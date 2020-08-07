Erkek Çocuğu Olarak Cinsel Tacize Uğradım!

İçinden geçtiğimiz bu dönem beni bazı şeyleri net bir şekilde yazmaya zorluyor!
Son dönem kadına yönelik fiziksel şiddet, cinsel tacizin yanında erkek çocuklarının da yaşadıklarını görüyoruz.
Ben kendi çocukluğumda yaklaşık 13 yaşımda iken bir yerden bir yere gitmem gerekmişti. Taksiye bindiğim zaman bir amcanın arabasına bindim. Ve inanılmaz şekilde bana cinsel tacizde bulunduğu zaman ilk başta beynim algılamak istemedi ama amacını anladığımda kendimi arabadan attım...
Sayısız arkadaşım ve akrabam ile yalnız başımıza erkek erkeğe konuştuğumuz zaman bana çocukluklarında cinsel saldırı, istismar hatta tecavüze uğradıklarını anlatmıştırlar.
Astroloji yorumlarımdan önce söylemek istediğim çok önemli bir mesele var:
Lütfen morali bozulacak, felaket tellallığı yapıyorsun diyecek, dediklerim çıktıktan sonra ‘elin kırılsaydı da yazmasaydın!’ gibi sanki yazarak ben yapıyormuşum gibi şeyler söyleyecek insanlar okumasın beni de takip etmesinler.
Siz hava durumunu sunan kişiye sağanak yağmur yağacak dediği zaman neden böyle bir şey söyledi diye tepki gösteriyor musunuz?
Ya da bir ekonomi uzmanı ekonominin düşeceğini ya da çıkacağını söylediği zaman kızabiliyor musunuz? Elbette ki HAYIR!!!
Diğer başka bir şey bilmiyorsanız öğrenmeniz adına söylüyorum. Astroloji fal değil astroloji bir ilim hatta bilim insanları en son yaptıkları çalışmalar da gezegenlerin hareketleri ile insanların kimya ve biyolojilerindeki değişimleri saptadılar. Özetle astroloji aynı zamanda bilim ele aldığı ve bilimsel çalışmaların yapıldığı araştırılan da bir alanı... Zaten 5 bin yıllık, bugün İstanbul'da yaşayanların astrolojik tarihe göre Fatih Sutan Mehmet’in İstanbul’a saldırması ile alınamayan şehri astroloji sayesinde alması ile ele geçirilen bir şehir yapıyor. Yani şu an İstanbul'da yaşayan buradan faydalanan her Türk vatandaşı bunu Astrolojinin bilgeliğine, ilmine borçlu... zaten ‘Can bir falmı bakıyormuşsun ya da benim falıma bak diyenlerin astroloji haritasına bakmıyorum. ‘ Bir arkadaşım vasıtası ile çok ünlü Türkiye'nin ilk 10 zengininden bir tanesi olan bir holding sahibi bana falcı muamelesi yapınca azarladım, geri çevirdim bana kendince ne destek vermek istiyorsa da istemiyorum.. dedim... kitap lansmanım için otelinde bir yeri verecekti... dünya para verilip alınabilecek bir yeri bedava lansman yapmam için verecek olmasına rağmen .. istemiyorum dedim... Sonrada onun bin kat daha iyisi geldi... Özetle kimse kimseye muhtaç değil. Yüce Yaradan öyle büyük ki sen kimseyi ondan büyük görmez, kimseye tapmaz, kimseyi sadece o verebilir gibi görmezsen sana her şeyin en iyisini herkes ‘yok Can olmaz, bulamazsın yapma geri çevirme!’ demesine rağmen en güzel şekli ile veriyor. Ben bunu çok gördüm ve yaşadım o yüzden kimseye eyvallahım çok şükür yok!
Kimse kendini bulunmaz hint kumaşı sanmasın. Bugün burada yazarım yarın New York Times da yazarım, olmadı Marstan dünyaya anons yaparım... yani işin özeti hayatta hiçbir şey tek ve vazgeçilmez ya da onsuz olunmaz yahut tek seçenek değildir. Böyle düşünürseniz rahat edersiniz düşünmezseniz sınavlara tabii tutulursunuz. Kısacası astroloji bütün dünyanın saygı duyduğu bugün bilinen pek çok bilim ve ilimden bin kat daha derin ve eski bir öğretidir.
O yüzden astrolojiye burun kıvıran hayatlarının en önemli hazinesine yüz çevirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar.
Gerçekte ben kesinlikle herkesin astroloji okuması gerektiğine ve ilk okuldan itibaren astrolojinin öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. Zaten yarın öbürsü gün devlet bakan olursam yapacağım ilk işlerden bir tanesi astrolojinin okulların müfredatına girmesini sağlamak, ikincisi psikolojisi bozuk insanların sokakta gezmemesi anne ve babaların mecburi anne ve babalık sertifikası almaları böylelikle dünyadaki en önemli işlerden birisi olan çocuk yetiştirmeye dair eğitim almalarını sağlamak olacak! O zaman bir 50 yıl içinde hapishane ya da şu an yaşanan birçok durum ortada olmaz!
Bu arada sosyal medyada kötü yorum yapma sevdalısı insanlar bilsinler ki bin katı ile kendileri sosyal medyada değil kendi yaşamlarında o enerji ile yüzleşiyorlardır. O yüzden yapmayın saygı, sevgi ve barışın yolunu seçmeye hepinizi davet ediyorum. Kötülük kolaydır... Asıl olmanız gereken iyiliktir.
O da emekle pratikle ve sabırla olur.
Çok sayıda kişi bana bitcoin, döviz, İstanbul depremi, covid19 sürecini önceki köşe yazılarımda detaylı olarak astrolojik olarak yazdım. Hatta bu dönemi 2017 yılındaki köşe yazımda anlatmıştım ve hürriyet köşe yazılarımda Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki yazılarımı okuyacak olursanız bütün bu dönemin ilerleyişini anlattığım yazılarım var. Ve aynen benim yazdığım gibi ilerliyor. Devletin normalleşmeye dair 4 maddelik açıklamasından aylar önce ben aynı takvimi ve hatta çok daha fazlasını yazmıştım.
Zaten 2017 yılındaki köşe yazımda 2020 yılında 3. Dünya savaşının olacağını söylemiştim ve Almanya Başbakanın yaptığı açıklamaya göre de 2. Dünya savaşından sonra dünyayı en çok etkileyen olayı yaşıyoruz. Özetle sizlerden ricam aynı şeyleri tekrar ve tekrar yazmama gerek kalmaması için lütfen geçmiş köşe yazılarımı okuyun.
Astroloji öngörülerime gelecek olursak:
2020 Ağustos ayından itibaren Mars vedik astrolojiye göre defalarca su burcunun son derecelerinden düz ve ters dönüşleri sonra tekrar düz dönüşü ile boğulmalar yaşayacak...
