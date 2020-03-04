Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba;
Sosyal medya çığırından çıkmış durumda. Herkes birbirini eleştiriyor ve linç yiyorsunuz. Sosyal medyada eğer popüler bir hesabınız varsa kaç şehit resmi, kaç bayrak resmi paylaştığınızla ölçüşüyorsunuz. Bu size şaşırtıcı gelebilir ama bana gelen mail ve mesajları görseniz …
*
Kimi derki;
“Aygül Hanım, sürekli Suriyeli çocukları paylaşıyorsunuz, neden?”
Başka biri;
“Aygül Hanım, şehit verdik tamam da o zavallı çocukları neden paylaşmıyorsunuz”
Velev ki işimle ilgili bir gökyüzü olayı paylaştım sonrasında ya da bir kuş, böcek …
Vayyy, efendim ülke bu halde sizin derdinize bakınız?
Allah aşkına ne yapıyorsunuz diye sormak istiyorum?
İnsanlara belirlediğiniz ölçütler sadece sosyal medya çerçevesinde mi?
Hele ki bugüne kadar ömrünü sosyal medyada çocuklarını göstererek, yediğini içtiğini paylaşarak yaşayan insanların göçmen çocukların mağdur resimlerini paylaşıp duyarlı olmaya yaptıkları yoğun çağrılar size çok samimi geliyor mu?
*
Şaka gibi bir duruma gidiyoruz.
İnsanları neden bu kadar sert eleştiriyoruz?
Neden kendileri olmalarına izin vermiyoruz?
*
21 Mart sonrasına sizleri nasıl hazırlamalıyım?
Kendimi futbolcularını maça çıkartacak teknik direktör gibi hissediyorum. Sizleri bu serüvene hazırlıklı kılmalıyım.2,5 yıldır bildiklerimizin dışında farklı bir yola ilerliyoruz.
Dayanıklılık testi yapan Satürn gezegeni şimdi Kova burcuna geçecek.
*
Satürn'ün Kova'ya girişi en çok doğum haritasında Satürn'ün Kova ve Aslan'da doğanlar ve kendi burcu kova ve aslan olanlar için özellikle dikkate değer olacaktır. Çünkü Satürn'ün dönüşü ve muhalefetinin başlangıcını işaret etmektedir. Kova ve Aslan'ın ilk beş derecesinde doğanlar daha hissedebilirler.
*
Peki kim bu 5 derecede doğan ekip?
21-22-23-24-25-26-27 Ocak doğumlular,
22-23-24-25-26-27-28 Haziran doğumlular;
21 Mart- 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaşamlarında en akut etkileri hissedecekler.
Bunun dışında,
Şubat 1991 sonrası doğanlar,
28.01.1994 yılına kadar doğmuş olanlar özellikle Satürn döngüsü başlatacaklar. Sorumluluk, olgunluk, disiplin ile test edilebilirler. Haritanızdaki Satürn'ün derecesine yaklaştıkça bu durum yoğunlaşacak ve dayanıklılık yönünüzü test edecektir.
*
Satürn, 17 Aralık'ta Kova'ya geri dönecek ve 21 Aralık'ta Kova'nın birinci derecesindeki Jüpiter ve Satürn kavuşacak. Jüpiter ve Satürn birliği önümüzdeki yirmi yıl boyunca büyük astrolojik temalar belirleyeceğinden Kova'daki Satürn, büyüme için katalize edilmesi gereken her şeyi anlamak için hayatınızdaki mevcut yapıları analiz etmekte yardımcı olacaktır.
*
Hayatımızda diktiğimiz sınırları sorgulayarak ve bunları yeniden yapılandırma sürecine başlayarak bu değişken etkisini hissedeceğiz. Bağlandığımız eski kavramlara bağlı kalmak yerine, bizim için koşullar ne olursa olsun denemeye ve kırılmaya başlamaya daha fazla ilgileneceğiz.
Yani kısaca dostlar, yeni bir rüzgâra giriş yapacağız. 21 Mart-02 Temmuz arasında yaşanılan her şey hayatınızın 2021 yılını şekillendiren kısa bir bildirim olabilir. En azından aklınızda fikirleriniz olacak. Lütfen hayatınızı önemseyin ve ince her detayını not alın. Tarihlerinizi yazın.
*
Yaşamınızı özenli yaşayın.
Duyarsız ve aman ne olacaksa olsun mantığı ile yaşayarak sonrasında ya bunlar neden oluyor bunlar diye sormayın. İnanın ben sormuyorum. Sadece ne yönde başa çıkmam gerekiyor buna kafa yoruyorum.
Dünyanın bir ucundan tutun.
Bunu yapabilir misiniz ya da yapamaz mısınız inanın bilmiyorum ama sonuç ne olursa olsun dünyanın güzelleşmesi için yapılan her şey değerdi.
