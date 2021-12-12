‘Kuzucuklar’ı onu unutmadı

1 Ekim’de yayınlanan habere göre “Türk misafirperverliğine leke süren Talat’ın bu hareketi bütün yurtta büyük üzüntü” yaratmıştı.
İnfial büyüktü.
Olay öyle bir hal aldı ki, o sırada askerliğini yapmakta olan Talat, hem milli hem de ordu takımından çıkarıldı.
Bununla yetinilmedi:
“Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Talat’ın bu hareketinden son derece müteessir olarak bu futbolcunun doğunun en uzak bir köşesine tayini için alakalılara talimat verdi.”
Türkiye’deki bu çılgınlık hali İsviçre’nin “Le Suisse” gazetesinde bile haber oldu.
Yine de çok kısaca özetleyeyim.
Vecihi, Yaşar Usta’nın kızı Fikret ile evlenmek ister. Yaşar Usta izin vermez.
Vecihi’yi Şener Şen, Yaşar Usta’yı Münir Özkul, Fikret’i ise Ayşen Gruda’nın oynadığını hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum.
Vecihi -ki kendisi bir pilottur- evlilik teklifini türlü türlü şekillerde tekrar eder.
Düğünlere davetsiz katılır... Kan ve Gül şarkısını “İstiyorum, veriyor musun, peki öyle olsun” diyerek gözyaşlarıyla seslendirir.
Uçağıyla defalarca evin üstünden uçarak aşkını ilan eder... Onun her uçuşunda zelzele olmuş gibi sallanır ev.
Yaşar Usta da her seferinde
Kelebek yayın hayatına başladığında takvimler 10 Eylül 1972’yi gösteriyordu. Yarım asırı devirmesine çok az kaldı.
İlk günkü sayıda yayınlanan yazıda, Kelebek’in “Türk basın hayatında denenmemiş bir tür” olduğu vurgulanıyor, okura yenilik vaat ediliyordu.
Altın Kelebek Yarışması da bu yeniliklerden biriydi.
İlk Altın Kelebek, 1972 yılının en iyi sinema sanatçılarını belirlemek için düzenlendi.
Halk oylarıyla yapılan yarışmanın ilk kazananları Türkan Şoray, Perihan Savaş, Tarık Akan ve Kadir İnanır oldu.
Kelebek okurları o yıl en iyi yabancı sinema sanatçılarını da seçti.
Brigitte Bardot, Charles Branson, Liza Minelli ve Dustin Hoffman ipi göğüsleyen Hollywood yıldızlarıydı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Türkiye, F-35 programında çıkarılınca, uçaklar için ödenen 1.4 milyar doların iade edilmesini değişik seviyelerde dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya geldiği zirveden dönüşünde, 30 Eylül’de bu konuda net konuştu.
“Ya uçaklarımızı ya da parayı verecekler.”
İki ülke ilişkilerinin sinir uçlarını geren bu krizin bir benzeri bundan tam 46 yıl önce yaşanmıştı.
Türkiye 1972 yılında her biri 100 milyon lira değerinde 40 Fantom savaş uçağı almak için ABD ile anlaştı.
Uçakların üreticisi McDonnel Douglas, Türkiye’ye 16 jeti teslim etti.
1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında iki ülke ilişkileri büyük bir girdaba girdi.
“İstanbul’un taşı toprağı altın.”
Yaşamın güçleştiği kırsal kesimden göç edenlere İstanbul’un sunduğu imkânları anlatıyordu bu söz.
İstanbul’a gelen rızkını çıkarır, aç kalmazdı.
5 Aralık 1970
“Altın fırsatlar” sunuyordu İstanbul.
Bu söz zamanla İstanbul’un toprağında “altın bulunduğu” efsanesini de beraberinde getirdi.
Apartman inşaatlarında altın bulunduğu yazılıp çizildi.
Hemen uyaralım. Bugün modayı yakından takip edenlere çok tanıdık gelecek bu kelimelerin hiçbiri şimdi okuyacağınız haberde yok.
Çünkü bu haber “vintage zamanları” anlatıyor.
50 yıl öncesinde, 70’lerin ilk yarısındayız.
Henüz 4 aylık Kelebek manşetten uyarıyor:
“Hanımlar dikkat! Erkekler çıldırdı.”
