Astrolojik Tutulmaları ile DARK 2020 Yazı: Belirsizlikle Barışmak

Çünkü her şey birbirine bağlantılı bir şekilde devamlı geçmişe ve geleceğe gidip geliyoruz. Bu düzlemde günden güne daha fazla gerçekler ortaya çıkarak her şeyin derinlerindeki kişiler yüzlerini gösteriyor. Her bir ülke birbirinin paralel yaşamı gibi paralel boyutları bizlere yaşatıyor. Sonuç olarak 2020 ve 2021 yılının sonundan sonra dizi bitecek ama etkisi 2023 Ocak sonuna kadar bizi etkileyecek gibi duruyor. 2020 ve 2021 yılları dönemi politikacılar için tehlikeli ve skandallar ile dolu bir dönem...
Yaşam aslında her an bizimle eşzamanlılıklar ile konuşuyor. İçinden ilerlediğimiz yaşam insanlar için şefaflaşarak şok edici bir hal alıyor.
Armağan Çağlayan’ın youtube programında Murat Övüç ve Selin Ciğerci ile yaptığı röportajları seyrettiğim zaman ‘işte budur.’ dedim...
Herkes son derece samimi, açık dürüst ve hiçbir şeyini saklamadan söylüyor.
Tüm dünyada ünlüler dünyasında neler neler var herkes biliyor. Lakin niye ise Uluslararası Seks Federasyonu’nun kabul ettiği bütün dünya bilim insanlarının doğal yönelimlerine televizyonlarda çarpık ilişki diyerek cehaletin doruğunu yaşamaktan utanmıyorlar. Şu ana kadar herkes üstünü kapata kapata ilerlemeye alıştığı için sosyal medya fenomenlerinin gerçekten yeni çağın gerçek ünlülerinin yani sevilen ve takip edilen insanlarının dürüstlüğüne medyanın alışması zaman alacak gibi...
Eskiden belli gazeteler, televizyonlar varmış. Onlar kimleri öne çıkarırsa o kişiler ünlü sayılıyormuş. Bence gerçek ünlülük onlar değil şu an ki sosyal medya ile ünlü olan insanlar. Gerçek Celebrity olmak demek çoğunluk tarafından sevilmek demek....
Tabii gerçekte artık dünyanın istediği bu şeffaflık! Dünya gerçeklere aç! Ateist nüfusun dünyada en çok olduğu ülkenin İran olduğunu düşünecek olursak insanlar özgürlük istiyor.
Dayatmalar, korkutmalar ve kısıtlanmış bilinç kalıpları artık dünyada barınamıyor.
Kim ne derse desin artık dünya değişti! Kabul edilse ve edilmese de yaşam bizi bambaşka bir dünyaya taşıyor!
Geçmiş yüzyılları öven insanların belki o zamanki ataları köle pazarında satılıyor ya da ailelerinden çocuklar alınıp kurban ediliyordu. Elbette okumadıkları bilmedikleri için öyle kendilerince bilmedikleri bir dünyayı özlüyor ve onu bugüne taşımaya çalışıyorlar. Lakin çabaları boş!
Çünkü artık insanlık rüyadan uyandı!!!
21 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tarihlerinde olacak olan tutulmalardan dolayı iki tutulmanın arasındaki dönem inanılmaz önemli...
21 Haziran Tutulması ile bütün kanaat önderleri, siyasetçiler, parti liderleri ve futbol liderleri dahil tüm liderler için yeni bir dönem başlayacak ve hepsinin değişimleri 2020 ve 2021 yılının temmuz ayına kadar istenecek ve çoğu da değişecek!
21 Haziran ile 5 Temmuz dönemlerinin Türkiye’nin doğusunu deprem ve doğal afetler ile ilgili etkilediğini yazmıştım.
Mars ‘ın Rahu ve Ketu ile etkileşimi aynı anda Mars Jüpiterin evindeyken Jüpiterin Pluto’ya yaklaşması ile farklı kişiler güçlenirken farklı kişiler güç kaybedeceği zamanlar başlayacak.
Bu birleşimin tam olacağı ve etkinin tam tetikleyici tarihleri 25, 26, 27 Haziran 2020 tarihlerinin 1 hafta öncesi ve 15 gün sonrası boğulma, gemi batışları, seller, tusinami gibi olaylar, hortum, fırtına, çığ düşmeleri, devletlerin düşüş başlangıçları, doğal afetler, depremler, dünyayı sallayacak inletecek olaylar ve çok yoğun fanatik terörist hareketleri gösteriyor.
Aynı tarihlerin tam aynı zamanda 2017 yılında benim ‘2020 yılında 3. Dünya Savaşı olacak’ dediğim dönemlerden birkaç ay sonra başlayan Dark dizisinin en başından itibaren kıyametin kopacağı söylenen ve yeni dönemin başlayacağını dizide anlattıkları 27 Haziran tarihinden tam da benim de astrolojik olarak söylediğim gibi 2020 ve 2021 değişim sürecini tetikleyen tarihte başlıyor.
