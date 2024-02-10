Miami kartelinin patroniçesi

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◊ Griselda Blanco’yu nasıl keşfettiniz ve bu diziyi neden yapmak istediniz?

- Aslında o dönemde Kolombiya’da büyümüş olmama rağmen adını hiç duymamış olmam ilgimi çeken ilk şeydi.

◊ O dönem derken neyi kast ettiniz?

- Uyuşturucu trafiğinin patlama yaşadığı ve kartel üyelerini herkesin bildiği dönem. Ne yaptıklarını biliyorduk ve Amerika Birleşik Devletleri onların peşindeydi. Bu adamların karşısında bu seviyeye gelebilen bir kadının olması bana çok ilginç geldi. Ama daha ilginç olan Griselda’nın kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ben bilmiyordum, ailem bilmiyordu. Bu durum ilgimi çeken ve keşfedilmesi gereken bir durumdu.

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◊ Griselda’nın hakkında bu kadar az bilgi varken onun narkotik dünyasında yükselişini araştırmanızda hangi kaynaklar yardımcı oldu?

- Onu ilk kez “Kokain Kovboyları” belgeselinde izlediğimden beri ‘bu hikâye gerçekten doğru mu’ diyordum. İzledikten sonra konuyu unutmuştum ta ki bir gün uçakta dergide onun hakkında yazılmış makale görene kadar... O makaleyi okuduktan sonra narkotik konusunda bilgisi olan herkese bu hikâyenin doğru olup olmadığını sordum. Bu kadının gerçekten var olduğunu fark ettiğimde daha derinlere daldım. ABD’de 22 yıl hapis yatmış, kamuya açık kayıtları incelemek için işe oradan başladım.

◊ Griselda Blanco uyuşturucu ticareti gibi vahşi bir ortamda başarılı olmak için kendi içindeki vahşet seviyesinin farkına nasıl vardı?

- Karmaşık, pek çok şey var. Kolombiyalı olduğum için onu iyi anlayabildim. Ayrıca ben de bekâr bir anne ve göçmenim. Oğlumu tek başıma büyüttüm. Çok genç yaşlardan beri çalışıyorum. Beni onu anlamaya iten pek çok şey vardı. Keza Kolombiya’da var olan narkotik trafiği sırasında büyüdüm. Erkek kardeşim ne yazık ki narkotik işinin bir parçasıydı ve bu yüzden Kolombiya’da öldürüldü. Bu işin ne olduğunu biliyordum. Ailelerin korkunç bir şekilde nasıl yok edildiğini biliyordum. Sadece yasadışı işleri yapan kişiler değil ülke ve ülkede yaşayan diğer insanlar da acı çekiyor. Duyulan acı ve korku dağılıyor, her yerde hissediliyor. Bir oyuncu olarak bir annenin neden bu tür şeyler yaptığını düşünmeye çalıştım. Griselda’yla bu kadar ilgilenmemi sağlayan da buydu, yani güç ve para elde etmeye çalışan erkek değil bir anneydi. Dört çocuk annesi bir kadın neden böyle olmuş? Neden?

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BENİ ÇİRKİNLEŞTİRMEK ÇOK ZORDU!

◊ Dizideki Griselda Blanco görünümüne dönüşme sürecinizi anlatır mısınız?

- Beni çirkinleştirmek çok zordu (Gülüyor). Bu projede onun gibi kambur yürümeye çalışırken sırtımı mahvettim. Bir gün yatağımdan kalkamadım, kımıldayamıyordum. işe gitmediğim tek gün o gündü. İğne yaptırmak zorunda kaldım. Doktor ‘iğne olmalısın’ dedi çünkü kelimenin tam anlamıyla hareket edemiyordum. Doktor, ‘50 yaşında doğal olmayan pozisyonda yürüyemezsin eğer yürürsen bu şekilde tutulman normal’ dedi. Görünüşe göre Griselda gibi yürümek diskin yerinden çıkmasına sebep olmuş. Şimdi hayatımın geri kalanında bu konuda dikkatli olmam gerekiyor, bir anda yine tutulabilirim... Ama değdi. Bu onun için ödediğim küçük bir bedeldi... Makyaj ve protezler ise çok sayıda denemenin olduğu uzun bir süreçti. Saatlerce süren birçok makyaj testinden geçmek zorunda kaldım.

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◊ Oynamayı hayal ettiğiniz roller var mı?

- Benim gibi aksanı olan biri için herhangi bir karakteri oynayabilmek pek mümkün değil. Elbette yapabileceğim ve yaratabileceğim bir şey bulmak eğlenceli. Bu dizideki karakteri gerçekten tanıdığımı düşündüm. Kolombiyalı kadın ve anne olmayı biliyorum. Kolombiya’da yaşadım. Kolombiyalıyım. Griselda olabileceğimi düşündüm. Onu anlayabiliyordum. Diziyi yapmam 15 yılımı aldı, uzun süre bunun benim için doğru rol olup olmadığını düşündüm.

◊ Neden bu kadar uzun sürdü karar vermeniz?

- Bu projeyi yapmayı düşünmeye başladığımda Griselda hayattaydı, projeye başlamaya karar vermek gerçekten zordu ve çok uzun sürdü. Akışına bıraktım çünkü onun yüceltilmesini istemiyordum.Bana göre hikâyenin hâlâ bir sonu yoktu çünkü Griselda cezasını tamamlamış ve dışarı çıkmıştı, serbestti. 2012 yılında öldürülünce hikâyenin sonu gelmişti ben de projeyi yeniden ele aldım.

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GRISELDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE ‘ARTIK YAPABİLİRİM’ DEDİM

◊ Peki komediden dramaya geçiş, karar sürecinizi etkiledi mi?

