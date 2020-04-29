Virüs nedeniyle kapanan restoranlar, kafeler için dünyada başlayan dayanışma hareketinin bir benzeri bizde de başladı. Adı: Müdavim Hareketi...
Gittiğiniz, sevdiğiniz restoranlar için 50, 100, 200, 400 lira ödeyerek yüzde 25 indirim sağlayan bir çek alıyorsunuz... Restoran açıldığında da gidip o çeki kullanıyorsunuz...
Aslında karantina sonrası yiyeceğiniz yemeğin parasını bugünden peşin ödüyorsunuz.
Ekonomik sıkıntı yaşayan sevdiğiniz mekanlara destek olmak amacıyla...
Restoranlar, kafeler 1,5 aydır kapalı, haziran ortası açılabilirse 3 ay kepenk indirmiş olacaklar...
3 ay boyunca hiç gelir elde etmeden kira ödemek, personel çıkartmamaya çalışmak, ayakta kalabilmek benim diyen işletme için bile kolay bir şey değil.
O yüzden bu sosyal sorumluluk hareketi önemli.
Gastro Club sayfasına girerek ya da uygulamasını indirerek bu dayanışma hareketine katılabilirsiniz.
Helal olsun Dikran Masis’e
Karantina günlerinde dayanışmanın öneminden bahsediyoruz, herkes elinden geldiğince yardımlaşma peşinde, hatta imkanı olan kira almasın çağrıları bile yapıldı...
İşte bunu müthiş şekilde hayata geçiren bir iş insanı çıktı: Dikran Masis...
Türkiye genelindeki 1447 kiracısından 2 ay boyunca kira almayacağını açıkladı.
“Gün birlik olma zamanı, esnafımız evde sıkıntılı şekilde otururken ‘Kiramı nasıl ödeyeceğim?’ diye mi düşünecek?
Mülk sahibinin 2 ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakarlığı tüm mal sahiplerinden de bekliyorum” dedi.
Kiracımın ihtiyacı var mı yok mu ayrımı yapmadan bu adımı attı...
Hatta elektrik ve su faturalarını da istemeyeceğini söyledi.
Dikran Masis’in mülklerinin 2 bin lira kira getirdiğini de düşünmeyin ha...
Yaptığı katkı toplamda çok büyük rakamlara ulaşıyor.
Eskidji Müzayede’nin ve gayrimenkul şirketinin sahibi olan Dikran Masis, Ermeni asıllı bir iş insanımızdır...
Helal olsun Dikran Bey’e...
Sadece yardım yaptığı için değil, bu topraklardaki kardeşliğimizi de hatırlattığı için...
Nurella
1980’li yıllarda Milano’dan getirdiği kıyafetlerle ünlüleri giydirmeye başladı ilk... “Ben bohçacıyım” dediği de oydu zaten...
Sadece kadın sanatçıları değil erkekleri de...
Mesela parlak İtalyan takım elbiseleri vardı ya eskiden, Türkiye’ye getirip arabeskçilere, türkücülere ilk giydiren Nur Yerlitaş’tır...
Sonraki yıllarda kendi stilini oluşturdu, atölyesinde ürettikleriyle 90’larda popçular, sonrasında assolistleri derken çalışmadığı ünlü kalmadı.
“Bu Tarz Benim” ve “İşte Benim Stilim”deki doğal haliyle de Türkiye’nin Nurella’sı oldu. Nur Yerlitaş’ı ben çok severdim, kalbinde kötülük yoktu.
Programlar sırasında reklam arasında bile arar, mesaj atardı...
Yakın zamanda linçe uğrayıp, arkadaşları tarafından yalnız bırakılırken de çok dertleştik...
En son geçen yaz TV100’deki programıma konuk olmuştu, hastalıktan yorulmuştu...
64 yaşında çok erken veda etti bize...
Gülen yüzü, şen kahkahaları, tatlı muhabbeti ve ekranda göstermeye bayıldığı güzel elleriyle hatırlayacağız Nurella’yı...
New York’tan Ali Çınar
Şu koronavirüs haberleri bazı isimlerin de yıldızını parlattı ekranda... Mesela haber kanallarına New York’tan bağlanan Ali Çınar...
İşini o kadar iyi yapıyor ki... En önemlisi evinde oturmuyor, en fazla ölümün olduğu New York’tan haberleri sokaktan veriyor...
Ya Times Meydanı’nda ya Broadway’de...
Belli ki kendine selfie çubuğu, tripot gibi teknik ekipman da sağlamış, cep telefonuyla bütün New York’tan canlı görüntü geçiyor.
Son gelişmeleri aktarıyor.
Hele geçenlerde CNN Turk’te Ahmet Hakan’la Brooklyn Köprüsü üzerinden bir yayınları vardı, karantina günlerinde New York’u gezmiş kadar olduk.
Eline sağlık Ali Çınar.
