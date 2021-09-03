Milli takıma yabancı hoca…

Ülkemizde oynanan ve kısır döngüsünden kurtulamadığımız “futbol oyunun”, dışına çıkmaktan söz ediyorum.
“Steven Caulker’i bu yıl biz aldık. Oynat şunu!” demediler.
“Patron sensin” dediler, satış listesine koydular.
Fenerbahçe futbol takımı artık hocasından sorulur.
Balotelli’yi oynatmak istemeyen Samet Aybaba’yı kovdular…
Şimdi onu oynatacak hocayı arıyorlar.
Balotelli’ ye de sormuşlardır…
Artık Adana Demirspor, Balotelli’den sorulur…
Dışarda kar yağıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem oynuyor.
Memlekete bahar gelmiş ama Korona sokağa çıkarmıyor, televizyonu açıyorum, Eda Erdem tek ayak smaç vuruyor.
Denizden çıkıyorum televizyonu açıyorum, Eda Erdem servis atıyor…
Her gördüğümde aynı istek, aynı hırs…
Kazanınca gözlerinden fışkıran mutluluk, kaybedince hıçkırarak ağlamak…
Hepimizi ağlatmak…
Hepimizi aynı anda güldürmek…
Bir ulusa yaşamadıklarını, yaşatmak…
Birileri sevinçten, diğerleri üzüntüden ağladı.
Ancak sarılarak terk ettiler yarıştıkları arenayı…
Barış, dostluk ve kardeşlik kazandı.
Olimpiyat ruhu kazandı.
Çirkinleşen Dünya’da, karanlık dumanların kahrettiği ülkemizde, bir umut ışığı yandı.
Mum ışığı kadar zayıf olsa bile geleceğe dair yüreğimizi aydınlattı.
Gidilecek yolu gösterdi!
***
Ya da yaşınız gençse, hiç bilmiyorsunuz…
Nostalji yapmayı severim, ancak sevilmediğini bildiğim için yapmamaya özen gösteririm…
Bugün biraz yapmalıyım!
Çocuklar size yazıyorum:
Siz sporun tadına varamadan büyüdünüz!
İzleme olanaklarınız bizim döneme göre milyonlarca kat fazla olmasına rağmen izlemediniz.
Sakın sizi suçluyorum sanmayın…
Size sunulan buydu…
Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:
“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.
***
Pekâlâ hangisi?
Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…
Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.
Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.
Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...
Birçok etken değişmişti.
Takımların ve sporcuların bu süreyi nasıl geçirdikleri çok önemliydi.
Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ev sahibi avantajının azalacağını düşünüyordum…
Seyircisi az olan takımların daha az etkileneceğini düşünüyordum…
Salgın henüz bitmemiş, herkes tedirgindi. Yakın temastan kaçınmak insan doğasında vardı… Daha fazla gol olacağını düşünüyordum.
Hedefi olan takımların daha çok konsantre olacağını tahmin ediyordum.
Takımların sağlık ekipleri ve bireysel kondisyon antrenörleri biraz daha etkin rol oynayacaktı…
***
Bir gözüm sahada, diğeri ise sürekli olarak sende…
Tam yedi yıl be arkadaş… Hiç sıkılmadan aynı heyecan ile seni izledim.
Seninle birlikte ben de, kıpkırmızı oldum.
Kalbim sıkıştı…
Sen kızdıkça, ben ‘gemimin sağlam ellerde’ olduğunu hissettim…
Sen gülümseyince, ben sevinçten uçtum…
Tam yedi yıl be arkadaş…
Yaşamımın vazgeçilmez parçası oldun…
Hem pazarlamacı, hem de muhasebeci, aynı anda olunmaz ki…
Hepsi kendi işini yapacak…
Ayrı tondan, ayrı dilden konuşacaklar…
Bulundukları pozisyonun gereklerini söyleyecekler.
O zaman gemi kendi doğallığı içinde yol alacak.
Hem baba, hem çocuk bir arada olunmaz ki…
Baba babalığını yapacak, çocuk da doğal isteklerini istemeye devam edecek…
Bir tane virüs ’ün gelip bütün Dünya’yı esir alacağını söyleseler;
----İnanmazdım.
Bilim kurgu filmini yapabilirlerdi;
---Ben gitmezdim…
Bu yüzyılda, “şaka” gibi bir şeyler oldu…
Hep birlikte esir olduk.
Dünya’nın en zengin adamı da esir oldu…
Garibanda…
100 yıldır 23 Nisan’ı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutluyoruz…
Ben bugüne kadar tam anlamı ile kavrayamamışım neyi kutladığımızı…
Neden mi?
***
“Çünkü her geçen yıl bu bayramın ne olduğunu daha iyi anlıyorum da”, ondan!
O meclisin ne şartlarda açıldığını…
O mebusların ne şartlarda Ankara’ya geldiğini…
İstanbul ve bütün yurt işgal altındayken Ankara da meclisi açmanın, ne demek olduğunu?