Hem, bize delirmekten başka çare bırakmadıkları bu dünyayı hala güzelleştirme çabası içindeysek işte bu insanlığın en güzel isyanıdır…
Mutlu ve umutlu günler dilerim…
Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba;
Sosyal medya çığırından çıkmış durumda. Herkes birbirini eleştiriyor ve linç yiyorsunuz. Sosyal medyada eğer popüler bir hesabınız varsa kaç şehit resmi, kaç bayrak resmi paylaştığınızla ölçüşüyorsunuz. Bu size şaşırtıcı gelebilir ama bana gelen mail ve mesajları görseniz …
*
Kimi derki;
“Aygül Hanım, sürekli Suriyeli çocukları paylaşıyorsunuz, neden?”
Başka biri;
“Aygül Hanım, şehit verdik tamam da o zavallı çocukları neden paylaşmıyorsunuz”
Velev ki işimle ilgili bir gökyüzü olayı paylaştım sonrasında ya da bir kuş, böcek …
Vayyy, efendim ülke bu halde sizin derdinize bakınız?
Allah aşkına ne yapıyorsunuz diye sormak istiyorum?
İnsanlara belirlediğiniz ölçütler sadece sosyal medya çerçevesinde mi?
Hele ki bugüne kadar ömrünü sosyal medyada çocuklarını göstererek, yediğini içtiğini paylaşarak yaşayan insanların göçmen çocukların mağdur resimlerini paylaşıp duyarlı olmaya yaptıkları yoğun çağrılar size çok samimi geliyor mu?
*
Şaka gibi bir duruma gidiyoruz.
İnsanları neden bu kadar sert eleştiriyoruz?
Neden kendileri olmalarına izin vermiyoruz?
*
21 Mart sonrasına sizleri nasıl hazırlamalıyım?
Kendimi futbolcularını maça çıkartacak teknik direktör gibi hissediyorum. Sizleri bu serüvene hazırlıklı kılmalıyım.2,5 yıldır bildiklerimizin dışında farklı bir yola ilerliyoruz.
Dayanıklılık testi yapan Satürn gezegeni şimdi Kova burcuna geçecek.
*
Satürn'ün Kova'ya girişi en çok doğum haritasında Satürn'ün Kova ve Aslan'da doğanlar ve kendi burcu kova ve aslan olanlar için özellikle dikkate değer olacaktır. Çünkü Satürn'ün dönüşü ve muhalefetinin başlangıcını işaret etmektedir. Kova ve Aslan'ın ilk beş derecesinde doğanlar daha hissedebilirler.
*
Peki kim bu 5 derecede doğan ekip?
21-22-23-24-25-26-27 Ocak doğumlular,
22-23-24-25-26-27-28 Haziran doğumlular;
21 Mart- 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaşamlarında en akut etkileri hissedecekler.
Bunun dışında,
Şubat 1991 sonrası doğanlar,
28.01.1994 yılına kadar doğmuş olanlar özellikle Satürn döngüsü başlatacaklar. Sorumluluk, olgunluk, disiplin ile test edilebilirler. Haritanızdaki Satürn'ün derecesine yaklaştıkça bu durum yoğunlaşacak ve dayanıklılık yönünüzü test edecektir.
*
Satürn, 17 Aralık'ta Kova'ya geri dönecek ve 21 Aralık'ta Kova'nın birinci derecesindeki Jüpiter ve Satürn kavuşacak. Jüpiter ve Satürn birliği önümüzdeki yirmi yıl boyunca büyük astrolojik temalar belirleyeceğinden Kova'daki Satürn, büyüme için katalize edilmesi gereken her şeyi anlamak için hayatınızdaki mevcut yapıları analiz etmekte yardımcı olacaktır.
*
Hayatımızda diktiğimiz sınırları sorgulayarak ve bunları yeniden yapılandırma sürecine başlayarak bu değişken etkisini hissedeceğiz. Bağlandığımız eski kavramlara bağlı kalmak yerine, bizim için koşullar ne olursa olsun denemeye ve kırılmaya başlamaya daha fazla ilgileneceğiz.
Yani kısaca dostlar, yeni bir rüzgâra giriş yapacağız. 21 Mart-02 Temmuz arasında yaşanılan her şey hayatınızın 2021 yılını şekillendiren kısa bir bildirim olabilir. En azından aklınızda fikirleriniz olacak. Lütfen hayatınızı önemseyin ve ince her detayını not alın. Tarihlerinizi yazın.
*
Yaşamınızı özenli yaşayın.
Duyarsız ve aman ne olacaksa olsun mantığı ile yaşayarak sonrasında ya bunlar neden oluyor bunlar diye sormayın. İnanın ben sormuyorum. Sadece ne yönde başa çıkmam gerekiyor buna kafa yoruyorum.
Dünyanın bir ucundan tutun.
Bunu yapabilir misiniz ya da yapamaz mısınız inanın bilmiyorum ama sonuç ne olursa olsun dünyanın güzelleşmesi için yapılan her şey değerdi.
Hem, bize delirmekten başka çare bırakmadıkları bu dünyayı hala güzelleştirme çabası içindeysek işte bu insanlığın en güzel isyanıdır…
Mutlu ve umutlu günler dilerim…