Mısır, Rum Kesimi’nin havaalanını basmıştı

Yıl 1964’tü.
Berlin Film Festivali’ndeki Altın Ayı büyük ses getirdi.
Aslında film 1963’te çekilmiş ancak sansür nedeniyle Türkiye’de gösterime girememişti. Kaçırılan bir kopyayla ilk gösterimi Berlin’de yapıldı.
Filmin rüzgârı Türkiye’yi aştı, Hollywood’a ulaştı.
‘Susuz Yaz’ filminden
25 Temmuz 1964 tarihli Hürriyet’te
Başbakan Adnan Menderes, Zürih’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş görüşmelerinde bulunmuş, Londra Konferansı’nda anlaşmayı imzalamak için yola çıkmıştı.
THY’ye ait Vickers Viscount 794 tipi TC-SEV uçağı Zürih’ten havalandı.
Menderes, uçağın arka tarafında kendisi için hazırlanan 4 koltuklu bir masada, cam kenarında seyahat ediyordu. Yanında Basın Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, karşısında Sakarya Mebusu Rifat Kadızade vardı. Çaprazındaki isim Çanakkale Mebusu Emin Kalafat’tı.
Menderes seyahat sırasında çok neşeliydi. Yanındakilerle şakalaşıyor, tatlı tatlı sohbet ediyordu.
Londra yoğun bir sis tabakasının altındaydı. Önce uçağın Paris’e inmesi, heyetin Londra’ya trenle geçmesi kararlaştırıldı.
Daha sonra Londra yakınlarındaki Gatwick Havaalanı’na gidilmesine onay verildi. Ancak Gatwick’te de sis vardı.
Aslında tabii ki Türk sinemasında yüzlerce kötü adam vardır.
Ama Erol Taş, kötü adamın “en iyisi”, en bilinenidir. Sinemadaki kötü adamlığın kitabını yazmıştır.
Gerçi bu yüzden sokakta çok hadise yaşamış, filmle gerçek hayatı ayıramayanlardan çok hakaret işitmiştir.
Gençliğinde boks yapar. Zaten sinemaya da boksörlüğü sayesinde adım atar.
Ömer Lütfi Akad’ın Cankurtaran’daki film setine birkaç serseri bulaşınca çekimleri kenardan izleyen Erol Taş onları bir güzel tepeler.
Ünlü yönetmen bu kavga sahnesinden etkilenir ve Taş’a Yeşilçam’ın yolu açılır.
“Esas şöhretimi Metin Erksan’ın Gecelerin Ötesi filmiyle sağladım” der hep.
Bu filmi, “Susuz Yaz”, “Yılanların Öcü” gibi baş yapıtlar izler.
Ama 1999 yılındaki bir hareket “Yok artık” dedirtecek cinstendi.
Türkiye 18 Nisan’daki çifte seçime hazırlanıyordu.
Hem milletvekilliği hem de yerel yönetimler için oy kullanacaktı seçmenler.
Adayların kesinleşmesinin yakınlaştığı günlerde Ankara’da Türk Hava Kurumu’na ait bir uçak havalandı.
Bilkent’in üzerine geldiğinde uçaktan çiçekler atılmaya başladı. Gökten yağan çiçek herkesi şaşkına çevirmişti. Bu çiçeklerin tek bir adresi vardı:
DYP Lideri Tansu Çiller.
Bu “jesti” yapan ise DYP’den Ankara milletvekilliği için aday adayı olan Kıvanç Özel’di.
Henüz genç bir polisken Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı.
Göreve başladıktan sonra çok konuşulacak, sıra dışı hamlelere imza attı.
O dönemde yasa dışı örgütler karakolları basıyor, bombalıyordu.
Menzir de Manisa’nın ilçelerine “yıldırım operasyonlar” düzenliyordu.
6 Şubat 1980 sabahı yanına koruma polisi ve siyasi şube müdürünü aldı, sivil kıyafetle Turgutlu Emniyet Amirliği’ne gitti.
Belindeki beylik tabancasını çekti, üç bekçiyi etkisiz hale getirdi, silahlarını aldı. Manisa yoluna götürüp kıyafetlerini çıkarttırdı.
Ardından hırsızlık olayının soruşturmasından dönen iki polisle karşılaştı. İki polis silahlarını çekince, Menzir’in koruma polisi, “Ateş etmeyin, müdürdür” uyarısını yaptı.