Haberin konusu “uniseks”le başlayan “birbirlerine benzeme” modası...
Habere göre,
Castro hep dünya basınının odağındaydı. Tabii, Türk basınının da...
Defalarca “Castro düştü düşüyor” haberleri yapıldı.
Bu haberlerin hiçbiri doğru çıkmadı haliyle.
Castro, 80 yaşında kendi isteğiyle yetkilerini kardeşi Raul Castro’ya devrederek yönetimden çekildi.
25 Kasım 2016’da 90 yaşında hayata veda ettiğinde de Hürriyet “20.Yüzyıl şimdi bitti” manşetiyle çıkmıştı.
Fidel’in bundan 25 yıl önce Türkiye’de geçirdiği günler çok konuşulmuştu.
1996’da Habitat Zirvesi için geldi İstanbul’a.
Ödülden ödüle koşan Crown dizisi de kraliçenin hayatını hepimizin zihnine kazıdı zaten.
İngiliz tahtının 68 yıllık sahibi kraliçe, bugün 95 yaşında.
Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle programlara katılamıyor.
Hatta geçen hafta kendisinin bulunmadığı Anma Günü etkinliklerinde kraliçenin yerini gelini Kate Middleton’ın aldığı haberleri vardı.
Kraliçenin tercihi, “Taht sıralamasında değişiklik mi var?” sorularına yol açtı.
Bildiğiniz gibi tahta geçmek için sırada bekleyen isim, Galler Prensi Charles.
Eh Charles da 73’üne geldi.
Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmaları dünyanın sayılı derbileri arasında. İki rakip bu akşam yine sahada karşı karşıya geliyor.
Gündem bu olunca arşive oltayı derbiler için attım.
Ama herkesin bildiği ve sıkça konuşulan yakın geçmişe değil.
Biraz daha geriye uzandım.
Kimse kırılmasın, gücenmesin...
Ben değil arşiv anlatıyor.
METİN OKTAY’IN ZARAFETİ
- 19 Aralık 1960. Hürriyet’in manşeti: “Galatasaray, Fenerbahçe’yi gol yağmuruna tuttu: 5-0”
MEDYUM ZEKİ’DEN 1967 KEHANETLERİ
İnsanoğlu oldum olası ilgi duyar kehanetlere.
60’lı yıllarda da durum farklı değildi.
1966 yılının son günü...
Medyum Zeki Müren, Hürriyet okurları için 1967’nin falına bakıyor.
Ve “vuku bulacak türlü hadiseleri” bir bir sıralıyor:
- 1970’ten önce Ay’a gitmek maalesef kabil değil.
‘Kuzucuklar’ı onu unutmadı
"Ayşegül Esra, Ahmet, Aslı, Aykut, Gönül, Ceyda...”
Bir nesil, kendi ismini onun sesinden duymak için saat 20.15 oldu mu televizyonun karşısına geçerdi.
Sıcak sesiyle “Kuzucuklarım” diye başladığı Uykudan Önce programı bir dönemin fenomeniydi.
Hürriyet için de çok özel bir isimdi Adile Naşit.
Hayatının ilk ve tek fotoromanını Hürriyet için kabul etti. Çocuklara özel hazırlanan ilk fotoromandı bu.
Hürriyet Çocuk Kulübü’nün düzenlediği Çocuk Şenliği’nde binlerce kuzucuğu ile buluştu.
24 Ocak 1982’den itibaren haftada iki gün Kelebek’teki “Adile Teyze’den kuzucuklarına” köşesinde çocuklara seslendi.
TİYATRODA DOĞDU
Hepimizin hep gülen gözleriyle anımsadığı Adile Naşit’in kısa hayatında hem büyük şöhret hem de keskin acılar vardı.
Ağırlıklı olarak Yeşilçam filmleriyle tanındı.
Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Bizim Aile, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Gırgıriye...
Ama beyazperdeden çok önce aktristti.
Onun için tiyatro sahnelerinde büyümüştür demek yetmez. O tiyatro sahnesine doğmuştu.
Şehzadebaşı’ndaki Turan Tiyatrosu’nun üstündeki dairede, 16 Haziran 1930’da dünyaya geldi.
Komik-i Şehir Naşit’in iki çocuğundan küçük olandı.
