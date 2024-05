Ultra işlenmiş gıdalar sağlığınızı çalıyor

Haberin Devamı

Güncel bir araştırma, uzun süre ultra işlenmiş gıdalarla (UİG) beslenmenin kanser, kalp hastalıkları, zihinsel rahatsızlıklar ve diyabet başta olmak üzere 32 sağlık sorunuyla yakından ilişkili olduğunu gözler önüne serdi.

Dondurulmuş gıdalar, dondurmalar, hazır çorbalar, cipsler, işlenmiş etler ve daha birçok gıda, marketlerin en göz önündeki raflarında yer alarak, albenisi yüksek ambalajlarıyla insanları cezbediyor. Gezmeye çıktığınızda çocuklarınızla birlikte yediğiniz fast food ürünler ve gazlı içecekler ise birçok kişinin beslenme rutininin bir parçası. Ancak hayatınızı kolaylaştırdığını düşündüğünüz bu gıdalar, en tehlikeli sağlık sorunlarına yakalanma riskini de beraberinde getiriyor. “Hocam, bu ürünler her yerde satılıyor. Bu kadar tehlikeli olsa satılır mıydı?" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, haklısınız. Her yerde karşınıza çıkıyor. Ancak ultra işlenmiş gıdaların (UİG) neler olduğunu bilmek, satın almamak ve bu konuda bilinçli olmak sizin elinizde. Çünkü bu ürünleri her tükettiğinizde kanser, kalp-damar hastalıkları, diyabet, obezite, zihinsel sorunlar başta olmak üzere 32 ciddi sağlık sorununa yakalanma riskiniz artıyor ve ömrünüz kısalıyor. İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'da (BMJ) yayınlanan güncel bir araştırmanın bulguları da bu tehlikeyi bir kez daha doğruluyor.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARIN DAVET ETTİĞİ HASTALIKLAR

Araştırmanın sonucu, oldukça çarpıcı. Çünkü ultra işlenmiş gıdalarla uzun süre beslenen kişilerin 32 farklı sağlık riskiyle karşı karşıya kaldığını doğruluyor. Listenin üst sıralarında ise kanser ve kalp hastalığına bağlı ölümler, lösemi, merkezi sinir sistemi tümörleri, meme, kolorektal, pankreas ve prostat kanserleri, diyabet, ruh sağlığı sorunları, uyku problemleri, astım, zihinsel bozukluklar, hipertansiyon, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, abdominal obezite, hiperglisemi, metabolik sendrom, alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı ve akciğer rahatsızlıkları gibi sağlık sorunları yer alıyor.

PEKİ ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELER?

Ultra işlenmiş gıdalar, genellikle kolayca erişilebilen, yağ, şeker, nişasta, tuz ve çeşitli katkı maddeleri içeren gıdalardır. Bu gıdaların içinde vücudumuza fayda sağlayan vitamin, mineral ve lifler bulunmaz. Bu ürünler, raf ömrünü uzatan kimyasalları, renklendiricileri, tatlandırıcıları ve koruyucuları içerir. Market reyonundaki yerlerini alana kadar da yoğun işlemlerden geçirilirler. Bu gıdaları tanıyabilmenin en basit yolu ise iyi birer etiket okuyucusu olmaktan geçer. Çünkü bu gıdaların etiketlerinde uzun bir bileşen listesi bulunur.

MUTFAĞINIZI DENETLEME ZAMANI!

Hadi gelin, şimdi mutfak dolaplarınıza birlikte bir göz atalım. Eminim içlerinde bir sürü işlenmiş gıda ile karşılaşacaksınız. Belki bu besinlerin ultra işlenmiş olduğunun bile farkında değilsiniz. Ama bugün bu konuda hem kendiniz hem de sevdikleriniz için bilinçlenme zamanı. Hazırsanız başlayalım. İşte hayatınızdan çıkarmanız gereken en yaygın ultra işlenmiş gıdalar…

-Paketlenmiş ekmek ve hamur işleri

-Paketli dondurulmuş gıdalar

-Hazır mikrodalga yemekleri

-Hazır çorbalar, soslar, makarnalar, pizzalar ve erişteler

-Salam, jambon, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etler

-Cipsler ve diğer tatlı veya tuzlu paketlenmiş aperatifler

-Fast food ürünleri tamamı

-Bulyonlar

-Kahvaltılık gevrekler

-Paketli çikolatalar, krakerler, kekler, kurabiyeler, dondurmalar ve şekerlemeler

-Aromalı ve şekerli protein barları

-Şekerli kahvaltı gevrekleri

-Hazır köfte ve dondurulmuş balık

-Gazlı ve şekerli içecekler (şekerli sodalar, spor içecekleri, şeker ilaveli meyve suları, soğuk çaylar ve enerji içecekleri)

-3’ü 1 arada kahveler ve türevleri

İŞLENMİŞ ETLERİ YERKEN BİR KERE DAHA DÜŞÜNÜN!





Yukarıda saydığım gıdaların tümü, ciddi hastalıklara yakalanma riskinizi yükselten ürünler arasında yer alıyor. Ancak özellikle kahvaltılarda bolca tüketilen işlenmiş etleri biraz daha ayrıntılı anlatmak istedim. Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar, işlenmiş etlerin sağlığa zararlı olduğunu ve kalın bağırsak kanseri ile kalp-damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini artırdığını göstermişti. Ancak son yıllarda yapılan bir çalışmaya göre meme kanserine yakalanma riskini de artırdığı düşünülüyor. Ayrıca işlenmiş etlerin karsinojen olduğunu doğrulayan diğer önemli bir makalede European Journal of Cancer adlı dergide yayımlanmıştı. Bu nedenle işlenmiş etlerden de uzak durulması, sağlıklı beslenme anlamında atılmış önemli bir adım olacaktır.

İŞLENMİŞ ET KATEGORİSİNE GİREN ÜRÜNLER

Salam, sucuk, sosis, pastırma, füme et, jambon, kurutulmuş et, tuzlanmış ve tütsülenmiş etler ile konserve etler.