Birleşmeden 7 ay sonra, 10 Eylül 1995’te yapılan kurultayda Deniz Baykal, Murat Karayalçın’ı yenerek Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.
Baykal’ın zaferinin hemen ertesi günü Hürriyet’te bir yazı dizisi başladı.
Turan Yılmaz’ın kaleme aldığı dizide Baykal’ın hayat hikayesi anlatılıyordu.
İlk günkü yazıda CHP Lideri’nin çocukluğu ve gençliği işleniyordu.
Bu hikâyede, Baykal’ın ve belki de Türkiye’nin kaderini değiştiren bir bölüm vardı:
”Ortaokuldan sonra sınavını kazandığı Heybeliada Deniz Lisesi’ni son anda, tıbbi incelemede saptanan kalbindeki hızlı çarpıntı nedeniyle kaçırmamış olsaydı, kimbilir belki bugün oramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın yerinde oturuyordu. Hatta, 1980’de Süleyman Demirel ve bazı CHP ve AP’li politikacılarla birlikte gözaltında tutulduğu Zincirbozan’ın sakinlerinden biri olmak yerine, onların komutanı bile olabilirdi. Ama Heybeliada Deniz Lisesi’ndeki doktorların sağlık raporu, Baykal’a tümüyle farlı bir hayat çizgisi getirdi.”
Hürriyet bu yazı dizisini
Su üstünde yürümeyi sağlayacak bir pabuç yapmaya merak sardı.
Üç yıl boyunca “deniz pabuçları”nın üzerinde çalıştı.
Önce bir havuzda, sonra denizde denemeler yaptı. Hedefi boğazı yürüyerek geçmekti.
Kendisinin ürettiği 1.45 metre uzunluğundaki, 25 santim yüksekliğindeki “deniz pabuçları” ile 8 Temmuz 1961 günü Kanlıca’dan çıktı yola.
Ama denizdeki akıntılar nedeniyle yarı yolda bu denemeden vazgeçti. Ama hedefinden sapmadı.
Hülagü, bu kez 22 Temmuz’da su üstündeydi.
23 TEMMUZ 1961
Annesi ünlü oyuncu Toto Karaca, babası Mehmet Karaca’ydı.
SENE 1967 - Altın Mikrofon yarışması. Cem Karaca ve Apaşlar
Yolu Robert Koleji’nden geçti. Kuşağındaki her müzisyen gibi rock’n roll ile çıktı yola.
Peş peşe birçok grupla çalıştı. Dinamikler, Jaguarlar, Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar...
Apaşlar ile 1967 Altın Mikrofon yarışmasına daha sonra oğluna ismini vereceği Emrah şarkısıyla katıldı. Mavi Çocuklar’ın ardından ikinci oldular ama daha çok sükse yaptılar.
Anadolu ezgileri ile sola açılması Apaşlar ile kırılma yarattı. Gergin ve çatışmalı iklimde tarafını seçmişti Karaca. Bu sol şerit, Apaşlar ile yollarını ayırdı.
Cem Karaca ve westernde beraber rol aldığı gözlükleri
Araştırmanın amacı “kendilerinin en iyi olduklarını düşünen”leri bulmaktı.
Bunu için bir anket düzenlendi. Ve “Türkiye’nin megalomanları” listesi çıktı ortaya.
Hürriyet de Kadınca’nın bu araştırmasını 18 Şubat 1992’de arka kapağının manşetine taşıdı.
Listede sadece iki kadın vardı. Geri kalanların tamamı erkekti.
Dergi bunu “Daha mütevazı oldukları ortaya çıkan Türk kadınları listeyi sadece Banu Alkan ve Eser Noyan ile delebildi” diye yorumluyordu.
KENDİNİ BEĞENMEMEK ANORMALLİKTİR
Geri kalan
Ama bu dolmuşlar kendi kendilerine çıkmadılar ortaya. Dolmuşun “icat edildiği” bir gün, bir de “mucidi” vardı.
İşte “dolmuşu 1934’te icat eden” adam “Aşçı Halit Efendi”ydi.
Aslında aşçıydı. Ama geçinemediği için taksicilik yapıyordu.
