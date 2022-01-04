Teklif edilmesi bile güzel ama türeci önde olursa çok daha iyi olur

TÜRKİYE’de ilk aşı olanlardan biriydim. Sinovac’ların üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Sonra Biotech’leri oldum. Yurtdışında iki doz Biontech şartı istendiği için ikinci dozu da olmuştum. Deltadan sonra Omicron çıkınca ve çok hızlı yayılınca Bilim Kurulu üç ay sonrasında üçüncü doz hakkını da verdi.Dün gidip o aşıyı da oldum.



Yani 2 Sinovac üzerine 3 Biontech oldum.

Dilerim uzun bir süre aşı olmam.

Hatta bundan sonra hiç olmayız.

Ama bilim ne derse, uzmanlar neyi önerirse onu yapacağım.

Bir süre daha aşılarla yaşayacağımızı öngörüyorum.

Ama ben de Danimarka’nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause gibi düşünüyorum.

