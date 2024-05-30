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Cihan Şensözlü
Cihan Şensözlü
Cihan ŞensözlüYazarın Tüm Yazıları

Dimash diye biri var

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar

Malumunuz Beşiktaş Stadyumu’nda konserler başladı.

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Farklı isimler konserler vermeye başladı ama en ilgimi çeken kim oldu biliyor musunuz? Dimash Kudaibergen...
Kazakistanlı bir star.
5 milyon takipçili, sesi dünyada ünlü tenorler arasında yer alan bir isim.
Konser alanını hınca hınç doldurmuş mu doldurmuş.
Sesiyle müzik otoriterlerini büyülemiş ve bayağı bayağı konser serilerine devam ediyormuş. En kısa zamanda bu sesi dinlemeliyim...

İyi ki doğdu kraliçe

Ay ay ay önceki gece sürpriz bir doğum günü ile Gülşen’in yeni yaşını kutladık.
Enerjisi, şarkıları, kalitesiyle pop müziğin kraliçesi Gülşen o kadar tatlı ve heyecanlıydı ki...
Herkesle tek tek ilgilendi. Arkadaş grubuyla danslar edip şarkılar söyledi.
Edis ve Mabel Matiz sanatçı dostlarını gecede yalnız bırakmadı.
Eşi Ozan Çolakoğlu’nun enerjisi misafirlere yansıdı.
Herkesle tek tek sohbet etti Ozan.
Aman Allah’ım iyi ki doğmuşsun Gülşen, iyi ki varsın...
Seni seviyoruz.

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Dimash diye biri var

 

#Cihan Şensözlü#Kelebek#Yazar
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