Halit Efendi ile ilgili detaylar, 28 Nisan 1969 tarihli Hürriyet’teydi. Muhabir Zeynep Avcı, 1934’e dönüyor, dönemin tanıklarıyla konuşuyordu.
O günlerde Talimhane’den Eminönü, taksiyle 60 kuruştu. Ama müşteri bulmak her geçen gün zorlaşıyordu. Kontak açmadan eve gidildiği oluyordu.
Bu sıkıntılı günlerden birinde, Talimhane’de müşteri bekleyen taksiciler duyduklarıyla irkildi:
“Eminönü 10 kuruş... Dakikada kalkar beyler... Beklemeden gider, Eminönü 10 kuruş.”
Bu ses
Saat 10.23’te müthiş bir infilak sesi, bölgedeki herkes için hayatı değiştirdi. Gürültü Taksim’den Fatih’e kadar birçok yerden duyuldu.
Patlamanın merkezi Ebussuud Caddesi üzerindeki Neyir Han’dı. Yeni Viyana Oteli, Üniversite Kitabevi ile Doğu ve Öztürk matbaaları bir anda enkaza döndü. Tan matbaası yarı yarıya yıkıldı.
Çıkan yangın, önce Meserret Oteli’nin pencerelerini yaladı, binayı tutuşturdu. Sonra yandaki binalara sıçradı. Sirkeci yanıyordu. Enkazların altında onlarca insan vardı.
Tan Matbaası da yıkıldığı için komplo teorileri havada uçtu. Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes hemen olay yerine gitti.
İlk gün şüpheli Neyir Han’ın altındaki ecza deposuydu. Otelin kalorifer kazanı da akılları karıştırıyordu.
Ancak ertesi gün olaydaki sis perdesini birazcık aralayacak bir bilgiye ulaşıldı.
8 OCAK 1959
Ama bundan 52 yıl önce İstanbul’un göbeğinde yine bir salgın kâbusu yaşanmıştı.
Sağmalcılar’dan başlayan kolera salgını İstanbul’un sınırlarını bile aştı. Salgının adım adım nasıl hızla ilerlediği Hürriyet sayfalarında çok net görülüyor.
İlk günlerinde hastalık “meçhul” olarak niteleniyor, kolera olduğundan “şüphe” ediliyordu.
15 Ekim Hürriyet’inin manşeti de bunu anlatıyordu: “Kolera benzeri hastalık hızla yayıldı.”
Üçüncü günde bile hastalığın “kolera” mı yoksa “basilli dizanteri” mi olduğu netlik kazanamadı. Hasta sayısı binleri aştı, ölü sayısı bir anda 35’e yükseldi. 135 bin nüfuslu Sağmalcılar’da tüm halka “kolera aşısı” yapılmaya başlandı.
Açık meşrubat satışı yasaklandı. Vatandaşların sadece klorlu su içmesi tavsiye edildi. Halk korkudan çocuklarını okula göndermiyordu.
BAKANDAN İTİRAF
O sadece Galatasaray’ın değil, Türk futbolunun efsanesiydi.
Cemal Süreya, “Metin Oktay adsızlığın büyük şiirini yaratan en büyük ad oldu” diyor ve ekliyordu:
“Gladyatör.”
Taçsız Kral filminden
Metin’in topla buluşmasını “icatçı” olarak anlatıyordu:
“Ensesiyle bile top alır, baldırıyla, oyluğuyla hatta bademciğiyle.”
Zaten topu aldıktan sonra gol kaçınılmazdır. Bu sayede Galatasaray’da tam 10 kez gol kralı oldu. Şutları o kadar sertti ki, ağları delen bir yıldızdı.
Bundan 23 sene önce, 1 Şubat 1999’da kalbine yenik düştüğünde sadece 56 yaşındaydı. İstanbul’da doğdu. “Çocukken mutlu bir insan değildim” diyerek hatırlıyordu o yılları.
Eğitim hayatı başarılı değildi. Orta sonda müzik dersinden bile ikmale kalmıştı. Ama arkadaşlarıyla kurduğu küçük bir grupla Fransızca ve İngilizce şarkılar söylüyordu. 21 yaşındayken gittiği Belçika’da eğitim hayatının zirvesini yaşadı. Belçika Kraliyet Akademisi’ni birincilikle bitirdi.
