Corona virüsü 'Covid19' faydaları nelerdir?

Lakin bildiğiniz gibi dünya’ya yaşam getiren ve en büyük başlangıcı yaptıran doğum süreci de çok sancılı bir süreçtir.
Dünya’da bir dualite içinde yaşadığımıza göre ‘Corona Virüsünün Faydaları Nelerdir?
Bunları madde madde yazmak istiyorum.
1. Şimdiden bilim insanlarının açıklamalarına göre ozon tabakası 15% iyileşmiş bir durumda... Eğer biz bu dönemi yaşamasaydık belki ozon tabakasının daha fazla zarar görmesi ile dünya’da çok daha fazla insan zarar görecek ve ölecekti.
Belkide dünya yaşanamaz bir duruma gelecekti. Uçakların durması, arabaların çalışmaması yani özetle insanların evlerinden oturması ile dünya kendi kendini onarmaya ve iyileştirmeye başladı. Venedik'te nehirler temizlendi ve balıklar ortaya çıktı.
Dünya’nın her yerinde doğa canlanıyor, zarar gören sular temizleniyor, yunuslar sahillerden görünüyor ve herkesin fark ettiği üzere hava temizleniyor.
Bilim insanları ve bütün dünya medyası çok ciddi bir oranda havanın temizlendiğini açıklıyorlar. Hava kirliliğinin çok yoğun olduğu pekçok şehirde artık hava kirliği yok.
Özetle bu bölümü sayfalarca uzatarak yazabileceğim kadar çok dünyanın havasının, suyunun, doğasının ve herbir noktasının kendi kendini yenilediğini bilim insanları aslında sevinmeleri gerekirken dünyanın yaşadığı bu zor dönemden dolayı şaşkınlıkla izliyorlar.
Eğer biraz daha uzun bir süre dünya karantina sürecine devam edecek olursa taptaze yenilenmiş bir dünyada yaşıyor olacağız.
2. Bence kesinlikle istatistikler araştırılacak olursa bu corona virüs döneminde normal dönemlere oran ile ölüm oranlarının çok daha az olduğu tespit edilecektir.
Çünkü artık trafik kazaları yok, uçak ve her türlü ulaşım kazaları bitti, savaşlar bitti ve ilk kez silahlar ve terör ile yapılan savaşların olmadığı, bombaların atılmadığı bir dönem yaşıyorum.
3. Bütün dünya birbirine yardım etmeye çalışıyor. Zenginler ciddi bağışlar yapıyor ve kiracılarından kira almıyorlar. Holdingler çalışanlarını işten çıkarmayı durdurdu.
4. Herkes istese veya istemese de daha fazla çocukları ile ilgilenmek ve böylelikle anne, baba ve çocuk ilişkilerinden gelişmeler yaşanıyor.
5. İnsanlar belki de hiç yapmak istemedikleri ama bütün uzmanların önerdiği kendi içlerine yönelmek, iç görü yapmak, farkındalığa yönelmek, meditasyon yapmak, kişisel gelişimine önem vermek, hırsları ve egolarından özgürleşmek gibi aslında çok temel ihtiyacımız lakin önemsiz gibi görünen bu gereklilikleri mecburen yapıyor ve yapacaklar.
6. Kitap okunma oranları ciddi bir şekilde arttı...
7. Benim en çok sevindiğim Çin kedi, köpek ve vahşi hayvan pazarlarını ve yenilmelerini yasakladı.Bu sayede milyonlarca masum, Allahın sessiz kulları, Hz. Peygamberin uğruna savaşı kaybedip rahatsız olmasın diye kaftanını kesip kalktığı canlılar kurtuldu!
8. İnsanlar dini inançları ile bilimsel tarafın dengede olması gerektiğini ve her şeyi daha akıl, mantık süzgecinden geçirmeleri gerektiğini anladılar. Kör inanç ve sömürü bitişe gidiyor.
9. İnanılmaz bir hız ile ilerleyen küresel ısınmanın şu an yavaşlaması bana şu ana kadar neden bütün dünya ülkeleri neden kendiliğinden böyle bir karantina yaparak dünyanın kendini toparlamasına izin vermemişler sorusunu herkes de uyandırdı...
10. Az ile yetinebileceğimizi, uğruna çıldırılan pek çok marka ve eşyanın aslında hiçte önemli olmadını insanlık anladı.
11. İnsanlığa bu sürecin bence en büyük katkılarından birtanesi kişisel bakım ve temizliği öğretti. Ben zaten germofobi sahibi bir insan olarak kişisel temizliğime çoookk önem veren bir insanım.
Çevremde çok sayıda arkadaşım hep abarttığımı düşünürlerdi.
Lakin şu an inanılmaz haklı olduğumu ve asıl doğrusunun benim yaptığım olduğunu çok net birşekilde görüyorum.
