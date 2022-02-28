Anestezi nedir?

ANESTEZİ nedir? Hastalara hangi amaçla nasıl verilir? Kaç türlü anestezi yöntemi vardır? Genel anestezi nasıl bir yöntemdir? Bölgesel anestezinin çeşitleri var mıdır? Lokal anesteziye ne tür durumlarda ihtiyaç olur? Anestezi ilaçlarına karşı hastanın alerjisi olup olmadığını gösteren bir test var mıdır? Hastalar anesteziye nasıl hazırlanmalı ve anesteziyi kim vermelidir? Anestezinin cerrahi müdahale sırasında hem hekime, hem de hastaya getirdiği kolaylıklar nelerdir? Merak edilen tüm bu soruları anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Serpil Özsezgin anlattı.
Genelde herkeste anestezi korkusu vardır. Anestezi korkusunda en büyük neden uyanamamak ya da bölgesel anestezide felç kalma, iğnenin omuriliğe girme kaygılarıdır. Bu nedenle öncelikle anesteziyi iyi tanımalıyız. Her operasyondan önce anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmeniz gerekmektedir. Anestezi uzmanı risk değerlendirmesi yapmak için sizi sorgular, kalp ve akciğerlerinizi dinler, solunum yollarına yerleştirilen endotrakeal tüpün yerleştirimesi sırasında üst solunum yollarına erişim için gerekli muayeneleri yapar. Gerek duyulan kan tetkiki ve radyolojik incelemeleri ister. Bu değerlendirme sırasında sizin için en uygun olan anestezi tekniklerini risk ve faydaları ile anlatır. Sonuç olarak yönteme birlikte karar verirsiniz.
ANESTEZİSTİN ÖNCELİKLERİ NELER?
Anestezi yaklaşımlarında son 30 yıldır hasta güvenliğini en üst düzeye çıkaran bilimsel ve teknolojik gelişmeler oldu. Genel ve bölgesel olmak üzere iki çeşit anestezi var. Artık değişik yaklaşımlar ve teknik imkanlarla risk olmaktan çıktı. İlaçların antidotlarının bulunmasıyla da güvenli bir şekilde hastayı uyandırabiliyoruz. Ultrason eşliğinde yapılan bölgesel anestezi yöntemleri ile daha etkili ve emin bir anestezi yapabiliyoruz. Bir anestezistin önceliği cerraha ve hastasına operasyon boyunca konforlu ve güvenli bir uygulama yapılmasını sağlamaktır. Genel anestezi cerrahi işlemin uygun koşullarda yapılabilmesine imkan tanımak için hastanın bilinci, refleksleri, ağrısı ve solunumunun geçici olarak ortadan kaldırılma halidir. Bu uyku sırasında tüm işlevleriniz anestezi hekimi tarafından karşılanır. Öncelikle solunum yolunu emniyete almak için bir tüp yerleştirilir. Daha sonra solunumunuzun devamlılığı ve derin uyumanız anestezi cihazıyla sağlanır. Bu nedenle bazı hastaların sorduğu gibi sizi o halde bırakıp bir saniye bile yanınızdan ayrılmamız mümkün değil. Gelişen monitörlerle yaşamsal fonksiyonlarınızı devamlı takip ediyor, kayıt ediyor ve stabil bir şekilde uyumanızı sağlıyoruz.
Bölgesel anestezi yöntemleri olan epidural ve spinal yöntemlerle bazı operasyonların yapılması mümkün. Kendi solunumunuza imkan tanıdığı için genel anesteziden daha avantajlı. Uzman ellerde şu an için en güvenilir yöntem. Bu alanda hastalarda belden yapılan iğneden sinir hasarı olup felç kalma korkuları mevcut. Bizim uygulama yaptığımız alanlarda böyle bir risk yok. Ancak operasyon sonrasında şiddetli baş ağrıları görülebilir. İşlem sırasında sırtınızdan bacaklarınıza yayılan bir elektrik çarpması hissedebilirsiniz. Ayaklarınızdaki uyuşukluk 4 saat sonra tamamen geçecektir.
Anestezi uzmanları görünmeyen kahramanlardır. Operasyonun başlamasından önce başlayan süreç operasyon bitimine kadar devam eder. Anestezi uzmanı tüm refleksleriniz tam olarak geri dönünceye kadar yanınızdadır. Yutma refleksi, öksürme refleksi, kendi solunumunuzdan emin oluncaya kadar size yardımcı olur.