Su burçlarının son ve ilk derecelerinden bazı gezegenler geçerken gandanta denilen bir boğulma etkisi olur o yüzden su, sel, su kenarı, deniz kenarı yerlerde büyük olaylar, patlamalar, batan gemiler, su kenarı yerlerdeki yapıların deprem ya da toprak kayması veya bir patlama veya herhangi bir nedenden yıkılması söz konusudur.
Tabi aynı zamanda deprem, hortum, seller, tsunami, özellikle FIRTINALARI ve doğal afetleri, yıldırım düşmeleri ve gök taşı, meteor düşmelerini de gösterir...
Kadınlara ve erkek çocuklarına yönelik şiddet, cinsel taciz, tecavüz öldürülme.
Ve tabi Mars savaş gezegeni olduğu için bütün dünyada savaş başlangıçları silahlar bombalar ve büyük terör olayları... Tabii Mars boğulacağı için birçok insan boğulabilir ve ya boğuluyormuş gibi hissedebilir. Gerçi bu dönem dünyada pek çok kişi covid19 dan dolayı boğularak ölüyor bunu da gösteriyor olabilir.
Mars gezegenin boğulacağı her şeyin kontrolden çıkmış gibi hissettireceği tarihler:
Fragman Ön açılış: 14 ile 16 Ağustos arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası
Özellikle: 15 Ağustos 15 gün öncesi ve sonrasında Uranüs’ün ters dönmeye başlaması ile elektrik kesintileri, arızaları, yapılanları, sosyal medya ve internet çöküşler, kapanışlar ya da onunla ilgili olaylar ve en önemlisi fırtınalar ya da yıldırımların düşüşünün başlangıcını gösterir. Tabi 15 Ağustos 15 gün öncesi ya da sonrası dediğim sadece başlangıcı bu süreç 2021 Ocak sonuna kadar devam edecek ve tam olarak bitişi 2021 Mart ortası olacak... O yüzden internet ya da teknolojik konular ile ilgili çok önemli yatırım ve ya işe başlayacak insanlar bu dönemde başlamadan daha çok araştırsınlar ve temellerini sağlamlaştırsınlar.
Tabi 15 Ağustos 2020 ile 15 Ocak 2021 kadar Uranüs’ün ters dönüşü hatta 15 Şubat 2021 tarihine kadar Uranüs ‘ün tam düz dönüşteki hızına gelememesi büyük depremleri işaret eder. Özgürlük mücadelelerinin doruk noktasına çıkacağı bu dönemler dünya tarihine imzasını atacak ve dünya kuruluşları tarafından bu dönem gösterilen çabaların tarih değiştirdiği ileri yıllarda vurgulanacaktır!
Tabi bu Ağustos 2020 ile Şubat 2021 arası dönemlerde özellikle düşünce özgürlüklerine saldırı ve fanatizmin doruk noktalara çıkacağı astrolojik olarak görünüyor.
24 Ağustos 15 gün öncesi ve sonrası tarihine geldiğimiz zaman devlet yönetimi, protestolar ve değişim rüzgarların tüm dünya için esmeye başladığını görecek hissetmeye başlayacağız...
ÖNEMLİ: Özellikle buranın altını çizerek yazmak istiyorum:
EYLÜL SONU SATÜRN MAYIS AYINDAN BU YANA TERS DÖNMEYE BAŞLAMASI İLE HERKESİN RAHATLAMASI BİTECEK VE 2020 OCAK SONU İLE NELER OLMAYA BAŞLADI İSE DAHA SERT TEKRAR EDECEK!
Bunun anlamı nedir?
Evet 2. Dalga Covid19 karantina süreci yaşanabilir
2.dalga olmayacak diye astrologları gördüğüm zaman çok şaşırdım.
Bazı astrologlar eylülden sonra covid19 bitecek dedikleri zamanda açıkçası şaşırdım.
Bence 2020 Eylül ile 2021 Şubat arasında Covid19 un aşısı bulunacak...
Tabii bu arada eylül sonu coronanın tekrarı bence çok uzun sürmeyecek ve aralık ayında daha rahatlayabilir. Tabi bunu yazarken bir taraftan acaba ben öyle istiyorum o yüzden böylemi söylüyorum diye düşünüyorum. 2020 Mart ayında yazdığım coronanın bitişini anlattığım yazımda asıl 2021 Şubat ortasından sonra rahatlayacağını ve tam olarak asıl bitişinin 2023 Ocak ayından sonra olacağını yazdığımı göreceksiniz.
2020 Kasım 15 den sonra ama asıl tam 17 Kasım 2020 sonrasında iş yerleri için çok daha büyük bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Tabii olayları patlamaları bir tarafa bırakarak bütün gezegenler 17 Kasım sonrası ile gölgesiz 2020 Ocak ortasına kadar düz döneceği için önü açık bir süreç var orada ama tabii bir taraftan da siyasi ve ekonomik olarak sevimsiz.
Bu konuyu bu arada özellikle irdelemek istedim. Çünkü bazı insanlar bu covid19 konusu ile ilgili inanılmaz rahat hareket ediyorlar. Bu sürecin 2023 yılının mart ayına kadar etkisini ve iniş çıkışlarını yaşayabilme olasılığımızın olduğunu aklımızın bir tarafında tutmamız lazım.
Tabii gerçekte en büyük olay dünya için bu agustos ve eylül ayından itibaren covid19 virüsü değil! Asıl en büyük olay dünya ve Türkiye için ekonomik depresyon! Özellikle Amerika çok büyük zorluklar ve belki başkanına saldırılar yaşayabilir. Düşünsenize Amerika başkanına 2020 ve 2021 yıllarında bu sürecin içinde bir saldırı olursa zaten kötü olan ekonomi ne hale gelebilir? Açıkçası astrolojik olarak ağustos ayından itibaren ve eylül 2020 tarihinden sonra da borsanın çok tatsızlıklar yaşayabileceği ve ekonomik depresyon olacağı görünüyor. Tabii bu süreçte Çin’in 30 yılda bir olan ama bu dönem ekstra başka kötü açılar ile birleşmesi ile katmerli bir hal aldığı Sadesati astrolojik dönemi yaşaması bütün dünyayı etkiliyor. Sadesati nedir? Yazarak youtube kanalımdaki videoyu seyrederseniz çok daha net anlarsınız. Çin yaşadığı bu zor süreç 2023 Mart ayına kadar yoğun olarak devam edecek ve asıl bitişi 2025 sonrası olacak! 2020 yılına girerken bazı astrologların bir televizyon kanalınında Çin ekonomik olarak çok iyi olacak büyüyecek güçlenecek gibi yorumlar yapmalarına çok şaşırmıştım. Sonuç olarak da dediği gibi olmadı ve Çin resmen mahvoldu. Ben bunu aynı dönem 2020 yılına girerken söylemiştim. Bu astrologlar sadece eğlence yerleri kapanabilir dedi diye çok iyi bir pr yani tanıtıma sahip olduğu için coronayı bildi dediler. Halbuki ben 2017 yılından bu dönemi yazmış ve 2020 3. Dünya savaşı diye anlatmıştım. Neyse ilginç bir şekilde kim televizyonlarda ünlü sunucular ile konuşuyorsa onlar biliyormuş diye her yerde duyuluyor lakin son 6 ay içinde yaşanan olaylarda 200 den fazla olayı tarihi, yeri ve tam net bir şekilde olayları ile önceden yazdığım astrolojik öngörülerim ile bildiğim tespit edildi. Çok ünlü, devamlı televizyon ve gazetelerde olan bazı astrologlar devamlı bilemedikleri şeyleri twitter hesaplarından silerken benim her gün yeni bildiğim bir konu olay ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatta öyle bir hal aldı ki o kadar çok şey bildiğim için artık 10 taneden 1 tane bildiğim şeyi paylaşmaya başladım. Neyse ifade özgürlüğü adına ne yaşıyorsam onu da dürüstçe siz okurlarım ile paylaşmak gerçekleri her daim ortaya sermek istiyorum.
