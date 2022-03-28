Bebeğinize kaşık olmayın

ÇOCUKLARDA yemek alışkanlığı, neredeyse her ebeveynin gündeminde bir dönem yer almış konu, hatta çoğu zaman sorun. Biz de bu hassas konuyu İzmir’de deneyimi ile bilinen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Yılmaz Bay’a sorduk.
Son yıllarda oldukça popüler olan ve bebek liderliğinde beslenme anlamına gelen “Baby Led Weaning” (BLW) hakkında bilgi veren Bay, bu yöntemin Anadolu’da yüzyıllardır uygulandığını, bebeğin doğasına en uygun beslenme yöntemi olduğunu kaydetti. “Elinizde tabak kaşık çocuğunuzun peşinde koşturmaktan vazgeçin. Bırakın çocuğunuz kendi yemeğini kendisi yesin” diyen Bay, 6 aya kadar tek besinin anne sütü yoksa da formül mamalar olduğunu, bu dönemden sonra da ek besine geçildiğini, 6 aylık bebeklerde BLW yönteminin uygulanabileceğini aktardı.
AMAÇ ÖĞRENMESİ VE KEŞFETMESİ
Emekleme, yürüme davranışları gibi kendi kendine beslenmesi için de gerekli ortamın hazırlanabileceğine dikkat çeken Bay, BLW yönteminde amacın doyma değil duyuları uyum içinde kullanarak beslenme egzersizi olduğunu ifade etti. Bay, “Bebeğiniz besinleri eline alacak, ağzına götürecek, şeklini, kıvamını, sıcaklığını, rengini, kokusunu, tadını keşfedecek, oynayacak, başına, yüzüne, gözüne sürecek, belki de sizin yüzünüze, gözünüze fırlatacak, etrafa dağıtacaktır. Tüm bunlar kendi kendine beslenme yönteminin doğal bir akışıdır. Bu dönemde bebekler için önemli olan öğrenmek,eğlenmek ve keşfetmektir” dedi.
YA BOĞAZINA KAÇARSA?
BLW’nin bebeğin destekle ya da desteksiz oturmaya başladığı zamandan başlayacağını, 1 yaşına kadar bebeklerde öğürme refleksi noktasının dilin orta bölümünde olmasından kaynaklı yutamayacakları boyuttaki gıdalarda öğürerek dışarı çıkardıklarını belirten Bay, “Bebeğiniz ilk denemelerinde ağzına yiyeceği sokar sokmaz öğürebilir, öksürebilir hatta kusabilir. Bu hareketler bebeğinizin solunum yolunun açık, korunma reflekslerinin yeterli olduğunu gösterir. Hemen müdahale etmeyin, bırakın bebeğiniz doğal koruma refleksi ile kendini korusun” diye konuştu.
FAYDALARI ÇOK BÜYÜK
Bebeklerin iç güdüleri ile gıdaları seçtiğini vurgulayan Bay, yöntemin el-kol, parmak becererini geliştirdiğini, duygusal ve dil gelişiminin hızlandığını, görmenin netleştiğini, özgüven ve problem çözme yetisinin arttığını ve obezite riskinin en aza indiğini kaydetti. “Anne ve babalar tüm gün tabak, kaşık elde çocukların peşinden koşturmaz, ayaklı kaşık olmazlar diyen” Bay, bu dönemde çiğneme için damak sertliğinin yeterli olduğuna işaret ederek uygulamayı ise şu şekilde anlattı: “Sofrada ne varsa önüne koyun ve çocuğunuzu gözleyin. Eliyle tutamadığı gıdayı siz onun eline vermeyin. Ağzına götürmediği gıdayı siz ağzına vermeyin. Gerektiğinde yardımcı olun. Sabırlı olun, çocuğunuzun yemeğini hemen bitirmesini beklemeyin. Doyma belirtisi gösterdiğinde zorlamayın, ortamın ve kıyafetlerin kirlenmesine hazır olun. Yemeği püre yapıp önüne koymayın.”