Sarılabilmeyi özledim…
Doyasıya sarılmayı…
Karıma, anama, kardeşlerime, çocuklarıma sarılmayı özledim…
Dostlarımla korkmadan oturmayı, sohbet etmeyi özledim…
Fenerbahçe golü attığında sarılmayı özledim!
“ Özlediysen eğer, yaşamayı seviyorsun” demektir!
Hem de sevdiklerinle birlikte yaşamayı seviyorsun, demektir!
O zaman yeniden sarılabilmek için sıkacağım dişimi…
Yaralarımızı saracağız…
Ve hep birlikte çocuklar gibi kutlayacağız…
O gün bayram olacak…
Tek bir milletin tek bir dinin değil, tüm Dünya’nın bayramı olacak!
Belki de bu bir ilk olacak!
***
İnsandan insana geçti…
Türkiye Liginde maç yoksa İngiltere’yi, yoksa İspanya’yı izlerdim.
Futbol yoksa basketbol vardır. O da olmadı, voleybol…
Boks da izlerim… Güreş de…
Yaz dönemi bunlar biter…
Ancak benim hobim, bitmez…
Atletizm başlar. Yüzme başlar…
Bir de uluslararası gençler şampiyonaları…
“Alman ekolü olsun”, diyenler var…
---Olsun!
Joachim Löw’ün kariyeri, Fenerbahçe’de başlamış, Alman milli takımı ile Dünya Şampiyonu olmuş…
“Gel bize,10 yılın takımını yap” dersek, belki gelir…
Gelirken de sorar;
Bütçemiz ne kadar?
--- “Sattığımız kadar alacağız, iyi bir paraya sat, sonra istediğini al” dersek, olmaz…
“Kimi satacağım?”, diye sorar…
Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.
Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.
Amacımız aynı.
Gideceğimiz yol da aynı olmalı!
Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin… Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.
Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…
Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:
Gizli kahramanlarımız,
Kazandıkça var olan kadınlarımız,
Sultanlarımız…
***
Bilmem haberiniz var mı?
Olimpiyat vizesi aldılar!
Tokyo’ya gidiyorlar…
Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…
Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…
Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…
Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.
Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…
Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.
***
Bembeyaz bir boyanın içine bir damla siyah renk karıştırırsanız, gri olur.
Beyazı, gri yapmak için bir damla siyah bile yeter!
Gri, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renktir. Aynı zamanda ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırır.
Merkez Hakem Kurulunu basın mensupları ile yaptığı toplantıyı izledim.
Beğendiğim yeni uygulamalar da gördüm.
Ancak bir bütün olarak baktığımda Merkez Hakem Kurulunun gri rengi seçtiğini gördüm.
Nedir Gri rengi seçmek?
Konumuz futbol olduğuna göre futbol sahasındaki gri rengi anlamak gerek…
Çubuklu forma ile tam 13 yıl…
675 tane resmi maç…
10 kez Türkiye şampiyonluğu…
6 kez Türkiye kupası…
6 kez Cumhurbaşkanlığı kupası…
Fenerbahçe forması ile Türkiye’de kazanılan toplam 22 kupa…
Euro Lig de tam 6 kez Final Four…
Milli takıma yabancı hoca…
Şenol hocaya birçok soru sorabiliriz…
Ben sorayım:
Neden gerçek pozisyonu sol bek olan bir oyuncuyu Milli takıma almadın?
Neden Avrupa Şampiyonasında ve bu maçta oynatmadığın Rıdvan’ı ısrarla kadroya alıyorsun?
Uğur Çiftçi, Ömer Bayram hatta Caner Erkin bu işi yapamazlar mıydı?
“Caner kendi liginde hiç maç oynamadı?” diyebilirsin.
Ancak iki bekimiz Zeki, Mert, ön liberomuz Okay ve stoperimiz Kaan da, bu sezon ligde dakika almadılar.
Mert’in arkasına adam kaçırdığı sen söylüyorsun.
Bu nedenle “son dakikalarda Alpaslan’ı alarak üçlü (beşli) savunmaya geçtik”, diyorsun.
Ancak ısrarla gerçek pozisyonu sol bek olan bir oyuncuyu kadroya almıyorsun!
Orta sahanın tüm defansif yükünü tek başına Okay Yokuşlu’ya yüklüyorsun!
Okay yorulduğunda; oraya destek veya yerine bir oyuncuyu, (Taylan Antalyalı) neden sokmuyorsun?
Enes’i niye aldın oyuna?
Aldıysan, Burak Yılmaz çıkmalıydı…
Enes’i oyuna alıp tek korku verdiğimiz Cengiz’ Ünder’i çıkartarak, rakibi savunması ile birlikte üstümüze getiriyorsun!
Bunları anlamadım.
***
Son 10 dakikada yaptığın oyuncu ve sistem değişiklikleri ile oyun çorba oldu.
Çocukların oyun içinde kendiliğinden geliştirdikleri oyun pratiği de yok oldu.
Oyunun momentumu rakibe geçti.
Neden yaptın?
Anlamadım…
Belki mantıklı yanıtları vardır.
Ben sonuç kötü olunca gördüklerimi yazıyorum.