2.fragman: 5 ile 7 Ekim arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası
Olayların tam başlayışı: 9 Eylül arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası
Olayların yukarı doğru tırmanışı: 14 Kasım 5 ile 7 Ekim arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası (14 Kasım seller su boğulma ve Eylem saldırı )
Ve artık tepe noktasına doğru tam hız: 22 ile 25 Aralık arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası (14 Aralık tutulması Akrep kuyruğunda Zehir boşalması )
17 aralık jüpiter saturn 5 derece savaş ve siyasi savaş olayların yanında özellikle devlet, para, yönetim, iş alanı, kariyer sektörü ve kanaat önderlerinin değişim süreçlerini göreceğiz.
Lakin en önemlisi kanunlar ve iş hayatında büyük değişimler olacak
Sonrası 2021 ‘i ayrıntılı olarak yazarım!
Özellikle 14 Aralık tutulması tam vedik astrolojiye göre akrep burcunun kuyruğunda olacağı için 2 ay öncesi ve 2 ay sonrası dönemde nükleer sızıntı, patlama ya da bomba veya atom bombası yahut zehir, yeni zehirli canlılardan gelen veya zehir etkisi yaratan virüs yahut çok büyük patlamalar, elektrik santralleri, toplu zehirlenmeler, toplu denizdeki canlılardan zehirlenme ya da toplu sürüngen ya da hayvanlardan zehirlenme yahut bir hastalık ortaya çıkabilir.
Tabii aralık ayına geldiğimiz zaman 17 Aralık bir ay öncesi ve sonrası çok nadir bir şekilde vedik astrolojiye ,Jüpiter ve Satürn’ün vedik astrolojiye göre birleşmeleri SAVAŞ, ERKEN SEÇİM, LİDERLERİN CİDDİ SIKINTI SORUN, KAYIP, DEĞİŞİM VE ÜZÜCÜ OLAYLAR yaşayabileceklerini gösterir. Dünya’da olacak olan seçimlerde belirsizlik, kargaşa ve ciddi sorunlar ortaya çıkartabilir. O yüzden ekim, kasım, aralık 2020 ve ocak ile şubat 2021 döneminde olacak olan seçimler sorunlu, belirsiz aynı zamanda bu dönemde ortaya çıkacak erken seçimler ileri tarihlerde olsa bile çok sıkıntılı olacağını gösterir.
EV FİYATLARI DÜŞECEK
Mars özellikle taşınmaz mülkleri yani ev fiyatlarını da temsil ettiği için ve 2020 yılında
14 - 16 Ağustos, 5 - 7 Ekim ve 22 - 25 Aralık tarihlerinde Mars gandanta yani astrolojik olarak boğulma yaşayacağı için ev fiyatlarının çok ciddi anlamda düşeceğini gösteriyor. Aynı zamanda arsa ve toprak fiyatlarının da düşmesine yol açabilir. Daha önce ki köşe yazılarımda Eylül ayına doğru ve Eylül ayında ev fiyatlarının düşeceğini ve asıl 2023 yılından sonra ev fiyatlarının inanılmaz şekilde yükseleceğini yazmıştım. Açıkçası şimdi de bu ara dönemde ki şu andan itibaren 6 aylık zamanı yorumlayacak olursak bu dönem ev fiyatlarının düştüğü zaman ev, toprak almanın inanılmaz faydalı bir dönem olduğunu ve mutlaka Türkiye'ye yatırım yapılması gerektiğini söylüyorum. Geçmiş dönemler de ve bu dönem Türkiye'deki mülklerini satıp yurtdışına taşınan ya da Türkiye'deki evlerine satıp nakit paraya dönen yahut bu dönem evlerini satan insanlar ileri yıllarda çok pişman olabilir...
Özetle 2020 Ağustos ayı ile 2021 Şubat ayı arası Türkiye'de ve hatta dünyada ev fiyatları inanılmaz bir düşüş yaşayacak! Tabi her ülkenin kendi içinde değişir lakin Türkiye, Amerika ve Kanada ülkelerinde ev fiyatlarının düşeceğini astrolojik olarak öngörüyorum. Tabi diğer taraftan bütün bu ülkelerde 2022 nisan ve 2023 Mart aylarından sonra tam tersine ev fiyatları inanılmaz şekilde aratacak ve yükselecek!
BU 6 AYLIK SÜRECİN GÜNDEMLERİ:
Kanada Alberta toprak kayması
Hortum Tsunami , Seller
Doğal afetler
Fırtına deprem
Eylül ayında Mars ters dönmeye başlaması ile beklenmeyen olaylar
Şu an ile 20 Kasım arası dini inanç ve fanatizm yükselecek herkes kendi inancının doğru olduğunu savunmaya çalışacak...
Nükleer, Boğulmalar
İnternet şirketlerinin çöküş ya da çok ciddi sıkıntıları ve ya saldırıya uğramaları
Yönetimlerinin el değiştirmesi
Çok ünlü celebrity, siyasetçi veya ünlülerin skandallarının doruk noktasına çıkarak
Skandallarının özellikle kadın ve çocuk şiddeti
Cinayet, silah, zehirli ya da yasak maddeler ve şiddete yönelik tutumları ön plana çıkabilir.
Bazı çok önemli kişiler kendi çocuklarından dolayı özellikle gündeme gelebilir.
Mars daha çok erkek çocuğu olabilir ama yine de su burcunda boğulacağından dolayı bir erkekten dolayı kız çocuğunun başına gelenler de olabilir.
Zaten özellikle Aralık 2020 ayında ve onun öncesindeki 6 ay boyunca sayısız insanın ve ünlünün veya siyasetçinin sırları ortaya çıkacak!
Özellikle bu çok net olarak gördüğüm bir şey olduğu için Nisan 2022 tarihinden 2025 yılına kadar Türk televizyon, sinema, dizi, film, oyuncular, senaryo ve internet projeleri belki de aplikasyonlar inanılmaz başarılı olacak ve dünyanın birinci sıralarına geçerek çok büyük başarılara imza atacaklar. Benim tavsiyem Türkiye devleti özellikle dizi, film ve internet projelerine geleceğe yönelik Türkiye için çok büyük yatırım yapmalılar...