Bebeğinize kaşık olmayın
ÇOCUKLARDA yemek alışkanlığı, neredeyse her ebeveynin gündeminde bir dönem yer almış konu, hatta çoğu zaman sorun. Biz de bu hassas konuyu İzmir’de deneyimi ile bilinen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Yılmaz Bay’a sorduk.
Son yıllarda oldukça popüler olan ve bebek liderliğinde beslenme anlamına gelen “Baby Led Weaning” (BLW) hakkında bilgi veren Bay, bu yöntemin Anadolu’da yüzyıllardır uygulandığını, bebeğin doğasına en uygun beslenme yöntemi olduğunu kaydetti. “Elinizde tabak kaşık çocuğunuzun peşinde koşturmaktan vazgeçin. Bırakın çocuğunuz kendi yemeğini kendisi yesin” diyen Bay, 6 aya kadar tek besinin anne sütü yoksa da formül mamalar olduğunu, bu dönemden sonra da ek besine geçildiğini, 6 aylık bebeklerde BLW yönteminin uygulanabileceğini aktardı.
AMAÇ ÖĞRENMESİ VE KEŞFETMESİ
Emekleme, yürüme davranışları gibi kendi kendine beslenmesi için de gerekli ortamın hazırlanabileceğine dikkat çeken Bay, BLW yönteminde amacın doyma değil duyuları uyum içinde kullanarak beslenme egzersizi olduğunu ifade etti. Bay, “Bebeğiniz besinleri eline alacak, ağzına götürecek, şeklini, kıvamını, sıcaklığını, rengini, kokusunu, tadını keşfedecek, oynayacak, başına, yüzüne, gözüne sürecek, belki de sizin yüzünüze, gözünüze fırlatacak, etrafa dağıtacaktır. Tüm bunlar kendi kendine beslenme yönteminin doğal bir akışıdır. Bu dönemde bebekler için önemli olan öğrenmek,eğlenmek ve keşfetmektir” dedi.
YA BOĞAZINA KAÇARSA?
BLW’nin bebeğin destekle ya da desteksiz oturmaya başladığı zamandan başlayacağını, 1 yaşına kadar bebeklerde öğürme refleksi noktasının dilin orta bölümünde olmasından kaynaklı yutamayacakları boyuttaki gıdalarda öğürerek dışarı çıkardıklarını belirten Bay, “Bebeğiniz ilk denemelerinde ağzına yiyeceği sokar sokmaz öğürebilir, öksürebilir hatta kusabilir. Bu hareketler bebeğinizin solunum yolunun açık, korunma reflekslerinin yeterli olduğunu gösterir. Hemen müdahale etmeyin, bırakın bebeğiniz doğal koruma refleksi ile kendini korusun” diye konuştu.
FAYDALARI ÇOK BÜYÜK
Bebeklerin iç güdüleri ile gıdaları seçtiğini vurgulayan Bay, yöntemin el-kol, parmak becererini geliştirdiğini, duygusal ve dil gelişiminin hızlandığını, görmenin netleştiğini, özgüven ve problem çözme yetisinin arttığını ve obezite riskinin en aza indiğini kaydetti. “Anne ve babalar tüm gün tabak, kaşık elde çocukların peşinden koşturmaz, ayaklı kaşık olmazlar diyen” Bay, bu dönemde çiğneme için damak sertliğinin yeterli olduğuna işaret ederek uygulamayı ise şu şekilde anlattı: “Sofrada ne varsa önüne koyun ve çocuğunuzu gözleyin. Eliyle tutamadığı gıdayı siz onun eline vermeyin. Ağzına götürmediği gıdayı siz ağzına vermeyin. Gerektiğinde yardımcı olun. Sabırlı olun, çocuğunuzun yemeğini hemen bitirmesini beklemeyin. Doyma belirtisi gösterdiğinde zorlamayın, ortamın ve kıyafetlerin kirlenmesine hazır olun. Yemeği püre yapıp önüne koymayın.”