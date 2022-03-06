Ödülü kazandı almaya gidemedi

1985 yılında Zeki Ökten’in Pehlivan filmi Berlin Film Festivali’nde yarışıyordu.
Filmin başrolünde Tarık Akan vardı.
Akan bu rol için uzun süre çalıştı. Kilo aldı, pehlivanlarla çayırda güreşti.
Ve filmdeki rolüyle de Berlin’de jüri karşısına çıktı.
Jüride Onat Kutlar ile Atilla Dorsay da bulunuyordu.
Festivalde ödüller açıklanmadan iki gün önce Hürriyet’te çıkan haberde Pehlivan’a şans tanınmıyordu.
Bu haberde eleştirmenlerin “herhangi bir ödül alamayacak” dediği filmdeki rolüyle Akan, Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.
27 ŞUBAT 1985
Gümüş Ayı ödülünü sadece tek bir oyla kaçırmıştı.
O bir oyla, İspanyol sinemasının ünlü oyuncularından Fernando Frenan Gomez, Gümüş Ayı’yı kazandı.
Tarık Akan, kazandığı Jüri Özel Ödülü’nü almak için Berlin’e gidemedi.
Çünkü Barış Derneği davası nedeniyle pasaportuna el konulmuş, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Yıllar sonra Vatan gazetesine verdiği röportajda şunları anlattı:
“Berlin’e gidemiyorum. Adnan Kahveci devreye girdi. Gece yarısı bir bekçi eve pasaportumu getirdi. Berlin’e ertesi güne uçak bulabildim. Havaalanına gelince baktım ki o gece yine bir yasak gelmiş. Uçağın kapısından geri döndüm.”
Akan, 12 Eylül döneminde cezaevinde kalmıştı.
1982’de başrolünü üstlendiği Yol filmi Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığında da pasaport verilmemişti Akan’a.
Yasaklar nedeniyle hayatının en önemli ödüllerinden birinin törenine katılamadı.
KRALİÇE’YE HARMANDALI İLE KUTLAMA
Korona mücadelesini kazanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu yıl tahta çıkışının 70’inci yılını kutluyor. Bu kutlamaya Platin Jübile adı veriliyor.
Kraliçe, bundan 45 yıl önce, gümüş jübile, yani tahttaki 25. yıl kutlamalarını yapmıştı. Bir milyonu aşkın İngiliz, “som altından, içinde pembeler giymiş majestelerinin saltanat arabasını görebilmek için kraliyet konvoyunun geçeceği yollarda yerlerini tutmuşlardı.”
12 HAZİRAN 1977
Hürriyet’te Faruk Zabcı, “belki bir daha görmek kısmet olmaz” kaygısıyla bir gün önceden gelip sabahlayanların bile bulunduğunu yazıyordu.
Henüz 25’inci yılını kutlayan “çiçeği burnunda” kraliçe için o yıllarda 70’inci yıl kutlamaları tabii ki çok uzak bir hedefti.
Kraliçe’nin gümüş yıl şenliklerinin yapıldığı adreslerden biri de Alexandre Palace’tı.
Buradaki kutlamalara Türk halk oyunları ekibinin gösterisi damga vurmuştu.
12 kişilik folklor ekibi “Harmandalı, Yar güzeli, Silifke zeybeği, Atın üstünde eyer ve Tamzara” oyunlarını sergilediğinde salonda 10 bin kişi vardı.Kraliçe’nin 25. yıl kutlamalarında Türk kültürü de yerini almış oldu.
AZRAİL’E ÇELME TAKIP ASFALT YAPAN BAŞKAN
BELEDİYECİLİĞİN simge isimleri vardır. Onlar partilerinden ve yönettikleri şehirlerden bağımsız hatırlanırlar.
Bunların başında “Asfalt Osman” lakaplı Osman Kibar gelir. İzmir’in 1963’ten 73’e kadar 10 yıl belediye başkanlığını yapan Kibar’ın lakabı anlaşılacağı üzere kentin yollarına döşediği asfalttan geliyordu.