Tabii Bu nisan 2022 Jüpiter Neptün birleşimi Türkiye’nin kariyer ve iş sektöründe özellikle fabrikalar ve üretim alanı aynı zamanda medya sektörü, kitap gibi alanlarda da çok büyük ilerleme göstereceğini işaret eder.
Yalnız bence bunların olacağına dair işaretler 2020 yada 2021 yılında kendini göstermeye başlayabilir. Nasıl olsa o güzel günlere doğru ilerliyoruz.
Tabi 2020 sonu ve 2021 başı dönemi bütün dünyada sayısız sırların ve saklananların ortaya çıkacağı bir dönem... Siyasi ve ünlülere dair hatta devletler ile ilgili pek çok şey de ortaya çıkarken bir taraftan uzaylılara dair de pek çok şey ortaya çıkabilir.
Kelimenin tam anlamı ile altını çizecek olursak :
2021 OCAK ŞUBAT MART ayları gerçeklerin ortaya çıkma zamanı
İşin özetine gelecek olursan 2020, 2021 ve 2022 ortasına ya da sonuna kadar bütün dünya adına savaş yılları... Ben zaten 2020 yılın için 2017 Hürriyet köşe yazımda 3. Dünya Savaşı olacak diye yazmıştım. Artık savaşlar eskisi gibi olmuyor ve bizler de aslında şu an bütün dünya olarak o savaşı yaşıyoruz.
Gerçekten zaten şu an dünya 3. Dünya savaşını yaşıyor.
Tabi 2020’nin 2. yarısında ve 2021 yılında bunu çok daha net bir şekilde göreceğiz.
Özellikle halklar ile devletlerin savaşlarının da olacağı dünyanın bu dönemi 2022 Nisan ayından sonra bitmeye çok hafiften başlar ama asıl 2023 yılının Ocak ayından sonra somut net bir şekilde 2023 Mart ayından sonra bittiği görülür. Zaten 2023 sonu , 2024 ve 2025 yılları dünya için zevki sefa yılları...
Sanatın doruğa çıkacağı savaş sonrası Lale devri dönemi gibi bir dönem...
Tabii 2023 Ocak dönemi Satürn ev değiştirirken Türkiye'de depremler olabilir ama onu o döneme doğru yazarım.
Dürüst olmak gerekirse adaleti, düzeni sağlayan ve herkesi farklı alanlarda farklı dönemlerde sınava tabi tutup bazı insanları cezalandıran hatta her şeyi bitiren gezegen Satürn 2020 Mayıs ayından bu yana ters döndüğü için hırsızlar, suçlular, adaletsizlik yapanlar ya da genel olarak insanlar çok rahat. Dikkat ederseniz Mayıs ayından itibaren bütün dünya corona konusu ile ilgili de çok daha rahatladı. Lakin Satürn 2020 Eylül sonu düz dönmeye başlayacak ve tekrar kaldığı yerden bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 2023 Mart ayına kadar çok sert bir şekilde bütün dünyaya ve özellikle patroni lider, güç sahibi insanlar, yöneticiler ve çok güçlü devletlere ciddi sınavlara yaşatarak derslerini verecek!!!
Yalnız 2020 Kasım sonu Satürn gezegenin olduğu eve Jüpiter gelince Satürn’ün o kadar kötü cezalandırmalarını biraz azaltacak lakin bu sefer 2020 Aralık ayında Satürn ve Jüpiter savaşacağı ve normalde Satürn Jüpiter den çekinirken bu sefer ikisi de vedik astrolojiye göre Oğlak burcuna Jüpiter in en güçsüz olduğu ama Satürn ün çok güçlü olduğu yerde olduğu için bütün dünyada savaşlar olacak...
Arkasından 2021 Mayıs sonu Jüpiter Satürn gezegenin olduğu evden çıkacak, Jüpiter Satürn’e hiç bir açı yapamayacak, birbirlerini görmeyecek veeee o noktadan sonra Satürn tüm gücü ile ‘YA ANLAYACAKSINIZ YA DA ANLAYACAKSINIZ!’ diyerek tüm kudreti ile dünyayı inletecek... Sonrasında Satürn çok güçlü olduğu ve inanılmaz yoğun etki yarattığı yerden 2023 Ocak sonu daha rahat bir yere geçecek... Tam o sırada 2022 Nisan ayında Jüpiter vedik astrolojiye göre Balık burcuna yani kendisinin çok güçlü olduğu ve bütün dünyaya parıl parıl parlayarak rahatlattığı yere geçmiş ve orada 2023 sonuna kadar etkisini gösterecek olacak... Bununla birlikte Dünya çok rahatlayacak ve Türkiye Dünya’nın süper güçlerinden bir tanesi olacak....
2022 Nisan sonrası 2023 Ocak sonrası 2025 sonuna kadar Türkiye’nin toprakları ya da kara ve deniz sınırları genişleyecek, başka ülkelerde toprakları ya da hakları olacak ve Türkiye dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olarak çok büyük bir zenginliğe ulaşacak!
Bunun etkisinin çok daha erkenden işaretleri ile yaşamaya başlayabiliriz. Hatta Türkiye’nin topraklarının ve kara veya deniz sınırlarının genişlemesi 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da olabilir.
Türkiye 2000 yılından bu yana Venüs dönemi yaşıyordu ve bu dönem 2020 yılının mart ayında bitti. Bu gezegen dönemlerine daşalar diyoruz. Bu daşa değişimlerinde ilk iki sene bir uyumlanma, değişim ve geçiş süreci yaşanır. Aynı doğum sancısı gibi... O yüzden 2020 Mart ayından 2023 Mart ayına kadar Türkiye’nin çok büyük bir değişim yaşayacağını bu değişimin siyasi, ekonomik, kanunsal ve her türlü yönden olacağını ama sonunda Türkiye’nin iyiliğine olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim.
Anlayacağınız üzere her insanın hayatında iyi ve kötü dönemler olduğu gibi bütün uygarlıkların, ülkelerin hatta asla yıkılmaz denilen imparatorlukların bile yaşamlarında iyi ve kötü dönemler olmuş.
Yaşadıkları en kötü dönemin içinden başka bir şeye dönüşerek çıkmışlar.
Yaşam değişim ve dönüşü seviyor. Bazen insan ölerek dönüşüyor ve onun dönüşümünden başka bir can ortaya çıkıyor. O yüzden Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği bu dönemde gerçekte bir dönüşüm süreci... Sadece şunu söylemek istiyorum merak etmeyin sonunda bu süreç Türkiyenin ve bu topraklarda yaşayan insanların iyiliğine olacak!
Dilerim sevginin kaynağının gücü tüm Türkiye’de yaşayan insanların inanılmaz farkındalıklar yaşayarak tüm din, cinsiyet, yönelim, inanç ve düşüncelere karşı barışçıl ve sevgi dolu birlik içinde huzur ile yaşayan bir ülke olmamızı sağlasın!!!
Sizi seven bir Can...
