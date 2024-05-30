Suyun altında bir tarih bir hazine yatıyor

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Her gittiğimde yakın tarihimizle ilgili yeni şeyler öğreniyorum.

Son yıllarda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çatısı altında güzel şeyler yapılıyor.

Sadece ben değil; dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği projeler var.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e geçenlerde Yeni Zelanda Devleti tarafından Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği takdim edildi.

Bu ödül Türkiye-Yeni Zelanda ilişkilerine katkılarından ötürü verildi.

Çanakkale deniz altı açısından da büyük bir zenginlik...

Dünyanın en önemli sualtı fotoğrafçılarından Alex Dawson Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda dalış gerçekleştirdi.

2023 yılının sualtı fotoğrafçısı seçilen Alex; Franco ve Majestic batıklarına dalış gerçekleştirdi.

Bu dalışlara Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de eşlik etmiş.

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Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor.

Hem bu ödülü, hem de dünyaca ünlü bu isimlerin Çanakkale’ye gelmesini çok önemsedim.

Türk turizmi artık önemli bir eşikte...

Zaten Antalya’sıyla, Bodrum’uyla rakiplerine fark atan Türk turizmi; artık tematik projelerle öne çıkabilir.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir demiş ki...

“Biz dünyada dalış dendiği zaman akla gelen yetkin insanları, bu konudaki en iyi insanları Çanakkale’de ağlamak istiyoruz. Gerçekten biz bu projeye çok inandık. Suyun altında bir hazine, bir tarih yatıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan güzellikler yatıyor. 21 farklı dalış noktasıyla dünyada bu kadar zengin dalış noktası olan ve kolay ulaşılabilen başka bir yer de yok. Dalış dendiği zaman akla Çanakkale gelecek. Su altı dendiği zaman akla Gelibolu Sualtı Parkı gelecek. Çanakkale’de dalış yapmak sadece bir suya dalmak değil aynı zamanda bir zaman tünelinde, tarihin içerisinde bir yolculuk yapmak demektir.”

Destekliyor ve Çanakkale’yi iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum.

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Dalış denemesini ben de yapacağım

Tarihe meraklıyım. Hele konu Çanakkale olunca, daha da meraklıyım.

Tarihi yarımadanın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 3 yıl önce dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale’nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması’na ait ’Majestic’in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek. 21 farklı dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; ’HMS Majestic’, ’Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları’, ’Helles Barçları’, ’Tekke Koyu (W Beach) batıkları’, ’Arıburnu Barç’, ’Küçükkemikli Barçları’, ’Arıburnu Layter’, ’Lundy’, ’HMS Louıs’, ’S.S. Milo’, ’Tuzla’, ’Denizaltı Mania Ağı’, ’Bebek Kayalıkları’ ve HMS Triumph’tan oluşuyor.

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Çoğunun hikayesini dinledim, okudum.

Şimdi yapabilirim miyim bilemiyorum ama en azından bir kerelik dalış için deneme yapacağım.

Bir turizm elçisi gibi olacak



Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson’u dinledim; harika şeyler söyledi.

Aslında her ziyaret bir turizm elçisi kazanmak gibidir...

Dawson dedi ki...

“Su altı fotoğrafçısıyım. 2024 yılında dünyanın en iyi su altı fotoğrafçısı seçildim. Batıkları görüntülüyorum. Gelibolu’da olmaktan çok mutluyum. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat burayı tanıtıyor ve paylaşıyor olmanız çok değerli... Dünyada çok az yerde Gelibolu’da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu’nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Dalış sırasında yaptığım çekimleri kendi sosyal medyamda; teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bu bölgedeki dalış potansiyelini tüm dünyaya anlatacağım.”

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Alex Dawson gibi kaldıraç etkisi yüksek olan bu insanların gelecekte Türk turizmine katacağı çok şey var.

Dediğim gibi turizmde artık yeni bir döneme girmeliyiz.

Ve bunun için Anadolu’nun her yeri bizim için bir hazine gibi...

Artık sıra İzmir’e gelmedi mi?

Bu arada müzecilik konusunda Türkiye epey yol kat etti. Afyon müzesini çok beğendim örneğin... Truva’yı görmediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Bence burayı iyi anlatamadık, iyi tanıtamadık. Oysa Çanakkale sadece Truva hikayesiyle bile milyonlarca turisti çekebilir. Ve yine unutmadan...

İzmir çok uzun yıllardır Batı Anadolu Medeniyetleri Müzesini bekliyor. Artık sıra İzmir’e gelmedi mi?