12. Bu sürecin ilk başında bile birçok doktor ve bilim insanı çok yanlış bilgilendirmelerde bulundukları zaman dehşet içinde izlediğim anlarda ‘Yakında insanlık gerçeği fark edecek!’ dedim. Ve bence bu sürecin en büyük faydalarından birtanesi kendiliğinden bilgi ve görüşlerini paylaşan kişilerden kimlerin güvenilir, kimlerin dinlenmesi gereken ve kimlerin toplumun önüne çıkartılması gerektiğini çok güzel gösterdi.
13. Özgürlüğün ne kadar kıymetli birşey olduğunu, boş yere yaşanan depresyonların, arabesk ve kendini acıya odaklayarak negatiflikten beslemenin nasıl saçma bir şey olduğunu pek çok insan gerçek kaos ve korkuyu yaşayarak gördü.
14. Sevginin hiç bir inanç, kültür, bilgi ve öğretiden daha üstün olmadını dünya öğreniyor.
15. Bütün dünyanın kraliyet aileleri, hoolywood yıldızları, dünyanın en ünlü insanları ve en güçlü insanları bile bu süreçten etkilendi, hastalandı, korku ile geri çekildiler ve bu sayede dünya kimsenin kimseden üstün olmadığını herkesin ne kadar aciz olduğunu hatırladılar.
16. Asıl gücün para olmadığın gördük!
17. Ben değil biz demeyi öğretti!
18. Avcılıklar durdu, soyu tehlike altında olan pek çok hayvan üreyerek çoğalmaya özgür ve rahat bir şekilde dolaşmaya ve belki de soylarının bitmesi tehlikesinden kurtulmaya başladılar.
19. Bizlerin yaşadığımız normal hayatlarımızı dışarıda bir kahve içmek, parkta yürümek, deniz kenarında oturmak, arkadaşlarımızın evine gidebilmek, sevdiklerimiz sarılabilmek, yeni insanlar ile tanışabilmek, sosyalleşmek ve gezebilmenin kıymetini bütün dünya anladı...
20. Silah üretimleri durdu ve onun yerine insanları şifalandıracak ürünlere yatırımlar yöneldi.
21. Çocuklara ve her türlü yapılan tecavüzler, cinayetler bitti. Tabii aile içi şiddet ve cinayetler bu dönem var, lakin eski oranlar ile karşılaştırınca daha az.
22. Herkesi iyilik yapmaya ve yardımlaşmaya yöneltmesi sayesinde dünyada çok ciddi yeni projeler ve birleşimler meydana geldi. Bunlardan en önemlisi şu an bütün dünya devletleri daha hızlı çözüm ve birlik adına yeni yapılanmalara başladılar.
23. Şu an bilime belki de bu kadar yıldır silahlanmaya yapılmasından bütçe ayrılmayan en büyül paralar ayrılarak yapılan yatırımlardan dolayı pek çok başka hastalıklarında tedavileri bulunuyor ve corona virüsü sayesinde milyonlarca başka hastalıklardan acı çeken insanların hayatları kurtulacak!
24. Yazarlar, sanatçılar, içerik üreticiler ve sayısız insan çok daha fazla farkındalık uyandırıcı içerikleri yaratma sürecine kendini adaması ile gelecek nesiller adına müthiş katkı sağlayacak bir süreç başladı.
25. Kağıt paradan dijital paraya geçiş hızlanması ile pek çok hastalığın yayılmasına karşı önlem alınıyor.
26. İleride olabilecek çok daha tehlikeli, yüzde olarak Covid19 bizi daha az insanı değil, yüzdelik oranı çok daha yüksek bir şekilde bütün dünya insanlarını öldürebilecek bir virüse karşı dünya devletleri ve insanları daha hazırlıklı, yatırım yapmış, farkındalıklı, önlemleri almaya başlamış ve tecrübeli olacak!
27. Aslında hepimizin ayrı ayrı ülkelerde değil bir dünyanın içinde yaşayan dünyalılar olduğumuz gerçeğini tüm insanlığın beynine kazımış oldu corona virüsü...
İşin özeti tabii benim inancım doğrultusunda her şeyin Tanrıdan (Türkçe Tanrı kelimesi Tengri öz dilimizden geliyor. Bilmeyenler öğrensin) geldiğine inandığım için Yüce Yaratıcıya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevginin kaynağının gücü lütfen bu sürecin sayesinde hepimizin kalbimizdeki sevgi daha fazla büyüsün yükselsin ve birliğe karşı yargısız sevgiyi yaşamamızı sağla...
Sizi seven bir Can...
Corona virüsü 'Covid19' faydaları nelerdir?
