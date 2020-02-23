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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Yeni doğan bebeklerde uzamış sarılığa dikkat

23 Şubat 2020

YENİ doğan bebeklerin bir çoğunda görülen ve tıbben normal karşılanan sarılık hastalığı, bebeğin kanındaki bilirubin adlı maddenin artışından kaynaklanmaktadır.

 

Bebeklerde görülen sarılık genellikle fizyolojik olduğu için tehlike sınırını aşmayıp kısa süre içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Peki, yeni doğan bebeğin sarılık tedavisi için neler yapılmalıdır? İşte, bebeklerde sarılık hastalığı hakkında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Esra Özer şunları paylaştı:

KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR
“Yenidoğan döneminde bebeklerde en sık karşılaşılan durumlardan birisi olan sarılık, genellikle kendiliğinden ve sorunsuz düzelen bir durumdur. Ancak sarılığa neden olan bilirubin adı verilen maddenin aşırı yükselmesi, beyinde kalıcı ve geri dönüşümü olmayan hasara yol açabilir. Bu nedenle sarılık fark edilen bebeklerin mutlaka bir hekim tarafından tarafından muayene edilmesi ve biluribin düzeyinin ölçülmesi gereklidir.
Yenidoğan bebeklerde sarılık genellikle 2 veya 3’üncü günde başlar, birinci haftaya doğru azalır. Zamanında doğan sağlıklı bir bebeğin ikinci haftadan sonra artık sarı görünmemesi gerekir. Eğer görülürse bu duruma uzamış sarılık adı verilir.

ANNE SÜTÜ SARILIĞI
Uzamış sarılığın en sık nedeni anne sütü sarılığıdır. Anne sütü alan bebeklerin bazılarında genellikle birinci haftada sarılık başlar ve 1-3 ay kadar sürer. Anne sütü sarılığı dışında, bazı hastalıkların da bebeklerde bu duruma neden olabileceği bilinmelidir. Safra yollarının dar olması (atrezi), doğumsal tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) ve galaktozemi gibi metabolik hastalıklar bu açıdan önemlidir. Bu hastalıklarda acil tanı ve tedavi yaşamsal önem gösterir. Yenidoğan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları da uzamış sarılıkla bulgu verebilir, sinsi seyrettiğinden mutlaka akılda tutulmalıdır.

NE YAPILMALI?
Bebeğin sarılığı başlangıcından itibaren mutlaka bir uzman çocuk hekim tarafından değerlendirilmeli ve ölçülmelidir. İki haftadan uzun süren sarılıkta, hekim tarafından bebeğin tekrar değerlendirilmesi ve tetkik edilmesi zorunludur. Anne sütü sarılığında, anne sütünün kesilmesi kesinlikle önerilmez, ancak bebeğin bir hekim tarafından yakından izlenmesi şarttır. Anne sütü sarılığı dışında uzamış sarılığa neden olabilecek hastalıklar ve idrar yolu enfeksiyonları, mutlaka araştırılmalı ve saptandığı zaman tedavi edilmelidir.

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