Erkek Çocuğu Olarak Cinsel Tacize Uğradım!
Canım Okurlarım,
İçinden geçtiğimiz bu dönem beni bazı şeyleri net bir şekilde yazmaya zorluyor!
Son dönem kadına yönelik fiziksel şiddet, cinsel tacizin yanında erkek çocuklarının da yaşadıklarını görüyoruz.
Ben kendi çocukluğumda yaklaşık 13 yaşımda iken bir yerden bir yere gitmem gerekmişti. Taksiye bindiğim zaman bir amcanın arabasına bindim. Ve inanılmaz şekilde bana cinsel tacizde bulunduğu zaman ilk başta beynim algılamak istemedi ama amacını anladığımda kendimi arabadan attım...
Sayısız arkadaşım ve akrabam ile yalnız başımıza erkek erkeğe konuştuğumuz zaman bana çocukluklarında cinsel saldırı, istismar hatta tecavüze uğradıklarını anlatmıştırlar.
Astroloji yorumlarımdan önce söylemek istediğim çok önemli bir mesele var:
Lütfen morali bozulacak, felaket tellallığı yapıyorsun diyecek, dediklerim çıktıktan sonra ‘elin kırılsaydı da yazmasaydın!’ gibi sanki yazarak ben yapıyormuşum gibi şeyler söyleyecek insanlar okumasın beni de takip etmesinler.
Siz hava durumunu sunan kişiye sağanak yağmur yağacak dediği zaman neden böyle bir şey söyledi diye tepki gösteriyor musunuz?
Ya da bir ekonomi uzmanı ekonominin düşeceğini ya da çıkacağını söylediği zaman kızabiliyor musunuz? Elbette ki HAYIR!!!
Diğer başka bir şey bilmiyorsanız öğrenmeniz adına söylüyorum. Astroloji fal değil astroloji bir ilim hatta bilim insanları en son yaptıkları çalışmalar da gezegenlerin hareketleri ile insanların kimya ve biyolojilerindeki değişimleri saptadılar. Özetle astroloji aynı zamanda bilim ele aldığı ve bilimsel çalışmaların yapıldığı araştırılan da bir alanı... Zaten 5 bin yıllık, bugün İstanbul'da yaşayanların astrolojik tarihe göre Fatih Sutan Mehmet’in İstanbul’a saldırması ile alınamayan şehri astroloji sayesinde alması ile ele geçirilen bir şehir yapıyor. Yani şu an İstanbul'da yaşayan buradan faydalanan her Türk vatandaşı bunu Astrolojinin bilgeliğine, ilmine borçlu... zaten ‘Can bir falmı bakıyormuşsun ya da benim falıma bak diyenlerin astroloji haritasına bakmıyorum. ‘ Bir arkadaşım vasıtası ile çok ünlü Türkiye'nin ilk 10 zengininden bir tanesi olan bir holding sahibi bana falcı muamelesi yapınca azarladım, geri çevirdim bana kendince ne destek vermek istiyorsa da istemiyorum.. dedim... kitap lansmanım için otelinde bir yeri verecekti... dünya para verilip alınabilecek bir yeri bedava lansman yapmam için verecek olmasına rağmen .. istemiyorum dedim... Sonrada onun bin kat daha iyisi geldi... Özetle kimse kimseye muhtaç değil. Yüce Yaradan öyle büyük ki sen kimseyi ondan büyük görmez, kimseye tapmaz, kimseyi sadece o verebilir gibi görmezsen sana her şeyin en iyisini herkes ‘yok Can olmaz, bulamazsın yapma geri çevirme!’ demesine rağmen en güzel şekli ile veriyor. Ben bunu çok gördüm ve yaşadım o yüzden kimseye eyvallahım çok şükür yok!
Kimse kendini bulunmaz hint kumaşı sanmasın. Bugün burada yazarım yarın New York Times da yazarım, olmadı Marstan dünyaya anons yaparım... yani işin özeti hayatta hiçbir şey tek ve vazgeçilmez ya da onsuz olunmaz yahut tek seçenek değildir. Böyle düşünürseniz rahat edersiniz düşünmezseniz sınavlara tabii tutulursunuz. Kısacası astroloji bütün dünyanın saygı duyduğu bugün bilinen pek çok bilim ve ilimden bin kat daha derin ve eski bir öğretidir.
O yüzden astrolojiye burun kıvıran hayatlarının en önemli hazinesine yüz çevirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar.
Gerçekte ben kesinlikle herkesin astroloji okuması gerektiğine ve ilk okuldan itibaren astrolojinin öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. Zaten yarın öbürsü gün devlet bakan olursam yapacağım ilk işlerden bir tanesi astrolojinin okulların müfredatına girmesini sağlamak, ikincisi psikolojisi bozuk insanların sokakta gezmemesi anne ve babaların mecburi anne ve babalık sertifikası almaları böylelikle dünyadaki en önemli işlerden birisi olan çocuk yetiştirmeye dair eğitim almalarını sağlamak olacak! O zaman bir 50 yıl içinde hapishane ya da şu an yaşanan birçok durum ortada olmaz!
Bu arada sosyal medyada kötü yorum yapma sevdalısı insanlar bilsinler ki bin katı ile kendileri sosyal medyada değil kendi yaşamlarında o enerji ile yüzleşiyorlardır. O yüzden yapmayın saygı, sevgi ve barışın yolunu seçmeye hepinizi davet ediyorum. Kötülük kolaydır... Asıl olmanız gereken iyiliktir.
O da emekle pratikle ve sabırla olur.
Çok sayıda kişi bana bitcoin, döviz, İstanbul depremi, covid19 sürecini önceki köşe yazılarımda detaylı olarak astrolojik olarak yazdım. Hatta bu dönemi 2017 yılındaki köşe yazımda anlatmıştım ve hürriyet köşe yazılarımda Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki yazılarımı okuyacak olursanız bütün bu dönemin ilerleyişini anlattığım yazılarım var. Ve aynen benim yazdığım gibi ilerliyor. Devletin normalleşmeye dair 4 maddelik açıklamasından aylar önce ben aynı takvimi ve hatta çok daha fazlasını yazmıştım.
Zaten 2017 yılındaki köşe yazımda 2020 yılında 3. Dünya savaşının olacağını söylemiştim ve Almanya Başbakanın yaptığı açıklamaya göre de 2. Dünya savaşından sonra dünyayı en çok etkileyen olayı yaşıyoruz. Özetle sizlerden ricam aynı şeyleri tekrar ve tekrar yazmama gerek kalmaması için lütfen geçmiş köşe yazılarımı okuyun.
Astroloji öngörülerime gelecek olursak:
2020 Ağustos ayından itibaren Mars vedik astrolojiye göre defalarca su burcunun son derecelerinden düz ve ters dönüşleri sonra tekrar düz dönüşü ile boğulmalar yaşayacak...