Bu dönemde gece bekçiliğinden, seyyar satıcılığa, benzinliklerde pompacılıktan, motor tamirine kadar pek çok işte çalıştı.
ROL YETENEĞİM YOK
60’lı yıllarda Türkiye’de aranjman modası vardı. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazılıyordu. Manço 70’li yılların başında Türkiye’ye döndüğünde bu modaya karşı başka bir hareket filizleniyordu. Pop-folk türündeki bu müzik, Anadolu ezgilerine yaslanıyordu. 1968’de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile Kaygısızlar’ı kurdu. 1970’te çıkardıkları “Dağlar Dağlar” ile müthiş bir patlama yaptılar.
1971’de Moğollar’la çalışmaya karar verdi. Topluluğun adı da
Bu 3.5 yıllık sürede tüm gazetelerin gözü kulağı köprünün inşaatındaydı.
Köprünün iki yakası birbirine değdikten sonra da gazetecilerde başladı bir yarış. Köprünün üstünden ilk kim fotoğraf çekecek, köprüyü ilk kim geçecek...
2 Şubat 1973 tarihli Hürriyet’in sürmanşetindeki haberde bu yarışa da bir gönderme yapılıyor:
“Köprünün üzerinde çok şeyler yaptı diğer gazeteci dostlarımız. Yürüdüler, kahve içtiler, gazetelerinin isimlerini göstererek gazete okudular. Hatta İtalyan şarkıcılardan bir kadını bile köprüye çıkardılar. Ama ‘en iyisini’ biz yaptık.”
2 ŞUBAT 1973
Hürriyet muhabiri Necmi Onur, gazete yöneticilerinin “Git köprüde bisikletle dolaş” sözleri üzerine Ortaköy’ün yolunu tuttuğunu anlatıyor. Ancak bisiklet için izin alamıyor. Döşemesi yapılan köprü yolunda yürümeye razı oluyor.
Foto muhabiri Atılay Kayaoğlu ile birlikte köprünün Ortaköy ayağına asansörle 4 dakikada çıkıyorlar.
Yürüyerek köprünün ortasına kadar gelen ikili, fotoğrafları çektikten sonra birden karşılarında vinçli traktör beliriyor.
Uzay trafiği neredeyse E-5’e dönmüş durumda. ABD’liler gidiyor, Ruslar dönüyor, Çinliler Ay yolcusu. 1980’ler ABD ve Sovyetler Birliği arasında uzay yarışının tam gaz sürdüğü yıllardı.
ABD, tekrar kullanılabilen uzay mekiklerini 80’lerde geliştirdi.
Challenger da, uzaya çıkan ilk mekikti. 1983 ile 1986 arasında 9 başarılı uçuş yaptı.
28 Ocak 1986 günü ise son günü olacaktı. Ama bundan kimsenin haberi yoktu.
Mekiğin kaptanlığını Francis Scobee yapıyordu.
Bu uçuşun tarihi bir özelliği vardı.
Ortaokul öğretmeni
Operasyon için Mart 1980’de Fransa’ya gitti.
Elizabeth Taylor, Sophia Loren gibi isimlerin tercih ettiği Paris’teki merkezde 5.5 saat ameliyat masasına yattı. Ağız kenarları, kaşlar, burun ve gerdan dokusu üzerinde kırışıklıklar giderildi.
Merkezde bir hafta daha kalan Müren, Paris yakınlarındaki bir evde de uzun süre istirahat etti.
22 NİSAN 1980
Bu operasyonun tehlikeli bir tarafı da vardı. Ameliyat sırasında Sanat Güneşi’nin ses tellerinin etkilenmesi ihtimali bulunuyordu.
İşlemi yapan doktorlar “sesinin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğine dair yazılı garanti” verdi.
Müren
AYLARDAN marttı. “İlkbahar müjdecisi son cemrenin düşmesi” beklenirken toprağa düşen kar oldu.
4 Mart’ta aniden başlayan kar nedeniyle daha ilk günden İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. Sadece Türkiye ile değil dünyayla da bağlantısı yoktu İstanbul’un.
Karla birlikte rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaştı. Minareler yıkıldı, çatılar uçtu.
İstanbul bu kadar büyük ve kalabalık değildi o yıllarda. Ona rağmen Haramidere’de binlerce araç mahsur kaldı.
Hemen hemen kimse işine gidemedi. Kamu kuruluşlarında bile iş başı yapılamadı.