5 MART 1986
Ama bunun dışında nüktedan kişiliğiyle siyasette yerini almıştı. Önce gırtlak kanserine yakalandı. İngiltere’de tedavi gördükten sonra görevinin başına döndü. Ama bir yandan da prostatla mücadele ediyordu.
Hayatını akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.
Osman Kibar, ölümün kıyısındayken “Merak etmeyin. Azrail’e çelmeyi takıp, İzmir’in asfaltlarını yine gezeceğiz” sözüyle kentin hafızasına kazınmıştı. Öldüğü gün Hürriyet’in haberinin başlığı “Asfaltlar öksüz kaldı” idi. Gerçekten de ne zaman bir şehirde asfalt seferberliği başlatılsa hep onun adı anıldı.
İzmir’de Asfalt Osman’ı bilmeyen de anmayan da yoktur.
BİR YEMİN ETTİM Kİ YİYEMEM
Hayata önceki gün veda eden Akrep Nalan, Türk müziğinin en özgün seslerinden biriydi.
Karlar Düşer, Aşiyan, Halikarnas, Kolay mı şarkıları yıllarca dillerden düşmedi.
Hatta Karlar Düşer, acemi gitaristler nedeniyle plajların belalısı bile olmuştu.
Başı hep kilolarıyla dertteydi.
1991’de Adalar’da bir zayıflama kampına katıldı.
Ama kamp o kadar acımasızdı ki, bazı günler sadece erik ve salatalık yenmesine izin veriliyordu.
Bu içler acısı hale dayanamayan Nalan, o yıllarda meşhur olan Kayahan’ın “Yemin Ettim” şarkısına yeni sözler yazarak isyan etti. Yazdığı sözler şöyleydi:
“Asırlardır şişmanım / Pişmanım, ne yapayım?
Bir diyete mahkum ettin sen beni / Bir yemin ettim ki yiyemem.
Sana kebapçı yolları / Bana bir yumurta
Sana ziyafet sofraları / Bana bir salatalık
Adanın yollarında / Soldum yokuşlarında
Cehennem yansın bu aklım / Bir yemin ettim ki yiyemem.”
Ödülü kazandı almaya gidemedi
12 Eylül darbesinin ardından seçimler yapılsa da, askeri rejimin etkileri sürüyordu.
1985 yılında Zeki Ökten’in Pehlivan filmi Berlin Film Festivali’nde yarışıyordu.
Filmin başrolünde Tarık Akan vardı.
Akan bu rol için uzun süre çalıştı. Kilo aldı, pehlivanlarla çayırda güreşti.
Ve filmdeki rolüyle de Berlin’de jüri karşısına çıktı.
Jüride Onat Kutlar ile Atilla Dorsay da bulunuyordu.
Festivalde ödüller açıklanmadan iki gün önce Hürriyet’te çıkan haberde Pehlivan’a şans tanınmıyordu.
Bu haberde eleştirmenlerin “herhangi bir ödül alamayacak” dediği filmdeki rolüyle Akan, Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.
27 ŞUBAT 1985
Gümüş Ayı ödülünü sadece tek bir oyla kaçırmıştı.
O bir oyla, İspanyol sinemasının ünlü oyuncularından Fernando Frenan Gomez, Gümüş Ayı’yı kazandı.
Tarık Akan, kazandığı Jüri Özel Ödülü’nü almak için Berlin’e gidemedi.
Çünkü Barış Derneği davası nedeniyle pasaportuna el konulmuş, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Yıllar sonra Vatan gazetesine verdiği röportajda şunları anlattı:
“Berlin’e gidemiyorum. Adnan Kahveci devreye girdi. Gece yarısı bir bekçi eve pasaportumu getirdi. Berlin’e ertesi güne uçak bulabildim. Havaalanına gelince baktım ki o gece yine bir yasak gelmiş. Uçağın kapısından geri döndüm.”
Akan, 12 Eylül döneminde cezaevinde kalmıştı.
1982’de başrolünü üstlendiği Yol filmi Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığında da pasaport verilmemişti Akan’a.
Yasaklar nedeniyle hayatının en önemli ödüllerinden birinin törenine katılamadı.