Su burçlarının son ve ilk derecelerinden bazı gezegenler geçerken gandanta denilen bir boğulma etkisi olur o yüzden su, sel, su kenarı, deniz kenarı yerlerde büyük olaylar, patlamalar, batan gemiler, su kenarı yerlerdeki yapıların deprem ya da toprak kayması veya bir patlama veya herhangi bir nedenden yıkılması söz konusudur.
Tabi aynı zamanda deprem, hortum, seller, tsunami, özellikle FIRTINALARI ve doğal afetleri, yıldırım düşmeleri ve gök taşı, meteor düşmelerini de gösterir...
Kadınlara ve erkek çocuklarına yönelik şiddet, cinsel taciz, tecavüz öldürülme.
Ve tabi Mars savaş gezegeni olduğu için bütün dünyada savaş başlangıçları silahlar bombalar ve büyük terör olayları... Tabii Mars boğulacağı için birçok insan boğulabilir ve ya boğuluyormuş gibi hissedebilir. Gerçi bu dönem dünyada pek çok kişi covid19 dan dolayı boğularak ölüyor bunu da gösteriyor olabilir.
Mars gezegenin boğulacağı her şeyin kontrolden çıkmış gibi hissettireceği tarihler:
Fragman Ön açılış: 14 ile 16 Ağustos arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası
Özellikle: 15 Ağustos 15 gün öncesi ve sonrasında Uranüs’ün ters dönmeye başlaması ile elektrik kesintileri, arızaları, yapılanları, sosyal medya ve internet çöküşler, kapanışlar ya da onunla ilgili olaylar ve en önemlisi fırtınalar ya da yıldırımların düşüşünün başlangıcını gösterir. Tabi 15 Ağustos 15 gün öncesi ya da sonrası dediğim sadece başlangıcı bu süreç 2021 Ocak sonuna kadar devam edecek ve tam olarak bitişi 2021 Mart ortası olacak... O yüzden internet ya da teknolojik konular ile ilgili çok önemli yatırım ve ya işe başlayacak insanlar bu dönemde başlamadan daha çok araştırsınlar ve temellerini sağlamlaştırsınlar.
Tabi 15 Ağustos 2020 ile 15 Ocak 2021 kadar Uranüs’ün ters dönüşü hatta 15 Şubat 2021 tarihine kadar Uranüs ‘ün tam düz dönüşteki hızına gelememesi büyük depremleri işaret eder. Özgürlük mücadelelerinin doruk noktasına çıkacağı bu dönemler dünya tarihine imzasını atacak ve dünya kuruluşları tarafından bu dönem gösterilen çabaların tarih değiştirdiği ileri yıllarda vurgulanacaktır!
Tabi bu Ağustos 2020 ile Şubat 2021 arası dönemlerde özellikle düşünce özgürlüklerine saldırı ve fanatizmin doruk noktalara çıkacağı astrolojik olarak görünüyor.
24 Ağustos 15 gün öncesi ve sonrası tarihine geldiğimiz zaman devlet yönetimi, protestolar ve değişim rüzgarların tüm dünya için esmeye başladığını görecek hissetmeye başlayacağız...
ÖNEMLİ: Özellikle buranın altını çizerek yazmak istiyorum:
EYLÜL SONU SATÜRN MAYIS AYINDAN BU YANA TERS DÖNMEYE BAŞLAMASI İLE HERKESİN RAHATLAMASI BİTECEK VE 2020 OCAK SONU İLE NELER OLMAYA BAŞLADI İSE DAHA SERT TEKRAR EDECEK!
Bunun anlamı nedir?
Evet 2. Dalga Covid19 karantina süreci yaşanabilir
2.dalga olmayacak diye astrologları gördüğüm zaman çok şaşırdım.
Bazı astrologlar eylülden sonra covid19 bitecek dedikleri zamanda açıkçası şaşırdım.
Bence 2020 Eylül ile 2021 Şubat arasında Covid19 un aşısı bulunacak...
Tabii bu arada eylül sonu coronanın tekrarı bence çok uzun sürmeyecek ve aralık ayında daha rahatlayabilir. Tabi bunu yazarken bir taraftan acaba ben öyle istiyorum o yüzden böylemi söylüyorum diye düşünüyorum. 2020 Mart ayında yazdığım coronanın bitişini anlattığım yazımda asıl 2021 Şubat ortasından sonra rahatlayacağını ve tam olarak asıl bitişinin 2023 Ocak ayından sonra olacağını yazdığımı göreceksiniz.
2020 Kasım 15 den sonra ama asıl tam 17 Kasım 2020 sonrasında iş yerleri için çok daha büyük bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Tabii olayları patlamaları bir tarafa bırakarak bütün gezegenler 17 Kasım sonrası ile gölgesiz 2020 Ocak ortasına kadar düz döneceği için önü açık bir süreç var orada ama tabii bir taraftan da siyasi ve ekonomik olarak sevimsiz.
Bu konuyu bu arada özellikle irdelemek istedim. Çünkü bazı insanlar bu covid19 konusu ile ilgili inanılmaz rahat hareket ediyorlar. Bu sürecin 2023 yılının mart ayına kadar etkisini ve iniş çıkışlarını yaşayabilme olasılığımızın olduğunu aklımızın bir tarafında tutmamız lazım.
Tabii gerçekte en büyük olay dünya için bu agustos ve eylül ayından itibaren covid19 virüsü değil! Asıl en büyük olay dünya ve Türkiye için ekonomik depresyon! Özellikle Amerika çok büyük zorluklar ve belki başkanına saldırılar yaşayabilir. Düşünsenize Amerika başkanına 2020 ve 2021 yıllarında bu sürecin içinde bir saldırı olursa zaten kötü olan ekonomi ne hale gelebilir? Açıkçası astrolojik olarak ağustos ayından itibaren ve eylül 2020 tarihinden sonra da borsanın çok tatsızlıklar yaşayabileceği ve ekonomik depresyon olacağı görünüyor. Tabii bu süreçte Çin’in 30 yılda bir olan ama bu dönem ekstra başka kötü açılar ile birleşmesi ile katmerli bir hal aldığı Sadesati astrolojik dönemi yaşaması bütün dünyayı etkiliyor. Sadesati nedir? Yazarak youtube kanalımdaki videoyu seyrederseniz çok daha net anlarsınız. Çin yaşadığı bu zor süreç 2023 Mart ayına kadar yoğun olarak devam edecek ve asıl bitişi 2025 sonrası olacak! 2020 yılına girerken bazı astrologların bir televizyon kanalınında Çin ekonomik olarak çok iyi olacak büyüyecek güçlenecek gibi yorumlar yapmalarına çok şaşırmıştım. Sonuç olarak da dediği gibi olmadı ve Çin resmen mahvoldu. Ben bunu aynı dönem 2020 yılına girerken söylemiştim. Bu astrologlar sadece eğlence yerleri kapanabilir dedi diye çok iyi bir pr yani tanıtıma sahip olduğu için coronayı bildi dediler. Halbuki ben 2017 yılından bu dönemi yazmış ve 2020 3. Dünya savaşı diye anlatmıştım. Neyse ilginç bir şekilde kim televizyonlarda ünlü sunucular ile konuşuyorsa onlar biliyormuş diye her yerde duyuluyor lakin son 6 ay içinde yaşanan olaylarda 200 den fazla olayı tarihi, yeri ve tam net bir şekilde olayları ile önceden yazdığım astrolojik öngörülerim ile bildiğim tespit edildi. Çok ünlü, devamlı televizyon ve gazetelerde olan bazı astrologlar devamlı bilemedikleri şeyleri twitter hesaplarından silerken benim her gün yeni bildiğim bir konu olay ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatta öyle bir hal aldı ki o kadar çok şey bildiğim için artık 10 taneden 1 tane bildiğim şeyi paylaşmaya başladım. Neyse ifade özgürlüğü adına ne yaşıyorsam onu da dürüstçe siz okurlarım ile paylaşmak gerçekleri her daim ortaya sermek istiyorum.