5 MART 1987
Yolda mahsur kalanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan da vardı. Hasanpaşa’da kaldı, kıpırdayamadı.
En önemli sorunlardan biri Ömerli Barajı’ndan su pompalanamaması oldu.
Tam 59 yıl önce, 1963’ün ocak ayında, tıpkı Nazım’ın bu şiirindeki gibi bir telgraf geldi Hürriyet’e.
Hürriyet’in en acı günlerinden biriydi 24 Ocak 1963 Perşembe.
O yıl ocak ayı yine çok karlıydı.
23 Ocak günü Trakya’da 3 tren kara saplanmıştı. Onları kurtarmak için gönderilen “imdat trenleri” de kara yenik düştü.
Telgraf hatları bozuktu, trenlerden haber alınamıyordu.
Günlerden çarşambaydı. Muhabir Yüksel Kasapbaşı, “Yüzlerce insan, kara saplanmış trenin içinde ölümle pençeleşiyor” diyerek Hürriyet Umumi Neşriyat Müdürü Necati Zincirkıran’ın yanına gitti. “Gazetecilik yapacağımız gün bugün” diyordu.
Ona foto muhabiri Abidin Behpur Tapaner de eklendi.
Gazetedeki yazısında
Mısır, Rum Kesimi’nin havaalanını basmıştı
Afrika-Asya Hakları Dayanışma Örgütü’nün toplantısı 1978 yılının şubat ayında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yapılıyordu.
Örgütün Genel Sekreteri El Sebai, toplantının yapıldığı Hilton Oteli’nin lobisinde otururken, iki kişi içeri girdi. Doğrudan ona yönelip kurşun yağdırdılar.
Hayatını kaybeden El Sebai, aynı zamanda yarı resmi El Ahram gazetesinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazıişleri Müdürüydü. Mısır Lideri Enver Sedat’ın Kudüs ziyaretine eşlik etmiş, bu seyahate karşı çıkanlara “Teröristlerin kara listeye alma tehditleri bizi korkutamayacak” açıklamasını yapmıştı.
İki Filistinli, El Sebai’yi öldürdükten sonra 30 delegeyi otelde rehin aldı.
Pazarlıklar sonucu Arap olmayan bazı rehinelerle kadınları serbest bırakan Filistinlilere DC-8 tipi uçak verildi. Uçak, 11 rehine ve 4 mürettebatla havalanıp Cibuti’ye gitti.
Ancak Cibuti, gerillaları kabul etmeyeceğini açıkladı. Güney Yemen, Etiyopya ve Somali havaalanlarını kapattılar. Libya, Kuveyt ve Yunanistan uçağın inişine izin vermiyordu. Uçak rehinelerle birlikte mecburen tekrar Larnaka Havaalanı’na döndü.
MISIR’DAN HAVALANAN HERCULES
Uçak Cibuti’den Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne dönerken, aynı anda Mısır’dan C-130 Hercules uçağı havalanıyordu.
Bu uçağın da rotası Larnaka’ydı. Uçakta Mısırlı komandolar vardı. Amaçları rehineleri kurtarmak ve El Sebai’yi öldürenleri yakalamaktı.
Ancak Rum Yönetimi’nin bundan haberi yoktu.
Mısırlı komandolar uçaktan koşarak inip, rehinelerin bulunduğu uçağa ateş açtı.
Kıbrıs Rum askerleri de zırhlı araçlarla Mısırlı komandoları vurmaya başladı.
Ortalık bir anda kan gölüne döndü. 15 Mısırlı komando öldü, 16’sı yaralandı. 41 komando da esir alındı.
İki Filistinli çatışmanın hemen ardından beyaz bayrak sallayarak teslim oldu. Rehineler sağ salim kurtarıldı.
Mısır ile Rum Yönetimi, bir anda savaşın kıyısına geldi.
SAVAŞ KAPIDA
Mısır Devlet Başkanı Yardımcısı Hüsnü Mübarek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Spiros Kipriyanu’yu aradı. Mısırlı komandolar ile iki Filistinli kendilerine verilmezse adaya ikinci bir harekât yapılacağını bildirdi.
Bu tam anlamıyla bir savaş demekti. Kipriyanu, panik içinde Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis’i aradı ve yardım istedi. Yunan gemileri adaya doğru yola çıktı.