İran'da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı astrolojik olarak görünüyor. #iran #astroloji. İran Özgürlüğe ilerleyecek ve şu anki sistemi değişir! Bu değişim dış ülkeler ile savaş ve iç mücadele ile ilerleyebilir. İran reforma gidecek!
Tabii ben o gün kıyamet kopacağına inanmıyorum. Lakin biz o sırada görsek veya görmesek de eski dünyanın fişi çekilerek yeni dünyanın fişinin takılacağı birçok kısıtlı bilinç topluluklarını bile pes ettirme noktasına getirecek artık gücün özgürlükçü taraflara geçeceği sürece başlıyoruz.
Elbette ilk başta gerginlikler olabilir lakin sonrası kesinlikle çok iyi olacak...
Zaten dünya 2022 ‘nin Nisan ayından başlayarak 2023 Ocak sonrasında tam görünürlük kazanması ile 2025 yılı ortasına kadar bayağı refah dolu bir dönem yaşayacak! Elbette bu dönemin içinde zor süreçler yaşayan ülkeler olacak lakin genel anlamda yorumlayacak olursak ve şu an ile karşılaştıracak olursak 100% şu andan çok daha iyi olacak!
Türkiye’nin 2022 Nisan sonrası başlayarak 2023 Ocak sonrasında ortaya çıkmaya başlayacak bir biçimde 2024 yılında tam olarak kendini gösterecek şekilde, Dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olacağını ve ülkemizin inanılmaz bir zenginlik, refah, özgürlük ve rahatlık içinde olacağını 100% emin olduğumu yazarak söyleyebilirim!
Dark dizisini seyrettiğiniz zaman gelecekte herkesin maskeli gezdiğini ve çok büyük savaşlar olmuş olduğunu görebilirsiniz. Evet ben zamanında 2020 3. Dünya savaşı demiştim ve hala da bu fikrimde hem fikirim. Sonuç olarak da bütün dünya liderlerinin de açıkladığı gibi 2. Dünya savaşından sonra bütün dünyayı en çok etkileyen olay Covid19 süreci oldu!
Dark gibi geçmişte çekilmiş pek çok dizi ve filmin bu dönemi birebir anlattığını seyrettiğiniz zaman hepsini şok olarak seyrediyorsunuz. Bunun nedeni aslında o insanların bu dönemi bildikleri değil, özellikle kitap ve senaryo yazan insanların kolektif bilinçte zaten bilinen bilgileri ilham alma içinde iken alıp yazmalarından kaynaklanıyor. Tabi bütün bu film ve diziler de sonuç olarak da süreç bir şekilde çözülüyor ve bitiyor.
Bizim içinde zaten o şekilde olacak. Daha öncede söylediğim gibi 2021 Şubat ortasından sonra artık domuz gribi gibi etkisiz bir hal alıp 2023 Ocak sonrasında Dünyadaki etkisi biter...
Tabi ben 2020 yılında birçok yeni virüslerin ortaya çıkacağını hatta tam 2020 Haziran ayında ve eylül ekim ayında yeni virüslerin de çıkacağını astrolojik yorumumda yazmıştım. Aynen dediğim gibi Çin’de haziran ayı içinde yeni virüs türü bulundu ve çok daha tehlikeli olduğu belirtilerek bölge karantinaya alındı. Önümüzdeki dönem Çin’in sakladığı pek çok gerçek tek tek ortaya çıkacak! 21 Haziran ve 5 Temmuz dönemlerinden yeni virüsler gündemde çok daha fazla yükselecek ve hatta bazı dünya ülkelerine etki edip korku yaratabilir.
21 Haziran 2020 tarihinden sonra uzaylılar, gizli güçler, kötülükler, şeytanilikler, çoktan bulunmuş ama insanlığa sunulmamış tedaviler ilaçlar, covid19 ile ilgili gizemler, gizlenen ve saklanan her şeyi Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında arka arkaya ortaya çıkmaya devam edecek!
Özellikle petrol bu dönem de ve tüm 2020 yılında önemli bir gündem oluşturacak! Petrol şirketlerine, merkezlerine, kaynaklarına, depo ve petrol kuyularına saldırılar yapılabilinir. Aynı zamanda yeni petrol kaynakları bulunabilinir.
Şimdi gelgelelim bu dönemde ne yapmamız gerektiğine:
Her şeyden önce Prof. Dr. Mehmet Sungur’un Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek-Korona Günlükleri isimli kitabını mutlaka okumalısınız! Bu kitap gerçek anlamı ile tam olarak içinde yaşadığımız bu süreç ve aslında bütün hayatımız için dünyanın en önemli bilim insanlarından bir tanesi tarafından kaleme alınmış bir hazine...
