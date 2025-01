Alzheimer hastalığı tüm dünyada hızla artıyor

Haberin Devamı

Aynı zamanda en yaygın görülen demans türü olan Alzheimer hastalığı da her yıl milyonlarca kişinin hafızasını yavaş yavaş çalıyor. Demans ve Alzheimer hastalıklarına karşı artık çok daha bilinçli olmak zorundayız. Çünkü son yıllarda ortalama yaşam süremiz istikrarlı bir şekilde yükseldi ve bu geçişe çok azımız hazırlıklıyız. Günümüzde artık 90 ve 95 yaşı görme şansımız yüzde 50’den aşağı değil ve bu uzun yaşam süresinin kendine iyi bakmayanlara birçok hastalığı da beraberinde getireceği kesin. Bu tehlikeli sağlık sorunlarından biri de maalesef ki Alzheimer.

İLERİ YAŞ GRUBUNDA ALZHEIMER SALGIN GİBİ YAYILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 10 milyon kişide Alzheimer görülmesi nedeniyle 2050’de hasta sayısının 139 milyonu bulması öngörülüyor. Her 3 saniyede bir kişi de Alzheimer’a yakalanıyor. Dünyada ölüm nedenleri arasında ise yedinci sırada yerleşen Alzheimer hastalığının ne yazık ki, halihâzırda bir tedavisi bulunmuyor. Türkiye’de ise 700 bin Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor. Elde edilen yeni verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1’i Alzheimer olurken, erkeklerde bu oran 11’de 1 olarak gözleniyor. Yaşlı nüfus oranı arttıkça Alzheimer hastalığı da bir o kadar dünyanın gündemine oturacak gibi duruyor. Peki, hafızamızı bizden çalan unutkanlık (demans) ve Alzheimer gibi hastalıkların pençesine düşmemek için neler yapmalıyız?

BELLEĞİMİZİN EN BÜYÜK DÜŞMANLARI

Hafızamızın yaşlanmasını yavaşlatabilmek ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı güçlü durabilmek için öncelikle düşmanlarımızı iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü bu düşmanları yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliklerle alt etmeniz mümkün. Peki, kim bu azılı düşmanlar...

*Kronik hastalıklar: (Diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi)

*Mineral ve vitamin eksiklikleri: (Omega 3, demir, D vitamini, B12, folik asit, magnezyum ve çinko eksiklikleri)

*Sağlıksız beslenmek ve aşırı yemek tüketmek

*Endişe, kaygı ve korku

*Uykusuzluk

*Kronik stres, depresyon ve olumsuz düşünmek

*Yalnızlık

*Alkol ve sigara kullanımı

*Hareketsiz yaşam

ALZHEIMER’A KARŞI ALMANIZ GEREKEN ÖNLEMLER

Yukarıda da belirttiğim gibi beyin sağlığımızı koruyabilmek için yaşam tarzımızda köklü değişimler yapmamız şart. Zira bu faydalı değişiklikler, aslında kaliteli, sağlıklı ve daha uzun bir ömür geçirmemizin de anahtarı.

*Gün içinde mümkün olduğunca hareket etmeye ve egzersiz yapmaya çalışın.

*Öğrenmeye devam edin ve sosyalleşmekten çekinmeyin. Beyninizi yeni düşünceler ve bilgilerle beslemekten asla vazgeçmeyin.

*Mümkün olduğunca stresten uzak durun.

*Kaliteli ve düzenli uyku uyumaya çalışın. Düzenli uyku, öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi belleğinizi de güçlendiriyor.

*Yaşlanmaya bağlı olarak işitme kapasitesinde azalma olabilir. Bu nedenle işitme kapasitenizi periyodik olarak kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin.

*Sigara ve alkol tüketiminden uzak durun.

*Sağlıklı ve dengeli beslenin. Özellikle bellek dostu besinlere sofralarınızda bolca yer açın.

D VİTAMİNİ, OMEGA 3 VE B12 EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Beynin belleksel fonksiyonlarının düzgün çalışması için elzem vitaminlerden biri de D vitaminidir. Yapılan araştırmalar, düşük D vitamini seviyesine sahip kişilerde Alzheimer ve diğer demans türlerinin gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. B12 eksikliğine de dikkat etmelisiniz. Çünkü B12 vitamini hafızanın güçlenmesine ve öğrenme kabiliyetinin artmasında önemli bir role sahiptir. Güçlü bir hafızanın vazgeçilmezlerinden biri de yeteri kadar Omega 3 alabilmektir. Ayrıca yapılan araştırmalar, antioksidanlar bakımından zengin beslenildiğinde belleğimizin gücünün arttığını ve daha geç yaşlandığını gösteriyor. Yani, beynimiz antioksidan güçleri, oldukça fazla seviyor.

DEMANS DÜŞMANI BESİNLER

Zerdeçal: Antioksidan zengini zerdeçalın bellek gücünü desteklemesinin yanı sıra demans ve Alzheimer riskini düşürdüğü biliniyor.

Kabak çekirdeği: Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği, beyni serbest radikal hasarından koruyor.

Ceviz: Hafızayı güçlendirme anlamında çok yararlıdır. Omega-3 yağ asidi açısından zengindir.

Balık: Omega-3 içeriği yüksek olan somon, sardalya, palamut, lüfer, hamsi, ton balığı, uskumru tüketebilirsiniz.

Kırmızı Et: B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebepleri arasındadır. Hayvansal kaynaklarda yüksek oranda B12 vitamini bulunduğu için kırmızı et ve süt ürünleri tüketmeye özen gösterin.

Ispanak: Beyin ve zihin sağlığı açısından önemli bir besin olan ıspanak, özellikle çiğ bir şekilde tüketildiğinde zihin sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

Kakao: Belleği güçlendirmenin en tatlı yolu ise bitter çikolata tüketmektir. Tabi kalori kontrolünü yapmak şartıyla.

Mor, kırmızı ve siyah renkli besinler: Yaban mersini, karadut, incir, karalahana, mor havuç, patlıcan, kara üzüm, böğürtlen, erik, çilek, kiraz, mor patates, domates, pancar ve turp beyin sağlığımız için çok değerli besinler arasında yer alır.