ve spagetti’ye elbette sofrayı tıka basa doyuran lezzetlerle zenginleştirmek bu beslenme biçiminde de mümkün.
KABAK SPAGETTİ
(1 kişilik)
NE LAZIM?
- 2 orta boy kabak
- 1 avokado
- 1 salatalık
- 1 limon
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
- Kabakları tercihen bir spiral veya mandolin yardımıyla, her ikisi de yoksa iyi bir sebze soyacağıyla tıpkı spagetti gibi dilimleyin. Kabaklar, çok uzun ve ince jülyen dilimler gibi görünmeli. Kabakları tercihe bağlı çiğ olarak da kullanabilirsiniz. Çiğ yemek istemiyorsanız, zeytinyağı döktüğünüz tavaya 2-3 diş ezilmiş sarımsak ekleyin ve 1-2 dakika soteleyin. Kabak spagettileri ilave edip 1 dakika daha pişirin.
- Avokado, limon suyu, baharat çeşitleri ve salatalığı blender’dan geçirip püre haline getirin. Sosu kabaklarla karıştırıp servis tabağına alın.
FRUTARYEN DONDURMA
(2 kişilik)
NE LAZIM?
- 2-3 çok olgun (kabuğu kararmaya başlamış) muz
- 1 tatlı kaşığı kakao
NASIL YAPARIM?
- Muzları eşit parçalar halinde dilimleyip bir buzdolabı poşetine koyun. Yaklaşık 8-12 saat derin dondurucuda bekletin.
- Donan muzları derin dondurucudan çıkarıp kakaoyla birlikte blender’a koyun. 30’ar saniye aralıklarla muzlar yulaf lapası gibi görünene kadar çekin. Çok hızlı eriyeceği için hemen tüketin.
- Dilerseniz içine kırmızı meyveler de katabilir, üzerinde çikolata parçalarıyla servis edebilirsiniz.
KARNABAHAR SUŞİ
(2 kişilik)
NE LAZIM?
- 2 nori yaprağı
- 1/2 karnabahar
- 2 çay kaşığı chia tohumu
- 2 yemek kaşığı su
- Salatalık, avokado, ananas
NASIL YAPARIM?
- Çiğ karnabahardan suşi pirinci yerine geçecek bir karnabahar pirinci hazırlayın. Bunun için küçük parçalara ayırdığınız karnabaharı pirinç boyutuna gelecek şekilde çok ince rendeleyin. Veya blender’da hafifçe, püre haline gelmemesine dikkat ederek parçalamak da mümkün.
- Daha sonra bir kaba alın, içine 2 çay kaşığı chia tohumu ve 2 yemek kaşığı su koyun. İyice karıştırıp 10 dakika bekletin. Suşi pirinci gibi yumuşak, yapışkan bir kıvam elde edeceksiniz.
- Sebzeleri minik jülyen dilimler halinde doğrayıp bir kenarda bekletin. Nori yapraklarınızı tercihen bir bambu suşi sarma aparatı üzerine yerleştirip ortasına karnabahar pirincini yayın ve dilimlenmiş malzemeleri ekleyerek aparatın da yardımıyla sıkıca sarın.
- Hazır olan suşileri dilimleyin. Yanında soya sosu veya tatlı-ekşi bir sosla servis edin.
MEYVELİ SALATA
(2 kişilik)
NE LAZIM?
- 1 demet roka
- 2 kumkat
- 2 çilek
- 1/2 kivi
- 1/3 armut
- 1/2 portakal
- Zeytinyağı veya nar ekşisi
- Ceviz (veya sevdiğiniz kuruyemiş çeşitleri)
NASIL YAPARIM?
- 1 demet rokayı iri iri doğrayın.
- Meyveleri minik küpler halinde doğrayıp rokayla karıştırın.
- Zeytinyağı veya nar ekşisi ekleyerek dövülmüş ceviz ve armut dilimleriyle servis edin.
Tabağımızda gökkuşağının tüm renkleri olsun!
Bitkilerin de bir canı ve yaşam döngüsü olduğunu düşünüp bunu kabul edenlerden misiniz? Bitki temelli beslenme biçimlerinden ‘frutaryenlik’, merkezine tam da bu noktayı alıyor ve meyve odaklı bir tüketimi benimsiyor. Öğünler bakliyat ya da tohumlarla da desteklenebiliyor.
Bitkisel temelli beslenmenin kişisel tercihlere göre şekillenip değişen birçok farklı türü var. Akdeniz diyetiyle de sıklıkla gündeme gelen pesketaryenlik, yani balık yiyen ancak diğer hayvansal et türevlerini tüketmeyenler... Yumurta yiyip diğer hayvansal ürünlerin hiçbirini (süt dahil) tüketmeyen ovo-vejetaryenler... Veya yalnızca süt ürünlerini tüketip yumurta dahil diğer hayvansal ürünleri yemeyen lakto vejetaryenler gibi... Bu beslenme biçimlerine yönelmenin etik, çevresel, sağlıklı yaşam gibi birçok nedeni olabilir. Ben bu hafta yüzde 100 bitkisel, meyve ağırlıklı beslenme ve yaşam biçimi olan frutaryenlikten bahsetmek istiyorum.