Birçok kişi uyuyamadığını yada uykusu olmasına rağmen uyuyamadığını yada uyuduğunu ama kendini yorgun hissettiğini veya bir gerginlik, sinir, agresyon, nefret, öfke gibi etkenlerin hayatında ortaya çıktığını söylüyor.
Bir kere bu dönem de 2020 Kasım ayına kadar bütün gezegenler ters döneceği ve 21 Haziran ile 5 Temmuz tutulmaların yanında söylediğim tüm astrolojik etkenlerden dolayı kesinlikle ani kararlar vermemek ve çok sakin olarak geri çekilmek lazım.
Eğer sorunlarınız varsa terapiye yönelmeli, feng shui kitapları okuyarak evinize uygulamalı ve bol bol bütün düşünce gücü, bilinç altı ile ilgili kitapları okuyarak uygulamalısınız.
En önemlisi yardıma muhtaç hayvan ve insanlara bol iyilik yapmalısınız! Kör, sakat ve engelli kedi ve köpekleri sahiplenmelisiniz. Eğer bu canlılara sahip çıkar ve bakarsanız yaşam da sizlere sahip çıkacak ve bakacaktır. Sizin enerjinizi yükseltecek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak filmler, diziler seyretmeli ve kitaplar okumalısınız...
Kendinize bir rüya defteri belirleyip düzenli olarak bütün rüyalarınızı yazmalı aynı anda günlük tutmaya başlayarak içinizi kağıtlara dökmelisiniz böylelikle ciddi farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Elbette beni youtube kanalımı ve instagram kanalımı seyrederek çok sayıda size faydası olacak çalışmalara teknik ve farkındalıklara ulaşabilirsiniz...
20 Haziran ile 17 Ağustos tarihleri arası özellikle terör, savaş, patlamalar ve doğal afetler adına gergin bir süreç.
3 Ekim ile 25 Aralık 2020 arası yine aynı şekilde bu sefer daha güçlü olarak Çin, Amerika, Kuzey ve Güney Kore, Hindistan, Asya ve İran gibi ülkeler adına tabi aslında tüm dünya adına da topraklarına saldırılar olabilecek çok gergin dönemler..
Özellikle 21 Haziran ve 5 Temmuz tutulmalarından en çok Arabistan, Oman, Yemen, Dubai, Katar, Afrika’nın orta kesimi, Kuzey Hindistan, Çin, Nepal, Tayland, Güney Kore ve Kuzey Kore etkilenecek ve buralarda deprem, saldırılar ve doğal afetler olabilir.
Lakin bence Hindistanın Kuzeyi ve Çin’i aynı anda etkilediğine göre sınırlarında problemler ortaya çıkabilir.
Türkiye’ye dışarıdan değil, sadece siyasi mücadeleler adına ve tabii 2023 Şubat ayına kadar ekonomik olarak zor süreç!
Çok sayıda insan bana Türkiye’nin doğusunda hangi şehirler diye soruyor. Lakin etki çok geniş bir alanı etkilediği için bütün doğu diyorum. Orta doğu, Güney doğu ve Kuzey doğu olmak üzere Türkiye’nin bütün doğu kesimini tutulmalar etkiliyor. O yüzdende astrolojik olarak doğal afetlere karşı dikkat etmek gerekiyor... dedim.
Türkiye’nin Ege kısmında ise daha hafif bir etki var o yüzden onun çok yoğun etkilemeyeceğini ciddi bir şey olmayacağını düşünüyorum.
Çoğu insan bana büyük İstanbul depremini soruyor. Bence astrolojik olarak büyük İstanbul depremi bundan yedi buçuk ile 10 yıl sonra olur. Yani 2027 yılından sonrası ile 2033 yılı arasında olur. Tabi 2033 yılı bütün dünya ve Türkiye için bayağı sarsıntılı bir dönem... Bununla ilgili ayrıca yazarım.
Bunları zaten geçen aylardaki köşe yazılarımda yazmıştım.
Burada Seren Serengil’e , Bircan Bali ve tüm çalıştığı tv programı ekibine özellikle Avrupa Seksoloji Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sungur ile canyaziyor instagram hesabımda yaptığımız ve igtv ‘ye kaydettiğm canlı yayınlarımı seyretmesini çok tavsiye ediyorum. Kendileri seyrettiği zaman neden böyle bir şey söylediğimi çok daha iyi anlayacak ve almaları gereken bilgiyi alacaktırlar. Daha da başka bir şey söylemek istemiyorum. Lütfen kimse sormasın.
Seren Serengil’e tavsiyem nolur bol bol Feride Gürsoy ve Yeliz Can gibi başarılı isimlere aile dizimine gitsin, bol pozitif imajinasyon ve her türlü onu olumsuz düşünce kalıplarından özgürleştirecek Louise Hay’ın hayatını iyileştir... access consciousness gibi eğitimler alsın.