Mısır’ın Dışişleri Bakanı, daha sonra BM Genel Sekreteri olacak Butros Gali’ydi. Gali adaya giderek Kipriyanu ile görüştü. Kipriyanu ölü ve yaralı komandolar ile esir alınan askerleri iade etmeyi kabul etti. Ancak iki Filistinli adada yargılanacaktı. Gali, Mısır askerleriyle birlikte ayrıldı adadan. Savaş riski ortadan kalkmıştı ama kriz sürüyordu.
Bu ilginç olayda dikkat çeken bir başka nokta ise, Mısırlı komandoları öldüren silahların geçmişte Mısır tarafından Rumlara verilmiş olmasıydı.
Hürriyet de 21 Şubat 1978 tarihli manşetinde “Mısır ummadığı tokadı Rumlardan yedi” diyor ve ekliyordu:
“Sedat’ın Makarios’a verdiği silahlarla Mısırlı komandolara ateş açıldı.”
Solda: 21 ŞUBAT 1978 - Sağda: 22 ŞUBAT 1978
BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRAN AYAK
21 Nisan 1970 tarihli Hürriyet’in manşetinde şanslı bir isim vardı.
Nurhayat Karataş, Erenköy Sanatoryumu’nda 440 lira maaşla çalışan bir sekreterdi.
Tek kolon oynadığı Spor Toto’da 13 bilip 619 bin lira kazandı.
21 NİSAN 1970
Beykoz Deri Fabrikası’nda çalışan eşiyle birlikte bir anda hayatları değişti. Hayal edemeyeceği bir paranın sahibi olmuştu.
25 yaşındaki Nurhayat Karataş tam dört yıldır her hafta tek kolonluk kupon yapıyordu.
O hafta kazanmasını sağlayan ise Beşiktaşlı Ahmet’ti.
Toto talihlisi, kuponunda Samsunsupor karşısındaki Beşiktaş’ın kazanacağı tahminini yapmıştı.
Ancak maç 89’ncu dakikaya geldiğinde durum 2-2’ydi. Maçın son saniyelerinde Ahmet’in golüyle Beşiktaş maçı, Nurhayat Hanım da 619 bin lirayı kazandı.
Karataş çifti hafta içinde Şeref Stadı’na giderek Beşiktaşlı Ahmet ile buluştu ve teşekkür etti.
Hürriyet’teki haberin başlığı da şöyleydi:
“Nurhayat son anda attığı golle kendisine 619 bin lira kazandıran ‘ayaklar’a teşekkür etti.”
23 NİSAN 1970
EYVAH RUSLAR GELİYOR
Rus turistler bugün hem Türkiye hem de Avrupa için çok önemli gelir kaynağı.
Oysa 1990’da, yani Sovyetler Birliği’nin son döneminde durum bambaşkaydı. O dönemde Sovyet vatandaşlarının yurtdışına çıkışı çok sıkı kurallara bağlıydı. Yeni açıklık politikası çerçevesinde seyahat özgürlüğü tanınması gündemdeydi.
Ancak bu ihtimal Avrupa’da endişeye neden oldu.
Dünyanın süper gücü Sovyetler’de ekonomik sıkıntı had safhadaydı. Açlık tehlikesi vardı. Seyahat özgürlüğünün batı ülkelerine bir göç dalgası başlatmasından korkuluyordu. Artun Ünsal’ın Paris’ten geçtiği haber Hürriyet’te “Ruslar geliyor” başlığıyla yayınlandı. Sınırlar açılırsa her yıl 1.5 milyon kişinin batıya göç edeceği tahmini yapılıyordu.
Batı o kadar korkuyordu ki Avusturya, Dışişleri Bakanı’nı Moskova’ya gönderip, “Seyahat özgürlüğünü erteleyin, 10 milyon dolar verelim” teklifinde bulundu.
Haberde şöyle deniliyordu:
“Düne kadar Sovyet yöneticilerine ‘Sınırlarınızı açın, dileyen herkese pasaport verin’ diye insan hakları dersi vermeye çalışan Batılılar, seyahat özgürlüğünün ertelenmesi için Kremlin yöneticilerine yalvar yakar oldular.”
Avrupa her zamanki gibi sadece kendini düşünüyordu.
6 ARALIK 1990