Bir cenazede en fazla ne olabilir ki!

‘Cambazın Cenazesi’ bir ihtiyarın cenazesi öncesi ve sonrasında yaşanacak 24 saat boyunca, kendi halindeki kasabanın adeta renkli röntgenini çeken, eğlenceli bir iş...
Kendi halinde şirin bir kasabadan ihtiyar bir simanın cenazesi ne kadar enteresan olabilir ki? Vefat anı, ilk şok, taziyeler ve cenaze hazırlıkları... Teselliler, iyi dilekler ve herkesin kendi hayatına dağılması... Şimdi gelin, Firuze Engin’in ‘buraya ait olana’ hem düşünsel hem duygusal anlamda incelikle hâkim olan kaleminden bakalım böyle bir cenazeye...
Müteahhitlerin parsellediği zeytinlikler içinde bir kasaba
Engin’in yazdığı, Doğu Yaşar Akal’ın dinamik bir rejiyle ayağa kaldırdığı; Ayşe Gülerman, Gökhan Kum ve Mesut Özsoy’un hikâyenin ve rejinin içine neşeli bir kıvraklıkla yerleştiği ‘Cambazın Cenazesi’ne buyurun!
Dağ ve deniz arasında, zeytinlikler, bostanlar içindeki Yapıldak kasabasındayız. Ailesine ve toprağına düşkünlüğü, kasabasına hizmetleriyle bilinen; inancı kadar rakıyla ve türkülerle de arası iyi olan, ‘Cambaz’ lakaplı, iki yetişkin çocuk babası, biri yolda üç torun dedesi Rasim İsmet bir gece kalp krizi geçirip ölür.
Cenaze öncesi ve sonrasında yaşanacak 24 saat boyunca, bu kendi halindeki kasabanın adeta renkli röntgenini çıkarır oyun. Sakinleri arasındaki küçük çekişmeleriyle hayli tanıdık burası. Bir yönüyle daha tanıdık: Müteahhitlerce bir kısmı çoktan parsellenip ‘doğal ve güvenlikli’ sitelerle örülmüş, keşfedilmemiş güzellikleriyle turizm yatırımları için bir cazibe merkezi...
Üç başarılı oyuncu, sade ve kullanışlı bir tasarım...
Üç oyuncu; kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, varlıklı, yoksul bir dizi karakteri ve aralarındaki ilişkiyi, eğlenceli bir akışla sunuyor bize. Üç parça platform ve mekânı betimleyen animasyonların yansıtıldığı üç fon perdesinden oluşan sade ve kullanışlı bir tasarımın içinde izliyoruz oyunu. Üç oyuncu da oyunun hem anlatıcıları hem aralarında dönüştürdükleri karakterlerin oyuncuları hem de ortam seslerinin yaratıcıları olarak çok başarılı. ‘Taziye sırası’ sahnesi kesinlikle başı çeker!
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu yapımı ‘Cambazın Cenazesi’ hayli eğlenceli bir iş. Ama bittiğinde, betonlarla örülü bir hayatla baş başa olduğunuzu, çocuklarımızın bu ‘doğal ve sağlıklı betonarme’ ortamda büyüdüğünü bir kere daha kafanıza dank ettirecek, hazır olun...
THE GLOBE’DAN 2020 MODEL MACBETH
‘Shakespeare’in tiyatrosu’ The Globe 2020 Şubat’ında sahnelenen, son oyunlarından ‘Macbeth’i erişime açtı. Oyuncuların geleneksel avlularından oyunu ayakta izleyen seyirciyle sık sık iletişim halinde oldukları, hareketli bir yorum: www.shakespearesglobe.com
SALONDAKİ YERİMİZ HİÇ EKSİLMESİN…
Tiyatro Kooperatifi, ‘Bizde Yerin Ayrı’ adıyla seyircilerin tiyatrolara katkı sağlayacağı bir program başlattı. 100 liradan başlayan paketlerden alıp biletinizi sezonda kullanabilirsiniz. Bağımsız tiyatroların salgın sürecini az hasarla atlatması için: bizdeyerinayri.com
Bir cenazede en fazla ne olabilir ki!
