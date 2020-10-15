Rüzgar devam ediyor

Markalar bu hafta yavaş yavaş davetlerini yapmaya başladı.

Yoğunluktan çoğuna katılamasam da, katılan sosyetiklerimizi ve influencer’larımızı sosyal medyada gördüm. Ve davetlerde boy göstermeyi özlemişiz dedim...

Hemen hepsi giyinip süslenmiş, tabii ki kıyafetlerine uygun maskelerini de takarak davetlerde yerlerini almaya başlamış.

Markaların da kontrollü bir şekilde misafirlerini ağırlamaya ve ürünlerini tanıtma çalışmalarına başlaması güzel bir gelişme bence...

Kurgu mu, bilemedim

Son senelerde dünyaya yayılma ve tanınma hızı en yüksek ünlümüz kim derseniz, kesinlikle Nusret derim.

Onunla ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmadı değil...

“Tabii ki reklam” diyenler de oldu, “Alakası yok, çalıştı yaptı” diyenler de...