Oturdukları daireden sofita, oradan da sahne gözükürdü. Abisi Selim ile birlikte her akşam oyunları seyrederlerdi.
“Hayatımın en güzel günleri babamla geçen günlerdi” dediği o zamanlar, 1943’te, o henüz 13 yaşındayken noktalandı.
Türk tiyatrosu ustasını, Adile de babasını kaybetti.
Babasının ölümüyle birlikte hayat zorlaştı. Evdeki eşyalar bir bir satılıyordu.
Daha 14 yaşındayken okulu bırakıp Şehir Tiyatrosu’na girdi. Ardından Karaca Tiyatrosu.
BACAKLARIN ÇARPIK
Zihninde en çok yer eden anılardan biri, dönemin ünlü oyuncusu Şevkiye May’ın sözleri oldu:
“Ah şekerim. Senden artist olmaz. Bir defa bacakların çarpık. Fiziğin yok senin.”
1950’de beyazperdedeki ilk rolünü Ömer Lütfi Akad’ın Lüküs Hayat filminde oynadı. Uzunca bir süre tiyatro sahnesi ile beyazperde at başı gitti. Ama 1972’de tiyatroyu bırakıp sadece sinemayı sürdürdü.
Zaten Türkiye’de geniş kitlelerce tanınması da böyle oldu. “Benim sinemada şöhret yapmam Ertem Eğilmez sayesindedir” diyordu.
Hayatının en hazin günlerinden birini 1966’da yaşadı. Oğlu Ahmet Naşit, doğuştan kalp hastasıydı. Daha 15 yaşındayken hayata veda etti.
DOĞUM GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Oğlunu kaybettiği gün, kendisinin de doğum günü olan 16 Haziran’dı. O yıldan sonra doğum tarihini 17 Haziran olarak değiştirdi.
32 yıllık eşi Ziya Keskiner’in ölüm haberini İzmir’de “Sezen Aksu Aile Gazinosu” turnesinde aldı. “Sanatçının kaderi budur” diyerek o gece sahneye çıktı. Tıpkı oğlunu kaybettikten iki gün sonra turneye çıkması gibi.
1987’de bağırsak kanserine yakalandı. Ameliyat edildi ancak kurtarılamadı.
Dostlarının “Adoş”u, Türkiye’nin Adile Teyzesi...
34 yıl önce, 11 Aralık 1987’de kaybetti hayatını.
Babası gibi 57 yaşındaydı.
UZAY ÜSSÜ ‘AZ KALSIN’ ÜSTÜMÜZE DÜŞECEKTİ
NE zaman dünyaya bir meteor ya da uydu yaklaşsa, “Türkiye’ye düşer mi?” endişesi başlar.
Temmuz 1970’te işte böyle bir korku kapladı tüm ülkeyi.
NASA’nın uzay istasyonu Skylab irtifa kaybediyordu.
77 tonluk istasyon dünyada henüz bilinmeyen bir yere düşecekti.
7 Temmuz’da konu Hürriyet’in manşetindeydi.
Hürriyet’in New York Temsilcisi Doğan Uluç, Skylab’ı dakika dakika izleyen ekibin başındaki Binbaşı Thomas J. Cross’a ulaşmıştı.
Cross’un verdiği bilgi hiç de iç açıcı değildi:
“Skylab’ın düşebileceği bölgeler arasında Türkiye de var.”
Ertesi gün, 8 Temmuz pazar günü evlerindeki rahat koltuğa oturup gazeteyi açanlar daha da endişe verici haberlerle karşılaştılar.
Skylab’ın çarşamba günü dünyaya düşeceği kesinleşmişti.
ABD’de kurulan komite, bir tavsiye listesi hazırlamıştı. Zemin kata inin, balkona çıkmayın gibi tavsiyeler “Paniğe kapılmayın” diye bitiyordu.
AZRAİL GİBİ GELİYOR
Haberlerdeki endişe dozu artıyordu: “Tehlike çizgisinde İzmir, Ankara ve İstanbul da var.”
Skylab’ın düşeceği gün Türkiye’de tüm uçuşlar durduruldu. Nihayetinde Skylab Hint Okyanusu’na düştü.
Hürriyet’in manşeti de “Düştü kurtulduk” oldu.
Bu başlık, aslında bir haftalık yüksek tansiyonun da özetiydi.