Son olarak Caner Çalışır’ın vefatına çok üzüldüm. Kendisini hiç tanımadım, takip etmiyordum yada en ufak bir yazışmamız bile olmadı. Lakin etrafına neşe saçan bu kadar genç yaştaki bir insanın vefat haberi beni üzdü. Yeri huzur ile dolsun. Mutluluğa gitsin. Allah rahmet eylesin.
İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci olayına gelecek olursak hangi taraf haklı bilmiyorum lakin bu olay adına şunu söylemek istiyorum eğer iki çift arasında sorun varsa mutlaka ilişki konusunda uzman psikolog, psikoterapist ve psikiyatristlere gitmek onların denetiminde bu ayrılık sürecini geçirmek lazım. Bu şekilde ayrılan çok ünlü arkadaşlarım hiç sorunsuz bir şekilde ayrıldılar ve bitti...
Aksi halde bazen dışarıdan bir destek olmadan çok zor olabiliyor.
Eğer terapiye taraflardan biri yaklaşmıyorsa o zaman en kısa yoldan geri çekilmek en mantıklısı.
Bazen de maddi manevi hiçbir şeyin peşine düşmeden o sürecin acısını uzatmadan ve büyütüp sizi yıpratacak noktaya getirmeden içinden çıkmak lazım.
Karşıdaki kişi bir şey istiyorsa ver gitsin... yada karşındaki vermiyorsa bırak... O sana zaten başka yerden gelir...
Ben her zaman bir sorun olduğunu hatta karşımdaki kişinin tamamen haksız olduğunu görsem bile parası yada her ne ise al fazlası ile git... derim ve yollarım... Böylelikle enerjimi böyle olumsuz bir sürecin içine sokmadan ve kıtlık bilincine girmeden o paranın kat ve katı ile geri geleceğinden emin olurum...
Sonuç olarak da her zaman öyle olmuştur...
Bu arada Bülent Ersoy en zooorrrr sadesati olan 8. Evdeki Ay sadesatisini sorunsuz atlattı... Tebrik ediyorum. Ne kadar güçlü bir kadınmış inanılmaz bir olay... 2014 Kasım sonrasında başlayarak 2017 Ekim sonrası da asıl zor sürece girmesi ile 2019 Mart sonrasında en zor sürecin başladığı sadesati dönemi en sert orta bölümü 2020 nin 25 Ocak tarihinde bitmiş. Gerçi daha iki buçuk senesi var. Tam 2023 Ocak ayında bitiyor ama yine de en zoru orta dönemidir. Jüpiter daşa döneminde sadesatilerin çok zorlamadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Jüpiter daşasına 2016 da girmiş. Bundan sonra 16 yıl Jüpiter daşasını yaşar... Gerçekten çok güçlü bir kadın.
Not: Biliyorsunuz bir astrolog Haberturk kanalında Fatih Altay’lının programında Çin 2020 yılında ekomonik büyüme yaşayacak demişti. Ben de aynı dönemde röportaj ve yazılarımda Çin’de büyük patlamalar olacağını bütün dünyayı etkileyeceğini, Çin’in sadesati denilen çok zor bir sürece girdiğini ve 2023 yılına hatta 2025 sonrasına kadar çok zor bir süreç yaşayacağını yazmıştım.
Herkes kim haklı çıkacak dedi ve ben haklı çıktım...
Bununda burada altını çizeyim. Hiçbir şey bilmeyen insanlara ‘her şeyi bildi’ diyorlar.
Tamamen pr harikası şu ana kadar bin kere söyledikleri çıkmayan, her seferinde yazıp sonra çıkmayınca silen astrologlara buradan sesleniyorum. Utanmadan astroloji eğitimi vereceğinize gidin söyledikleri çıkan yurtdışındaki başarılı astrologlardan eğitim alın...
Daha çok hiçbir şey bilemeyen ve insanları da yanlış yönlendirecek insan yetiştirmeyi bırakın!
Size gelen danışanlara da negatif şeyler söyleyerek insanların hayatlarını karartmayın! Yazık günah! İnsanların kafalarına ektiğiniz kara tohumlar ileride sizin önünüzde kapkara ormanlara dönüşürler...
Her ormanın da elbette bir aslanı ve üstünde uçak bir kartalı vardır...
Hayatımızın bize hayallerimizin ötesinde sevinç gözyaşlarımızı akıtacak mucizeler yaşatmasını diliyorum.
Sevginin kaynağının gücünü tüm içime, kalbime, evime ve yaşamımın her bir noktasına tamamen sevgiden yaşamamı sağlayacak şekilde davet ediyorum...
Sizi seven bir Can...
