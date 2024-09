Gerçek bir zarafet örneği

Haberin Devamı

Ama öyle biri var ki, yıllara meydan okuyan güzelliği, tavrı ve zarafetiyle diğer yıldızlardan ayrılıyor.

Kim kim kim dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki Nicole Kidman!

Sarışın afet asaletini kırmızı halıda konuşturdu.

Neden bu kadar zarifsin? Neden bu kadar güzelsin? Neden bu kadar zayıfsın? Neden neden neden!!! Dünyadaki kadınların örnek alması gereken tek rol model Nicole Kidman’dır, nokta.

Muhteşem ikiliyle yeniden

Zamansız iki dünya starı...

Uzun yıllar kaybolurlar, sonra öyle bir çıkarlar ki ortaya sanki hep varmışlar gibi hissettirirler...

Brad Pitt ve v’nin, başrolü paylaştıkları “Wolfs” filminin Venedik Film Festivali’ndeki prömiyerine bir girişleri vardı, inanın filmden daha çok ilgi çekti. İkili, paparazzilere karşı sempatik tavırları ve dans şovlarıyla herkesi güldürmeyi başardı.Zamansız olmak böyle bir şey. Hem genç, hem yakışıklı, hem eskisinden daha enerjik, hem hâlâ ve hâlâ başarılı...

Türk jönlerimize örnek olsun enerjileri derim...

Haberin Devamı

N’aptın sen be Can!

Gün geçmiyor ki sosyal medyada eski şarkılar viral olmasın...

Z ve alfa kuşağı, bizim dinleyerek büyüdüğümüz şarkıları yeni yeni keşfedip tekrar popüler yapıyor.

Mesela son aylarda Hande Yener’in eski şarkıları sürekli gündem oluyor, ki benim de en sevdiğim Hande şarkıları onlar. Üzerine Sıla’nın yaklaşık 14 yıl önce yazdığı ve söylediği “Boş Yere” (Ben Sana Nerden Tutuldum) şarkısı patladı.

Adını belki de ilk defa duyduğunuz genç yetenek Can Toğrulca şarkıyı bir “lan” sözcüğü ekleyerek, başarılı bir yorumla seslendirmiş. O ses tonuyla öyle bir yorumlamış ki, “Aman Allah’ım o nasıl bir ses” dedirtti dinleyen herkese.

Ben arka arkaya defalarca dinliyorum desem abartmış olmam. Hatta Can, Sıla’nın bile ilgisini çekmiş.

Ünlü yıldız, Harbiye’deki konserinde ağırladığı genç şarkıcıyla hem düet yapmış hem de ona övgüler yağdırmış.

Sevgili Can, bunun gibi birkaç şarkı daha bulup viral olmaya devam edersen, hem sahnelerden hem dijitalden güzel paralar kazanıp iyi yerlere gelebilirsin.

Ha dersen ki bu rüzgâr bana yeter, olduğun yerde kalırsın.

Sesinin, enerjinin kıymetini bil, üzerine git, biz de dinlemeye devam edelim seni. Yolun açık olsun Can Toğrulca...