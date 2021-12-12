‘Kuzucuklar’ı onu unutmadı

Galatasaray, 29 Eylül 1965’te İsviçre’nin Sion takımına elendi. Sarı kırmızılı formayı giyen Talat Özkarslı’nın maç sonunda Sion doktoru Bernard Morand’a “hücum ederek dövüşmesi” maçın önüne geçti.

1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.

İnfial büyüktü.

Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.

Bununla yetinilmedi:

“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”

Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.