‘Cambazın Cenazesi’ bir ihtiyarın cenazesi öncesi ve sonrasında yaşanacak 24 saat boyunca, kendi halindeki kasabanın adeta renkli röntgenini çeken, eğlenceli bir iş...
Kendi halinde şirin bir kasabadan ihtiyar bir simanın cenazesi ne kadar enteresan olabilir ki? Vefat anı, ilk şok, taziyeler ve cenaze hazırlıkları... Teselliler, iyi dilekler ve herkesin kendi hayatına dağılması... Şimdi gelin, Firuze Engin’in ‘buraya ait olana’ hem düşünsel hem duygusal anlamda incelikle hâkim olan kaleminden bakalım böyle bir cenazeye...
Müteahhitlerin parsellediği zeytinlikler içinde bir kasaba
Engin’in yazdığı, Doğu Yaşar Akal’ın dinamik bir rejiyle ayağa kaldırdığı; Ayşe Gülerman, Gökhan Kum ve Mesut Özsoy’un hikâyenin ve rejinin içine neşeli bir kıvraklıkla yerleştiği ‘Cambazın Cenazesi’ne buyurun!
Dağ ve deniz arasında, zeytinlikler, bostanlar içindeki Yapıldak kasabasındayız. Ailesine ve toprağına düşkünlüğü, kasabasına hizmetleriyle bilinen; inancı kadar rakıyla ve türkülerle de arası iyi olan, ‘Cambaz’ lakaplı, iki yetişkin çocuk babası, biri yolda üç torun dedesi Rasim İsmet bir gece kalp krizi geçirip ölür.
Cenaze öncesi ve sonrasında yaşanacak 24 saat boyunca, bu kendi halindeki kasabanın adeta renkli röntgenini çıkarır oyun. Sakinleri arasındaki küçük çekişmeleriyle hayli tanıdık burası. Bir yönüyle daha tanıdık: Müteahhitlerce bir kısmı çoktan parsellenip ‘doğal ve güvenlikli’ sitelerle örülmüş, keşfedilmemiş güzellikleriyle turizm yatırımları için bir cazibe merkezi...
Üç başarılı oyuncu, sade ve kullanışlı bir tasarım...
Üç oyuncu; kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, varlıklı, yoksul bir dizi karakteri ve aralarındaki ilişkiyi, eğlenceli bir akışla sunuyor bize. Üç parça platform ve mekânı betimleyen animasyonların yansıtıldığı üç fon perdesinden oluşan sade ve kullanışlı bir tasarımın içinde izliyoruz oyunu. Üç oyuncu da oyunun hem anlatıcıları hem aralarında dönüştürdükleri karakterlerin oyuncuları hem de ortam seslerinin yaratıcıları olarak çok başarılı. ‘Taziye sırası’ sahnesi kesinlikle başı çeker!
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu yapımı ‘Cambazın Cenazesi’ hayli eğlenceli bir iş. Ama bittiğinde, betonlarla örülü bir hayatla baş başa olduğunuzu, çocuklarımızın bu ‘doğal ve sağlıklı betonarme’ ortamda büyüdüğünü bir kere daha kafanıza dank ettirecek, hazır olun...
THE GLOBE’DAN 2020 MODEL MACBETH
‘Shakespeare’in tiyatrosu’ The Globe 2020 Şubat’ında sahnelenen, son oyunlarından ‘Macbeth’i erişime açtı. Oyuncuların geleneksel avlularından oyunu ayakta izleyen seyirciyle sık sık iletişim halinde oldukları, hareketli bir yorum: www.shakespearesglobe.com
SALONDAKİ YERİMİZ HİÇ EKSİLMESİN…
Tiyatro Kooperatifi, ‘Bizde Yerin Ayrı’ adıyla seyircilerin tiyatrolara katkı sağlayacağı bir program başlattı. 100 liradan başlayan paketlerden alıp biletinizi sezonda kullanabilirsiniz. Bağımsız tiyatroların salgın sürecini az hasarla atlatması için: bizdeyerinayri.com