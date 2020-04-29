Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Cengiz SEMERCİOĞLU>Müdavim hareketi
"Cengiz Semercioğlu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cengiz Semercioğlu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Müdavim hareketi

29 Nisan 2020

Virüs nedeniyle kapanan restoranlar, kafeler için dünyada başlayan dayanışma hareketinin bir benzeri bizde de başladı. Adı: Müdavim Hareketi...


Gittiğiniz, sevdiğiniz restoranlar için 50, 100, 200, 400 lira ödeyerek yüzde 25 indirim sağlayan bir çek alıyorsunuz... Restoran açıldığında da gidip o çeki kullanıyorsunuz...
Aslında karantina sonrası yiyeceğiniz yemeğin parasını bugünden peşin ödüyorsunuz.
Ekonomik sıkıntı yaşayan sevdiğiniz mekanlara destek olmak amacıyla...
Restoranlar, kafeler 1,5 aydır kapalı, haziran ortası açılabilirse 3 ay kepenk indirmiş olacaklar...
3 ay boyunca hiç gelir elde etmeden kira ödemek, personel çıkartmamaya çalışmak, ayakta kalabilmek benim diyen işletme için bile kolay bir şey değil.
O yüzden bu sosyal sorumluluk hareketi önemli.
Gastro Club sayfasına girerek ya da uygulamasını indirerek bu dayanışma hareketine katılabilirsiniz.

Helal olsun Dikran Masis’e

Karantina günlerinde dayanışmanın öneminden bahsediyoruz, herkes elinden geldiğince yardımlaşma peşinde, hatta imkanı olan kira almasın çağrıları bile yapıldı...
İşte bunu müthiş şekilde hayata geçiren bir iş insanı çıktı: Dikran Masis...
Türkiye genelindeki 1447 kiracısından 2 ay boyunca kira almayacağını açıkladı.
“Gün birlik olma zamanı, esnafımız evde sıkıntılı şekilde otururken ‘Kiramı nasıl ödeyeceğim?’ diye mi düşünecek?
Mülk sahibinin 2 ay kira almaması onlara bir şey kaybettirmez. Bu fedakarlığı tüm mal sahiplerinden de bekliyorum” dedi.
Kiracımın ihtiyacı var mı yok mu ayrımı yapmadan bu adımı attı...
Hatta elektrik ve su faturalarını da istemeyeceğini söyledi.
Dikran Masis’in mülklerinin 2 bin lira kira getirdiğini de düşünmeyin ha...
Yaptığı katkı toplamda çok büyük rakamlara ulaşıyor.
Eskidji Müzayede’nin ve gayrimenkul şirketinin sahibi olan Dikran Masis, Ermeni asıllı bir iş insanımızdır...
Helal olsun Dikran Bey’e...
Sadece yardım yaptığı için değil, bu topraklardaki kardeşliğimizi de hatırlattığı için...

Nurella

1980’li yıllarda Milano’dan getirdiği kıyafetlerle ünlüleri giydirmeye başladı ilk... “Ben bohçacıyım” dediği de oydu zaten...
Sadece kadın sanatçıları değil erkekleri de...
Mesela parlak İtalyan takım elbiseleri vardı ya eskiden, Türkiye’ye getirip arabeskçilere, türkücülere ilk giydiren Nur Yerlitaş’tır...
Sonraki yıllarda kendi stilini oluşturdu, atölyesinde ürettikleriyle 90’larda popçular, sonrasında assolistleri derken çalışmadığı ünlü kalmadı.
“Bu Tarz Benim” ve “İşte Benim Stilim”deki doğal haliyle de Türkiye’nin Nurella’sı oldu. Nur Yerlitaş’ı ben çok severdim, kalbinde kötülük yoktu.
Programlar sırasında reklam arasında bile arar, mesaj atardı...
Yakın zamanda linçe uğrayıp, arkadaşları tarafından yalnız bırakılırken de çok dertleştik...
En son geçen yaz TV100’deki programıma konuk olmuştu, hastalıktan yorulmuştu...
64 yaşında çok erken veda etti bize...
Gülen yüzü, şen kahkahaları, tatlı muhabbeti ve ekranda göstermeye bayıldığı güzel elleriyle hatırlayacağız Nurella’yı...

New York’tan Ali Çınar

Şu koronavirüs haberleri bazı isimlerin de yıldızını parlattı ekranda... Mesela haber kanallarına New York’tan bağlanan Ali Çınar...
İşini o kadar iyi yapıyor ki... En önemlisi evinde oturmuyor, en fazla ölümün olduğu New York’tan haberleri sokaktan veriyor...
Ya Times Meydanı’nda ya Broadway’de...
Belli ki kendine selfie çubuğu, tripot gibi teknik ekipman da sağlamış, cep telefonuyla bütün New York’tan canlı görüntü geçiyor.
Son gelişmeleri aktarıyor.
Hele geçenlerde CNN Turk’te Ahmet Hakan’la Brooklyn Köprüsü üzerinden bir yayınları vardı, karantina günlerinde New York’u gezmiş kadar olduk.
Eline sağlık Ali Çınar.

X
Cengiz SEMERCİOĞLU Cengiz SEMERCİOĞLUTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Her şey dahil sistemin bitmesi bize fırsattırDeniz SİPAHİHer şey dahil sistemin bitmesi bize fırsattır29.04.2020
Dijital kalelerMehmet SOYSALDijital kaleler29.04.2020
Mert Fırat’ın sesinden Sabahattin AliSayım ÇınarMert Fırat’ın sesinden Sabahattin Ali!29.04.2020
Evet, biraz ayıp oluyor Sayın LivaneliNedim ŞENEREvet, biraz ayıp oluyor Sayın Livaneli29.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.