Milli takıma yabancı hoca…

En fazla parası olan mı?En çok takipçisi olan mı? En çok kupası olan mı?Yanıtı zor bir soru…

Ancak “bence” diyerek cevaplayabilirim:

“Dünya’nın en büyük organizasyonu Olimpiyatlara en fazla oyuncu gönderen kulübü, Dünya’nın en büyük kulübüdür.

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Pekâlâ hangisi?

Soruyu sorması kolay, ancak yanıtlaması kolay değil…

Benim becerebileceğim bir iş hiç değil.

Ne yabancı dilim, ne internet kullanma becerim yeter.

Ancak sanırım iyi bir araştırma konusu...