- Ben bir komedi oyuncusuyum ve bunu yapabileceğimi göstermek istiyorum, kariyerimi yeniden keşfedeceğim gibi düşüncelerle hiç ilgili değildi. Aklımdan bile geçmedi. Sadece düşündüm ki, o karakteri anlıyor muyum. Evet anlıyorum ve sanırım bunu yapabilirim. İşte bu kadar.

◊ Griselda’nın evrimini izlerken, onun sadece gücü ele geçirmesine değil, aynı zamanda insanlığa karşı duyarsızlaşmasına da tanık olduk. Gücün ve paranın etkileri hakkında neler söylemek istersiniz?

- 51 yaşındayım. Çok şey yaşadım. Dünyanın acımasız bir yer olduğunu biliyorum. Ne yazık ki insanlar çok acımasız olabiliyor, bazen hepimiz anlık bile değişebiliyoruz ve asla olacağını düşünmediğimiz bir şeylere dönüşebiliyoruz. Aslında şöyle bir gerçek var. Griselda hapisten çıkınca diziyi yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmeyi bırakmamın nedenlerinden biri de onun Medellin’de özgür olmasıydı. Ve karakter benim için ne kadar ilginç olursa olsun yapmanın doğru olduğunu düşünmedim. Kötü adamın, yani onun mutlu sonla bittiğini göstermek istemedim. Gerçi mutlu son olduğunu söyleyemem bile ama Griselda hayattaydı öldürüldüğü an ‘tamam artık yapabilirim’ dedim.

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Daha önce bu seviyeye ulaşan ve başaran bir kadın görmedik

◊ Sizi Griselda Blanco hakkında en çok etkileyen ne oldu?

- Griselda da uyuşturucu dünyasındaki adamlar kadar acımasız olmayı başarmıştı. Çocuk yetiştiren bir annenin ya da bir kadının bu düzeyde nefret ve dehşete ulaşamayacağını düşünürsünüz. Ama bu dünyanın içine girdikçe, zaman geçtikçe ve başına gelen her durumla birlikte, hem kafasında hem de kalbinde daha da kötüleşti ve değerlerini kaybetti.

◊ Uyuşturucu kaçakçılarıyla ilgili televizyonda bir sürü yapım var. Griselda’nın hangi açıdan farklı olduğunu düşünüyorsunuz?

- Bu sadece Narco kaçakçılığın nasıl olduğuyla ilgili bir dizi değil. Bu konuyla ilgili hepimiz milyonlarca dizi ya da film izledik ama Griselda bir kadın. Daha önce bu seviyeye ulaşan ve başaran bir kadın görmedik. Bu benim için büyüleyici bir şeydi. Dizi; silahlı kavgalar, cinayet ve oraya buraya uyuşturucu göndermekten ibaret değil. Bu kadının içiyle ve yolculuğuyla ilgili. Ayrıca bu kadın yanlış şeyler yaptı ama bana öyle geliyor ki Griselda iyi bir yöne yönlendirilseydi ve isteseydi Kolombiya’nın başkanı olabilecek kapasitede bir kadındı.

ERIC NEWMAN

Herkes onun bir ‘canavar’ olduğunu söyledi

◊ Bu proje sırasında sizi Griselda Blanco hakkında en çok etkileyen ne oldu?

- Dizi için süreci başlattığımızda Griselda hakkında hâkim olan anlatı; onun bir canavar olduğu, acımasız, çirkin, şeytani bir karakter olduğuydu. İnsanlar canavarca şeyler yapabilir ama bu onları canavar yapmaz. Korkunç şeyler yaptı Griselda evet ama hakkında yapıcı anlatıların çoğu erkeklerin bir kadından nasıl korktuklarını açıklarken doğdu. Sophia’nın da dediği gibi, hapse giren, sonra ölen ve hiçbir zaman kendi sesi olmayan, öcüye dönüştürülmüş bir kadın var. Tamamen erkek egemenliğinde olan uyuşturucu dünyası var. Kolluk kuvvetlerinin neredeyse tamamı erkek ve her iki tarafta bu kadınla ilgili bu fantastik dehşet hikâyelerini paylaşıyor. ‘Bu kadının ne kadar berbat olduğunu bir bilsen’ gibi sözler etrafta dolanıyor. Hikâyenin başında, çocukları için daha iyi bir hayat kurmaya çalışan bekâr bir anne var ve sonra tabii ki kendini kaybediyor.

◊ Sofia Vergara’nın dönüşümü hakkında neler söylemek istersiniz?

- Dizide Sophia Vergara’nın Griselda’yı oynayacağını duyurduğumuz andan itibaren beni kızdıran şey, basında kullanılan resim oldu. 2000 yılından 65 yaşlarındayken hapishane için çekilmiş bir vesikalık fotoğrafı her yerde yayınlandı. Açıkça Griselda Blanco’nun gençken erkek hayran sıkıntısı hiç yoktu. Güzel bir kadındı. Elbette güzellik standartları değişti. Bir oyuncu olarak Sofia’nın ifadeli bir yüzü var bu çok önemli. Keza hergün 3-4 saat makyaj yapıldı, ardından 10 saat çekimler ve fiziksel dönüşüm üzerinde çalışıldı. Sofia’nın sağlığı konusunda endişelenmeye başladığım zamanlar oldu çünkü ortalıkta Griselda gibi kambur yürümeye devam ediyordu. Sofia’nın doğru görünümü bulmak bir buçuk yıl sürdü. Eğer istediğimiz görüntüyü bulamasaydık çekimleri erteleyecektik.