Astrolojik Tutulmaları ile DARK 2020 Yazı: Belirsizlikle Barışmak
Canım Okurlarım, Dark dizisine ve şu an ki dünyanın içinde olduğumuz astrolojik etkiyi gördüğüm zaman 2020 yaz ayları ve tüm yıl bana Dark dizisinin tezahür etmiş hali gibi geliyor.
Çünkü her şey birbirine bağlantılı bir şekilde devamlı geçmişe ve geleceğe gidip geliyoruz. Bu düzlemde günden güne daha fazla gerçekler ortaya çıkarak her şeyin derinlerindeki kişiler yüzlerini gösteriyor. Her bir ülke birbirinin paralel yaşamı gibi paralel boyutları bizlere yaşatıyor. Sonuç olarak 2020 ve 2021 yılının sonundan sonra dizi bitecek ama etkisi 2023 Ocak sonuna kadar bizi etkileyecek gibi duruyor. 2020 ve 2021 yılları dönemi politikacılar için tehlikeli ve skandallar ile dolu bir dönem...
Yaşam aslında her an bizimle eşzamanlılıklar ile konuşuyor. İçinden ilerlediğimiz yaşam insanlar için şefaflaşarak şok edici bir hal alıyor.
Armağan Çağlayan’ın youtube programında Murat Övüç ve Selin Ciğerci ile yaptığı röportajları seyrettiğim zaman ‘işte budur.’ dedim...
Herkes son derece samimi, açık dürüst ve hiçbir şeyini saklamadan söylüyor.
Tüm dünyada ünlüler dünyasında neler neler var herkes biliyor. Lakin niye ise Uluslararası Seks Federasyonu’nun kabul ettiği bütün dünya bilim insanlarının doğal yönelimlerine televizyonlarda çarpık ilişki diyerek cehaletin doruğunu yaşamaktan utanmıyorlar. Şu ana kadar herkes üstünü kapata kapata ilerlemeye alıştığı için sosyal medya fenomenlerinin gerçekten yeni çağın gerçek ünlülerinin yani sevilen ve takip edilen insanlarının dürüstlüğüne medyanın alışması zaman alacak gibi...
Eskiden belli gazeteler, televizyonlar varmış. Onlar kimleri öne çıkarırsa o kişiler ünlü sayılıyormuş. Bence gerçek ünlülük onlar değil şu an ki sosyal medya ile ünlü olan insanlar. Gerçek Celebrity olmak demek çoğunluk tarafından sevilmek demek....
Tabii gerçekte artık dünyanın istediği bu şeffaflık! Dünya gerçeklere aç! Ateist nüfusun dünyada en çok olduğu ülkenin İran olduğunu düşünecek olursak insanlar özgürlük istiyor.
Dayatmalar, korkutmalar ve kısıtlanmış bilinç kalıpları artık dünyada barınamıyor.
Kim ne derse desin artık dünya değişti! Kabul edilse ve edilmese de yaşam bizi bambaşka bir dünyaya taşıyor!
Geçmiş yüzyılları öven insanların belki o zamanki ataları köle pazarında satılıyor ya da ailelerinden çocuklar alınıp kurban ediliyordu. Elbette okumadıkları bilmedikleri için öyle kendilerince bilmedikleri bir dünyayı özlüyor ve onu bugüne taşımaya çalışıyorlar. Lakin çabaları boş!
Çünkü artık insanlık rüyadan uyandı!!!
21 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tarihlerinde olacak olan tutulmalardan dolayı iki tutulmanın arasındaki dönem inanılmaz önemli...
21 Haziran Tutulması ile bütün kanaat önderleri, siyasetçiler, parti liderleri ve futbol liderleri dahil tüm liderler için yeni bir dönem başlayacak ve hepsinin değişimleri 2020 ve 2021 yılının temmuz ayına kadar istenecek ve çoğu da değişecek!
21 Haziran ile 5 Temmuz dönemlerinin Türkiye’nin doğusunu deprem ve doğal afetler ile ilgili etkilediğini yazmıştım.
Mars ‘ın Rahu ve Ketu ile etkileşimi aynı anda Mars Jüpiterin evindeyken Jüpiterin Pluto’ya yaklaşması ile farklı kişiler güçlenirken farklı kişiler güç kaybedeceği zamanlar başlayacak.
Bu birleşimin tam olacağı ve etkinin tam tetikleyici tarihleri 25, 26, 27 Haziran 2020 tarihlerinin 1 hafta öncesi ve 15 gün sonrası boğulma, gemi batışları, seller, tusinami gibi olaylar, hortum, fırtına, çığ düşmeleri, devletlerin düşüş başlangıçları, doğal afetler, depremler, dünyayı sallayacak inletecek olaylar ve çok yoğun fanatik terörist hareketleri gösteriyor.
