 Bağışıklığımızı güçlendirip kışa zinde girelim

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmalıyız. Bağırsaklarımızda 100 trilyonu aşkın bakteri var. İyi bakteri sayısı ne kadar fazla olursa bağışıklık sistemimiz de o kadar güçlü olur. Bunun için kefir, ev yoğurdu, turşu ve tarhana gibi probiyotik içeren besinler her gün soframızda olmalı. Koyu yeşil yapraklı sebzeleri de her gün yiyelim. A ve D vitamini alımı önemli. Bol bol güneşlenelim. Yumurta, balık, ıspanak, karalahana tüketelim. Demirden zengin beslenelim. Portakal, limon, biber, kivi, turuncu, mor, kırmızı yiyecekler gibi C vitamininden zengin besinleri her gün beslenmemize ekleyelim. Yulaf gibi beta-glukan içeren yiyecekler bağırsaklarımıza iyi gelir. Omega-3 alımı önemlidir; haftada 2-3 gün balık yiyelim, semizotu ve ceviz tüketimimizi arttıralım. En önemli bağışıklık güçlendirme yöntemiyse hareket, her gün 10 bin adım atalım. Günde 2-2,5 litre su içelim.

Bağışıklığımızı sadece hastalık dönemlerinde değil, her zaman kuvvetli tutmalıyız. Gelin, şimdi birkaç tarifle bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. 1 su bardağı ölçüsündeki bu tarifleri 30 cl’lik mini bardaklarla 24 saat içinde aralıklarla içebilirsiniz.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN SMOOTHİE





NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı kefir



◊ 1 adet yerli muz

◊ 1 çay kaşığı tarçın

◊ 1 çay kaşığı zencefil

◊ 1 çay kaşığı zerdeçal

◊ 1 çimdik karabiber

◊ 1 tatlı kaşığı keten tohumu

NASIL YAPARIM?

Tüm malzemeler blendırdan geçirilir.

◊ Bağırsağımızda iyi bakteri sayısının arttırmanın en iyi yolu doğal probiyotikler içeren yiyeceklere sofrada daha fazla yer açmaktan geçiyor. Bu yüzden günde 1 bardak kefiri beslenmemizden eksik etmeyelim.

◊ Tarçın manganez (Mn), lif, demir ve kalsiyumdan zengindir. Baş ağrısı ve diğer birçok sağlık problemini iyileştirici özelliği vardır. Bununla birlikte kan şekerinin düzenlenmesinde de çok etkilidir. Eğer diyabet, gizli şeker veya hipogliseminiz varsa her gün yemeklerden sonra 2-3 fincan kadar tarçın çayı içebilirsiniz. Sütünüze, yoğurdunuza, meyvelerinizin üzerine toz tarçın serpebilirsiniz.

◊ Zencefil yıllardır Çin’de tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Vücutta iltihabı giderici bir etki gösterir. Zencefilin de baş ağrısını rahatlatıcı özelliği vardır. Bununla birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hem değişik bitki çaylarınıza koyabilirsiniz hem de çorbalarınızda ve sebze yemeklerinizde taze veya toz halinde kullanabilirsiniz.

◊ Zerdeçal çok güçlü bir antioksidandır.

Yani hücrelerin içinde oluşan zararlı maddelerden vücudu korur. Balla karıştırıldığında boğaz ağrılarına çok iyi gelir. Ağızda çıkan aftlara lokal olarak uygulanabilir. Zerdeçalda bolca bulunan demir, manganez ve C vitamini hafıza üzerinde çok güçlü etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini iyileştirir.

◊ Karabiberin grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda vücut direncini arttırdığı biliniyor. Özellikle çorbaların içine bolca eklendiğinde vücutta rahatlamaya neden oluyor. Naneyle birlikte çay olarak içildiğinde boğazdaki lokal mikroplara tesir ediyor ve boğaz ağrısına gargara etkisi yapıyor.

◊ Omega-3 bakımından zengin olan keten tohumu, kalp-damar sağlığını güçlendirerek bağışıklık sistemimizi güçlü tutmada fayda gösterir.

HAVUÇLU SMOOTHİE





NE LAZIM?

◊ 2 adet portakalın suyu

◊ 2 orta boy havuç

◊ 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

◊ Yarım limonun suyu

◊ 1 su bardağı su veya Hindistan cevizi suyu

◊ 1 avuç buz

NASIL YAPARIM?

Malzemeleri blendırda pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

◊ C vitamini açısından zengin bir içecek elde ediyoruz. Portakal, havuç ve limon bağışıklık sistemimizi desteklemek için mükemmel bir üçlü oluşturuyor. Portakal, yüksek C vitamini içeriğiyle vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını güçlendirirken limonun antioksidan özellikleri hücrelerimizi koruyor.

◊ Havuç da beta-karoten zengini olup bağışıklık fonksiyonunu arttıran A vitaminine dönüşerek bir

taraftan da göz sağlığımıza katkıda bulunuyor.

YABANMERSİNLİ SMOOTHİE





NE LAZIM?

◊ Yarım su bardağı yabanmersini (dondurulmuş veya taze)

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 yemek kaşığı bal

◊ Yarım su bardağı su veya süt

◊ 1 avuç buz

NASIL YAPARIM?

Malzemeleri blendırda karıştırın ve pürüzsüz bir smoothie elde edin.

◊ Yoğurt probiyotikler sayesinde sindirim sağlığını desteklerken, bağırsak florasını dengeleyerek bağışıklık sistemimizin temel taşlarından birini güçlendirir.

◊ Bal doğal bir antibakteriyel ve antiinflamatuar madde olarak vücudun savunma mekanizmalarını destekler.



◊ Yabanmersini ise zengin antioksidan içeriğiyle hücrelerimizi korur ve iltihaplanmayı azaltır.

MUZLU-YULAFLI SMOOTHİE





NE LAZIM?

◊ 1 büyük avuç ıspanak yaprakları

◊ 1 adet olgun muz

◊ Yarım bardak yoğurt veya badem sütü

◊ 1 yemek kaşığı bal veya pekmez

◊ 1 avuç buz

NASIL YAPARIM?

Malzemeleri karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blendırda karıştırın.

◊ Ispanak, demir ve C vitamini bakımından zengin olup vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir.

◊ Muz, potasyum ve B vitaminleriyle dolu

olduğu için enerji verirken bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

◊ Pekmezse doğal bir tatlandırıcı olmasının yanı sıra demir ve mineral içeriğiyle vücuda besin desteği sağlar.

YEŞİL SMOOTHİE





NE LAZIM?

◊ 1 su bardağı bebek ıspanak

◊ 1 su bardağı taze nane

◊ 1 yeşil elma

◊ 1 su bardağı doğranmış salatalık

◊ 2 yemek kaşığı limon

◊ Göz kararı su

NASIL YAPARIM?

Su dışındaki tüm malzemeleri blendırdan geçirin. Karışıma elde etmek istediğiniz kıvam doğrultusunda su ekleyebilirsiniz.

◊ Ispanak, zengin C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırırken, taze nane sindirime yardımcıdır ve bağışıklık fonksiyonunu destekler.

◊ Elma, lif ve flavonoid içeriğiyle bağışıklığı güçlendirirken salatalıksa yüksek su içeriğiyle vücudu nemlendirir ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.