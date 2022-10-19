Yeşilçam'ın en karanlık gecesi: Kuzey'in Güney'i bıçakladığı o an

Haberin Devamı

Ama o geceyi anlatmadan önce daha yakın bir zamana, 2010’a gidelim.

12 Ağustos 2010 günü Türkiye korkunç bir cinayet haberiyle sarsılmıştı.

Olay 12 Ağustos’ta duyuldu ama aslında cinayet 5 Ağustos’ta işlenmişti. Burhan Cahit Tekinliğ isimli eski bir gazeteci, Cihangir Samanyolu Sokak’ta yaşayan Neşide Dırmıkçı’yı bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin nedeni ikili arasındaki tartışmaydı.

İfadesinde anlattığına göre cesedi iki gün evde, öldürdüğü yerde bıraktı. Hayatına devam ediyordu.

7 Ağustos günü Karaköy’de nalbura gidip bir elektrikli bir de normal testere satın aldı.

Elektrikli testereyle Dırmıkçı’nın ayaklarını ve sol kolunu kesip bir poşete yerleştirdi, buzdolabına koydu. Akşamları cesedi küçük parçalar halinde poşetle çöpe atıyordu. Dırmıkçı’yı soran komşularına ise “Akçay’a akrabalarının yanına gitti” diyordu.

Haberin Devamı

Cesedin kokusunun yayılmaması için üzerine bol bol parfüm sıktı. Ancak bu yeterli olmadı, koku komşulara kadar ulaştı.

İhbar üzerine eve gelen polis, Dırmıkçı’nın cesedinden geride kalan parçaları buldu.

Tekinliğ de Taksim’de kendi halinde yürürken yakalandı.

Tutuklandı, Silivri Cezaevi’ne konuldu.

PAPİRÜS’TE KAVGA



Şimdi tekrar 16 Ekim 1972 gecesine dönelim.

O günlerde iki aktörün yıldızı yükseliyordu. Salih Güney ve Kuzey Vargın.



Salih Güney

Vargın için “Türk James Dean’i” deniliyordu. Hem gerçekten Dean’i andırıyordu hem de asiydi. İsmi setlerde tartışmalara, olaylara karışıyordu. Kartal Tibet’ten sonra Karaoğlan’ı oynamıştı.

Güney ise Dormen Tiyatrosu’nun yükselen yıldızıydı. İkisinin de hayatını geri dönülemez biçimde değiştiren olay, Kulüp Papirüs’te yaşandı.

Güney o akşam bir gazeteci ile tartıştı. Tansiyon yükseldi, “Çık dışarı” restiyle kavga Papirüs’ün kapısına taşındı. Kuzey Vargın da Papirüs’teydi.



Kuzey Vargın

Yıllar sonra Vargın’ın anlatımına göre Ahmet Mekin yanına gelip, “Kuzey, bu kavgayı sen ayırırsın” dedi.

Haberin Devamı

Vargın dışarı çıktığında kavga kızışmış, gazeteci epey hırpalanmıştı.

Salih Güney, kavgayı ayırmaya çalışan Kuzey Vargın’a kafa attı. Kavga bir anda Güney ile Vargın arasında yaşanmaya başladı.

Olay burada kalsaydı, belki de herkes hayatına devam edebilecekti. Ama öyle olmadı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yeşilçam’ın hırçın çocuğu Vargın kulübe girip bir bıçak aldı. Dışarı çıktığında Güney’i önce kolundan, koltuk altından ve ciğerinden bıçakladı. Güney son anda elini tutmayı başarınca beraber merdivenden yuvarlandılar. Son bıçak darbesi Güney’in ensesine geldi.



18 Ekim 1972

Araya Ahmet Mekin girdi. Güney hastaneye, Vargın da Ekipler Amirliği’ne gönderildi.

Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan Güney’in sol akciğeri delinmişti. Akciğer boşluğu açıldı, yara dikildi. Ama çok kan kaybetmişti. İki litre kan verildi. Güney kelimenin tam anlamıyla ölümden dönmüştü.

Haberin Devamı



Salih Güney hastanede tedavi görürken.

Vargın da tutuklanarak Sağmalcılar Cezaevi’ne konuldu.

İŞTE O GAZETECİ

Kuzey Vargın, Müzeyyen Senar’ın kızı Feraye Işıl ile sevgiliydi. Feraye Işıl, olaydan birkaç gün sonra önce cezaevinde Vargın’ı, ardından hastanede Güney’i ziyaret etti. Işıl, Vargın’ın “Çok üzüldüğünü, cezaevinde ağladığını” anlatıyordu. Salih Güney daha sonraki günlerde savcılığa başvurup şikâyetçi olmadığını söyledi. Duruşmada da “Beni öldürmek kastı ile hareket etmemiştir” diye ifade verdi. Yine de arkadaşı Kuzey’i 36 yıl hapis cezası almaktan kurtaramadı.



12 OCAK 1973

Bu iki yakın arkadaşı birbirine düşüren kavgadaki gazeteciye gelince...

Haberin Devamı



Burhan Tekinliğ

O gazeteci, yazının başında anlattığım 2010’da Cihangir’deki vahşi cinayeti işleyen Burhan Tekinliğ idi.



13 ağustos 2010

Tekinliğ, duruşmaları beklerken kansere yakalandı. Cezaevindeki 8’inci ayında hastaneye nakledilirken kalp krizi geçirip 21 Nisan 2011’de hayatını kaybetti.

KURTLAR VADİSİ’NE GİRDİ

Kuzey Vargın ise cezaevinde 18 ay kaldıktan sonra sevgilisi Feraye Işıl’ın ödediği kefaletle tahliye oldu. Hemen ardından da imdadına Ecevit hükümetinin çıkardığı 1974 affı yetişti. Cezası affedildi. Ancak artık beyazperdede iş bulma imkânı kalmamıştı. Ani bir kararla ABD’ye yerleşti.

10 yıl yaşadığı ABD’de çeşitli işlerde çalıştıktan sonra önce mücevher işine ardından da benzin istasyonu patronluğuna yükseldi.

Haberin Devamı

Türkiye’ye döndükten sonra birçok dizide rol aldı. Ama onu yeniden eski şöhretli günlerine döndüren, Kurtlar Vadisi’nin Aksaçlısı Adil Eşrefoğlu rolü oldu.



Kuzey Vargın

2014’te yüksek tansiyon, bir yıl sonra da parkinson teşhisiyle hastaneye yattı. Kuzey Vargın, 2017’de 75 yaşında hayatını kaybetti. Tüm gazetelerde ölüm haberi “Kurtlar Vadisi’nin Aksaçlısı vefat etti” diye çıktı.

Oysa inişli çıkışlı, olaylı bir hayatı olmuştu. Salih Güney ile Kuzey Vargın bir daha hiçbir zaman eskisi gibi yakın arkadaş olmadılar. Hatta televizyonlarda katıldıkları programlarda birbirlerini suçladılar.

16 Ekim 1972 gecesi iki yıldızın da hayatında derin bir yara açtı.