Müdavim hareketi
Virüs nedeniyle kapanan restoranlar, kafeler için dünyada başlayan dayanışma hareketinin bir benzeri bizde de başladı. Adı: Müdavim Hareketi...
Gittiğiniz, sevdiğiniz restoranlar için 50, 100, 200, 400 lira ödeyerek yüzde 25 indirim sağlayan bir çek alıyorsunuz... Restoran açıldığında da gidip o çeki kullanıyorsunuz...
Aslında karantina sonrası yiyeceğiniz yemeğin parasını bugünden peşin ödüyorsunuz.
Ekonomik sıkıntı yaşayan sevdiğiniz mekanlara destek olmak amacıyla...
Restoranlar, kafeler 1,5 aydır kapalı, haziran ortası açılabilirse 3 ay kepenk indirmiş olacaklar...
3 ay boyunca hiç gelir elde etmeden kira ödemek, personel çıkartmamaya çalışmak, ayakta kalabilmek benim diyen işletme için bile kolay bir şey değil.
O yüzden bu sosyal sorumluluk hareketi önemli.
Gastro Club sayfasına girerek ya da uygulamasını indirerek bu dayanışma hareketine katılabilirsiniz.
Helal olsun Dikran Masis’e
Karantina günlerinde dayanışmanın öneminden bahsediyoruz, herkes elinden geldiğince yardımlaşma peşinde, hatta imkanı olan kira almasın çağrıları bile yapıldı...
İşte bunu müthiş şekilde hayata geçiren bir iş insanı çıktı: Dikran Masis...
Türkiye genelindeki 1447 kiracısından 2 ay boyunca kira almayacağını açıkladı.
“Gün birlik olma zamanı, esnafımız evde sıkıntılı şekilde otururken ‘Kiramı nasıl ödeyeceğim?’ diye mi düşünecek?
Mülk sahibinin 2 ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakarlığı tüm mal sahiplerinden de bekliyorum” dedi.
Kiracımın ihtiyacı var mı yok mu ayrımı yapmadan bu adımı attı...
Hatta elektrik ve su faturalarını da istemeyeceğini söyledi.
Dikran Masis’in mülklerinin 2 bin lira kira getirdiğini de düşünmeyin ha...
Yaptığı katkı toplamda çok büyük rakamlara ulaşıyor.
Eskidji Müzayede’nin ve gayrimenkul şirketinin sahibi olan Dikran Masis, Ermeni asıllı bir iş insanımızdır...
Helal olsun Dikran Bey’e...
Sadece yardım yaptığı için değil, bu topraklardaki kardeşliğimizi de hatırlattığı için...
Nurella
1980’li yıllarda Milano’dan getirdiği kıyafetlerle ünlüleri giydirmeye başladı ilk... “Ben bohçacıyım” dediği de oydu zaten...
Sadece kadın sanatçıları değil erkekleri de...
Mesela parlak İtalyan takım elbiseleri vardı ya eskiden, Türkiye’ye getirip arabeskçilere, türkücülere ilk giydiren Nur Yerlitaş’tır...
Sonraki yıllarda kendi stilini oluşturdu, atölyesinde ürettikleriyle 90’larda popçular, sonrasında assolistleri derken çalışmadığı ünlü kalmadı.
“Bu Tarz Benim” ve “İşte Benim Stilim”deki doğal haliyle de Türkiye’nin Nurella’sı oldu. Nur Yerlitaş’ı ben çok severdim, kalbinde kötülük yoktu.
Programlar sırasında reklam arasında bile arar, mesaj atardı...
Yakın zamanda linçe uğrayıp, arkadaşları tarafından yalnız bırakılırken de çok dertleştik...
En son geçen yaz TV100’deki programıma konuk olmuştu, hastalıktan yorulmuştu...
64 yaşında çok erken veda etti bize...
Gülen yüzü, şen kahkahaları, tatlı muhabbeti ve ekranda göstermeye bayıldığı güzel elleriyle hatırlayacağız Nurella’yı...
New York’tan Ali Çınar
Şu koronavirüs haberleri bazı isimlerin de yıldızını parlattı ekranda... Mesela haber kanallarına New York’tan bağlanan Ali Çınar...
İşini o kadar iyi yapıyor ki... En önemlisi evinde oturmuyor, en fazla ölümün olduğu New York’tan haberleri sokaktan veriyor...
Ya Times Meydanı’nda ya Broadway’de...
Belli ki kendine selfie çubuğu, tripot gibi teknik ekipman da sağlamış, cep telefonuyla bütün New York’tan canlı görüntü geçiyor.
Son gelişmeleri aktarıyor.
Hele geçenlerde CNN Turk’te Ahmet Hakan’la Brooklyn Köprüsü üzerinden bir yayınları vardı, karantina günlerinde New York’u gezmiş kadar olduk.
Eline sağlık Ali Çınar.