2.fragman: 5 ile 7 Ekim arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası
Olayların tam başlayışı: 9 Eylül arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası
Olayların yukarı doğru tırmanışı: 14 Kasım 5 ile 7 Ekim arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası (14 Kasım seller su boğulma ve Eylem saldırı )
Ve artık tepe noktasına doğru tam hız: 22 ile 25 Aralık arası o yüzden bu tarihlerin 15 gün öncesi ve sonrası (14 Aralık tutulması Akrep kuyruğunda Zehir boşalması )
17 aralık jüpiter saturn 5 derece savaş ve siyasi savaş olayların yanında özellikle devlet, para, yönetim, iş alanı, kariyer sektörü ve kanaat önderlerinin değişim süreçlerini göreceğiz.
Lakin en önemlisi kanunlar ve iş hayatında büyük değişimler olacak
Sonrası 2021 ‘i ayrıntılı olarak yazarım!
Özellikle 14 Aralık tutulması tam vedik astrolojiye göre akrep burcunun kuyruğunda olacağı için 2 ay öncesi ve 2 ay sonrası dönemde nükleer sızıntı, patlama ya da bomba veya atom bombası yahut zehir, yeni zehirli canlılardan gelen veya zehir etkisi yaratan virüs yahut çok büyük patlamalar, elektrik santralleri, toplu zehirlenmeler, toplu denizdeki canlılardan zehirlenme ya da toplu sürüngen ya da hayvanlardan zehirlenme yahut bir hastalık ortaya çıkabilir.
Tabii aralık ayına geldiğimiz zaman 17 Aralık bir ay öncesi ve sonrası çok nadir bir şekilde vedik astrolojiye ,Jüpiter ve Satürn’ün vedik astrolojiye göre birleşmeleri SAVAŞ, ERKEN SEÇİM, LİDERLERİN CİDDİ SIKINTI SORUN, KAYIP, DEĞİŞİM VE ÜZÜCÜ OLAYLAR yaşayabileceklerini gösterir. Dünya’da olacak olan seçimlerde belirsizlik, kargaşa ve ciddi sorunlar ortaya çıkartabilir. O yüzden ekim, kasım, aralık 2020 ve ocak ile şubat 2021 döneminde olacak olan seçimler sorunlu, belirsiz aynı zamanda bu dönemde ortaya çıkacak erken seçimler ileri tarihlerde olsa bile çok sıkıntılı olacağını gösterir.
EV FİYATLARI DÜŞECEK
Mars özellikle taşınmaz mülkleri yani ev fiyatlarını da temsil ettiği için ve 2020 yılında
14 - 16 Ağustos, 5 - 7 Ekim ve 22 - 25 Aralık tarihlerinde Mars gandanta yani astrolojik olarak boğulma yaşayacağı için ev fiyatlarının çok ciddi anlamda düşeceğini gösteriyor. Aynı zamanda arsa ve toprak fiyatlarının da düşmesine yol açabilir. Daha önce ki köşe yazılarımda Eylül ayına doğru ve Eylül ayında ev fiyatlarının düşeceğini ve asıl 2023 yılından sonra ev fiyatlarının inanılmaz şekilde yükseleceğini yazmıştım. Açıkçası şimdi de bu ara dönemde ki şu andan itibaren 6 aylık zamanı yorumlayacak olursak bu dönem ev fiyatlarının düştüğü zaman ev, toprak almanın inanılmaz faydalı bir dönem olduğunu ve mutlaka Türkiye'ye yatırım yapılması gerektiğini söylüyorum. Geçmiş dönemler de ve bu dönem Türkiye'deki mülklerini satıp yurtdışına taşınan ya da Türkiye'deki evlerine satıp nakit paraya dönen yahut bu dönem evlerini satan insanlar ileri yıllarda çok pişman olabilir...
Özetle 2020 Ağustos ayı ile 2021 Şubat ayı arası Türkiye'de ve hatta dünyada ev fiyatları inanılmaz bir düşüş yaşayacak! Tabi her ülkenin kendi içinde değişir lakin Türkiye, Amerika ve Kanada ülkelerinde ev fiyatlarının düşeceğini astrolojik olarak öngörüyorum. Tabi diğer taraftan bütün bu ülkelerde 2022 nisan ve 2023 Mart aylarından sonra tam tersine ev fiyatları inanılmaz şekilde aratacak ve yükselecek!
BU 6 AYLIK SÜRECİN GÜNDEMLERİ:
Kanada Alberta toprak kayması
Hortum Tsunami , Seller
Doğal afetler
Fırtına deprem
Eylül ayında Mars ters dönmeye başlaması ile beklenmeyen olaylar
Şu an ile 20 Kasım arası dini inanç ve fanatizm yükselecek herkes kendi inancının doğru olduğunu savunmaya çalışacak...
Nükleer, Boğulmalar
İnternet şirketlerinin çöküş ya da çok ciddi sıkıntıları ve ya saldırıya uğramaları
Yönetimlerinin el değiştirmesi
Çok ünlü celebrity, siyasetçi veya ünlülerin skandallarının doruk noktasına çıkarak
Skandallarının özellikle kadın ve çocuk şiddeti
Cinayet, silah, zehirli ya da yasak maddeler ve şiddete yönelik tutumları ön plana çıkabilir.
Bazı çok önemli kişiler kendi çocuklarından dolayı özellikle gündeme gelebilir.
Mars daha çok erkek çocuğu olabilir ama yine de su burcunda boğulacağından dolayı bir erkekten dolayı kız çocuğunun başına gelenler de olabilir.
Zaten özellikle Aralık 2020 ayında ve onun öncesindeki 6 ay boyunca sayısız insanın ve ünlünün veya siyasetçinin sırları ortaya çıkacak!
Özellikle bu çok net olarak gördüğüm bir şey olduğu için Nisan 2022 tarihinden 2025 yılına kadar Türk televizyon, sinema, dizi, film, oyuncular, senaryo ve internet projeleri belki de aplikasyonlar inanılmaz başarılı olacak ve dünyanın birinci sıralarına geçerek çok büyük başarılara imza atacaklar. Benim tavsiyem Türkiye devleti özellikle dizi, film ve internet projelerine geleceğe yönelik Türkiye için çok büyük yatırım yapmalılar...