Canım Okurlarım, şu an bütün dünya korkunç zor bir dönem yaşıyor, hatta bazı ülkelerin Türkiye’den çok daha zor bir durumda olduğu bu dönem elbette sıkıntılı bir süreç.
Lakin bildiğiniz gibi dünya’ya yaşam getiren ve en büyük başlangıcı yaptıran doğum süreci de çok sancılı bir süreçtir.
Dünya’da bir dualite içinde yaşadığımıza göre ‘Corona Virüsünün Faydaları Nelerdir?
Bunları madde madde yazmak istiyorum.
1. Şimdiden bilim insanlarının açıklamalarına göre ozon tabakası 15% iyileşmiş bir durumda... Eğer biz bu dönemi yaşamasaydık belki ozon tabakasının daha fazla zarar görmesi ile dünya’da çok daha fazla insan zarar görecek ve ölecekti.
Belkide dünya yaşanamaz bir duruma gelecekti. Uçakların durması, arabaların çalışmaması yani özetle insanların evlerinden oturması ile dünya kendi kendini onarmaya ve iyileştirmeye başladı. Venedik'te nehirler temizlendi ve balıklar ortaya çıktı.
Dünya’nın her yerinde doğa canlanıyor, zarar gören sular temizleniyor, yunuslar sahillerden görünüyor ve herkesin fark ettiği üzere hava temizleniyor.
Bilim insanları ve bütün dünya medyası çok ciddi bir oranda havanın temizlendiğini açıklıyorlar. Hava kirliliğinin çok yoğun olduğu pekçok şehirde artık hava kirliği yok.
Özetle bu bölümü sayfalarca uzatarak yazabileceğim kadar çok dünyanın havasının, suyunun, doğasının ve herbir noktasının kendi kendini yenilediğini bilim insanları aslında sevinmeleri gerekirken dünyanın yaşadığı bu zor dönemden dolayı şaşkınlıkla izliyorlar.
Eğer biraz daha uzun bir süre dünya karantina sürecine devam edecek olursa taptaze yenilenmiş bir dünyada yaşıyor olacağız.
2. Bence kesinlikle istatistikler araştırılacak olursa bu corona virüs döneminde normal dönemlere oran ile ölüm oranlarının çok daha az olduğu tespit edilecektir.
Çünkü artık trafik kazaları yok, uçak ve her türlü ulaşım kazaları bitti, savaşlar bitti ve ilk kez silahlar ve terör ile yapılan savaşların olmadığı, bombaların atılmadığı bir dönem yaşıyorum.
3. Bütün dünya birbirine yardım etmeye çalışıyor. Zenginler ciddi bağışlar yapıyor ve kiracılarından kira almıyorlar. Holdingler çalışanlarını işten çıkarmayı durdurdu.
4. Herkes istese veya istemese de daha fazla çocukları ile ilgilenmek ve böylelikle anne, baba ve çocuk ilişkilerinden gelişmeler yaşanıyor.
5. İnsanlar belki de hiç yapmak istemedikleri ama bütün uzmanların önerdiği kendi içlerine yönelmek, iç görü yapmak, farkındalığa yönelmek, meditasyon yapmak, kişisel gelişimine önem vermek, hırsları ve egolarından özgürleşmek gibi aslında çok temel ihtiyacımız lakin önemsiz gibi görünen bu gereklilikleri mecburen yapıyor ve yapacaklar.
6. Kitap okunma oranları ciddi bir şekilde arttı...
7. Benim en çok sevindiğim Çin kedi, köpek ve vahşi hayvan pazarlarını ve yenilmelerini yasakladı.Bu sayede milyonlarca masum, Allahın sessiz kulları, Hz. Peygamberin uğruna savaşı kaybedip rahatsız olmasın diye kaftanını kesip kalktığı canlılar kurtuldu!
8. İnsanlar dini inançları ile bilimsel tarafın dengede olması gerektiğini ve her şeyi daha akıl, mantık süzgecinden geçirmeleri gerektiğini anladılar. Kör inanç ve sömürü bitişe gidiyor.
9. İnanılmaz bir hız ile ilerleyen küresel ısınmanın şu an yavaşlaması bana şu ana kadar neden bütün dünya ülkeleri neden kendiliğinden böyle bir karantina yaparak dünyanın kendini toparlamasına izin vermemişler sorusunu herkes de uyandırdı...
10. Az ile yetinebileceğimizi, uğruna çıldırılan pek çok marka ve eşyanın aslında hiçte önemli olmadını insanlık anladı.
11. İnsanlığa bu sürecin bence en büyük katkılarından birtanesi kişisel bakım ve temizliği öğretti. Ben zaten germofobi sahibi bir insan olarak kişisel temizliğime çoookk önem veren bir insanım.
Çevremde çok sayıda arkadaşım hep abarttığımı düşünürlerdi.
