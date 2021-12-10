Yeni bir kavram: Yeşil Kuğu

EGE Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yaptı. “İzmir, 1960 yılından sonra imarsız, plansız ve sağlıksız kentleşmeyle kontrolsüz göçün oluşturduğu sosyo-kültürel sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır” dedi. Ve bir ortak akıl çağrısı yaptı.Aslında Aslan depremle ilgili çok çarpıcı bir konuyu gündeme taşıdı.



Dedi ki;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”

Bu konu birkaç bana da aktarıldı.

O günlerde de yazmıştım.

Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.

Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.

