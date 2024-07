Haberin Devamı

Tanıyor musunuz bilmiyorum ancak tanımıyorsanız mutlaka tanışmanızı önereceğim… Edebiyatta ‘Büyülü Gerçeklik’ akımının en önemli temsilcisi Arjantinli yazar Jorge Lois Borges’in ‘Anlar’ isimli şiirinden bir bölümü alıntıladım… ‘Büyülü gerçekçilik, olağan ya da gerçekçi bir çizgide ilerleyen sanat akımlarında bulunmaması gereken sihirli ve mantık dışı ögeleri içeren sanat akımı.’ Gerçekle, gerçeküstücülüğü okuru rahatsız etmeden, şaşırtmadan bir arada verilmesi durumu olarak da tarif ediliyor. Konumuza dönersek eğer, unuttuysanız Borges’in girişte yazdığım dizesini bir daha okuyun ve cevap verin lütfen… Eğer yeniden başlayabilecek olsaydınız yaşamaya ya da ‘Şimdiye kadar yaşadıklarından memnun değil misin?’ sorusu sorulsa mesela… Ve dense ki ‘Al sana yeniden başlamak için bir şans daha…’ ‘Dilediğin gibi yaşa…’ Şaşırdınız mı? cevabını biliyor olmanız gerekirdi. Hepimizin ‘Eğer bir daha dünyaya gelirsem…’ diye başlayan, ahkâm kesmelerimiz, meşhur fantezilerimiz yok muydu? Ne oldu? Hazırlıksız mı yakalandınız… Aşk olsun… Hayatı hep hazırlıksız yaşamadık mı? Şöyle arkanıza yaslanın, rahatlayın… Yumun gözlerinizi ve düşünün geçmişte yaşadığınız ne varsa… Korktunuz mu? Ben de korktum biraz… Korktum korkmasına ama bu korkuyu koyacak bir yer bulamadım… Velev ki oldu diyelim… Borges cevaplasın… ‘Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım, bir şansım olsaydı eğer.’ Alın işte size ‘Büyülü Gerçeklik’… Büyülendiniz mi?

MAKSİ LEZZET 'MİNİ MUTFAK' VE AŞK PİŞİRMEK…





Birbirine aşık ve birlikte yemek pişiren bir çift gördüğünüzde; siz olsanız ne derdiniz Allah aşkına… Tabii ki ‘Aşk Pişirmek’ diyeceksiniz… Çünkü bu mini mutfakta gerçekten aşk pişiyor… Fırsatı asla kaçırmam… Başlıktan da anlamışsınızdır ‘Aşk Pişirmek’ yeni kitabımın adı… Ve kitabın içinde sevgili ‘Didem-Ali Özer’ çiftinin aşklarını çağrıştıran böylesi aşkların anlatıldığı öyküler var… Değinmemek olmazdı. Sadede gelirsek ‘Mini Mutfak’ gerçekten minicik bir alana kurulmuş olsa da içinde pişen yemeklerin lezzeti devasa… Modellerin boyutlarını biliyorsunuzdur… Biz normal insanlardan daha şekilli ve boylu poslu olurlar… Hiç aklınıza gelir mi? Benim de gelmedi… İki ‘Best Model’ aşığın, mutfağa girip yemek pişirmesi olağan mı? Pek rastlanır şey değil… Siz de ‘Maşallah’ deyin lütfen… Sayfa tasarımcımız İsmet ve Kemal abilerden ricam fotoğrafın köşesine bir nazar boncuğu koysunlar ki, nazar değmesin… Hem de minicik mutfağa sığmak gibi bir dertleri varken… Şaka bir yana esas şef ‘Didem Özer’ modelliğin yanı sıra önce biyoloji okumuş ardından reklamcılık, sonra da finans vs… Hiçbirine kafası yatmıyor… Annesinin teşviki ve hafta sonları mutfağa girip yemek pişiren babasından aldığı ‘el’in tılsımıyla İstanbul’daki ‘Mutfak Sanatları Akademisi’nden (MSA) pasta şefi olarak mezun oluyor… 2019’da sevgilisi Ali’yle evlenerek evinin de şefi oluyor…

YENİ NESİL 'ESNAF LOKANTASI'







Sevgili Didem Özer, her ne kadar pasta şefi olsa da kocası Ali’yle birlikte 2022 yılında şartlar gereği pastane açmak yerine zaten bilip pişirmekten keyif aldığı tencere yemeklerinin olduğu bir dükkân açıyor. Gençlerin rağbet edeceği bir dekor ve menüyle; böylece yeni nesil esnaf lokantası fikri ortaya çıkıyor. Hem geleneksel hem de küresel tencere yemeklerinin bir arada olduğu bu tarzın çoğalmasını umuyorum… Anadolu’ya has leziz ‘Dana kavurma’ ile İtalyan usulü enfes ‘Lazanya’nın aynı tezgâhta olması bence şahane bir durum… Bizim usul ‘Tavuk Sote’ ve isterseniz Uzak Doğu'ya has ‘Köri soslu Tavuk’ da yan yana durabilir… Biber dolma ile portakallı enginarı aynı anda tüketmek de isteyebilirsiniz… Benim en çok ilgimi çeken ise şimdiye kadar Ankara’da yediğim en lezzetli profiterol ile en lezizlerinden geleneksel ‘Fırın Sütlaç’ın yan yana durması ne büyük şans değil mi? Bahçelievler, Taşkent Caddesi’nde yeni neslin yoğun olduğu tam da tarihi ‘Deneme Lisesi’nin karşısında bir aşık çift Didem ve Ali’nin aşkla pişirdikleri tencere yemeklerini tatmaya ‘Mini Mutfak’larına uğrayın… Aşık olacaksınız…