Tabii Bu nisan 2022 Jüpiter Neptün birleşimi Türkiye’nin kariyer ve iş sektöründe özellikle fabrikalar ve üretim alanı aynı zamanda medya sektörü, kitap gibi alanlarda da çok büyük ilerleme göstereceğini işaret eder.
Yalnız bence bunların olacağına dair işaretler 2020 yada 2021 yılında kendini göstermeye başlayabilir. Nasıl olsa o güzel günlere doğru ilerliyoruz.
Tabi 2020 sonu ve 2021 başı dönemi bütün dünyada sayısız sırların ve saklananların ortaya çıkacağı bir dönem... Siyasi ve ünlülere dair hatta devletler ile ilgili pek çok şey de ortaya çıkarken bir taraftan uzaylılara dair de pek çok şey ortaya çıkabilir.
Kelimenin tam anlamı ile altını çizecek olursak :
2021 OCAK ŞUBAT MART ayları gerçeklerin ortaya çıkma zamanı
İşin özetine gelecek olursan 2020, 2021 ve 2022 ortasına ya da sonuna kadar bütün dünya adına savaş yılları... Ben zaten 2020 yılın için 2017 Hürriyet köşe yazımda 3. Dünya Savaşı olacak diye yazmıştım. Artık savaşlar eskisi gibi olmuyor ve bizler de aslında şu an bütün dünya olarak o savaşı yaşıyoruz.
Gerçekten zaten şu an dünya 3. Dünya savaşını yaşıyor.
Tabi 2020’nin 2. yarısında ve 2021 yılında bunu çok daha net bir şekilde göreceğiz.
Özellikle halklar ile devletlerin savaşlarının da olacağı dünyanın bu dönemi 2022 Nisan ayından sonra bitmeye çok hafiften başlar ama asıl 2023 yılının Ocak ayından sonra somut net bir şekilde 2023 Mart ayından sonra bittiği görülür. Zaten 2023 sonu , 2024 ve 2025 yılları dünya için zevki sefa yılları...
Sanatın doruğa çıkacağı savaş sonrası Lale devri dönemi gibi bir dönem...
Tabii 2023 Ocak dönemi Satürn ev değiştirirken Türkiye'de depremler olabilir ama onu o döneme doğru yazarım.
Dürüst olmak gerekirse adaleti, düzeni sağlayan ve herkesi farklı alanlarda farklı dönemlerde sınava tabi tutup bazı insanları cezalandıran hatta her şeyi bitiren gezegen Satürn 2020 Mayıs ayından bu yana ters döndüğü için hırsızlar, suçlular, adaletsizlik yapanlar ya da genel olarak insanlar çok rahat. Dikkat ederseniz Mayıs ayından itibaren bütün dünya corona konusu ile ilgili de çok daha rahatladı. Lakin Satürn 2020 Eylül sonu düz dönmeye başlayacak ve tekrar kaldığı yerden bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 2023 Mart ayına kadar çok sert bir şekilde bütün dünyaya ve özellikle patroni lider, güç sahibi insanlar, yöneticiler ve çok güçlü devletlere ciddi sınavlara yaşatarak derslerini verecek!!!
Yalnız 2020 Kasım sonu Satürn gezegenin olduğu eve Jüpiter gelince Satürn’ün o kadar kötü cezalandırmalarını biraz azaltacak lakin bu sefer 2020 Aralık ayında Satürn ve Jüpiter savaşacağı ve normalde Satürn Jüpiter den çekinirken bu sefer ikisi de vedik astrolojiye göre Oğlak burcuna Jüpiter in en güçsüz olduğu ama Satürn ün çok güçlü olduğu yerde olduğu için bütün dünyada savaşlar olacak...
Arkasından 2021 Mayıs sonu Jüpiter Satürn gezegenin olduğu evden çıkacak, Jüpiter Satürn’e hiç bir açı yapamayacak, birbirlerini görmeyecek veeee o noktadan sonra Satürn tüm gücü ile ‘YA ANLAYACAKSINIZ YA DA ANLAYACAKSINIZ!’ diyerek tüm kudreti ile dünyayı inletecek... Sonrasında Satürn çok güçlü olduğu ve inanılmaz yoğun etki yarattığı yerden 2023 Ocak sonu daha rahat bir yere geçecek... Tam o sırada 2022 Nisan ayında Jüpiter vedik astrolojiye göre Balık burcuna yani kendisinin çok güçlü olduğu ve bütün dünyaya parıl parıl parlayarak rahatlattığı yere geçmiş ve orada 2023 sonuna kadar etkisini gösterecek olacak... Bununla birlikte Dünya çok rahatlayacak ve Türkiye Dünya’nın süper güçlerinden bir tanesi olacak....
2022 Nisan sonrası 2023 Ocak sonrası 2025 sonuna kadar Türkiye’nin toprakları ya da kara ve deniz sınırları genişleyecek, başka ülkelerde toprakları ya da hakları olacak ve Türkiye dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olarak çok büyük bir zenginliğe ulaşacak!
Bunun etkisinin çok daha erkenden işaretleri ile yaşamaya başlayabiliriz. Hatta Türkiye’nin topraklarının ve kara veya deniz sınırlarının genişlemesi 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da olabilir.
Türkiye 2000 yılından bu yana Venüs dönemi yaşıyordu ve bu dönem 2020 yılının mart ayında bitti. Bu gezegen dönemlerine daşalar diyoruz. Bu daşa değişimlerinde ilk iki sene bir uyumlanma, değişim ve geçiş süreci yaşanır. Aynı doğum sancısı gibi... O yüzden 2020 Mart ayından 2023 Mart ayına kadar Türkiye’nin çok büyük bir değişim yaşayacağını bu değişimin siyasi, ekonomik, kanunsal ve her türlü yönden olacağını ama sonunda Türkiye’nin iyiliğine olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim.
Anlayacağınız üzere her insanın hayatında iyi ve kötü dönemler olduğu gibi bütün uygarlıkların, ülkelerin hatta asla yıkılmaz denilen imparatorlukların bile yaşamlarında iyi ve kötü dönemler olmuş.
Yaşadıkları en kötü dönemin içinden başka bir şeye dönüşerek çıkmışlar.
Yaşam değişim ve dönüşü seviyor. Bazen insan ölerek dönüşüyor ve onun dönüşümünden başka bir can ortaya çıkıyor. O yüzden Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği bu dönemde gerçekte bir dönüşüm süreci... Sadece şunu söylemek istiyorum merak etmeyin sonunda bu süreç Türkiyenin ve bu topraklarda yaşayan insanların iyiliğine olacak!
Dilerim sevginin kaynağının gücü tüm Türkiye’de yaşayan insanların inanılmaz farkındalıklar yaşayarak tüm din, cinsiyet, yönelim, inanç ve düşüncelere karşı barışçıl ve sevgi dolu birlik içinde huzur ile yaşayan bir ülke olmamızı sağlasın!!!
Sizi seven bir Can...