Aynı tarihlerin tam aynı zamanda 2017 yılında benim ‘2020 yılında 3. Dünya Savaşı olacak’ dediğim dönemlerden birkaç ay sonra başlayan Dark dizisinin en başından itibaren kıyametin kopacağı söylenen ve yeni dönemin başlayacağını dizide anlattıkları 27 Haziran tarihinden tam da benim de astrolojik olarak söylediğim gibi 2020 ve 2021 değişim sürecini tetikleyen tarihte başlıyor.
İran'da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı astrolojik olarak görünüyor. #iran #astroloji. İran Özgürlüğe ilerleyecek ve şu anki sistemi değişir! Bu değişim dış ülkeler ile savaş ve iç mücadele ile ilerleyebilir. İran reforma gidecek!
Tabii ben o gün kıyamet kopacağına inanmıyorum. Lakin biz o sırada görsek veya görmesek de eski dünyanın fişi çekilerek yeni dünyanın fişinin takılacağı birçok kısıtlı bilinç topluluklarını bile pes ettirme noktasına getirecek artık gücün özgürlükçü taraflara geçeceği sürece başlıyoruz.
Elbette ilk başta gerginlikler olabilir lakin sonrası kesinlikle çok iyi olacak...
Zaten dünya 2022 ‘nin Nisan ayından başlayarak 2023 Ocak sonrasında tam görünürlük kazanması ile 2025 yılı ortasına kadar bayağı refah dolu bir dönem yaşayacak! Elbette bu dönemin içinde zor süreçler yaşayan ülkeler olacak lakin genel anlamda yorumlayacak olursak ve şu an ile karşılaştıracak olursak 100% şu andan çok daha iyi olacak!
Türkiye’nin 2022 Nisan sonrası başlayarak 2023 Ocak sonrasında ortaya çıkmaya başlayacak bir biçimde 2024 yılında tam olarak kendini gösterecek şekilde, Dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olacağını ve ülkemizin inanılmaz bir zenginlik, refah, özgürlük ve rahatlık içinde olacağını 100% emin olduğumu yazarak söyleyebilirim!
Dark dizisini seyrettiğiniz zaman gelecekte herkesin maskeli gezdiğini ve çok büyük savaşlar olmuş olduğunu görebilirsiniz. Evet ben zamanında 2020 3. Dünya savaşı demiştim ve hala da bu fikrimde hem fikirim. Sonuç olarak da bütün dünya liderlerinin de açıkladığı gibi 2. Dünya savaşından sonra bütün dünyayı en çok etkileyen olay Covid19 süreci oldu!
Dark gibi geçmişte çekilmiş pek çok dizi ve filmin bu dönemi birebir anlattığını seyrettiğiniz zaman hepsini şok olarak seyrediyorsunuz. Bunun nedeni aslında o insanların bu dönemi bildikleri değil, özellikle kitap ve senaryo yazan insanların kolektif bilinçte zaten bilinen bilgileri ilham alma içinde iken alıp yazmalarından kaynaklanıyor. Tabi bütün bu film ve diziler de sonuç olarak da süreç bir şekilde çözülüyor ve bitiyor.
Bizim içinde zaten o şekilde olacak. Daha öncede söylediğim gibi 2021 Şubat ortasından sonra artık domuz gribi gibi etkisiz bir hal alıp 2023 Ocak sonrasında Dünyadaki etkisi biter...
Tabi ben 2020 yılında birçok yeni virüslerin ortaya çıkacağını hatta tam 2020 Haziran ayında ve eylül ekim ayında yeni virüslerin de çıkacağını astrolojik yorumumda yazmıştım. Aynen dediğim gibi Çin’de haziran ayı içinde yeni virüs türü bulundu ve çok daha tehlikeli olduğu belirtilerek bölge karantinaya alındı. Önümüzdeki dönem Çin’in sakladığı pek çok gerçek tek tek ortaya çıkacak! 21 Haziran ve 5 Temmuz dönemlerinden yeni virüsler gündemde çok daha fazla yükselecek ve hatta bazı dünya ülkelerine etki edip korku yaratabilir.
21 Haziran 2020 tarihinden sonra uzaylılar, gizli güçler, kötülükler, şeytanilikler, çoktan bulunmuş ama insanlığa sunulmamış tedaviler ilaçlar, covid19 ile ilgili gizemler, gizlenen ve saklanan her şeyi Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında arka arkaya ortaya çıkmaya devam edecek!
Özellikle petrol bu dönem de ve tüm 2020 yılında önemli bir gündem oluşturacak! Petrol şirketlerine, merkezlerine, kaynaklarına, depo ve petrol kuyularına saldırılar yapılabilinir. Aynı zamanda yeni petrol kaynakları bulunabilinir.
Şimdi gelgelelim bu dönemde ne yapmamız gerektiğine:
Her şeyden önce Prof. Dr. Mehmet Sungur’un Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek-Korona Günlükleri isimli kitabını mutlaka okumalısınız! Bu kitap gerçek anlamı ile tam olarak içinde yaşadığımız bu süreç ve aslında bütün hayatımız için dünyanın en önemli bilim insanlarından bir tanesi tarafından kaleme alınmış bir hazine...