Lakin şu an inanılmaz haklı olduğumu ve asıl doğrusunun benim yaptığım olduğunu çok net birşekilde görüyorum.
12. Bu sürecin ilk başında bile birçok doktor ve bilim insanı çok yanlış bilgilendirmelerde bulundukları zaman dehşet içinde izlediğim anlarda ‘Yakında insanlık gerçeği fark edecek!’ dedim. Ve bence bu sürecin en büyük faydalarından birtanesi kendiliğinden bilgi ve görüşlerini paylaşan kişilerden kimlerin güvenilir, kimlerin dinlenmesi gereken ve kimlerin toplumun önüne çıkartılması gerektiğini çok güzel gösterdi.
13. Özgürlüğün ne kadar kıymetli birşey olduğunu, boş yere yaşanan depresyonların, arabesk ve kendini acıya odaklayarak negatiflikten beslemenin nasıl saçma bir şey olduğunu pek çok insan gerçek kaos ve korkuyu yaşayarak gördü.
14. Sevginin hiç bir inanç, kültür, bilgi ve öğretiden daha üstün olmadını dünya öğreniyor.
15. Bütün dünyanın kraliyet aileleri, hoolywood yıldızları, dünyanın en ünlü insanları ve en güçlü insanları bile bu süreçten etkilendi, hastalandı, korku ile geri çekildiler ve bu sayede dünya kimsenin kimseden üstün olmadığını herkesin ne kadar aciz olduğunu hatırladılar.
16. Asıl gücün para olmadığın gördük!
17. Ben değil biz demeyi öğretti!
18. Avcılıklar durdu, soyu tehlike altında olan pek çok hayvan üreyerek çoğalmaya özgür ve rahat bir şekilde dolaşmaya ve belki de soylarının bitmesi tehlikesinden kurtulmaya başladılar.
19. Bizlerin yaşadığımız normal hayatlarımızı dışarıda bir kahve içmek, parkta yürümek, deniz kenarında oturmak, arkadaşlarımızın evine gidebilmek, sevdiklerimiz sarılabilmek, yeni insanlar ile tanışabilmek, sosyalleşmek ve gezebilmenin kıymetini bütün dünya anladı...
20. Silah üretimleri durdu ve onun yerine insanları şifalandıracak ürünlere yatırımlar yöneldi.
21. Çocuklara ve her türlü yapılan tecavüzler, cinayetler bitti. Tabii aile içi şiddet ve cinayetler bu dönem var, lakin eski oranlar ile karşılaştırınca daha az.
22. Herkesi iyilik yapmaya ve yardımlaşmaya yöneltmesi sayesinde dünyada çok ciddi yeni projeler ve birleşimler meydana geldi. Bunlardan en önemlisi şu an bütün dünya devletleri daha hızlı çözüm ve birlik adına yeni yapılanmalara başladılar.
23. Şu an bilime belki de bu kadar yıldır silahlanmaya yapılmasından bütçe ayrılmayan en büyül paralar ayrılarak yapılan yatırımlardan dolayı pek çok başka hastalıklarında tedavileri bulunuyor ve corona virüsü sayesinde milyonlarca başka hastalıklardan acı çeken insanların hayatları kurtulacak!
24. Yazarlar, sanatçılar, içerik üreticiler ve sayısız insan çok daha fazla farkındalık uyandırıcı içerikleri yaratma sürecine kendini adaması ile gelecek nesiller adına müthiş katkı sağlayacak bir süreç başladı.
25. Kağıt paradan dijital paraya geçiş hızlanması ile pek çok hastalığın yayılmasına karşı önlem alınıyor.
26. İleride olabilecek çok daha tehlikeli, yüzde olarak Covid19 bizi daha az insanı değil, yüzdelik oranı çok daha yüksek bir şekilde bütün dünya insanlarını öldürebilecek bir virüse karşı dünya devletleri ve insanları daha hazırlıklı, yatırım yapmış, farkındalıklı, önlemleri almaya başlamış ve tecrübeli olacak!
27. Aslında hepimizin ayrı ayrı ülkelerde değil bir dünyanın içinde yaşayan dünyalılar olduğumuz gerçeğini tüm insanlığın beynine kazımış oldu corona virüsü...
İşin özeti tabii benim inancım doğrultusunda her şeyin Tanrıdan (Türkçe Tanrı kelimesi Tengri öz dilimizden geliyor. Bilmeyenler öğrensin) geldiğine inandığım için Yüce Yaratıcıya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevginin kaynağının gücü lütfen bu sürecin sayesinde hepimizin kalbimizdeki sevgi daha fazla büyüsün yükselsin ve birliğe karşı yargısız sevgiyi yaşamamızı sağla...
Sizi seven bir Can...