Ancak işim de bu…
***
Ben problemin kaynağının bunlar olduğuna da inanmıyorum.
Bu çocukların bir oyun sistemi yoktu.
Ne önde, ne ortada baskı vardı.
Ne de hücum da oyun seti…
Yoktu ve bundan sonra da olmayacak!
Elimizdeki tek taktik, “coşku”.
Aslında bu çocukların tamamı Dünya Kupasında oynamak istiyor.
Bu arzu bile yeter!
Ancak “coşkuda süreklilik”, sistem içinde yapıla bilinen bir şeydir!
Sistem olmadığında ancak 5-10 dakika ve 3-5 oyuncu da görülebilir.
Elbette yeterli olmaz!
***
Biz Milli takım işini yurt dışına havale ettik.
Oyuncu yetiştirme, geliştirme gibi bir dertten tamamen kurtulduk!
“Nereden çıktı bu?”
Demeyin, sahaya çıkan 11 oyuncumuza bakın!
Bir tek kaleci Altay ülkemizde oynuyor. Bir de iki gün önce gelen Kenan Karaman.
Bu iş tek maçlık da değil, uzun süredir böyle…
Kötü bir şey diye anlatmıyorum…
Gerçek bu!
Gerçeğin özeti de şu:
Biz elimizdeki kaynağı, işlemeyi ve geliştirmeyi bilmiyoruz!
***
O zaman ne yapalım?
Birinci yol; uzun vadeli…
----Öğrenelim.
İkinci yol kısa vadeli…
----Hocasını da yurt dışında alalım!
----Hatta tüm ekibiyle birlikte gelsin.
----Hatta tüm alt yapı milli takımlarını da onlara bırakalım.
***
Yazdıklarım ağır gelebilir ancak gerçek bu!
Oyuncularımız yurt dışında aldıkları birikim ile buraya geliyorlar.
Buradaki hoca onlara bambaşka bir şey anlatmamalı.
Öğrendikleri futbol dilini konuşabilmeli.
Futbolun dili nedir?
Burada ahkâm kesecek bilgim yok. Ancak öngörüm var!
Eminim futbolcularımız hücumda ve savunma da her biri ayrı takımda olsalar bile benzer eğitimden geçiyorlar.
Hocamız da bu dile vakıf olmalı.
Millî takıma ayrılan kısa sürede neyi, nasıl oynatacağını ancak o “futbol diline, taktik bilgisine” sahip hocalar yapabilir.
Ben bizim ülkede bunun olmadığı görüşündeyim.
Bizim hocalarımızın, uluslararası futbol bilmine vakıf olmadıkları düşüncesindeyim.
Çünkü biz futbolda, uluslararası oyunun uzun süredir çok dışındayız!
***
Alman hoca olabilir. Belçikalı, Portekizli olabilir.
Bu ayıp değil!
Ayıp olan bu ülkenin Dünya Kupasına gidememesi!
Ayıp olan 80 milyonluk ülkeden futbolcu yetiştirmememiz!
Ayıp olan 5 milyon gurbette yaşayan Türk’ün takımımızın çekirdeğini oluşturması!
Ayıp olan ülkemizden genç yaşta yurt dışına çıkan gençlerimizin, burada olacağından çok daha iyi gelişim göstermesi…
Buraları düzeltmek zaman işi…
Ancak düzeltmek zorundayız!
***
Kısa dönemli çözüm istiyorsanız; Oyuncular hangi dili konuşuyorsa hoca da o dili bilmeli!
Almaca konuşmaktan değil futbolun dilinden bahsediyorum…
Sadece Şenol Güneş den değil tüm yerli hocalarımızı kast ediyorum.
Elbette de “bence” diyorum!
Hiç bir şey bilmiyorsak burnumuzun dibindeki Filenin Sultanlarına bakmalıyız!
Model de, aşk da, coşku da, bilim de, orada çırılçıplak duruyor!
Takımın tamamı ülkemizden yetişen kızlar, yetiştiren Türk hocalar, ancak Milli takımın hocası yabancı…
Kimse de bu durumdan kompleks duymuyor!
***
Az konuşulan bir konudan da söz edeyim…
Gurubumuzu lider bitiren takım direk olarak gidecek.
İkinci olan ise zor bir yola sapacak.
Biz ilk iki maçımızda grubumuzun favori takımı Hollanda’yı 4-2 yendik.
Diğer iddialı takım Norveç’i 3-0 ile geçtik.
Bu muhteşem bir avantajdı.
Sonraki iki maçta daha zayıf iki takımla, Letonya ve Karadağ ile berabere kaldık.
Her iki maçta son dakikalarda elimizden kaçtı.
Avantajımızı kaybetmedik ama kredimiz azaldı.
Çok dikkatli olmak zorundayız!
Şimdiye kadar Dünya Kupasına katılmak hiç bu kadar kolay olmamıştı…
Kaçırmamalıyız!
Ben çok istiyorum.
Bu oynayan gençlerimiz de çok istiyorlar!
Şansımız da çok!
Lütfen kaçırmayalım!