Birçok kişi uyuyamadığını yada uykusu olmasına rağmen uyuyamadığını yada uyuduğunu ama kendini yorgun hissettiğini veya bir gerginlik, sinir, agresyon, nefret, öfke gibi etkenlerin hayatında ortaya çıktığını söylüyor.
Bir kere bu dönem de 2020 Kasım ayına kadar bütün gezegenler ters döneceği ve 21 Haziran ile 5 Temmuz tutulmaların yanında söylediğim tüm astrolojik etkenlerden dolayı kesinlikle ani kararlar vermemek ve çok sakin olarak geri çekilmek lazım.
Eğer sorunlarınız varsa terapiye yönelmeli, feng shui kitapları okuyarak evinize uygulamalı ve bol bol bütün düşünce gücü, bilinç altı ile ilgili kitapları okuyarak uygulamalısınız.
En önemlisi yardıma muhtaç hayvan ve insanlara bol iyilik yapmalısınız! Kör, sakat ve engelli kedi ve köpekleri sahiplenmelisiniz. Eğer bu canlılara sahip çıkar ve bakarsanız yaşam da sizlere sahip çıkacak ve bakacaktır. Sizin enerjinizi yükseltecek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak filmler, diziler seyretmeli ve kitaplar okumalısınız...
Kendinize bir rüya defteri belirleyip düzenli olarak bütün rüyalarınızı yazmalı aynı anda günlük tutmaya başlayarak içinizi kağıtlara dökmelisiniz böylelikle ciddi farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Elbette beni youtube kanalımı ve instagram kanalımı seyrederek çok sayıda size faydası olacak çalışmalara teknik ve farkındalıklara ulaşabilirsiniz...
20 Haziran ile 17 Ağustos tarihleri arası özellikle terör, savaş, patlamalar ve doğal afetler adına gergin bir süreç.
3 Ekim ile 25 Aralık 2020 arası yine aynı şekilde bu sefer daha güçlü olarak Çin, Amerika, Kuzey ve Güney Kore, Hindistan, Asya ve İran gibi ülkeler adına tabi aslında tüm dünya adına da topraklarına saldırılar olabilecek çok gergin dönemler..
Özellikle 21 Haziran ve 5 Temmuz tutulmalarından en çok Arabistan, Oman, Yemen, Dubai, Katar, Afrika’nın orta kesimi, Kuzey Hindistan, Çin, Nepal, Tayland, Güney Kore ve Kuzey Kore etkilenecek ve buralarda deprem, saldırılar ve doğal afetler olabilir.
Lakin bence Hindistanın Kuzeyi ve Çin’i aynı anda etkilediğine göre sınırlarında problemler ortaya çıkabilir.
Türkiye’ye dışarıdan değil, sadece siyasi mücadeleler adına ve tabii 2023 Şubat ayına kadar ekonomik olarak zor süreç!
Çok sayıda insan bana Türkiye’nin doğusunda hangi şehirler diye soruyor. Lakin etki çok geniş bir alanı etkilediği için bütün doğu diyorum. Orta doğu, Güney doğu ve Kuzey doğu olmak üzere Türkiye’nin bütün doğu kesimini tutulmalar etkiliyor. O yüzdende astrolojik olarak doğal afetlere karşı dikkat etmek gerekiyor... dedim.
Türkiye’nin Ege kısmında ise daha hafif bir etki var o yüzden onun çok yoğun etkilemeyeceğini ciddi bir şey olmayacağını düşünüyorum.
Çoğu insan bana büyük İstanbul depremini soruyor. Bence astrolojik olarak büyük İstanbul depremi bundan yedi buçuk ile 10 yıl sonra olur. Yani 2027 yılından sonrası ile 2033 yılı arasında olur. Tabi 2033 yılı bütün dünya ve Türkiye için bayağı sarsıntılı bir dönem... Bununla ilgili ayrıca yazarım.
Bunları zaten geçen aylardaki köşe yazılarımda yazmıştım.
Burada Seren Serengil’e , Bircan Bali ve tüm çalıştığı tv programı ekibine özellikle Avrupa Seksoloji Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sungur ile canyaziyor instagram hesabımda yaptığımız ve igtv ‘ye kaydettiğm canlı yayınlarımı seyretmesini çok tavsiye ediyorum. Kendileri seyrettiği zaman neden böyle bir şey söylediğimi çok daha iyi anlayacak ve almaları gereken bilgiyi alacaktırlar. Daha da başka bir şey söylemek istemiyorum. Lütfen kimse sormasın.