KRALİÇE’YE HARMANDALI İLE KUTLAMA
Korona mücadelesini kazanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bu yıl tahta çıkışının 70’inci yılını kutluyor. Bu kutlamaya Platin Jübile adı veriliyor.
Kraliçe, bundan 45 yıl önce, gümüş jübile, yani tahttaki 25. yıl kutlamalarını yapmıştı. Bir milyonu aşkın İngiliz, “som altından, içinde pembeler giymiş majestelerinin saltanat arabasını görebilmek için kraliyet konvoyunun geçeceği yollarda yerlerini tutmuşlardı.”
12 HAZİRAN 1977
Hürriyet’te Faruk Zabcı, “belki bir daha görmek kısmet olmaz” kaygısıyla bir gün önceden gelip sabahlayanların bile bulunduğunu yazıyordu.
Henüz 25’inci yılını kutlayan “çiçeği burnunda” kraliçe için o yıllarda 70’inci yıl kutlamaları tabii ki çok uzak bir hedefti.
Kraliçe’nin gümüş yıl şenliklerinin yapıldığı adreslerden biri de Alexandre Palace’tı.
Buradaki kutlamalara Türk halk oyunları ekibinin gösterisi damga vurmuştu.
12 kişilik folklor ekibi “Harmandalı, Yar güzeli, Silifke zeybeği, Atın üstünde eyer ve Tamzara” oyunlarını sergilediğinde salonda 10 bin kişi vardı.Kraliçe’nin 25. yıl kutlamalarında Türk kültürü de yerini almış oldu.
AZRAİL’E ÇELME TAKIP ASFALT YAPAN BAŞKAN
BELEDİYECİLİĞİN simge isimleri vardır. Onlar partilerinden ve yönettikleri şehirlerden bağımsız hatırlanırlar.
Bunların başında “Asfalt Osman” lakaplı Osman Kibar gelir. İzmir’in 1963’ten 73’e kadar 10 yıl belediye başkanlığını yapan Kibar’ın lakabı anlaşılacağı üzere kentin yollarına döşediği asfalttan geliyordu.
5 MART 1986
Ama bunun dışında nüktedan kişiliğiyle siyasette yerini almıştı. Önce gırtlak kanserine yakalandı. İngiltere’de tedavi gördükten sonra görevinin başına döndü. Ama bir yandan da prostatla mücadele ediyordu.
Hayatını akciğer kanseri nedeniyle kaybetti.
Osman Kibar, ölümün kıyısındayken “Merak etmeyin. Azrail’e çelmeyi takıp, İzmir’in asfaltlarını yine gezeceğiz” sözüyle kentin hafızasına kazınmıştı. Öldüğü gün Hürriyet’in haberinin başlığı “Asfaltlar öksüz kaldı” idi. Gerçekten de ne zaman bir şehirde asfalt seferberliği başlatılsa hep onun adı anıldı.
İzmir’de Asfalt Osman’ı bilmeyen de anmayan da yoktur.
BİR YEMİN ETTİM Kİ YİYEMEM
Hayata önceki gün veda eden Akrep Nalan, Türk müziğinin en özgün seslerinden biriydi.
Karlar Düşer, Aşiyan, Halikarnas, Kolay mı şarkıları yıllarca dillerden düşmedi.
Hatta Karlar Düşer, acemi gitaristler nedeniyle plajların belalısı bile olmuştu.
Başı hep kilolarıyla dertteydi.
1991’de Adalar’da bir zayıflama kampına katıldı.
Ama kamp o kadar acımasızdı ki, bazı günler sadece erik ve salatalık yenmesine izin veriliyordu.
Bu içler acısı hale dayanamayan Nalan, o yıllarda meşhur olan Kayahan’ın “Yemin Ettim” şarkısına yeni sözler yazarak isyan etti. Yazdığı sözler şöyleydi:
“Asırlardır şişmanım / Pişmanım, ne yapayım?
Bir diyete mahkum ettin sen beni / Bir yemin ettim ki yiyemem.
Sana kebapçı yolları / Bana bir yumurta
Sana ziyafet sofraları / Bana bir salatalık
Adanın yollarında / Soldum yokuşlarında
Cehennem yansın bu aklım / Bir yemin ettim ki yiyemem.”