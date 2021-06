Handan kızımın ardından

Merhabalar sevgili okurlar.

9 Eylül Üniversitesi; sağlıktan ekonomiye, sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinmiş eğitim kurumlarımızdan biri.

9 Eylül Gönüllüler Topluluğu ise; yetersiz olan gönüllülük bilincini uyandırmak, gönüllülük temelli toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan bir öğrenci topluluğu. Topluluğun üyeleri, başta engelliler olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda gönüllülük faaliyetleri yapmayı hedefliyorlar. Gönüllüler; ‘Kıvılcım’, ‘Kültür-Sanat’, ‘Gökkuşağı’, ‘Kitap’ ve ‘Doğa’ olarak adlandırdıkları projeler ile hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyorlar.

Topluluğun çıkış projesi olan ‘Kıvılcım Projesi ’nin ilk adımı, 2013 yılı nisan ayında, görme engelli bir bireyin topluluk kurucularından birine sorulan ‘Bana kitap okur musun?’ sorusu ile atılmış. Bu soru gençlere eğitim hayatında yeterli desteği alamayan birçok öğrencinin var olduğunu hatırlatmış ve onları yardım etmek amacıyla neler yapılabileceklerini düşünmeye yöneltmiş.

‘Kıvılcım Projesi’ ile amaçlanan; maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına, engelli ailelerin çocuklarına, özel durumu olan çocuklara derslerinde yardımcı olmak, çocukların geleceğe umutla ve farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlamak, hayallerini süslemek. Küçük bir çocuğun gülüşünde mutluluğu yakalamak adına bir araya gelerek hem gülümseyip hem gülümsetmek…

‘Kültür-Sanat Projesi’ kapsamında ise Gönüllüler, kültürü ve sanatı bir araya getirerek düzenledikleri etkinlikler çerçevesinde tüm yaş gruplarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu doğrultuda bazen hiç müzeye gitmemiş olan çocukları müzeye götürüyorlar; bazen de ülkemizin geleceği olan gençlerin farkındalıklarını arttırmak üzere birbirinden değerli isimleri üniversitelerinde ağırlıyorlar. Tüm yaş gruplarına ulaşarak, özellikle çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturup, kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyorlar.

‘Gökkuşağı Projesi’ nin amacı günümüzde toplum tarafından ötekileştirilmiş bireylerin yanında olmak ve onların eksik kalmış yanlarını tamamlayabilmek; çalışmak zorunda kalmış, maddi durumu yetersiz çocuklara hayatın zorluklarını biraz olsun unutturabilmek. Yaşamın zorlu karmaşasını bir kenara bırakmış yaşlı amca ve teyzelerine yalnız olmadıklarını hissettirebilmek ve onların hayata dair tecrübelerinden bir nebze de olsa yararlanabilmek. Down sendromu veya otizme sahip bireyleri topluma kazandırmak ve farklılıkların dostluğa engel olmadığını, bu farklılıkların sevgiyi daha da güçlendirebileceğini göstermek. Doğuştan veya sonradan bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden kişilerle empati kurarak onların hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmaya çalışmak.

‘Kitap Projesi’ ile de toplumun farklı hobilere yönelerek unuttuğu kitap okuma zevkinin ‘Ağaç yaş iken eğilir’ düşüncesi ile miniklere aşılanması, kitap okumanın verdiği huzurun hatırlatılması, kitapların sevdirilmesi, bilginin paylaşılarak çoğaltılması ve topluca kitap okuma aktivitelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

‘Doğa Projesi’ 9 Eylül Gönüllüler Topluluğu’ nun yeşil projesi. Bu projenin amacı doğa ile kaynaşmak, kurak topraklara can verip yeşertmek, soğuk havalarda sokak hayvanlarının mama ve barınak ihtiyacını karşılamak, barınaktaki hayvanları ziyaret etmek, doğanın her alanında var olmak ve ulaşabildikleri her insanı bu konuda bilinçlendirmeye çalışmak.