ANESTEZİSTİN ÖNERİLERİ NELERDİR?
Biz anestezi uzmanları perdenin arka tarafında kalmayı tercih eden, karanlık, güneş görmeyen alanlarda mesai kavramı olmaksızın yoğu, stresli ve çok dikkat isteyen bir ortamda çalışan hekimleriz. Daha sağlıklı olmak ve risk almak istemiyorsanız operasyona karar verilir verilmez anestezi muayenesinden geçmeyi sizin talep etmeniz önceliğiniz olmalıdır. Özellikle hamilelerin doğumdan birkaç hafta önce (ister sezaryen, ister normal doğum) rutin anestezi uzmanı konsültasyonuna gitmensi zorunludur. Anestezi uzmanınız sizi detaylı sorgular, yapılan fizik muayene sonrasında gerekirse ilave tetkikler ve konsültasyonlar ister. Muayeneye gitmeden önce unutmamanız için tüm sorularınızı not edin. Bu yaklaşım size ve hekiminize zaman tasarrufu sağlar. Kendinize ne yapılacağını doğru olarak bilmeniz ve gerekli bilgileri doğru kaynaktan öğrenmeniz sizi rahatlatır. Hastalık yok, hasta var. Kafanızdaki tüm sorularınızın yanıtları internette değil, hekiminizde. Her hastaya göre değişen anestezi yöntemi var. Anesteziden uyanamamak diye bir şey yok. Önemli olan operasyondan önce anestezi hekimi tarafından detaylı muayenenizin yapılması, risklerin saptanması, gerekli tetkiklerin yapılması, gereksiz ilaçların kesilmesi, gerekli ilaçların devamının sağlanması. Ayrıca sigara içiyorsanız planlı operasyonlardan en az 15 gün önce bırakılması genel anestezide kullandığımız ilaçların solunum yolundan rahat atılmasını sağlar. Genel anesteziden önce üst solunum yolu enfeksiyonu olmamanız da çok önemli. Böyle durumlarda operasyonunuz anestezi riski nedeniyle ertelenir. Anestezistin önceliği öngörüsüdür, tüm sistemlere hakim olan tek branştır. Her zaman doğru ellerdesiniz.
Anestezi nedir?
ANESTEZİ nedir? Hastalara hangi amaçla nasıl verilir? Kaç türlü anestezi yöntemi vardır? Genel anestezi nasıl bir yöntemdir? Bölgesel anestezinin çeşitleri var mıdır? Lokal anesteziye ne tür durumlarda ihtiyaç olur? Anestezi ilaçlarına karşı hastanın alerjisi olup olmadığını gösteren bir test var mıdır? Hastalar anesteziye nasıl hazırlanmalı ve anesteziyi kim vermelidir? Anestezinin cerrahi müdahale sırasında hem hekime, hem de hastaya getirdiği kolaylıklar nelerdir? Merak edilen tüm bu soruları anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Serpil Özsezgin anlattı.
Genelde herkeste anestezi korkusu vardır. Anestezi korkusunda en büyük neden uyanamamak ya da bölgesel anestezide felç kalma, iğnenin omuriliğe girme kaygılarıdır. Bu nedenle öncelikle anesteziyi iyi tanımalıyız. Her operasyondan önce anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmeniz gerekmektedir. Anestezi uzmanı risk değerlendirmesi yapmak için sizi sorgular, kalp ve akciğerlerinizi dinler, solunum yollarına yerleştirilen endotrakeal tüpün yerleştirimesi sırasında üst solunum yollarına erişim için gerekli muayeneleri yapar. Gerek duyulan kan tetkiki ve radyolojik incelemeleri ister. Bu değerlendirme sırasında sizin için en uygun olan anestezi tekniklerini risk ve faydaları ile anlatır. Sonuç olarak yönteme birlikte karar verirsiniz.
ANESTEZİSTİN ÖNCELİKLERİ NELER?