Seren Serengil’e tavsiyem nolur bol bol Feride Gürsoy ve Yeliz Can gibi başarılı isimlere aile dizimine gitsin, bol pozitif imajinasyon ve her türlü onu olumsuz düşünce kalıplarından özgürleştirecek Louise Hay’ın hayatını iyileştir... access consciousness gibi eğitimler alsın.
Son olarak Caner Çalışır’ın vefatına çok üzüldüm. Kendisini hiç tanımadım, takip etmiyordum yada en ufak bir yazışmamız bile olmadı. Lakin etrafına neşe saçan bu kadar genç yaştaki bir insanın vefat haberi beni üzdü. Yeri huzur ile dolsun. Mutluluğa gitsin. Allah rahmet eylesin.
İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci olayına gelecek olursak hangi taraf haklı bilmiyorum lakin bu olay adına şunu söylemek istiyorum eğer iki çift arasında sorun varsa mutlaka ilişki konusunda uzman psikolog, psikoterapist ve psikiyatristlere gitmek onların denetiminde bu ayrılık sürecini geçirmek lazım. Bu şekilde ayrılan çok ünlü arkadaşlarım hiç sorunsuz bir şekilde ayrıldılar ve bitti...
Aksi halde bazen dışarıdan bir destek olmadan çok zor olabiliyor.
Eğer terapiye taraflardan biri yaklaşmıyorsa o zaman en kısa yoldan geri çekilmek en mantıklısı.
Bazen de maddi manevi hiçbir şeyin peşine düşmeden o sürecin acısını uzatmadan ve büyütüp sizi yıpratacak noktaya getirmeden içinden çıkmak lazım.
Karşıdaki kişi bir şey istiyorsa ver gitsin... yada karşındaki vermiyorsa bırak... O sana zaten başka yerden gelir...
Ben her zaman bir sorun olduğunu hatta karşımdaki kişinin tamamen haksız olduğunu görsem bile parası yada her ne ise al fazlası ile git... derim ve yollarım... Böylelikle enerjimi böyle olumsuz bir sürecin içine sokmadan ve kıtlık bilincine girmeden o paranın kat ve katı ile geri geleceğinden emin olurum...
Sonuç olarak da her zaman öyle olmuştur...
Bu arada Bülent Ersoy en zooorrrr sadesati olan 8. Evdeki Ay sadesatisini sorunsuz atlattı... Tebrik ediyorum. Ne kadar güçlü bir kadınmış inanılmaz bir olay... 2014 Kasım sonrasında başlayarak 2017 Ekim sonrası da asıl zor sürece girmesi ile 2019 Mart sonrasında en zor sürecin başladığı sadesati dönemi en sert orta bölümü 2020 nin 25 Ocak tarihinde bitmiş. Gerçi daha iki buçuk senesi var. Tam 2023 Ocak ayında bitiyor ama yine de en zoru orta dönemidir. Jüpiter daşa döneminde sadesatilerin çok zorlamadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Jüpiter daşasına 2016 da girmiş. Bundan sonra 16 yıl Jüpiter daşasını yaşar... Gerçekten çok güçlü bir kadın.
Not: Biliyorsunuz bir astrolog Haberturk kanalında Fatih Altay’lının programında Çin 2020 yılında ekomonik büyüme yaşayacak demişti. Ben de aynı dönemde röportaj ve yazılarımda Çin’de büyük patlamalar olacağını bütün dünyayı etkileyeceğini, Çin’in sadesati denilen çok zor bir sürece girdiğini ve 2023 yılına hatta 2025 sonrasına kadar çok zor bir süreç yaşayacağını yazmıştım.
Herkes kim haklı çıkacak dedi ve ben haklı çıktım...
Bununda burada altını çizeyim. Hiçbir şey bilmeyen insanlara ‘her şeyi bildi’ diyorlar.
Tamamen pr harikası şu ana kadar bin kere söyledikleri çıkmayan, her seferinde yazıp sonra çıkmayınca silen astrologlara buradan sesleniyorum. Utanmadan astroloji eğitimi vereceğinize gidin söyledikleri çıkan yurtdışındaki başarılı astrologlardan eğitim alın...
Daha çok hiçbir şey bilemeyen ve insanları da yanlış yönlendirecek insan yetiştirmeyi bırakın!
Size gelen danışanlara da negatif şeyler söyleyerek insanların hayatlarını karartmayın! Yazık günah! İnsanların kafalarına ektiğiniz kara tohumlar ileride sizin önünüzde kapkara ormanlara dönüşürler...
Her ormanın da elbette bir aslanı ve üstünde uçak bir kartalı vardır...
Hayatımızın bize hayallerimizin ötesinde sevinç gözyaşlarımızı akıtacak mucizeler yaşatmasını diliyorum.
Sevginin kaynağının gücünü tüm içime, kalbime, evime ve yaşamımın her bir noktasına tamamen sevgiden yaşamamı sağlayacak şekilde davet ediyorum...
Sizi seven bir Can...