Frutaryenlik, bitkilerin de canlı bir yaşam biçimi olmasını merkezine alıyor. Bu sefer söz konusu, o canlının bir sinir sistemi olup olmaması ya da verdiği tepkiler değil, temel olarak yaşam olgusu. Ağaçta yetişen ve yetiştiği bitkinin yaşamını hiçbir şekilde sonlandırmayan meyvelerin aksine kök sebzelerin bazıları (patates, soğan, havuç gibi) onları yiyebilmemiz için topraktan köküyle birlikte çıkarılıyor. Ve aslında kökünü tükettiğimiz bu sebzeler, çoğalma kabiliyetlerini kaybediyor. Bu temel ayrım da frutaryenlerin yoğun olarak meyve ağırlıklı bir bitkisel beslenme biçimini tercih etmelerine sebep oluyor. Sebzelerin ve köklerin sadece bir kısmını, çoğunlukla yaprakları yenenleri tüketiyorlar.
PORSİYON MİKTARI ÖNEMLİ
Günlük ihtiyacımız olan temel besinlerden yeterli oranda almak her zaman önceliğimiz olmalı. Dolayısıyla çok iyi araştırılması, bir uzman kontrolünde porsiyon ve şeker dengesine dikkat edilerek uygulanması tavsiye ediliyor. Frutaryen beslenme, ihtiyaç duyulduğunda tohum veya bakliyatla da desteklenebiliyor. Sağlıklı bir tabak için ‘gökkuşağının tüm renkleriyle beslenme’ ilkesi frutaryenliğe uyarlandığında ortaya çok lezzetli öğünler çıkıyor.
Suşiden dondurmaya ve spagetti’ye elbette sofrayı tıka basa doyuran lezzetlerle zenginleştirmek bu beslenme biçiminde de mümkün.
KABAK SPAGETTİ
(1 kişilik)
NE LAZIM?
- 2 orta boy kabak
- 1 avokado
- 1 salatalık
- 1 limon
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
- Kabakları tercihen bir spiral veya mandolin yardımıyla, her ikisi de yoksa iyi bir sebze soyacağıyla tıpkı spagetti gibi dilimleyin. Kabaklar, çok uzun ve ince jülyen dilimler gibi görünmeli. Kabakları tercihe bağlı çiğ olarak da kullanabilirsiniz. Çiğ yemek istemiyorsanız, zeytinyağı döktüğünüz tavaya 2-3 diş ezilmiş sarımsak ekleyin ve 1-2 dakika soteleyin. Kabak spagettileri ilave edip 1 dakika daha pişirin.
- Avokado, limon suyu, baharat çeşitleri ve salatalığı blender’dan geçirip püre haline getirin. Sosu kabaklarla karıştırıp servis tabağına alın.
FRUTARYEN DONDURMA
(2 kişilik)
NE LAZIM?
- 2-3 çok olgun (kabuğu kararmaya başlamış) muz
- 1 tatlı kaşığı kakao
NASIL YAPARIM?
- Muzları eşit parçalar halinde dilimleyip bir buzdolabı poşetine koyun. Yaklaşık 8-12 saat derin dondurucuda bekletin.
- Donan muzları derin dondurucudan çıkarıp kakaoyla birlikte blender’a koyun. 30’ar saniye aralıklarla muzlar yulaf lapası gibi görünene kadar çekin. Çok hızlı eriyeceği için hemen tüketin.
- Dilerseniz içine kırmızı meyveler de katabilir, üzerinde çikolata parçalarıyla servis edebilirsiniz.
KARNABAHAR SUŞİ
(2 kişilik)
NE LAZIM?
- 2 nori yaprağı
- 1/2 karnabahar
- 2 çay kaşığı chia tohumu
- 2 yemek kaşığı su
- Salatalık, avokado, ananas
NASIL YAPARIM?
- Çiğ karnabahardan suşi pirinci yerine geçecek bir karnabahar pirinci hazırlayın. Bunun için küçük parçalara ayırdığınız karnabaharı pirinç boyutuna gelecek şekilde çok ince rendeleyin. Veya blender’da hafifçe, püre haline gelmemesine dikkat ederek parçalamak da mümkün.
- Daha sonra bir kaba alın, içine 2 çay kaşığı chia tohumu ve 2 yemek kaşığı su koyun. İyice karıştırıp 10 dakika bekletin. Suşi pirinci gibi yumuşak, yapışkan bir kıvam elde edeceksiniz.
- Sebzeleri minik jülyen dilimler halinde doğrayıp bir kenarda bekletin. Nori yapraklarınızı tercihen bir bambu suşi sarma aparatı üzerine yerleştirip ortasına karnabahar pirincini yayın ve dilimlenmiş malzemeleri ekleyerek aparatın da yardımıyla sıkıca sarın.
- Hazır olan suşileri dilimleyin. Yanında soya sosu veya tatlı-ekşi bir sosla servis edin.
MEYVELİ SALATA
(2 kişilik)
NE LAZIM?
- 1 demet roka
- 2 kumkat
- 2 çilek
- 1/2 kivi
- 1/3 armut
- 1/2 portakal
- Zeytinyağı veya nar ekşisi
- Ceviz (veya sevdiğiniz kuruyemiş çeşitleri)
NASIL YAPARIM?
- 1 demet rokayı iri iri doğrayın.
- Meyveleri minik küpler halinde doğrayıp rokayla karıştırın.
- Zeytinyağı veya nar ekşisi ekleyerek dövülmüş ceviz ve armut dilimleriyle servis edin.