Anestezi yaklaşımlarında son 30 yıldır hasta güvenliğini en üst düzeye çıkaran bilimsel ve teknolojik gelişmeler oldu. Genel ve bölgesel olmak üzere iki çeşit anestezi var. Artık değişik yaklaşımlar ve teknik imkanlarla risk olmaktan çıktı. İlaçların antidotlarının bulunmasıyla da güvenli bir şekilde hastayı uyandırabiliyoruz. Ultrason eşliğinde yapılan bölgesel anestezi yöntemleri ile daha etkili ve emin bir anestezi yapabiliyoruz. Bir anestezistin önceliği cerraha ve hastasına operasyon boyunca konforlu ve güvenli bir uygulama yapılmasını sağlamaktır. Genel anestezi cerrahi işlemin uygun koşullarda yapılabilmesine imkan tanımak için hastanın bilinci, refleksleri, ağrısı ve solunumunun geçici olarak ortadan kaldırılma halidir. Bu uyku sırasında tüm işlevleriniz anestezi hekimi tarafından karşılanır. Öncelikle solunum yolunu emniyete almak için bir tüp yerleştirilir. Daha sonra solunumunuzun devamlılığı ve derin uyumanız anestezi cihazıyla sağlanır. Bu nedenle bazı hastaların sorduğu gibi sizi o halde bırakıp bir saniye bile yanınızdan ayrılmamız mümkün değil. Gelişen monitörlerle yaşamsal fonksiyonlarınızı devamlı takip ediyor, kayıt ediyor ve stabil bir şekilde uyumanızı sağlıyoruz.
Bölgesel anestezi yöntemleri olan epidural ve spinal yöntemlerle bazı operasyonların yapılması mümkün. Kendi solunumunuza imkan tanıdığı için genel anesteziden daha avantajlı. Uzman ellerde şu an için en güvenilir yöntem. Bu alanda hastalarda belden yapılan iğneden sinir hasarı olup felç kalma korkuları mevcut. Bizim uygulama yaptığımız alanlarda böyle bir risk yok. Ancak operasyon sonrasında şiddetli baş ağrıları görülebilir. İşlem sırasında sırtınızdan bacaklarınıza yayılan bir elektrik çarpması hissedebilirsiniz. Ayaklarınızdaki uyuşukluk 4 saat sonra tamamen geçecektir.
Anestezi uzmanları görünmeyen kahramanlardır. Operasyonun başlamasından önce başlayan süreç operasyon bitimine kadar devam eder. Anestezi uzmanı tüm refleksleriniz tam olarak geri dönünceye kadar yanınızdadır. Yutma refleksi, öksürme refleksi, kendi solunumunuzdan emin oluncaya kadar size yardımcı olur.
ANESTEZİSTİN ÖNERİLERİ NELERDİR?
Biz anestezi uzmanları perdenin arka tarafında kalmayı tercih eden, karanlık, güneş görmeyen alanlarda mesai kavramı olmaksızın yoğu, stresli ve çok dikkat isteyen bir ortamda çalışan hekimleriz. Daha sağlıklı olmak ve risk almak istemiyorsanız operasyona karar verilir verilmez anestezi muayenesinden geçmeyi sizin talep etmeniz önceliğiniz olmalıdır. Özellikle hamilelerin doğumdan birkaç hafta önce (ister sezaryen, ister normal doğum) rutin anestezi uzmanı konsültasyonuna gitmensi zorunludur. Anestezi uzmanınız sizi detaylı sorgular, yapılan fizik muayene sonrasında gerekirse ilave tetkikler ve konsültasyonlar ister. Muayeneye gitmeden önce unutmamanız için tüm sorularınızı not edin. Bu yaklaşım size ve hekiminize zaman tasarrufu sağlar. Kendinize ne yapılacağını doğru olarak bilmeniz ve gerekli bilgileri doğru kaynaktan öğrenmeniz sizi rahatlatır. Hastalık yok, hasta var. Kafanızdaki tüm sorularınızın yanıtları internette değil, hekiminizde. Her hastaya göre değişen anestezi yöntemi var. Anesteziden uyanamamak diye bir şey yok. Önemli olan operasyondan önce anestezi hekimi tarafından detaylı muayenenizin yapılması, risklerin saptanması, gerekli tetkiklerin yapılması, gereksiz ilaçların kesilmesi, gerekli ilaçların devamının sağlanması. Ayrıca sigara içiyorsanız planlı operasyonlardan en az 15 gün önce bırakılması genel anestezide kullandığımız ilaçların solunum yolundan rahat atılmasını sağlar. Genel anesteziden önce üst solunum yolu enfeksiyonu olmamanız da çok önemli. Böyle durumlarda operasyonunuz anestezi riski nedeniyle ertelenir. Anestezistin önceliği öngörüsüdür, tüm sistemlere hakim olan tek branştır. Her zaman doğru ellerdesiniz.